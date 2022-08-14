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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Брондбю
2:0
Перерыв
Оденсе
0'
12' Желтая карточка
Bjoern Paulsen
1:0
13' Пенальти
Радошевич Йосип
2:0
32' Гол
Oscar Schwartau
43' Желтая карточка
Кинг Джоэл

Ход матча

12'
 
Bjoern Paulsen
13'
Радошевич Йосип
1:0
32'
Oscar Schwartau
(Дивкович Марко)
2:0
43'
 
Кинг Джоэл

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Оденсе
3.80
3.65
3.95
Все Коэффициенты
16
Миккельсен
Томас
10
Васс
Даниэль
32
Алвес
Фредерик
4
Рустед
Сигурд
23
Каппис
Кристиан
22
Радошевич
Йосип
6
Белл
Джо
8
Греве
Матиас
41
Oscar
Schwartau
36
Квистгарден
Матиас
24
Дивкович
Марко
1
Хансен
Мартин
2
Микельсон
Николас
4
Bjoern
Paulsen
16
Шельвик
Йорген
25
Кинг
Джоэл
19
Трандарсон
Арон-Элис
6
Тверсков
Йеппе
21
Charly
Horneman
7
Джейбали
Иссам
10
Свеннсен
Сандер
9
Кадри
Башким
Брондбю
4-1-2-1-2
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

Брондбю
Оденсе

28 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
22 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.7%
28.6%
10.7%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.6%
42.9%
3.5%
15 побед 12 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 8 побед

45 матчей

48.9%
28.9%
22.2%
22 победы 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.8%
42.2%
20%
17 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
48.9%
17.8%
15 побед 22 ничьи 8 побед

История матчей

СД
2:1
СД
2:2
ТМК
1:1
СД
0:3
СД
3:1
ТМС
1:2
СД
0:2
СД
3:2
СДЧГ
0:2
СДЧГ
2:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:0
СД
1:0
СД
2:5
СД
1:2
СД
0:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:3
СД
0:1
С
1:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
ТМС
2:3
СЛ
2:0
СЛ
2:2
СЛ
0:1
СЛ
1:3
СЛ
2:2
СЛ
0:0
СЛ
0:1
К
0:1
СЛ
0:1
СЛ
0:2
К
0:1
СЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радошевич Йосип 2 (2) 0.4
Каппис Кристиан 1 0.2
Слимане Анис 1 0.2
Oscar Schwartau 1 0.2
Дивкович Марко 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 1 0.2
Charly Horneman 1 0.2
Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0.2
Эстрём Робин 1 0.2
Свеннсен Сандер 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квистгарден Матиас 2 0
Хедлунд Симон 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Шиембе Кевин 1 0
Белл Джо 1 0
Слимане Анис 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bjoern Paulsen 2 0
Кадри Башким 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Кинг Джоэл 1 0
Charly Horneman 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
3
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
33%
3
27%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0
Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0
Оденсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2
Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Силькеборг 5 3 1 1 10 - 6 10
3. Виборг 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Раннерс 5 2 3 0 7 - 4 9
5. Хорсенс 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Орхус 4 2 1 1 5 - 3 7
7. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
8. Брондбю 2:0 5 2 0 3 5 - 9 6
9. Митьюлланд 5 1 3 1 13 - 11 6
10. Люнгбю 4 0 2 2 6 - 8 2
11. Ольборг 5 0 2 3 3 - 8 2
12. Оденсе 0:2 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Силькеборг 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Нордшелланн 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Брондбю 2:0 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Орхус 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Раннерс 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Хорсенс 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 5 3
9. Люнгбю 2 0 2 0 5 - 5 2
10. Ольборг 3 0 2 1 1 - 3 2
11. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Оденсе 0:2 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Раннерс 3 1 2 0 4 - 2 5
3. Митьюлланд 3 1 2 0 11 - 7 5
4. Хорсенс 3 1 1 1 1 - 1 4
5. Силькеборг 3 1 1 1 5 - 5 4
6. Копенгаген 2 1 0 1 5 - 5 3
7. Орхус 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Оденсе 0:2 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Люнгбю 2 0 0 2 1 - 3 0
10. Виборг 2 0 0 2 1 - 4 0
11. Ольборг 2 0 0 2 2 - 5 0
12. Брондбю 2:0 2 0 0 2 1 - 6 0
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  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Брондбю играла лучше в этом тайме.
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Брондбю: 73%, Оденсе: 27%.
  • 47'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 46'
    Удар от ворот произведет Брондбю
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    Лучшие коэффициенты
    Брондбю
    Ничья
    Оденсе
    3.80
    3.65
    3.95
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