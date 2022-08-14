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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион: Зрители: 1465
Мьёндален
0:4
Конец матча
Согндаль
0'
0:1
10' Гол
Йоунссон Йоунатан
27' Желтая карточка
Тум Исаак
64' Желтая карточка
Эриксен Сивер Скаар
0:1
64' Не забитый пенальти
Alejandro Diaz II
0:2
68' Пенальти
Йоунссон Йоунатан
0:3
71' Гол
Alejandro Diaz II
0:4
83' Гол
Ингимюндарсон Вальдимар
90'+4
23
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
21
Скоген
Сондре
4
Хансен
Адриан
Александер
6
Сольберг
Йоаким
18
Simon
Appiah
8
Свеен
Оле
7
Овенстад
Мартин
15
Love
Reuterswaerd
11
Ольсен
Мейнхард
17
Brinder
Singh
1
Фей
Рензе
5
Гуннарссон
Хердюр-Инги
26
Andreas
van
der
Spa
13
Фло
Пер-Эгиль
11
Ховен
Андреас
7
Йоунссон
Йоунатан
20
Тум
Исаак
19
Матисен
Ульрик
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
99
Alejandro
Diaz
II
27
Sondre
Oerjasaeter
Мьёндален
4-2-3-1
Согндаль
4-4-2

История личных встреч

Мьёндален
Согндаль

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
1:0
ТПМ
3:2
ТМК
1:1
ПД
3:4
ПД
0:0
А
3:0
А
0:1
А
0:0
А
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овенстад Мартин 5 0.25
Стокке Беньямин 4 (1) 0.2
Ольсен Мейнхард 3 0.15
Brinder Singh 3 0.15
Сольберг Йоаким 2 0.1
Sander Bratvold 2 0.1
Накким Маркус 1 0.05
Matias Belli Moldskred 1 0.05
Скистад Эрик Ставас 1 0.05
Эверби Сиверт 1 0.05
Love Reuterswaerd 0 0
Хансен Адриан Александер 0 0
Herman Kleppa 0 0
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Simon Appiah 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоунссон Йоунатан 9 (1) 0.45
Erik Groenner 7 0.35
Ингимюндарсон Вальдимар 5 0.25
Andreas van der Spa 2 0.1
Ховен Андреас 2 0.1
Гуннарссон Хердюр-Инги 2 0.1
Михаэль Петер 2 (1) 0.1
Kristoffer Nessoe 1 0.05
Матисен Ульрик 1 0.05
Axel Kryger 1 0.05
Alejandro Diaz II 1 0.05
Mathias Blaarud 1 0.05
Росет Мартин-Уве 1 0.05
Anders Johannessen Nord 1 0.05
Kristoffer Hoven 1 (1) 0.05
Sondre Oerjasaeter 0 0
Фло Пер-Эгиль 0 0
Фей Рензе 0 0
Kristoffer Haukas Steinset 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свеен Оле 7 0
Эриксен Сивер Скаар 5 0
Тум Исаак 3 1
Сольберг Йоаким 4 0
Хансен Адриан Александер 4 0
Спорронг Альбин 1 1
Ольсен Мейнхард 2 0
Herman Kleppa 2 0
Thomas Kinn 0 1
Овенстад Мартин 1 0
Накким Маркус 1 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Simon Appiah 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Ульрик 6 0
Mathias Blaarud 4 0
Ингимюндарсон Вальдимар 4 0
Йоунссон Йоунатан 3 0
Erik Groenner 3 0
Фей Рензе 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Kristoffer Hoven 1 0
Росет Мартин-Уве 1 0
Axel Kryger 1 0
Гуннарссон Хердюр-Инги 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
18
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
3
20%
2
11%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
3
20%
6
33%
61-75
3
20%
3
17%
76-90

Пропущено

15
22
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
13%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
6
40%
5
23%
76-90

Забито

9
22
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
13 Не забивали 10
2
22%
2
9%
1-15
1
11%
6
27%
16-30
1
11%
4
18%
31-45
4
44%
4
18%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
1
11%
2
9%
76-90

Пропущено

16
11
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
2
13%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
6
38%
4
36%
76-90

Забито

24
40
11 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 13
4 Не забивали 1
5
21%
4
10%
1-15
4
17%
8
20%
16-30
2
8%
6
15%
31-45
6
25%
7
18%
46-60
3
13%
10
25%
61-75
4
17%
5
13%
76-90

Пропущено

31
33
8 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
4
13%
5
15%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
4
13%
6
18%
31-45
6
19%
3
9%
46-60
5
16%
6
18%
61-75
12
39%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ранхейм - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Старт 0:0
Гроруд - Мьёндален 0:1 Мьёндален - Осане 1:1 Рёуфосс - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Стабек 2:4 Согндаль - Мьёндален 1:0 Хьельсос - Мьёндален 1:0 Бранн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Санднес - Мьёндален 0:2 Aaskollen - Мьёндален 2:6 Мьёндален - КФУМ 2:1 Скейд - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Брюне 2:1 Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Старт - Мьёндален 1:1
Согндаль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Согндаль - КФУМ 1:2 Санднес - Согндаль 6:0 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Стабек 4:3
Ранхейм - Согндаль 3:3 Согндаль - Гроруд 4:0 Согндаль - Фредрикстад 1:1 КФУМ - Согндаль 3:2 КФУМ - Согндаль 1:1 Согндаль - Мьёндален 1:0 Бьярг - Согндаль 1:4 Скейд - Согндаль 2:3 Согндаль - Санднес 1:2 Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3 Согндаль - Осане 2:3 Флорё - Согндаль 0:5 Старт - Согндаль 5:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Бранн - Согндаль 1:1 Согндаль - Брюне 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 20 17 3 0 58 - 11 54
2. Ранхейм 20 11 5 4 37 - 28 38
3. Санднес 20 11 3 6 39 - 29 36
4. КФУМ 20 10 5 5 38 - 32 35
5. Стабек 20 9 7 4 37 - 22 34
6. Согндаль 20 9 5 6 38 - 35 32
7. Рёуфосс 20 8 7 5 29 - 32 31
8. Старт 20 8 6 6 35 - 20 30
9. Мьёндален 20 8 3 9 23 - 32 27
10. Конгсвингер 20 7 6 7 28 - 27 27
11. Осане 20 5 7 8 27 - 44 22
12. Фредрикстад 20 5 7 8 28 - 32 22
13. Брюне 20 5 4 11 21 - 35 19
14. Скейд 20 4 2 14 23 - 38 14
15. Стйордалс Блинк 20 3 4 13 21 - 42 13
16. Гроруд 20 0 6 14 21 - 44 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 10 7 3 0 25 - 4 24
2. Ранхейм 10 6 2 2 22 - 16 20
3. Согндаль 10 6 1 3 20 - 13 19
4. Конгсвингер 10 5 4 1 22 - 13 19
5. Мьёндален 11 5 2 4 14 - 16 17
6. Санднес 10 5 2 3 24 - 16 17
7. Рёуфосс 10 4 4 2 11 - 15 16
8. Старт 10 4 3 3 19 - 11 15
9. КФУМ 10 4 3 3 17 - 17 15
10. Осане 10 4 2 4 16 - 24 14
11. Стабек 9 3 4 2 11 - 8 13
12. Фредрикстад 10 3 4 3 14 - 16 13
13. Скейд 11 4 1 6 19 - 19 13
14. Брюне 10 3 3 4 10 - 14 12
15. Стйордалс Блинк 10 2 0 8 9 - 20 6
16. Гроруд 9 0 2 7 8 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 10 10 0 0 33 - 7 30
2. Стабек 11 6 3 2 26 - 14 21
3. КФУМ 10 6 2 2 21 - 15 20
4. Санднес 10 6 1 3 15 - 13 19
5. Ранхейм 10 5 3 2 15 - 12 18
6. Рёуфосс 10 4 3 3 18 - 17 15
7. Старт 10 4 3 3 16 - 9 15
8. Согндаль 10 3 4 3 18 - 22 13
9. Мьёндален 9 3 1 5 9 - 16 10
10. Фредрикстад 10 2 3 5 14 - 16 9
11. Осане 10 1 5 4 11 - 20 8
12. Конгсвингер 10 2 2 6 6 - 14 8
13. Брюне 10 2 1 7 11 - 21 7
14. Стйордалс Блинк 10 1 4 5 12 - 22 7
15. Гроруд 11 0 4 7 13 - 24 4
16. Скейд 9 0 1 8 4 - 19 1
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      27'
      Тум Исаак получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Йоунссон Йоунатан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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