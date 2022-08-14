Стадион: M.U.S Stadion Sandskogan
1:1
Перерыв
Ход матча
20'
44'
1:1
20
Lars
Ramstad
15
Vegard
Fiske
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Lars RamstadЗащитник
-
15 Vegard FiskeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Snorre Lillebo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Gift OrbanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Вогт ПедерПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ланге ТорПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
История личных встреч
Стйордалс Блинк
Стабек
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стйордалс Блинк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sondre Hopmark Stokke
|6 (1)
|0.3
|Mats Lillebo
|4
|0.2
|Рённинг Ивар
|3
|0.15
|Ole Kristian Roedahl
|1
|0.05
|Mathusan Sandrakumar
|1
|0.05
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0.05
|Johann Kosberg
|1
|0.05
|Fredrik Vinje
|1
|0.05
|Андреас Петтерсен
|1
|0.05
|Joergen Solli
|0
|0
|Lars Ramstad
|0
|0
|Karl Martin Rolstad
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gift Orban
|9
|0.45
|Геэльмуйден Херман
|6 (3)
|0.3
|Хансен Корнелиус
|5
|0.25
|Крогстад Фредрик
|5
|0.25
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.2
|Оттесен Стурла
|3
|0.15
|Аземи Фитим
|2
|0.1
|Педерсен Каспер
|1
|0.05
|Вангберг Симен
|1
|0.05
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Несс Николай
|0
|0
|Ланге Тор
|0
|0
|Вернерссон Виктор
|0
|0
|Эдвардс Кертис
|0
|0
Карточки
Стйордалс Блинк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд-Тёссе Кьетил
|4
|0
|Morten Strand
|2
|1
|David Paulmin
|2
|1
|Joergen Solli
|3
|0
|Robin Bjoernholm-Jatta
|3
|0
|Vegard Fiske
|2
|0
|Sondre Hopmark Stokke
|2
|0
|Mathusan Sandrakumar
|0
|1
|Фооснес Александер
|1
|0
|Люндал Мартин
|1
|0
|Ole Kristian Roedahl
|1
|0
|Sjur Lothe
|1
|0
|Karl Martin Rolstad
|1
|0
|Андреас Петтерсен
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Кертис
|3
|1
|Оттесен Стурла
|3
|1
|Вангберг Симен
|2
|0
|Ланге Тор
|2
|0
|Крогстад Фредрик
|2
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Gift Orban
|2
|0
|Несс Николай
|1
|0
|Вернерссон Виктор
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
|Вогт Педер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
25
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
0
0%
2
8%
1-15
2
25%
3
12%
16-30
2
25%
4
16%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
4
50%
8
32%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
19%
1
10%
1-15
1
6%
4
40%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
6
38%
1
10%
76-90
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
4
33%
2
18%
76-90
Пропущено
22
8
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
9%
1
13%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
2
25%
31-45
2
9%
1
13%
46-60
5
23%
3
38%
61-75
3
14%
1
13%
76-90
Забито
20
36
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
1
5%
2
6%
1-15
2
10%
7
19%
16-30
5
25%
5
14%
31-45
1
5%
4
11%
46-60
3
15%
8
22%
61-75
8
40%
10
28%
76-90
Пропущено
38
18
20 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 10
5
13%
2
11%
1-15
7
18%
4
22%
16-30
8
21%
2
11%
31-45
4
11%
4
22%
46-60
5
13%
4
22%
61-75
9
24%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Стйордалс Блинк
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Рёуфосс - Стйордалс Блинк 2:2 Стйордалс Блинк - Гроруд 1:0 Ранхейм - Стйордалс Блинк 2:1 Стйордалс Блинк - Брюне 0:2
Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 1:2 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Стйордалс Блинк - Старт 0:3 Брюне - Стйордалс Блинк 0:0 Бьясен - Стйордалс Блинк 3:3 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3 Скейд - Стйордалс Блинк 3:1 Оркла - Стйордалс Блинк 3:6 Стйордалс Блинк - Ранхейм 0:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Стйордалс Блинк - КФУМ 1:3
Стабек
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Стабек - Бранн 1:2 Фредрикстад - Стабек 2:4 Стабек - Скейд 2:0 Согндаль - Стабек 4:3
Стабек - КФУМ 2:2 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0 Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|1:0
|20
|17
|3
|0
|56 - 11
|54
|2.
|Ранхейм
|20
|11
|5
|4
|37 - 28
|38
|3.
|Санднес
|0:0
|20
|11
|4
|5
|37 - 26
|37
|4.
|Стабек
|1:1
|20
|9
|8
|3
|36 - 20
|35
|5.
|КФУМ
|0:0
|20
|9
|6
|5
|35 - 30
|33
|6.
|Согндаль
|1:0
|20
|9
|5
|6
|35 - 35
|32
|7.
|Рёуфосс
|0:1
|20
|8
|7
|5
|29 - 30
|31
|8.
|Старт
|20
|8
|6
|6
|35 - 20
|30
|9.
|Мьёндален
|0:1
|20
|8
|3
|9
|23 - 29
|27
|10.
|Конгсвингер
|20
|7
|6
|7
|28 - 27
|27
|11.
|Осане
|0:1
|20
|5
|7
|8
|27 - 43
|22
|12.
|Фредрикстад
|20
|5
|7
|8
|28 - 32
|22
|13.
|Брюне
|20
|5
|4
|11
|21 - 35
|19
|14.
|Скейд
|1:0
|20
|4
|2
|14
|22 - 38
|14
|15.
|Стйордалс Блинк
|1:1
|20
|2
|5
|13
|19 - 41
|11
|16.
|Гроруд
|20
|0
|6
|14
|21 - 44
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|1:0
|10
|7
|3
|0
|23 - 4
|24
|2.
|Ранхейм
|10
|6
|2
|2
|22 - 16
|20
|3.
|Согндаль
|1:0
|10
|6
|1
|3
|20 - 13
|19
|4.
|Конгсвингер
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|5.
|Мьёндален
|0:1
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|6.
|Санднес
|0:0
|10
|5
|2
|3
|24 - 16
|17
|7.
|Рёуфосс
|0:1
|10
|4
|4
|2
|11 - 15
|16
|8.
|Старт
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|9.
|Осане
|0:1
|10
|4
|2
|4
|16 - 24
|14
|10.
|КФУМ
|0:0
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|11.
|Стабек
|1:1
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|12.
|Фредрикстад
|10
|3
|4
|3
|14 - 16
|13
|13.
|Скейд
|1:0
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Брюне
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|15.
|Стйордалс Блинк
|1:1
|10
|1
|1
|8
|7 - 19
|4
|16.
|Гроруд
|9
|0
|2
|7
|8 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|1:0
|10
|10
|0
|0
|33 - 7
|30
|2.
|Стабек
|1:1
|11
|6
|4
|1
|25 - 12
|22
|3.
|КФУМ
|0:0
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|4.
|Санднес
|0:0
|10
|6
|2
|2
|13 - 10
|20
|5.
|Ранхейм
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|18
|6.
|Рёуфосс
|0:1
|10
|4
|3
|3
|18 - 15
|15
|7.
|Старт
|10
|4
|3
|3
|16 - 9
|15
|8.
|Согндаль
|1:0
|10
|3
|4
|3
|15 - 22
|13
|9.
|Мьёндален
|0:1
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|10.
|Фредрикстад
|10
|2
|3
|5
|14 - 16
|9
|11.
|Осане
|0:1
|10
|1
|5
|4
|11 - 19
|8
|12.
|Конгсвингер
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|13.
|Брюне
|10
|2
|1
|7
|11 - 21
|7
|14.
|Стйордалс Блинк
|1:1
|10
|1
|4
|5
|12 - 22
|7
|15.
|Гроруд
|11
|0
|4
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Скейд
|1:0
|9
|0
|1
|8
|4 - 19
|1
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