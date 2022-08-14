38' Жанвье Жульян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Paul Joly - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

36' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Осер

32' Оооо... вот это был удар! Менди Батиста должен был забить с этой позиции.

32' Менди Батиста из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

32' Аззеддин Унахи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Аззеддин Унахи из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Синайоко Лассин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

29' Удар от ворот произведет Анже

29' Paul Joly из команды Осер наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

29' Эн Готье навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Отре Матиас из команды Осер получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Поль Бернардони все предвидел и спас команду!

28' Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Удар от ворот произведет Анже

26' Сахи Хамза из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Анже будет все-таки засчитан.

23' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

23' Забив гол, Анже сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

22' Г О О О О Л - Дьони Лои забивает с левой ноги!

22' Тиуб Сада создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Бенталеб Набиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Бенталеб Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Удар от ворот произведет Осер

15' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Анже

13' Бернар Кентин из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Унтонджи Седрик плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

10' Г О О О О Л - Унтонджи Седрик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

8' Тиуб Сада создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Менди Батиста получает желтую карточку за нырок

7' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Менди Батиста нырнул в штрафной. Спорно!

6' Отре Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Жубал Мендес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Сахи Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Анже

3' Сахи Хамза из команды Осер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

3' Эну Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Анже

1' Бернар Кентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Анже начинает с центра поля