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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Тромсё
1:0
Перерыв
Кристиансунд
0'
6' Желтая карточка
Опсал Сакариас
19' Желтая карточка
Ярл Себастиан
1:0
26' Гол
Йенсен Рубен
39' Желтая карточка
Антонсен Кент-Аре

Ход матча

6'
Опсал Сакариас
 
19'
 
Ярл Себастиан
26'
Йенсен Рубен
(Туоминен Яссе)
1:0
39'
Антонсен Кент-Аре
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Кристиансунд
6.50
6.38
6.40
Все Коэффициенты
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
8
Антонсен
Кент-Аре
19
Вестерлунн
Никлас
17
Китолано
Эрик
14
Каманси
Уоррен
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
10
Миккельсен
Эугуст
15
Туоминен
Яссе
1
Макдермот
Шон
5
Ульвестад
Дан
Петер
6
Хопмарк
Андреас
18
Ярл
Себастиан
2
Нилсен
Снорре
8
Картум
Сандер
Эрик
7
Ертсен
Торгиль
14
Исаксен
Йеспер
21
Диоп
Амиду
13
Бюэ
Бендик
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
Тромсё
3-5-2
Кристиансунд
3-5-2

История личных встреч

Тромсё
Кристиансунд

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Т
1:1
ТМК
0:0
Т
1:1
Т
0:0
Т
5:0
Т
1:0
Т
5:1
Т
0:0
Т
4:1
Т
1:1
ПД
1:0
ПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Эрик 6 0.35
Опсал Сакариас 2 0.12
Вестерлунн Никлас 2 0.12
Миккельсен Эугуст 2 (1) 0.12
Эбийе Мозес 2 0.12
Гундерсен Йостейн 2 0.12
Каманси Уоррен 2 0.12
Йенсен Рубен 1 0.06
Нильсен Лассе III 1 0.06
Псише Кристоф 1 0.06
Антонсен Кент-Аре 1 0.06
Туоминен Яссе 0 0
Енссен Андерс 0 0
Винтер Феликс 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 6 (2) 0.33
Хопмарк Андреас 2 0.11
Диоп Амиду 2 0.11
Осбак Кристоффер 1 0.06
Нилсен Снорре 1 0.06
Муколли Агон 1 0.06
Ертсен Торгиль 1 0.06
Каллудра Лиридон 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0
Картум Сандер Эрик 0 0
Аскар Армин 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Лассе III 4 0
Йенсен Рубен 3 0
Гундерсен Йостейн 3 0
Хаугор Якоб 2 0
Китолано Эрик 2 0
Опсал Сакариас 2 0
Псише Кристоф 1 0
Антонсен Кент-Аре 1 0
Эйванн Каспер 1 0
Кьелсруд Вик Исак 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 4 0
Ярл Себастиан 4 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Каллудра Лиридон 2 0
Осбак Кристоффер 2 0
Нилсен Снорре 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Мумбанья Фарис 0 1
Ульвестад Дан Петер 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Ертсен Торгиль 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0
Виллиамсен Макс 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
25%
76-90

Пропущено

10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
2
20%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
4
40%
6
38%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
19%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
4
40%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

18
19
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
1
5%
1-15
4
22%
2
11%
16-30
4
22%
6
32%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
3
17%
3
16%
61-75
4
22%
3
16%
76-90

Забито

21
14
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
4
19%
2
14%
1-15
1
5%
5
36%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
5
24%
2
14%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
5
24%
3
21%
76-90

Пропущено

28
35
12 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
3
11%
4
11%
1-15
4
14%
4
11%
16-30
5
18%
8
23%
31-45
6
21%
10
29%
46-60
5
18%
3
9%
61-75
5
18%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0
Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0
Кристиансунд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0
Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 18 13 3 2 38 - 17 42
2. Лиллестрём 0:0 18 11 5 2 32 - 15 38
3. Будё-Глимт 18 11 4 3 48 - 20 37
4. Русенборг 18 9 7 2 36 - 22 34
5. Викинг 18 8 5 5 32 - 25 29
6. Волеренга 17 8 2 7 29 - 26 26
7. Стрёмсгодсет 17 7 4 6 24 - 26 25
8. Хёугесунн 18 6 4 8 29 - 30 22
9. Тромсё 1:0 17 4 9 4 22 - 28 21
10. Олесунн 18 5 6 7 19 - 27 21
11. Саннефьёрд 18 6 3 9 31 - 39 21
12. Одд 18 6 2 10 19 - 33 20
13. Сарпсборг-08 18 6 1 11 32 - 35 19
14. Хам-Кам 17 3 9 5 20 - 21 18
15. Дьерв 0:0 18 3 3 12 13 - 38 12
16. Кристиансунд 0:1 18 1 3 14 14 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Русенборг 8 6 2 0 18 - 7 20
3. Лиллестрём 0:0 8 6 1 1 14 - 3 19
4. Будё-Глимт 9 5 4 0 29 - 8 19
5. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Стрёмсгодсет 9 5 2 2 17 - 14 17
7. Волеренга 8 5 1 2 15 - 9 16
8. Тромсё 1:0 8 4 3 1 13 - 10 15
9. Хёугесунн 9 4 2 3 17 - 15 14
10. Олесунн 9 3 3 3 10 - 11 12
11. Дьерв 0:0 10 3 2 5 8 - 16 11
12. Хам-Кам 9 2 4 3 10 - 10 10
13. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
14. Одд 9 3 0 6 13 - 18 9
15. Саннефьёрд 9 1 3 5 15 - 23 6
16. Кристиансунд 0:1 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 8 6 2 0 15 - 7 20
2. Лиллестрём 0:0 10 5 4 1 18 - 12 19
3. Будё-Глимт 9 6 0 3 19 - 12 18
4. Саннефьёрд 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 10 3 5 2 18 - 15 14
6. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
7. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
8. Волеренга 9 3 1 5 14 - 17 10
9. Олесунн 9 2 3 4 9 - 16 9
10. Сарпсборг-08 8 3 0 5 18 - 18 9
11. Хам-Кам 8 1 5 2 10 - 11 8
12. Стрёмсгодсет 8 2 2 4 7 - 12 8
13. Хёугесунн 9 2 2 5 12 - 15 8
14. Тромсё 1:0 9 0 6 3 9 - 18 6
15. Кристиансунд 0:1 10 1 0 9 4 - 17 3
16. Дьерв 0:0 8 0 1 7 5 - 22 1
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Антонсен Кент-Аре получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Йенсен Рубен бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Ярл Себастиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Опсал Сакариас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Кристиансунд
6.50
6.38
6.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тромсё 1:0 Кристиансунд онлайн

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Тромсё
Кристиансунд
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