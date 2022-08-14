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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 4723
Эльфсборг
1:1
Конец матча
Норрчёпинг
0'
19' Желтая карточка
Ортмарк Якоб
19' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
1:0
33' Гол
Michael Baidoo
35' Желтая карточка
Скуласон Ари
50' Желтая карточка
Лунд Марко
55' Желтая карточка
Эрикссон Антон
60' Желтая карточка
Оккельс Йеппе
1:1
64' Гол
Сигурдссон Арнор
90'+6

Ход матча

19'
 
Ортмарк Якоб
19'
Хольмен Себастьян
 
33'
Michael Baidoo
(Оккельс Йеппе)
1:0
35'
 
Скуласон Ари
46'
 
Экполо Годсвилл
Агардиус Виктор
50'
 
Лунд Марко
55'
 
Эрикссон Антон
55'
Фрик Пер
Гудьонсен Свейнн
 
60'
Оккельс Йеппе
 
62'
 
Daniel Eid
Вальквист Линус
64'
1:1
Сигурдссон Арнор
66'
Ондрейка Якоб
Оккельс Йеппе
 
66'
Бернхардссон Александер
Альм Расмус
 
78'
 
Сема Майч
Скуласон Ари
78'
 
Салихович Дино
Шабани Лаорент
85'
Oscar Aga
Рёмер Андре
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
24
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
5
Мауду
23
Хульт
Никлас
13
Michael
Baidoo
26
Emmanuel
Boateng2
6
Рёмер
Андре
21
Альм
Расмус
11
Гудьонсен
Свейнн
19
Оккельс
Йеппе
1
Янссон
Оскар
6
Вальквист
Линус
4
Лунд
Марко
24
Эрикссон
Антон
16
Агардиус
Виктор
8
Сигурдссон
Арнор
18
Скуласон
Ари
7
Ортмарк
Якоб
10
Леви
Йонатан
5
Нюман
Кристоффер
17
Шабани
Лаорент
Эльфсборг
4-3-3
Норрчёпинг
4-3-3

История личных встреч

Эльфсборг
Норрчёпинг

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

28 матчей

50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

А
2:2
А
3:2
А
1:0
ТМК
3:3
А
2:1
А
1:1
А
2:0
А
0:0
ТМК
3:1
А
0:1
А
1:0
А
3:3
А
1:3
А
2:1
А
0:0
А
3:2
А
0:4
А
3:0
А
4:2
А
4:1
А
1:2
А
2:1
А
2:0
А
2:1
А
2:1
ТМС
1:0
А
0:1
А
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альм Расмус 6 0.33
Ольссон Симон 4 0.22
Гудьонсен Свейнн 4 0.22
Ондрейка Якоб 2 0.11
Занден Оливер 2 0.11
Ларссон Йохан 2 0.11
Фрик Пер 2 0.11
Michael Baidoo 2 0.11
Бернхардссон Александер 2 0.11
Оккельс Йеппе 1 0.06
Мауду 1 0.06
Хенрикссон Густав 1 0.06
Седерберг Ноа 1 0.06
Вяйсянен Лео 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0
Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 6 0.33
Леви Йонатан 5 0.28
Ортмарк Якоб 3 0.17
Сигурдссон Арнор 2 0.11
Daniel Eid 1 0.06
Агардиус Виктор 1 0.06
Марковик Эман 1 0.06
Сема Майч 0 0
Скуласон Ари 0 0
Салес Жеан Карлос 0 0
Экполо Годсвилл 0 0
Абдулразак Исхак 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 6 0
Emmanuel Boateng2 5 0
Фрик Пер 3 0
Ольссон Симон 3 0
Странд Симон 3 0
Гудьонсен Свейнн 3 0
Бернхардссон Александер 3 0
Вяйсянен Лео 2 0
Лагербильке Густав 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Хольмен Себастьян 1 0
Альм Расмус 1 0
Оккельс Йеппе 1 0
Занден Оливер 1 0
Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салес Жеан Карлос 4 0
Ортмарк Якоб 4 0
Скуласон Ари 3 0
Марковик Эман 3 0
Daniel Eid 3 0
Абдулразак Исхак 3 0
Сигурдссон Арнор 2 0
Экполо Годсвилл 2 0
Сема Майч 1 0
Нюман Кристоффер 1 0
Вальквист Линус 1 0
Янссон Оскар 1 0
Лунд Марко 1 0
Леви Йонатан 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Салихович Дино 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
7
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
2
10%
2
29%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
4
20%
1
14%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
3
43%
61-75
7
35%
0
0%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
3
21%
4
33%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
4
36%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
5
42%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
17%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
33%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Забито

31
19
15 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
6
19%
3
16%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
6
19%
6
32%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
3
10%
5
26%
61-75
9
29%
29%
2
11%
76-90

Пропущено

26
22
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
4
15%
3
14%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
7
27%
4
18%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
5
19%
5
23%
61-75
3
12%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0
Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2
Норрчёпинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Норрчёпинг - Мальмё 0:2
Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 18 11 4 3 38 - 13 37
2. Хеккен 17 10 5 2 42 - 25 35
3. Хаммарбю 17 10 3 4 34 - 13 33
4. Мальмё 18 10 3 5 26 - 16 33
5. АИК 18 9 5 4 26 - 22 32
6. Гётеборг 17 9 3 5 24 - 15 30
7. Кальмар 18 8 3 7 21 - 17 27
8. Мьельбю 17 7 6 4 18 - 15 27
9. Сириус 18 7 4 7 20 - 25 25
10. Эльфсборг 18 5 8 5 32 - 25 23
11. Норрчёпинг 18 5 5 8 19 - 22 20
12. Варберг БоИС 18 5 4 9 15 - 31 19
13. Вернаму 18 4 6 8 18 - 28 18
14. Дегерфорс 18 3 3 12 14 - 35 12
15. Хельсинборг 18 2 5 11 12 - 28 11
16. Сундсвалль 18 3 1 14 17 - 46 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 9 8 1 0 28 - 6 25
2. Мальмё 9 7 1 1 19 - 6 22
3. Хаммарбю 10 6 3 1 22 - 8 21
4. АИК 9 6 2 1 11 - 5 20
5. Кальмар 9 6 1 2 10 - 4 19
6. Хеккен 8 5 1 2 21 - 12 16
7. Мьельбю 9 4 4 1 13 - 8 16
8. Эльфсборг 9 4 4 1 21 - 13 16
9. Гётеборг 8 4 3 1 12 - 6 15
10. Сириус 8 5 0 3 10 - 8 15
11. Варберг БоИС 9 3 2 4 7 - 13 11
12. Норрчёпинг 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Вернаму 8 2 4 2 7 - 6 10
14. Дегерфорс 9 2 3 4 8 - 16 9
15. Хельсинборг 10 2 3 5 6 - 12 9
16. Сундсвалль 9 3 0 6 12 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. Гётеборг 9 5 0 4 12 - 9 15
3. АИК 9 3 3 3 15 - 17 12
4. Юргорден 9 3 3 3 10 - 7 12
5. Хаммарбю 7 4 0 3 12 - 5 12
6. Мальмё 9 3 2 4 7 - 10 11
7. Мьельбю 8 3 2 3 5 - 7 11
8. Сириус 10 2 4 4 10 - 17 10
9. Норрчёпинг 9 2 3 4 7 - 12 9
10. Кальмар 9 2 2 5 11 - 13 8
11. Варберг БоИС 9 2 2 5 8 - 18 8
12. Вернаму 10 2 2 6 11 - 22 8
13. Эльфсборг 9 1 4 4 11 - 12 7
14. Дегерфорс 9 1 0 8 6 - 19 3
15. Хельсинборг 8 0 2 6 6 - 16 2
16. Сундсвалль 9 0 1 8 5 - 22 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      35'
      Скуласон Ари получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Майкл Байду бьет в цель!
    • Желтая карточка
      19'
      Хольмен Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Ортмарк Якоб получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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