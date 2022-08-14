  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Дьерв
0:0
Перерыв
Лиллестрём
0'
30' Желтая карточка
Диалло Амаду

Ход матча

30'
Диалло Амаду
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 5
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Лиллестрём
6.54
5.00
1.55
Все Коэффициенты
20
Oeystein
Oevretveit
5
Erik
Sandberg
22
Henrik
Bredeli
16
John
Olav
Norheim
2
Torje
Wichne
10
Фернандес
Леандро
II
6
Вихманн
Матиас
27
Mathias
Haarup
58
Симсир
Араль
17
Диалло
Амаду
25
Хоканс
Даниэль
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
5
Драгснес
Ветле
8
Мэтью
Ифиний
6
Кайринен
Каан
20
Ибрахимай
Илльдрен
14
Кнудсен
Магнус
21
Фридьонссон
Хольмберт
Дьерв
3-4-3
Лиллестрём
3-4-2-1

История личных встреч

Дьерв
Лиллестрём

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Т
4:0
ПД
1:0
ПД
2:2
ТМС
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шрётер Феликс 5 0.28
Симсир Араль 2 0.11
Фуртадо Уиллис 2 (1) 0.11
Mathias Haarup 1 0.06
Бренден Эрик 1 0.06
Угланн Микаэль 1 0.06
Диалло Амаду 1 0.06
Вихманн Матиас 0 0
Хустад Эрленд 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 6 0.33
Фридьонссон Хольмберт 4 0.22
Ибрахимай Илльдрен 3 0.17
Петтерссон Том 3 0.17
Огбу Иго 3 0.17
Драгснес Ветле 2 0.11
Хелланн Поль-Андре 2 (1) 0.11
Кнудсен Магнус 2 0.11
Мэтью Ифиний 2 0.11
Гарнас Эспен 1 0.06
Кристиансен Мадс 1 0.06
Эд Эскил 1 0.06
Осен Йермунд 0 0
Кайринен Каан 0 0
Рослер Колин 0 0

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бренден Эрик 4 0
Фуртадо Уиллис 4 0
Хустад Эрленд 2 1
Фернандес Леандро II 2 1
John Olav Norheim 3 0
Kristian Sirum Novak 2 0
Erik Sandberg 2 0
Torje Wichne 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Диалло Амаду 2 0
Кольскоген Оле 2 0
Симсир Араль 2 0
Вихманн Матиас 1 0
Мбумбуни Дилан 1 0
Iman Mafi 1 0
Thomas Ness2 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэтью Ифиний 3 0
Адамс Акор 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Осен Йермунд 1 1
Гарнас Эспен 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Огбу Иго 2 0
Петтерссон Том 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Эд Эскил 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
2
22%
5
31%
61-75
2
22%
6
38%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
13%
3
21%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
27%
5
36%
76-90

Забито

6
15
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
3
20%
61-75
2
33%
6
40%
76-90

Пропущено

21
2
9 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
1
50%
16-30
5
24%
1
50%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
29%
0
0%
76-90

Забито

15
31
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
0
0%
2
6%
1-15
4
27%
1
3%
16-30
0
0%
6
19%
31-45
2
13%
2
6%
46-60
5
33%
8
26%
61-75
4
27%
12
39%
76-90

Пропущено

36
16
17 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
5
14%
3
19%
1-15
3
8%
4
25%
16-30
9
25%
2
13%
31-45
5
14%
1
6%
46-60
4
11%
1
6%
61-75
10
28%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0
Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0
Лиллестрём
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2
Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 18 13 3 2 38 - 17 42
2. Лиллестрём 0:0 18 11 5 2 32 - 15 38
3. Будё-Глимт 18 11 4 3 48 - 20 37
4. Русенборг 18 9 7 2 36 - 22 34
5. Викинг 18 8 5 5 32 - 25 29
6. Волеренга 17 8 2 7 29 - 26 26
7. Стрёмсгодсет 17 7 4 6 24 - 26 25
8. Хёугесунн 18 6 4 8 29 - 30 22
9. Тромсё 1:0 17 4 9 4 22 - 28 21
10. Олесунн 18 5 6 7 19 - 27 21
11. Саннефьёрд 18 6 3 9 31 - 39 21
12. Одд 18 6 2 10 19 - 33 20
13. Сарпсборг-08 18 6 1 11 32 - 35 19
14. Хам-Кам 17 3 9 5 20 - 21 18
15. Дьерв 0:0 18 3 3 12 13 - 38 12
16. Кристиансунд 0:1 18 1 3 14 14 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Русенборг 8 6 2 0 18 - 7 20
3. Лиллестрём 0:0 8 6 1 1 14 - 3 19
4. Будё-Глимт 9 5 4 0 29 - 8 19
5. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Стрёмсгодсет 9 5 2 2 17 - 14 17
7. Волеренга 8 5 1 2 15 - 9 16
8. Тромсё 1:0 8 4 3 1 13 - 10 15
9. Хёугесунн 9 4 2 3 17 - 15 14
10. Олесунн 9 3 3 3 10 - 11 12
11. Дьерв 0:0 10 3 2 5 8 - 16 11
12. Хам-Кам 9 2 4 3 10 - 10 10
13. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
14. Одд 9 3 0 6 13 - 18 9
15. Саннефьёрд 9 1 3 5 15 - 23 6
16. Кристиансунд 0:1 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 8 6 2 0 15 - 7 20
2. Лиллестрём 0:0 10 5 4 1 18 - 12 19
3. Будё-Глимт 9 6 0 3 19 - 12 18
4. Саннефьёрд 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 10 3 5 2 18 - 15 14
6. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
7. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
8. Волеренга 9 3 1 5 14 - 17 10
9. Олесунн 9 2 3 4 9 - 16 9
10. Сарпсборг-08 8 3 0 5 18 - 18 9
11. Хам-Кам 8 1 5 2 10 - 11 8
12. Стрёмсгодсет 8 2 2 4 7 - 12 8
13. Хёугесунн 9 2 2 5 12 - 15 8
14. Тромсё 1:0 9 0 6 3 9 - 18 6
15. Кристиансунд 0:1 10 1 0 9 4 - 17 3
16. Дьерв 0:0 8 0 1 7 5 - 22 1
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Диалло Амаду получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Лиллестрём
6.54
5.00
1.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дьерв 0:0 Лиллестрём онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Дьерв
Лиллестрём
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 