Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr
0:0
Перерыв
Ход матча
30'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 5
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
58
Симсир
Араль
17
Диалло
Амаду
30
Огбу
Иго
25
Эд
Эскил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральНападающий
-
17 Диалло АмадуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Iman Mafi
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Дьерв
Лиллестрём
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шрётер Феликс
|5
|0.28
|Симсир Араль
|2
|0.11
|Фуртадо Уиллис
|2 (1)
|0.11
|Mathias Haarup
|1
|0.06
|Бренден Эрик
|1
|0.06
|Угланн Микаэль
|1
|0.06
|Диалло Амаду
|1
|0.06
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Хустад Эрленд
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|6
|0.33
|Фридьонссон Хольмберт
|4
|0.22
|Ибрахимай Илльдрен
|3
|0.17
|Петтерссон Том
|3
|0.17
|Огбу Иго
|3
|0.17
|Драгснес Ветле
|2
|0.11
|Хелланн Поль-Андре
|2 (1)
|0.11
|Кнудсен Магнус
|2
|0.11
|Мэтью Ифиний
|2
|0.11
|Гарнас Эспен
|1
|0.06
|Кристиансен Мадс
|1
|0.06
|Эд Эскил
|1
|0.06
|Осен Йермунд
|0
|0
|Кайринен Каан
|0
|0
|Рослер Колин
|0
|0
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бренден Эрик
|4
|0
|Фуртадо Уиллис
|4
|0
|Хустад Эрленд
|2
|1
|Фернандес Леандро II
|2
|1
|John Olav Norheim
|3
|0
|Kristian Sirum Novak
|2
|0
|Erik Sandberg
|2
|0
|Torje Wichne
|2
|0
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Диалло Амаду
|2
|0
|Кольскоген Оле
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|Мбумбуни Дилан
|1
|0
|Iman Mafi
|1
|0
|Thomas Ness2
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэтью Ифиний
|3
|0
|Адамс Акор
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Осен Йермунд
|1
|1
|Гарнас Эспен
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Огбу Иго
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Хольст Фредерик
|1
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
16
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
2
22%
5
31%
61-75
2
22%
6
38%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
13%
3
21%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
27%
5
36%
76-90
Забито
6
15
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
3
20%
61-75
2
33%
6
40%
76-90
Пропущено
21
2
9 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
1
50%
16-30
5
24%
1
50%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
29%
0
0%
76-90
Забито
15
31
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
0
0%
2
6%
1-15
4
27%
1
3%
16-30
0
0%
6
19%
31-45
2
13%
2
6%
46-60
5
33%
8
26%
61-75
4
27%
12
39%
76-90
Пропущено
36
16
17 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
5
14%
3
19%
1-15
3
8%
4
25%
16-30
9
25%
2
13%
31-45
5
14%
1
6%
46-60
4
11%
1
6%
61-75
10
28%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0
Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0
Лиллестрём
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2
Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|18
|13
|3
|2
|38 - 17
|42
|2.
|Лиллестрём
|0:0
|18
|11
|5
|2
|32 - 15
|38
|3.
|Будё-Глимт
|18
|11
|4
|3
|48 - 20
|37
|4.
|Русенборг
|18
|9
|7
|2
|36 - 22
|34
|5.
|Викинг
|18
|8
|5
|5
|32 - 25
|29
|6.
|Волеренга
|17
|8
|2
|7
|29 - 26
|26
|7.
|Стрёмсгодсет
|17
|7
|4
|6
|24 - 26
|25
|8.
|Хёугесунн
|18
|6
|4
|8
|29 - 30
|22
|9.
|Тромсё
|1:0
|17
|4
|9
|4
|22 - 28
|21
|10.
|Олесунн
|18
|5
|6
|7
|19 - 27
|21
|11.
|Саннефьёрд
|18
|6
|3
|9
|31 - 39
|21
|12.
|Одд
|18
|6
|2
|10
|19 - 33
|20
|13.
|Сарпсборг-08
|18
|6
|1
|11
|32 - 35
|19
|14.
|Хам-Кам
|17
|3
|9
|5
|20 - 21
|18
|15.
|Дьерв
|0:0
|18
|3
|3
|12
|13 - 38
|12
|16.
|Кристиансунд
|0:1
|18
|1
|3
|14
|14 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Русенборг
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|4.
|Будё-Глимт
|9
|5
|4
|0
|29 - 8
|19
|5.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Стрёмсгодсет
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|7.
|Волеренга
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|8.
|Тромсё
|1:0
|8
|4
|3
|1
|13 - 10
|15
|9.
|Хёугесунн
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|10.
|Олесунн
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|11.
|Дьерв
|0:0
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|12.
|Хам-Кам
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|13.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|14.
|Одд
|9
|3
|0
|6
|13 - 18
|9
|15.
|Саннефьёрд
|9
|1
|3
|5
|15 - 23
|6
|16.
|Кристиансунд
|0:1
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|8
|6
|2
|0
|15 - 7
|20
|2.
|Лиллестрём
|0:0
|10
|5
|4
|1
|18 - 12
|19
|3.
|Будё-Глимт
|9
|6
|0
|3
|19 - 12
|18
|4.
|Саннефьёрд
|9
|5
|0
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Русенборг
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|6.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|7.
|Одд
|9
|3
|2
|4
|6 - 15
|11
|8.
|Волеренга
|9
|3
|1
|5
|14 - 17
|10
|9.
|Олесунн
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|10.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|0
|5
|18 - 18
|9
|11.
|Хам-Кам
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Стрёмсгодсет
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Хёугесунн
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|14.
|Тромсё
|1:0
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6
|15.
|Кристиансунд
|0:1
|10
|1
|0
|9
|4 - 17
|3
|16.
|Дьерв
|0:0
|8
|0
|1
|7
|5 - 22
|1
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