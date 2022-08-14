Стадион: Аббе-Дешам
0'
1:0
4' ГолЖанвье Жульян
7' Желтая карточкаМенди Батиста
2:0
10' Гол в свои воротаУнтонджи Седрик
17' Желтая карточкаШарбонье Гаэтан
2:1
22' ГолДьони Лои
31' Желтая карточкаСинайоко Лассин
37' Желтая карточкаЖоли Поль
57' Вторая желтая карточкаСинайоко Лассин
61' Желтая карточкаУнаи Аззедин
65' Undefined phrase: football_event_Эн Готье
69' Желтая карточкаДа Кошта Нуну
2:2
77' ГолСалама Амин
83' Желтая карточкаШабанович Халид
90'+6
Ход матча
4'
1:0
10'
2:0
17'
31'
37'
57'
61'
65'
69'
69'
77'
2:2
83'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
26
Жоли
Поль
12
Туре
Бирама
22
Сахи
Хамза
7
Эн
Готье
29
Отре
Матиас
92
Тиуб
Сада
23
Эну
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Жоли ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
-
7 Эн ГотьеПолузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Дюжимон РемиНападающий
-
Главный тренер: Фурлан Жан-Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
- Защитник
-
31 Четти ИльесЗащитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Салама АминПолузащитник
-
19 Сима АбдаллаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Осер
Анже
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.5
|Жанвье Жульян
|1
|0.5
|Бернар Кентин
|0
|0
|Жубал Мендес
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьони Лои
|1
|0.5
|Салама Амин
|1
|0.5
|Буфаль Софьян
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
Карточки
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Жанвье Жульян
|1
|0
|Да Кошта Нуну
|1
|0
|Жоли Поль
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Унтонджи Седрик
|1
|0
|Думбия Сулейман
|1
|0
|Шабанович Халид
|1
|0
|Менди Батиста
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
3
43%
1
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Осер
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1
Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2 Осер - Дюнкерк 1:0 Кан - Осер 1:1 Осер - Дижон 2:1 По - Осер 1:4 Осер - Валансьен 1:0 Бастия - Осер 1:1 Осер - Тулуза 1:2
Анже
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1
Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1 Лион - Анже 3:2 Анже - Брест 1:0 Анже - Реймс 0:1 Ренн - Анже 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|2.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 7
|3
|10.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|11.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Ницца
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Осер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|18.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Лилль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Ланс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Монпелье
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ницца
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Тулуза
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Аяччо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Клермон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Тулуза
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ницца
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Аяччо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|19.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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Прогнозы на матч Осер 2:2 Анже
Исход игры
Осер
47.5% (56)
Ничья
40.7% (48)
Анже
11.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
16.24% (19)
Меньше
83.76% (98)
Обе команды забьют
Да
53.85% (63)
Нет
46.15% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (44)
1:0 Осер
28% (33)
2:1 Осер
11.9% (14)
0:1 Анже
8.5% (10)
2:0 Осер
6.8% (8)
1:2 Анже
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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