Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

40' Оооо... вот это был удар! Oscar Schwartau должен был забить с этой позиции.

40' ШТАНГА! Пробил головой Oscar Schwartau прямо в каркас ворот!

40' Каппис Кристиан из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Каппис Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Квистгарден Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Каппис Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Бьёрн Паульсен получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Бьёрн Паульсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

36' Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Удар от ворот произведет Оденсе

34' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Дивкович Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Г О О О О Л - Oscar Schwartau из команды Брондбю левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

32' Дивкович Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Брондбю

29' Оооо... вот это был удар! Charly Horneman должен был забить с этой позиции.

29' Трандарсон Арон-Элис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

26' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Оденсе

21' Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновится спорным мячом

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Брондбю

14' Кадри Башким не смог попасть в створ ударом издали

13' Г О О О О О Л - Радошевич Йосип из команды Брондбю забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Мартин Хансен прыгнул не в ту сторону.

13' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

13' После проверки VAR судья не изменил решения - Брондбю пробьет пенальти!

12' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

12' Бьёрн Паульсен получил желтую карточку от судьи

11' Удар от ворот произведет Брондбю

10' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Оденсе

9' Каппис Кристиан из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

5' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Фредерик Алвес Ибсен выиграл воздушное противоборство у Джейбали Иссам

5' Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Микельсон Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Брондбю начинает с центра поля