  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2022

Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион: Зрители: 599
Стйордалс Блинк
3:2
Конец матча
Стабек
0'
0:1
20' Гол
Крогстад Фредрик
1:1
44' Гол
Рённинг Ивар
1:2
49' Гол
Вангберг Симен
56' Желтая карточка
Morten Strand
2:2
60' Гол
Ole Kristian Roedahl
3:2
69' Гол
Mats Lillebo
90'+6
70
David
Paulmin
20
Lars
Ramstad
15
Vegard
Fiske
4
Люндал
Мартин
22
Joergen
Solli
17
Андреас
Петтерсен
6
Fredrik
Vinje
14
Morten
Strand
32
Ole
Kristian
Roedahl
8
Рённинг
Ивар
9
Mats
Lillebo
12
Сандберг
Маркус
4
Вангберг
Симен
5
Пигнатель-Енссен
Николас
15
Оттесен
Стурла
3
Несс Николай
19
Вернерссон
Виктор
10
Геэльмуйден
Херман
8
Эдвардс
Кертис
14
Крогстад
Фредрик
16
Gift
Orban
7
Аземи
Фитим
Стйордалс Блинк
4-4-2
Стабек
5-3-2

История личных встреч

Стйордалс Блинк
Стабек

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПД
4:2
ТМК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Стйордалс Блинк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sondre Hopmark Stokke 6 (1) 0.3
Mats Lillebo 5 0.25
Рённинг Ивар 3 0.15
Ole Kristian Roedahl 2 0.1
Mathusan Sandrakumar 1 0.05
Fredrik Vinje 1 0.05
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0.05
Johann Kosberg 1 0.05
Андреас Петтерсен 1 0.05
Joergen Solli 0 0
Morten Strand 0 0
Lars Ramstad 0 0
Karl Martin Rolstad 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gift Orban 9 0.45
Геэльмуйден Херман 6 (3) 0.3
Хансен Корнелиус 5 0.25
Крогстад Фредрик 5 0.25
Эдвардсен Оливер 4 0.2
Оттесен Стурла 3 0.15
Аземи Фитим 2 0.1
Вангберг Симен 2 0.1
Педерсен Каспер 1 0.05
Костадинов Калоян 0 0
Несс Николай 0 0
Ланге Тор 0 0
Вернерссон Виктор 0 0
Эдвардс Кертис 0 0

Карточки

Стйордалс Блинк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Morten Strand 3 1
Холланд-Тёссе Кьетил 4 0
David Paulmin 2 1
Joergen Solli 3 0
Robin Bjoernholm-Jatta 3 0
Vegard Fiske 2 0
Sondre Hopmark Stokke 2 0
Mathusan Sandrakumar 0 1
Фооснес Александер 1 0
Люндал Мартин 1 0
Ole Kristian Roedahl 1 0
Sjur Lothe 1 0
Karl Martin Rolstad 1 0
Андреас Петтерсен 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Кертис 3 1
Оттесен Стурла 3 1
Вангберг Симен 2 0
Ланге Тор 2 0
Крогстад Фредрик 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Gift Orban 2 0
Несс Николай 1 0
Вернерссон Виктор 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Вогт Педер 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
27
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
0
0%
2
7%
1-15
2
18%
4
15%
16-30
3
27%
4
15%
31-45
1
9%
3
11%
46-60
1
9%
6
22%
61-75
4
36%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
17%
1
8%
1-15
2
11%
4
31%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
3
17%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
6
33%
1
8%
76-90

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
4
33%
2
18%
76-90

Пропущено

22
8
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
9%
1
13%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
2
25%
31-45
2
9%
1
13%
46-60
5
23%
3
38%
61-75
3
14%
1
13%
76-90

Забито

23
38
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
1
4%
2
5%
1-15
2
9%
8
21%
16-30
6
26%
5
13%
31-45
2
9%
5
13%
46-60
4
17%
8
21%
61-75
8
35%
10
26%
76-90

Пропущено

40
21
21 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 11
5
13%
2
10%
1-15
8
20%
4
19%
16-30
8
20%
3
14%
31-45
5
13%
5
24%
46-60
5
13%
5
24%
61-75
9
23%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Стйордалс Блинк
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Рёуфосс - Стйордалс Блинк 2:2 Стйордалс Блинк - Гроруд 1:0 Ранхейм - Стйордалс Блинк 2:1 Стйордалс Блинк - Брюне 0:2
Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 1:2 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Стйордалс Блинк - Старт 0:3 Брюне - Стйордалс Блинк 0:0 Бьясен - Стйордалс Блинк 3:3 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3 Скейд - Стйордалс Блинк 3:1 Оркла - Стйордалс Блинк 3:6 Стйордалс Блинк - Ранхейм 0:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Стйордалс Блинк - КФУМ 1:3
Стабек
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Стабек - Бранн 1:2 Фредрикстад - Стабек 2:4 Стабек - Скейд 2:0 Согндаль - Стабек 4:3
Стабек - КФУМ 2:2 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0 Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 20 17 3 0 58 - 11 54
2. Ранхейм 20 11 5 4 37 - 28 38
3. Санднес 20 11 3 6 39 - 29 36
4. КФУМ 20 10 5 5 38 - 32 35
5. Стабек 20 9 7 4 37 - 22 34
6. Согндаль 20 9 5 6 38 - 35 32
7. Рёуфосс 20 8 7 5 29 - 32 31
8. Старт 20 8 6 6 35 - 20 30
9. Мьёндален 20 8 3 9 23 - 32 27
10. Конгсвингер 20 7 6 7 28 - 27 27
11. Осане 20 5 7 8 27 - 44 22
12. Фредрикстад 20 5 7 8 28 - 32 22
13. Брюне 20 5 4 11 21 - 35 19
14. Скейд 20 4 2 14 23 - 38 14
15. Стйордалс Блинк 20 3 4 13 21 - 42 13
16. Гроруд 20 0 6 14 21 - 44 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 10 7 3 0 25 - 4 24
2. Ранхейм 10 6 2 2 22 - 16 20
3. Согндаль 10 6 1 3 20 - 13 19
4. Конгсвингер 10 5 4 1 22 - 13 19
5. Мьёндален 11 5 2 4 14 - 16 17
6. Санднес 10 5 2 3 24 - 16 17
7. Рёуфосс 10 4 4 2 11 - 15 16
8. Старт 10 4 3 3 19 - 11 15
9. КФУМ 10 4 3 3 17 - 17 15
10. Осане 10 4 2 4 16 - 24 14
11. Стабек 9 3 4 2 11 - 8 13
12. Фредрикстад 10 3 4 3 14 - 16 13
13. Скейд 11 4 1 6 19 - 19 13
14. Брюне 10 3 3 4 10 - 14 12
15. Стйордалс Блинк 10 2 0 8 9 - 20 6
16. Гроруд 9 0 2 7 8 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 10 10 0 0 33 - 7 30
2. Стабек 11 6 3 2 26 - 14 21
3. КФУМ 10 6 2 2 21 - 15 20
4. Санднес 10 6 1 3 15 - 13 19
5. Ранхейм 10 5 3 2 15 - 12 18
6. Рёуфосс 10 4 3 3 18 - 17 15
7. Старт 10 4 3 3 16 - 9 15
8. Согндаль 10 3 4 3 18 - 22 13
9. Мьёндален 9 3 1 5 9 - 16 10
10. Фредрикстад 10 2 3 5 14 - 16 9
11. Осане 10 1 5 4 11 - 20 8
12. Конгсвингер 10 2 2 6 6 - 14 8
13. Брюне 10 2 1 7 11 - 21 7
14. Стйордалс Блинк 10 1 4 5 12 - 22 7
15. Гроруд 11 0 4 7 13 - 24 4
16. Скейд 9 0 1 8 4 - 19 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Рённинг Ивар бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Стйордалс Блинк 3:2 Стабек онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     