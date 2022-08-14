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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Осер
2:1
Первый тайм: 45'
Анже
0'
1:0
4' Гол
Жанвье Жульян
7' Желтая карточка
Менди Батиста
2:0
10' Гол в свои ворота
Унтонджи Седрик
17' Желтая карточка
Шарбонье Гаэтан
2:1
22' Гол
Дьони Лои
31' Желтая карточка
Синайоко Лассин
37' Желтая карточка
Жоли Поль

Ход матча

4'
Жанвье Жульян
(Жубал Мендес)
1:0
7'
 
Менди Батиста
10'
Унтонджи Седрик
2:0
17'
Шарбонье Гаэтан
 
22'
2:1
Дьони Лои
(Тиуб Сада)
31'
Синайоко Лассин
 
37'
Жоли Поль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 117
Осер 47.9% (56)
X 40.2% (47)
Анже 12% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осер
Ничья
Анже
3.35
4.07
6.16
Все Коэффициенты
23
Костиль
Бенуа
26
Жоли
Поль
4
Жубал
Мендес
27
Жанвье
Жульян
3
Бернар
Кентин
12
Туре
Бирама
17
Синайоко
Лассин
22
Сахи
Хамза
7
Эн
Готье
29
Отре
Матиас
19
Шарбонье
Гаэтан
1
Бернардони
Поль
4
Шабанович
Халид
22
Унтонджи
Седрик
5
Блажич
Миха
3
Думбия
Сулейман
2
Менди
Батиста
6
Бенталеб
Набиль
92
Тиуб
Сада
8
Унаи
Аззедин
23
Эну
Адриен
9
Дьони
Лои
Осер
4-1-4-1
Анже
4-2-3-1

История личных встреч

Осер
Анже

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:2
Л2
2:0
Л2
2:2
Л2
2:1
КЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарбонье Гаэтан 1 0.5
Жанвье Жульян 1 0.5
Бернар Кентин 0 0
Жубал Мендес 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьони Лои 1 0.5
Тиуб Сада 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шарбонье Гаэтан 1 0
Жанвье Жульян 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капель Пьеррик 1 0
Унтонджи Седрик 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Менди Батиста 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1
Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2 Осер - Дюнкерк 1:0 Кан - Осер 1:1 Осер - Дижон 2:1 По - Осер 1:4 Осер - Валансьен 1:0 Бастия - Осер 1:1 Осер - Тулуза 1:2
Анже
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1
Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1 Лион - Анже 3:2 Анже - Брест 1:0 Анже - Реймс 0:1 Ренн - Анже 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
2. Лилль Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Ланс 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Тулуза 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Реймс 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Осер 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 7 3
12. Нант Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Аяччо 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Анже 1:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Труа 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Клермон 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Марсель Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Лилль Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Реймс 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ланс 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Осер 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Монпелье Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Аяччо 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Анже 1:2 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Тулуза 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ренн Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Труа 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Клермон 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Тулуза 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ланс 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Анже 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Труа 0:1 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Аяччо 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Реймс 2:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Клермон 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Осер 2:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
  • 43'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 43'
    Синайоко Лассин не смог попасть в створ ударом издали
  • 43'
    Осер контролирует мяч.
  • 42'
    Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 42'
    Туре Бирама выиграл воздушное противоборство у Аззеддин Унахи.
  • 42'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Бернар Кентин ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 41'
      Туре Бирама из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      41'
      Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Шарбонье Гаэтан из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      41'
      Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Эн Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Осер: 43%, Анже: 57%.
    • 40'
      Анже контролирует мяч.
    • 39'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Paul Joly выиграл воздушное противоборство у Эну Адриен.
    • 39'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 39'
      Осер контролирует мяч.
    • 38'
      Жанвье Жульян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Бернар Кентин из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Анже контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      37'
      Paul Joly - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      37'
      Paul Joly из команды Осер заходит слишком далеко, он валит Эну Адриен.
    • 36'
      Жанвье Жульян выиграл воздушное противоборство у Дьони Лои.
    • 36'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Осер пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Осер: 42%, Анже: 58%.
    • 35'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Жанвье Жульян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Бернардони Поль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Осер пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      34'
      Блажич Миха наказан за толчок Сахи Хамза
    • 33'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Блажич Миха ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Бенталеб Набиль выиграл воздушное противоборство у Синайоко Лассин.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 32'
      Оооо... вот это был удар! Менди Батиста должен был забить с этой позиции.
    • 32'
      Менди Батиста из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 32'
      Аззеддин Унахи создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Аззеддин Унахи из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Желтая карточка
      31'
      Синайоко Лассин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      31'
      Синайоко Лассин из команды Осер опасно и грубо сыграл. Думбия Сулейман пострадал.
    • Фол, нарушение
      30'
      Эн Готье из команды Осер заходит слишком далеко, он валит Менди Батиста.
    • 30'
      Осер контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Осер: 38%, Анже: 62%.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 29'
      Paul Joly из команды Осер наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 29'
      Бенталеб Набиль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      29'
      Эн Готье навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Отре Матиас из команды Осер получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Поль Бернардони все предвидел и спас команду!
    • 28'
      Тиуб Сада ошибается в защите.
    • 28'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Матч возобновлен
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 27'
      Анже пытается что-то создать.
    • 27'
      Менди Батиста выиграл воздушное противоборство у Отре Матиас.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 26'
      Шанс! Жубал Мендес из команды Осер пробил головой, но мимо
    • 26'
      Сахи Хамза из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      25'
      Думбия Сулейман наказан за толчок Синайоко Лассин
    • 25'
      Контроль мяча: Осер: 34%, Анже: 66%.
    • 25'
      Осер контролирует мяч.
    • 24'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Анже будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      23'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 23'
      Забив гол, Анже сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • 22'
      Менди Батиста сделал ключевой пас для гола!
    • 22'
      Тиуб Сада сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Дьони Лои забивает с левой ноги!
    • 22'
      Тиуб Сада создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Бернар Кентин из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Анже контролирует мяч.
    • 21'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Осер пытается что-то создать.
    • 20'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Осер: 40%, Анже: 60%.
    • 19'
      Анже пытается что-то создать.
    • 19'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Сахи Хамза ослабляет давление, выбив мяч.
    • Травма, повреждение
      18'
      Бенталеб Набиль возвращается на поле.
    • 18'
      Жубал Мендес выиграл воздушное противоборство у Дьони Лои.
    • 18'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      18'
      Ох, нехорошо это выглядит. Бенталеб Набиль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      17'
      Бенталеб Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 17'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      17'
      Шарбонье Гаэтан из команды Осер получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      17'
      Шарбонье Гаэтан из команды Осер толкнул локтем оппонента. Это Бенталеб Набиль заработал фол
    • 16'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 16'
      Бенталеб Набиль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • Угловой
      16'
      Эну Адриен из команды Анже подал угловой слева.
    • 15'
      Бернар Кентин из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Осер: 39%, Анже: 61%.
    • 15'
      Жанвье Жульян выиграл воздушное противоборство у Дьони Лои.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 14'
      Осер пытается что-то создать.
    • 13'
      Думбия Сулейман ошибается в защите.
    • 13'
      Бернардони Поль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Бенталеб Набиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Бернар Кентин из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Осер пытается что-то создать.
    • 12'
      Блажич Миха из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Офсайд
      12'
      Шарбонье Гаэтан из команды Осер в офсайде
    • Фол, нарушение
      11'
      Дьони Лои наказан за толчок Жанвье Жульян
    • 10'
      Контроль мяча: Осер: 42%, Анже: 58%.
    • 10'
      Унтонджи Седрик плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Унтонджи Седрик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 10'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      10'
      Эн Готье из команды Осер разыграл угловой с правого угла.
    • 9'
      Думбия Сулейман из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Жанвье Жульян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Тиуб Сада создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Желтая карточка
      7'
      Менди Батиста получает желтую карточку за нырок
    • Фол, нарушение
      7'
      НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Менди Батиста нырнул в штрафной. Спорно!
    • 6'
      Анже контролирует мяч.
    • 6'
      Отре Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Осер: 53%, Анже: 47%.
    • 4'
      Сахи Хамза сделал ключевой пас для гола!
    • 4'
      Жубал Мендес сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О О Л - Жанвье Жульян из команды Осер легко посылает мяч в пустые ворота правой! Жанвье Жульян легко с этим справился!
    • 4'
      Жубал Мендес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Жубал Мендес выиграл воздушное противоборство у Унтонджи Седрик.
    • Угловой
      4'
      Сахи Хамза из команды Осер подал угловой справа.
    • 4'
      Думбия Сулейман из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Сахи Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 3'
      Сахи Хамза из команды Осер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 3'
      Туре Бирама выиграл воздушное противоборство у Эну Адриен.
    • 3'
      Эну Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Анже
    • Фол, нарушение
      2'
      Думбия Сулейман из команды Анже опасно и грубо сыграл. Сахи Хамза пострадал.
    • 1'
      Бернар Кентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Анже начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Abbe-Deschamps. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Осер 47.9% (56)
    X 40.2% (47)
    Анже 12% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осер
    Ничья
    Анже
    3.35
    4.07
    6.16
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Осер 2:1 Анже онлайн

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    Прогнозы на матч Осер 2:1 Анже

    Исход игры
    Осер
    47.5% (56)
    Ничья
    40.7% (48)
    Анже
    11.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    16.24% (19)
    Меньше
    83.76% (98)
    Обе команды забьют
    Да
    53.85% (63)
    Нет
    46.15% (54)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.3% (44)
    1:0 Осер
    28% (33)
    2:1 Осер
    11.9% (14)
    0:1 Анже
    8.5% (10)
    2:0 Осер
    6.8% (8)
    1:2 Анже
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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