Стадион: Альфхейм Зрители: 2539
2:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаОпсал Сакариас
19' Желтая карточкаЯрл Себастиан
1:0
26' ГолЙенсен Рубен
39' Желтая карточкаАнтонсен Кент-Аре
2:0
52' ГолТуоминен Яссе
66' Желтая карточкаКитолано Эрик
2:1
68' ГолКартум Сандер Эрик
81' Желтая карточкаВинтер Феликс
90'+6
Ход матча
19'
26'
1:0
52'
66'
68'
81'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 14
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Аскар АрминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
25 Isaac Annan
-
Главный тренер: Christian Michelsen
История личных встреч
Тромсё
Кристиансунд
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Китолано Эрик
|6
|0.35
|Опсал Сакариас
|2
|0.12
|Миккельсен Эугуст
|2 (1)
|0.12
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.12
|Эбийе Мозес
|2
|0.12
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.12
|Каманси Уоррен
|2
|0.12
|Йенсен Рубен
|1
|0.06
|Нильсен Лассе III
|1
|0.06
|Туоминен Яссе
|1
|0.06
|Псише Кристоф
|1
|0.06
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.06
|Енссен Андерс
|0
|0
|Винтер Феликс
|0
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|6 (2)
|0.33
|Хопмарк Андреас
|2
|0.11
|Диоп Амиду
|2
|0.11
|Осбак Кристоффер
|1
|0.06
|Картум Сандер Эрик
|1
|0.06
|Нилсен Снорре
|1
|0.06
|Муколли Агон
|1
|0.06
|Ертсен Торгиль
|1
|0.06
|Каллудра Лиридон
|0
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
|Мумбанья Фарис
|0
|0
|Аскар Армин
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Лассе III
|4
|0
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Гундерсен Йостейн
|3
|0
|Китолано Эрик
|3
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Опсал Сакариас
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Кьелсруд Вик Исак
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоп Амиду
|4
|0
|Ярл Себастиан
|4
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Каллудра Лиридон
|2
|0
|Осбак Кристоффер
|2
|0
|Нилсен Снорре
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Isaac Annan
|2
|0
|Мумбанья Фарис
|0
|1
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
5
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
2
14%
1
20%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
3
21%
1
20%
76-90
Пропущено
11
18
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
2
18%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
4
36%
7
39%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
3
17%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
4
40%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Пропущено
18
19
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
1
5%
1-15
4
22%
2
11%
16-30
4
22%
6
32%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
3
17%
3
16%
61-75
4
22%
3
16%
76-90
Забито
23
15
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
4
17%
2
13%
1-15
2
9%
5
33%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
6
26%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
5
22%
3
20%
76-90
Пропущено
29
37
12 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
3
10%
4
11%
1-15
4
14%
5
14%
16-30
5
17%
8
22%
31-45
6
21%
11
30%
30%
46-60
6
21%
3
8%
61-75
5
17%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0
Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0
Кристиансунд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0
Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|18
|13
|3
|2
|38 - 17
|42
|2.
|Будё-Глимт
|18
|11
|4
|3
|48 - 20
|37
|3.
|Лиллестрём
|18
|11
|4
|3
|32 - 16
|37
|4.
|Русенборг
|18
|9
|7
|2
|36 - 22
|34
|5.
|Викинг
|18
|8
|5
|5
|32 - 25
|29
|6.
|Волеренга
|1:1
|18
|8
|3
|7
|30 - 27
|27
|7.
|Стрёмсгодсет
|17
|7
|4
|6
|24 - 26
|25
|8.
|Хёугесунн
|18
|6
|4
|8
|29 - 30
|22
|9.
|Тромсё
|17
|4
|9
|4
|23 - 29
|21
|10.
|Олесунн
|18
|5
|6
|7
|19 - 27
|21
|11.
|Саннефьёрд
|18
|6
|3
|9
|31 - 39
|21
|12.
|Одд
|18
|6
|2
|10
|19 - 33
|20
|13.
|Хам-Кам
|1:1
|18
|3
|10
|5
|21 - 22
|19
|14.
|Сарпсборг-08
|18
|6
|1
|11
|32 - 35
|19
|15.
|Дьерв
|18
|4
|2
|12
|14 - 38
|14
|16.
|Кристиансунд
|18
|1
|3
|14
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Русенборг
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|3.
|Будё-Глимт
|9
|5
|4
|0
|29 - 8
|19
|4.
|Лиллестрём
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|5.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Стрёмсгодсет
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|7.
|Волеренга
|1:1
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|8.
|Тромсё
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|9.
|Хёугесунн
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|10.
|Дьерв
|10
|4
|1
|5
|9 - 16
|13
|11.
|Олесунн
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|12.
|Хам-Кам
|1:1
|10
|2
|5
|3
|11 - 11
|11
|13.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|14.
|Одд
|9
|3
|0
|6
|13 - 18
|9
|15.
|Саннефьёрд
|9
|1
|3
|5
|15 - 23
|6
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|8
|6
|2
|0
|15 - 7
|20
|2.
|Будё-Глимт
|9
|6
|0
|3
|19 - 12
|18
|3.
|Лиллестрём
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|Саннефьёрд
|9
|5
|0
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Русенборг
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|6.
|Волеренга
|1:1
|10
|3
|2
|5
|15 - 18
|11
|7.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|8.
|Одд
|9
|3
|2
|4
|6 - 15
|11
|9.
|Олесунн
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|10.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|0
|5
|18 - 18
|9
|11.
|Хам-Кам
|1:1
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Стрёмсгодсет
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Хёугесунн
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|14.
|Тромсё
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6
|15.
|Кристиансунд
|10
|1
|0
|9
|5 - 18
|3
|16.
|Дьерв
|8
|0
|1
|7
|5 - 22
|1
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