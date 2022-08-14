Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Сегодняшная посещаемость составляет 17946 болельщиков

86' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Брондбю

84' Gustav Grubbe навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Хорошую попытку сделал Фенгер Макс . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Jakob Breum создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Oscar Schwartau создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Aske Adelgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Брондбю

81' Свеннсен Сандер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Gustav Grubbe навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Sebastian Soeraas Sebulonsen ослабляет давление, выбив мяч.

76' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Микельсон Николас получил желтую карточку от судьи

73' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Трандарсон Арон-Элис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Миккельсен Томас взял и забрал мяч на выходе

70' Тактическая замена. Квистгарден Матиас уходит с поля и его заменяет Юсеф Салех

70' Фредерик Алвес Ибсен получил травму и заменен. Шиембе Кевин выходит на поле.

70' Тактическая замена. Васс Даниэль уходит с поля и его заменяет Sebastian Soeraas Sebulonsen

70' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Трандарсон Арон-Элис получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Трандарсон Арон-Элис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

68' Греве Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Бьёрн Паульсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Шельвик Йорген из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Фредерик Алвес Ибсен получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Фредерик Алвес Ибсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Васс Даниэль получил желтую карточку от судьи

64' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Оденсе

61' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Матч возобновлен

61' Глупую желтую получил Дивкович Марко за то, что отбил ногой мяч после свистка

61' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

61' Свеннсен Сандер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

59' Удар от ворот произведет Оденсе

58' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Брондбю

55' Удар от ворот произведет Оденсе

55' Греве Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Дивкович Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Матч возобновится спорным мячом

54' Матч возобновлен

54' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

53' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Фенгер Макс нанес удар головой, но Томас Миккельсен спокойно отбил мяч.

52' Кинг Джоэл из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Васс Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

46' Удар от ворот произведет Брондбю

46' Микельсон Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.