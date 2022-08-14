  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2022

Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Бранн
1:0
Перерыв
Рёуфосс
0'
1:0
26' Гол
Кнудсен Фредрик
45' Желтая карточка
Кристиансен Рубен

Ход матча

26'
Кнудсен Фредрик
(Расмуссен Матиас)
1:0
45'
Кристиансен Рубен
 
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Рёуфосс
8.70
8.79
45.20
Все Коэффициенты
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
21
Кристиансен
Рубен
3
Кнудсен
Фредрик
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
2
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
25
Erik
Froeysa
5
Arnar
Thor
Gudjonsson
11
Nicolai
Fremstad
7
Emile
Dadjo
21
Magnus
Fagernes
6
Haakon
Butli
Hammer
22
Карлсбакк
Маркус
26
Браттбакк
Филип
8
Markus
Johnsgaard
10
Teodor
Berg
Haltvik
Бранн
4-3-3
Рёуфосс
4-3-3

История личных встреч

Бранн
Рёуфосс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПД
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расмуссен Матиас 10 0.5
Финне Бор 10 0.5
Кастро Никлас 6 0.3
Сконес Каспер 5 0.25
Селанн-Хеггебе Эуне 5 (1) 0.25
Нильсен Сиверт 3 (1) 0.15
Бломберг Оле-Дидрик 3 0.15
Йенсен Вассберг Никлас 3 0.15
Хорн Майер 2 0.1
Frederik Boersting 2 0.1
Моберг Вегар 2 0.1
Кнудсен Фредрик 2 0.1
Кроне Свенн 1 0.05
Сковгор Андреас 1 0.05
Кристиансен Рубен 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Markus Johnsgaard 4 (1) 0.2
Карлсбакк Маркус 3 0.15
Gard Simenstad 3 0.15
Хауген Херман 3 0.15
Markus Aanesland 2 0.1
Nicolai Fremstad 2 0.1
Браттбакк Филип 2 0.1
Arnar Thor Gudjonsson 2 0.1
Teodor Berg Haltvik 2 0.1
Хугаард-Верни Сандер 1 0.05
Magnus Fagernes 1 0.05
Kristoffer Soerensen 1 0.05
Sivert Westerlund 1 0.05
Erik Froeysa 1 0.05
Ole Kristian Gjefle Lauvli 0 0
Haakon Butli Hammer 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Матиас 2 1
Кристиансен Рубен 3 0
Нильсен Сиверт 3 0
Frederik Boersting 2 0
Дингеланд Матиас 1 0
Кроне Свенн 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolai Fremstad 2 2
Magnus Fagernes 3 0
Ole Kristian Gjefle Lauvli 2 0
Gard Simenstad 2 0
Arnar Thor Gudjonsson 2 0
Mame Mor Ndiaye 2 0
Браттбакк Филип 2 0
Haakon Butli Hammer 2 0
Markus Johnsgaard 1 0
Хауген Херман 1 0
Erik Froeysa 1 0
Amund Moellerhagen 1 0
Teodor Berg Haltvik 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
19
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
4
17%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
10
43%
5
26%
76-90

Пропущено

3
13
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
33%
2
15%
76-90

Забито

32
10
12 В 1-м тайме 2
20 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
3
9%
1
10%
1-15
5
16%
1
10%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
5
16%
2
20%
46-60
5
16%
3
30%
61-75
10
31%
3
30%
76-90

Пропущено

8
16
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
3
38%
3
19%
31-45
3
38%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Забито

55
29
19 В 1-м тайме 11
36 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
0 Не забивали 4
7
13%
4
14%
1-15
5
9%
4
14%
16-30
7
13%
3
10%
31-45
9
16%
4
14%
46-60
7
13%
6
21%
61-75
20
36%
8
28%
76-90

Пропущено

11
29
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
1
9%
2
7%
1-15
1
9%
4
14%
16-30
4
36%
5
17%
31-45
4
36%
7
24%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
1
9%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Стабек - Бранн 1:2 Бранн - Старт 1:0 Брюне - Бранн 1:5 Бранн - Конгсвингер 3:0
Рёуфосс - Бранн 0:5 Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0 Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5 Бранн - Согндаль 1:1
Рёуфосс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рёуфосс - Стйордалс Блинк 2:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Санднес 1:1 Фредрикстад - Рёуфосс 0:4
Скейд - Рёуфосс 2:2 Рёуфосс - Бранн 0:5 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Мьёндален 2:1 Санднес - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0 Старт - Рёуфосс 2:2 Рёуфосс - Стабек 0:4 Йёвик-Люн - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Брюне 2:0 Рёуфосс - Гроруд 1:1 КФУМ - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1 Согндаль - Рёуфосс 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 1:0 20 17 3 0 56 - 11 54
2. Ранхейм 20 11 5 4 37 - 28 38
3. Санднес 0:0 20 11 4 5 37 - 26 37
4. Стабек 1:1 20 9 8 3 36 - 20 35
5. КФУМ 0:0 20 9 6 5 35 - 30 33
6. Согндаль 1:0 20 9 5 6 35 - 35 32
7. Рёуфосс 0:1 20 8 7 5 29 - 30 31
8. Старт 20 8 6 6 35 - 20 30
9. Мьёндален 0:1 20 8 3 9 23 - 29 27
10. Конгсвингер 20 7 6 7 28 - 27 27
11. Осане 0:1 20 5 7 8 27 - 43 22
12. Фредрикстад 20 5 7 8 28 - 32 22
13. Брюне 20 5 4 11 21 - 35 19
14. Скейд 1:0 20 4 2 14 22 - 38 14
15. Стйордалс Блинк 1:1 20 2 5 13 19 - 41 11
16. Гроруд 20 0 6 14 21 - 44 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 1:0 10 7 3 0 23 - 4 24
2. Ранхейм 10 6 2 2 22 - 16 20
3. Согндаль 1:0 10 6 1 3 20 - 13 19
4. Конгсвингер 10 5 4 1 22 - 13 19
5. Мьёндален 0:1 11 5 2 4 14 - 13 17
6. Санднес 0:0 10 5 2 3 24 - 16 17
7. Рёуфосс 0:1 10 4 4 2 11 - 15 16
8. Старт 10 4 3 3 19 - 11 15
9. Осане 0:1 10 4 2 4 16 - 24 14
10. КФУМ 0:0 10 3 4 3 14 - 15 13
11. Стабек 1:1 9 3 4 2 11 - 8 13
12. Фредрикстад 10 3 4 3 14 - 16 13
13. Скейд 1:0 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Брюне 10 3 3 4 10 - 14 12
15. Стйордалс Блинк 1:1 10 1 1 8 7 - 19 4
16. Гроруд 9 0 2 7 8 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 1:0 10 10 0 0 33 - 7 30
2. Стабек 1:1 11 6 4 1 25 - 12 22
3. КФУМ 0:0 10 6 2 2 21 - 15 20
4. Санднес 0:0 10 6 2 2 13 - 10 20
5. Ранхейм 10 5 3 2 15 - 12 18
6. Рёуфосс 0:1 10 4 3 3 18 - 15 15
7. Старт 10 4 3 3 16 - 9 15
8. Согндаль 1:0 10 3 4 3 15 - 22 13
9. Мьёндален 0:1 9 3 1 5 9 - 16 10
10. Фредрикстад 10 2 3 5 14 - 16 9
11. Осане 0:1 10 1 5 4 11 - 19 8
12. Конгсвингер 10 2 2 6 6 - 14 8
13. Брюне 10 2 1 7 11 - 21 7
14. Стйордалс Блинк 1:1 10 1 4 5 12 - 22 7
15. Гроруд 11 0 4 7 13 - 24 4
16. Скейд 1:0 9 0 1 8 4 - 19 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Кристиансен Рубен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Кнудсен Фредрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Рёуфосс
8.70
8.79
45.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бранн 1:0 Рёуфосс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Бранн
Рёуфосс
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 