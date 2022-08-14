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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Стйордалс Блинк
1:1
Перерыв
Стабек
0'
0:1
20' Гол
Крогстад Фредрик
1:1
44' Гол
Рённинг Ивар

Ход матча

20'
0:1
Крогстад Фредрик
(Геэльмуйден Херман)
44'
Рённинг Ивар
(Mats Lillebo)
1:1
Лучшие коэффициенты
Стйордалс Блинк
Ничья
Стабек
6.70
6.70
4.55
Все Коэффициенты
70
David
Paulmin
20
Lars
Ramstad
15
Vegard
Fiske
4
Люндал
Мартин
22
Joergen
Solli
17
Андреас
Петтерсен
6
Fredrik
Vinje
14
Morten
Strand
32
Ole
Kristian
Roedahl
8
Рённинг
Ивар
9
Mats
Lillebo
12
Сандберг
Маркус
4
Вангберг
Симен
5
Пигнатель-Енссен
Николас
15
Оттесен
Стурла
3
Несс Николай
19
Вернерссон
Виктор
10
Геэльмуйден
Херман
8
Эдвардс
Кертис
14
Крогстад
Фредрик
16
Gift
Orban
7
Аземи
Фитим
Стйордалс Блинк
4-4-2
Стабек
5-3-2

История личных встреч

Стйордалс Блинк
Стабек

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПД
4:2
ТМК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Стйордалс Блинк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sondre Hopmark Stokke 6 (1) 0.3
Mats Lillebo 4 0.2
Рённинг Ивар 3 0.15
Ole Kristian Roedahl 1 0.05
Mathusan Sandrakumar 1 0.05
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0.05
Johann Kosberg 1 0.05
Fredrik Vinje 1 0.05
Андреас Петтерсен 1 0.05
Joergen Solli 0 0
Lars Ramstad 0 0
Karl Martin Rolstad 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gift Orban 9 0.45
Геэльмуйден Херман 6 (3) 0.3
Хансен Корнелиус 5 0.25
Крогстад Фредрик 5 0.25
Эдвардсен Оливер 4 0.2
Оттесен Стурла 3 0.15
Аземи Фитим 2 0.1
Педерсен Каспер 1 0.05
Вангберг Симен 1 0.05
Костадинов Калоян 0 0
Несс Николай 0 0
Ланге Тор 0 0
Вернерссон Виктор 0 0
Эдвардс Кертис 0 0

Карточки

Стйордалс Блинк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд-Тёссе Кьетил 4 0
Morten Strand 2 1
David Paulmin 2 1
Joergen Solli 3 0
Robin Bjoernholm-Jatta 3 0
Vegard Fiske 2 0
Sondre Hopmark Stokke 2 0
Mathusan Sandrakumar 0 1
Фооснес Александер 1 0
Люндал Мартин 1 0
Ole Kristian Roedahl 1 0
Sjur Lothe 1 0
Karl Martin Rolstad 1 0
Андреас Петтерсен 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Кертис 3 1
Оттесен Стурла 3 1
Вангберг Симен 2 0
Ланге Тор 2 0
Крогстад Фредрик 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Gift Orban 2 0
Несс Николай 1 0
Вернерссон Виктор 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Вогт Педер 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
25
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
0
0%
2
8%
1-15
2
25%
3
12%
16-30
2
25%
4
16%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
4
50%
8
32%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
19%
1
10%
1-15
1
6%
4
40%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
6
38%
1
10%
76-90

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
4
33%
2
18%
76-90

Пропущено

22
8
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
9%
1
13%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
2
25%
31-45
2
9%
1
13%
46-60
5
23%
3
38%
61-75
3
14%
1
13%
76-90

Забито

20
36
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
1
5%
2
6%
1-15
2
10%
7
19%
16-30
5
25%
5
14%
31-45
1
5%
4
11%
46-60
3
15%
8
22%
61-75
8
40%
10
28%
76-90

Пропущено

38
18
20 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 10
5
13%
2
11%
1-15
7
18%
4
22%
16-30
8
21%
2
11%
31-45
4
11%
4
22%
46-60
5
13%
4
22%
61-75
9
24%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Стйордалс Блинк
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Рёуфосс - Стйордалс Блинк 2:2 Стйордалс Блинк - Гроруд 1:0 Ранхейм - Стйордалс Блинк 2:1 Стйордалс Блинк - Брюне 0:2
Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 1:2 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Стйордалс Блинк - Старт 0:3 Брюне - Стйордалс Блинк 0:0 Бьясен - Стйордалс Блинк 3:3 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3 Скейд - Стйордалс Блинк 3:1 Оркла - Стйордалс Блинк 3:6 Стйордалс Блинк - Ранхейм 0:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Стйордалс Блинк - КФУМ 1:3
Стабек
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Стабек - Бранн 1:2 Фредрикстад - Стабек 2:4 Стабек - Скейд 2:0 Согндаль - Стабек 4:3
Стабек - КФУМ 2:2 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0 Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 1:0 20 17 3 0 56 - 11 54
2. Ранхейм 20 11 5 4 37 - 28 38
3. Санднес 0:0 20 11 4 5 37 - 26 37
4. Стабек 1:1 20 9 8 3 36 - 20 35
5. КФУМ 0:0 20 9 6 5 35 - 30 33
6. Согндаль 1:0 20 9 5 6 35 - 35 32
7. Рёуфосс 0:1 20 8 7 5 29 - 30 31
8. Старт 20 8 6 6 35 - 20 30
9. Мьёндален 0:1 20 8 3 9 23 - 29 27
10. Конгсвингер 20 7 6 7 28 - 27 27
11. Осане 0:1 20 5 7 8 27 - 43 22
12. Фредрикстад 20 5 7 8 28 - 32 22
13. Брюне 20 5 4 11 21 - 35 19
14. Скейд 1:0 20 4 2 14 22 - 38 14
15. Стйордалс Блинк 1:1 20 2 5 13 19 - 41 11
16. Гроруд 20 0 6 14 21 - 44 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 1:0 10 7 3 0 23 - 4 24
2. Ранхейм 10 6 2 2 22 - 16 20
3. Согндаль 1:0 10 6 1 3 20 - 13 19
4. Конгсвингер 10 5 4 1 22 - 13 19
5. Мьёндален 0:1 11 5 2 4 14 - 13 17
6. Санднес 0:0 10 5 2 3 24 - 16 17
7. Рёуфосс 0:1 10 4 4 2 11 - 15 16
8. Старт 10 4 3 3 19 - 11 15
9. Осане 0:1 10 4 2 4 16 - 24 14
10. КФУМ 0:0 10 3 4 3 14 - 15 13
11. Стабек 1:1 9 3 4 2 11 - 8 13
12. Фредрикстад 10 3 4 3 14 - 16 13
13. Скейд 1:0 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Брюне 10 3 3 4 10 - 14 12
15. Стйордалс Блинк 1:1 10 1 1 8 7 - 19 4
16. Гроруд 9 0 2 7 8 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 1:0 10 10 0 0 33 - 7 30
2. Стабек 1:1 11 6 4 1 25 - 12 22
3. КФУМ 0:0 10 6 2 2 21 - 15 20
4. Санднес 0:0 10 6 2 2 13 - 10 20
5. Ранхейм 10 5 3 2 15 - 12 18
6. Рёуфосс 0:1 10 4 3 3 18 - 15 15
7. Старт 10 4 3 3 16 - 9 15
8. Согндаль 1:0 10 3 4 3 15 - 22 13
9. Мьёндален 0:1 9 3 1 5 9 - 16 10
10. Фредрикстад 10 2 3 5 14 - 16 9
11. Осане 0:1 10 1 5 4 11 - 19 8
12. Конгсвингер 10 2 2 6 6 - 14 8
13. Брюне 10 2 1 7 11 - 21 7
14. Стйордалс Блинк 1:1 10 1 4 5 12 - 22 7
15. Гроруд 11 0 4 7 13 - 24 4
16. Скейд 1:0 9 0 1 8 4 - 19 1
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Рённинг Ивар бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Крогстад Фредрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стйордалс Блинк
Ничья
Стабек
6.70
6.70
4.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стйордалс Блинк 1:1 Стабек онлайн

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