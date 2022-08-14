Стадион: Бранн
Ход матча
26'
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Хове РунарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Erik FroeysaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Johnsen
История личных встреч
Бранн
Рёуфосс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Расмуссен Матиас
|10
|0.5
|Финне Бор
|10
|0.5
|Кастро Никлас
|6
|0.3
|Сконес Каспер
|5
|0.25
|Селанн-Хеггебе Эуне
|5 (1)
|0.25
|Нильсен Сиверт
|3 (1)
|0.15
|Бломберг Оле-Дидрик
|3
|0.15
|Йенсен Вассберг Никлас
|3
|0.15
|Хорн Майер
|2
|0.1
|Frederik Boersting
|2
|0.1
|Моберг Вегар
|2
|0.1
|Кнудсен Фредрик
|2
|0.1
|Кроне Свенн
|1
|0.05
|Сковгор Андреас
|1
|0.05
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Markus Johnsgaard
|4 (1)
|0.2
|Карлсбакк Маркус
|3
|0.15
|Gard Simenstad
|3
|0.15
|Хауген Херман
|3
|0.15
|Markus Aanesland
|2
|0.1
|Nicolai Fremstad
|2
|0.1
|Браттбакк Филип
|2
|0.1
|Arnar Thor Gudjonsson
|2
|0.1
|Teodor Berg Haltvik
|2
|0.1
|Хугаард-Верни Сандер
|1
|0.05
|Magnus Fagernes
|1
|0.05
|Kristoffer Soerensen
|1
|0.05
|Sivert Westerlund
|1
|0.05
|Erik Froeysa
|1
|0.05
|Ole Kristian Gjefle Lauvli
|0
|0
|Haakon Butli Hammer
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расмуссен Матиас
|2
|1
|Кристиансен Рубен
|3
|0
|Нильсен Сиверт
|3
|0
|Frederik Boersting
|2
|0
|Дингеланд Матиас
|1
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolai Fremstad
|2
|2
|Magnus Fagernes
|3
|0
|Ole Kristian Gjefle Lauvli
|2
|0
|Gard Simenstad
|2
|0
|Arnar Thor Gudjonsson
|2
|0
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0
|Браттбакк Филип
|2
|0
|Haakon Butli Hammer
|2
|0
|Markus Johnsgaard
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Erik Froeysa
|1
|0
|Amund Moellerhagen
|1
|0
|Teodor Berg Haltvik
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
19
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
4
17%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
10
43%
5
26%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
33%
2
15%
76-90
Забито
32
10
12 В 1-м тайме 2
20 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
3
9%
1
10%
1-15
5
16%
1
10%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
5
16%
2
20%
46-60
5
16%
3
30%
61-75
10
31%
3
30%
76-90
Пропущено
8
16
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
3
38%
3
19%
31-45
3
38%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Забито
55
29
19 В 1-м тайме 11
36 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
0 Не забивали 4
7
13%
4
14%
1-15
5
9%
4
14%
16-30
7
13%
3
10%
31-45
9
16%
4
14%
46-60
7
13%
6
21%
61-75
20
36%
8
28%
76-90
Пропущено
11
29
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
1
9%
2
7%
1-15
1
9%
4
14%
16-30
4
36%
5
17%
31-45
4
36%
7
24%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
1
9%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Стабек - Бранн 1:2 Бранн - Старт 1:0 Брюне - Бранн 1:5 Бранн - Конгсвингер 3:0
Рёуфосс - Бранн 0:5 Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0 Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5 Бранн - Согндаль 1:1
Рёуфосс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рёуфосс - Стйордалс Блинк 2:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Санднес 1:1 Фредрикстад - Рёуфосс 0:4
Скейд - Рёуфосс 2:2 Рёуфосс - Бранн 0:5 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Мьёндален 2:1 Санднес - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0 Старт - Рёуфосс 2:2 Рёуфосс - Стабек 0:4 Йёвик-Люн - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Брюне 2:0 Рёуфосс - Гроруд 1:1 КФУМ - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1 Согндаль - Рёуфосс 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|1:0
|20
|17
|3
|0
|56 - 11
|54
|2.
|Ранхейм
|20
|11
|5
|4
|37 - 28
|38
|3.
|Санднес
|0:0
|20
|11
|4
|5
|37 - 26
|37
|4.
|Стабек
|1:1
|20
|9
|8
|3
|36 - 20
|35
|5.
|КФУМ
|0:0
|20
|9
|6
|5
|35 - 30
|33
|6.
|Согндаль
|1:0
|20
|9
|5
|6
|35 - 35
|32
|7.
|Рёуфосс
|0:1
|20
|8
|7
|5
|29 - 30
|31
|8.
|Старт
|20
|8
|6
|6
|35 - 20
|30
|9.
|Мьёндален
|0:1
|20
|8
|3
|9
|23 - 29
|27
|10.
|Конгсвингер
|20
|7
|6
|7
|28 - 27
|27
|11.
|Осане
|0:1
|20
|5
|7
|8
|27 - 43
|22
|12.
|Фредрикстад
|20
|5
|7
|8
|28 - 32
|22
|13.
|Брюне
|20
|5
|4
|11
|21 - 35
|19
|14.
|Скейд
|1:0
|20
|4
|2
|14
|22 - 38
|14
|15.
|Стйордалс Блинк
|1:1
|20
|2
|5
|13
|19 - 41
|11
|16.
|Гроруд
|20
|0
|6
|14
|21 - 44
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|1:0
|10
|7
|3
|0
|23 - 4
|24
|2.
|Ранхейм
|10
|6
|2
|2
|22 - 16
|20
|3.
|Согндаль
|1:0
|10
|6
|1
|3
|20 - 13
|19
|4.
|Конгсвингер
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|5.
|Мьёндален
|0:1
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|6.
|Санднес
|0:0
|10
|5
|2
|3
|24 - 16
|17
|7.
|Рёуфосс
|0:1
|10
|4
|4
|2
|11 - 15
|16
|8.
|Старт
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|9.
|Осане
|0:1
|10
|4
|2
|4
|16 - 24
|14
|10.
|КФУМ
|0:0
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|11.
|Стабек
|1:1
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|12.
|Фредрикстад
|10
|3
|4
|3
|14 - 16
|13
|13.
|Скейд
|1:0
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Брюне
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|15.
|Стйордалс Блинк
|1:1
|10
|1
|1
|8
|7 - 19
|4
|16.
|Гроруд
|9
|0
|2
|7
|8 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|1:0
|10
|10
|0
|0
|33 - 7
|30
|2.
|Стабек
|1:1
|11
|6
|4
|1
|25 - 12
|22
|3.
|КФУМ
|0:0
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|4.
|Санднес
|0:0
|10
|6
|2
|2
|13 - 10
|20
|5.
|Ранхейм
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|18
|6.
|Рёуфосс
|0:1
|10
|4
|3
|3
|18 - 15
|15
|7.
|Старт
|10
|4
|3
|3
|16 - 9
|15
|8.
|Согндаль
|1:0
|10
|3
|4
|3
|15 - 22
|13
|9.
|Мьёндален
|0:1
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|10.
|Фредрикстад
|10
|2
|3
|5
|14 - 16
|9
|11.
|Осане
|0:1
|10
|1
|5
|4
|11 - 19
|8
|12.
|Конгсвингер
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|13.
|Брюне
|10
|2
|1
|7
|11 - 21
|7
|14.
|Стйордалс Блинк
|1:1
|10
|1
|4
|5
|12 - 22
|7
|15.
|Гроруд
|11
|0
|4
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Скейд
|1:0
|9
|0
|1
|8
|4 - 19
|1
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