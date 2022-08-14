Стадион: Consto Arena Зрители: 1465
0'
0:1
10' ГолЙоунссон Йоунатан
27' Желтая карточкаТум Исаак
64' Желтая карточкаЭриксен Сивер Скаар
0:1
64' Не забитый пенальтиAlejandro Diaz II
0:2
68' ПенальтиЙоунссон Йоунатан
0:3
71' ГолAlejandro Diaz II
0:4
83' ГолИнгимюндарсон Вальдимар
90'+4
Ход матча
10'
27'
64'
68'
71'
83'
23
Thomas
Kinn
18
Simon
Appiah
- Основной состав
-
23 Thomas KinnВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Simon AppiahПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хейер ЭрикВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
16 Eirik Lereng
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Мьёндален
Согндаль
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овенстад Мартин
|5
|0.25
|Стокке Беньямин
|4 (1)
|0.2
|Ольсен Мейнхард
|3
|0.15
|Brinder Singh
|3
|0.15
|Сольберг Йоаким
|2
|0.1
|Sander Bratvold
|2
|0.1
|Накким Маркус
|1
|0.05
|Matias Belli Moldskred
|1
|0.05
|Скистад Эрик Ставас
|1
|0.05
|Эверби Сиверт
|1
|0.05
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Хансен Адриан Александер
|0
|0
|Herman Kleppa
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Simon Appiah
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоунссон Йоунатан
|9 (1)
|0.45
|Erik Groenner
|7
|0.35
|Ингимюндарсон Вальдимар
|5
|0.25
|Andreas van der Spa
|2
|0.1
|Ховен Андреас
|2
|0.1
|Гуннарссон Хердюр-Инги
|2
|0.1
|Михаэль Петер
|2 (1)
|0.1
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.05
|Матисен Ульрик
|1
|0.05
|Axel Kryger
|1
|0.05
|Alejandro Diaz II
|1
|0.05
|Mathias Blaarud
|1
|0.05
|Росет Мартин-Уве
|1
|0.05
|Anders Johannessen Nord
|1
|0.05
|Kristoffer Hoven
|1 (1)
|0.05
|Sondre Oerjasaeter
|0
|0
|Фло Пер-Эгиль
|0
|0
|Фей Рензе
|0
|0
|Kristoffer Haukas Steinset
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свеен Оле
|7
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|5
|0
|Тум Исаак
|3
|1
|Сольберг Йоаким
|4
|0
|Хансен Адриан Александер
|4
|0
|Спорронг Альбин
|1
|1
|Ольсен Мейнхард
|2
|0
|Herman Kleppa
|2
|0
|Thomas Kinn
|0
|1
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Накким Маркус
|1
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|Simon Appiah
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Ульрик
|6
|0
|Mathias Blaarud
|4
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|4
|0
|Йоунссон Йоунатан
|3
|0
|Erik Groenner
|3
|0
|Фей Рензе
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Kristoffer Hoven
|1
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|0
|Axel Kryger
|1
|0
|Гуннарссон Хердюр-Инги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
18
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
3
20%
2
11%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
3
20%
6
33%
61-75
3
20%
3
17%
76-90
Пропущено
15
22
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
13%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
6
40%
5
23%
76-90
Забито
9
22
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
13 Не забивали 10
2
22%
2
9%
1-15
1
11%
6
27%
16-30
1
11%
4
18%
31-45
4
44%
4
18%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
1
11%
2
9%
76-90
Пропущено
16
11
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
2
13%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
6
38%
4
36%
76-90
Забито
24
40
11 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 13
4 Не забивали 1
5
21%
4
10%
1-15
4
17%
8
20%
16-30
2
8%
6
15%
31-45
6
25%
7
18%
46-60
3
13%
10
25%
61-75
4
17%
5
13%
76-90
Пропущено
31
33
8 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
4
13%
5
15%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
4
13%
6
18%
31-45
6
19%
3
9%
46-60
5
16%
6
18%
61-75
12
39%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ранхейм - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Старт 0:0
Гроруд - Мьёндален 0:1 Мьёндален - Осане 1:1 Рёуфосс - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Стабек 2:4 Согндаль - Мьёндален 1:0 Хьельсос - Мьёндален 1:0 Бранн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Санднес - Мьёндален 0:2 Aaskollen - Мьёндален 2:6 Мьёндален - КФУМ 2:1 Скейд - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Брюне 2:1 Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Старт - Мьёндален 1:1
Согндаль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Согндаль - КФУМ 1:2 Санднес - Согндаль 6:0 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Стабек 4:3
Ранхейм - Согндаль 3:3 Согндаль - Гроруд 4:0 Согндаль - Фредрикстад 1:1 КФУМ - Согндаль 3:2 КФУМ - Согндаль 1:1 Согндаль - Мьёндален 1:0 Бьярг - Согндаль 1:4 Скейд - Согндаль 2:3 Согндаль - Санднес 1:2 Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3 Согндаль - Осане 2:3 Флорё - Согндаль 0:5 Старт - Согндаль 5:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Бранн - Согндаль 1:1 Согндаль - Брюне 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|20
|17
|3
|0
|58 - 11
|54
|2.
|Ранхейм
|20
|11
|5
|4
|37 - 28
|38
|3.
|Санднес
|20
|11
|3
|6
|39 - 29
|36
|4.
|КФУМ
|20
|10
|5
|5
|38 - 32
|35
|5.
|Стабек
|20
|9
|7
|4
|37 - 22
|34
|6.
|Согндаль
|20
|9
|5
|6
|38 - 35
|32
|7.
|Рёуфосс
|20
|8
|7
|5
|29 - 32
|31
|8.
|Старт
|20
|8
|6
|6
|35 - 20
|30
|9.
|Мьёндален
|20
|8
|3
|9
|23 - 32
|27
|10.
|Конгсвингер
|20
|7
|6
|7
|28 - 27
|27
|11.
|Осане
|20
|5
|7
|8
|27 - 44
|22
|12.
|Фредрикстад
|20
|5
|7
|8
|28 - 32
|22
|13.
|Брюне
|20
|5
|4
|11
|21 - 35
|19
|14.
|Скейд
|20
|4
|2
|14
|23 - 38
|14
|15.
|Стйордалс Блинк
|20
|3
|4
|13
|21 - 42
|13
|16.
|Гроруд
|20
|0
|6
|14
|21 - 44
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|10
|7
|3
|0
|25 - 4
|24
|2.
|Ранхейм
|10
|6
|2
|2
|22 - 16
|20
|3.
|Согндаль
|10
|6
|1
|3
|20 - 13
|19
|4.
|Конгсвингер
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|5.
|Мьёндален
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|6.
|Санднес
|10
|5
|2
|3
|24 - 16
|17
|7.
|Рёуфосс
|10
|4
|4
|2
|11 - 15
|16
|8.
|Старт
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|9.
|КФУМ
|10
|4
|3
|3
|17 - 17
|15
|10.
|Осане
|10
|4
|2
|4
|16 - 24
|14
|11.
|Стабек
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|12.
|Фредрикстад
|10
|3
|4
|3
|14 - 16
|13
|13.
|Скейд
|11
|4
|1
|6
|19 - 19
|13
|14.
|Брюне
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|15.
|Стйордалс Блинк
|10
|2
|0
|8
|9 - 20
|6
|16.
|Гроруд
|9
|0
|2
|7
|8 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|10
|10
|0
|0
|33 - 7
|30
|2.
|Стабек
|11
|6
|3
|2
|26 - 14
|21
|3.
|КФУМ
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|4.
|Санднес
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|5.
|Ранхейм
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|18
|6.
|Рёуфосс
|10
|4
|3
|3
|18 - 17
|15
|7.
|Старт
|10
|4
|3
|3
|16 - 9
|15
|8.
|Согндаль
|10
|3
|4
|3
|18 - 22
|13
|9.
|Мьёндален
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|10.
|Фредрикстад
|10
|2
|3
|5
|14 - 16
|9
|11.
|Осане
|10
|1
|5
|4
|11 - 20
|8
|12.
|Конгсвингер
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|13.
|Брюне
|10
|2
|1
|7
|11 - 21
|7
|14.
|Стйордалс Блинк
|10
|1
|4
|5
|12 - 22
|7
|15.
|Гроруд
|11
|0
|4
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Скейд
|9
|0
|1
|8
|4 - 19
|1
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