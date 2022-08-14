Стадион: Брондбю Зрители: 17946
0'
12' Желтая карточкаBjoern Paulsen
1:0
13' ПенальтиРадошевич Йосип
2:0
32' ГолOscar Schwartau
43' Желтая карточкаКинг Джоэл
61' Желтая карточкаДивкович Марко
65' Желтая карточкаВасс Даниэль
69' Желтая карточкаТрандарсон Арон-Элис
74' Желтая карточкаМикельсон Николас
90'+5
Ход матча
12'
13'
1:0
32'
43'
61'
65'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
10
Васс
Даниэль
6
Белл
Джо
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Циглер ЛукасВратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
29 Бьюр ПетерЗащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Нападающий
-
38 Салех ЮсефНападающий
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Фенгер МаксПолузащитник
-
26 Муколли АгонПолузащитник
-
24 Эстрём РобинНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
Оденсе
28 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
22 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.7%
28.6%
10.7%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.6%
42.9%
3.5%
15 побед 12 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 8 побед
45 матчей
48.9%
28.9%
22.2%
22 победы 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.8%
42.2%
20%
17 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
48.9%
17.8%
15 побед 22 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радошевич Йосип
|2 (2)
|0.4
|Каппис Кристиан
|1
|0.2
|Слимане Анис
|1
|0.2
|Oscar Schwartau
|1
|0.2
|Дивкович Марко
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|1
|0.2
|Charly Horneman
|1
|0.2
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0.2
|Эстрём Робин
|1
|0.2
|Свеннсен Сандер
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квистгарден Матиас
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Шиембе Кевин
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Слимане Анис
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Кадри Башким
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
3
75%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
3
33%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
33%
3
23%
61-75
1
11%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0
Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0
Оденсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2
Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Силькеборг
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|Виборг
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Раннерс
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Хорсенс
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Орхус
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Копенгаген
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|8.
|Брондбю
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|9.
|Митьюлланд
|5
|1
|3
|1
|13 - 11
|6
|10.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|11.
|Ольборг
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|12.
|Оденсе
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Силькеборг
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Брондбю
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Орхус
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Раннерс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Хорсенс
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Копенгаген
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|9.
|Люнгбю
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|10.
|Ольборг
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|11.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Оденсе
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|Митьюлланд
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|4.
|Хорсенс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|5.
|Силькеборг
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|Копенгаген
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|7.
|Орхус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Оденсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Люнгбю
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|10.
|Виборг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|11.
|Ольборг
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|Брондбю
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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