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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Осер
2:2
Конец матча
Анже
0'
1:0
4' Гол
Жанвье Жульян
7' Желтая карточка
Менди Батиста
2:0
10' Гол в свои ворота
Унтонджи Седрик
17' Желтая карточка
Шарбонье Гаэтан
2:1
22' Гол
Дьони Лои
31' Желтая карточка
Синайоко Лассин
37' Желтая карточка
Жоли Поль
57' Вторая желтая карточка
Синайоко Лассин
61' Желтая карточка
Унаи Аззедин
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Эн Готье
69' Желтая карточка
Да Кошта Нуну
2:2
77' Гол
Салама Амин
83' Желтая карточка
Шабанович Халид
90'+6

Ход матча

4'
Жанвье Жульян
(Жубал Мендес)
1:0
7'
 
Менди Батиста
10'
Унтонджи Седрик
2:0
17'
Шарбонье Гаэтан
 
22'
2:1
Дьони Лои
(Тиуб Сада)
31'
Синайоко Лассин
 
37'
Жоли Поль
 
46'
Да Кошта Нуну
Шарбонье Гаэтан
 
57'
Синайоко Лассин
 
61'
 
Унаи Аззедин
65'
Эн Готье
 
69'
Да Кошта Нуну
 
69'
 
Капель Пьеррик
Менди Батиста
69'
 
Салама Амин
Тиуб Сада
70'
 
Буфаль Софьян
Эну Адриен
73'
М'Чангама Юссуф
Эн Готье
 
77'
2:2
Салама Амин
(Буфаль Софьян)
78'
 
Четти Ильес
Думбия Сулейман
83'
 
Шабанович Халид
83'
 
Бобишон Антонен
Унаи Аззедин
85'
Перрен Гаэтан
Отре Матиас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 118
Осер 47.5% (56)
X 40.7% (48)
Анже 11.9% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
23
Костиль
Бенуа
26
Жоли
Поль
4
Жубал
Мендес
27
Жанвье
Жульян
3
Бернар
Кентин
12
Туре
Бирама
17
Синайоко
Лассин
22
Сахи
Хамза
7
Эн
Готье
29
Отре
Матиас
19
Шарбонье
Гаэтан
1
Бернардони
Поль
4
Шабанович
Халид
22
Унтонджи
Седрик
5
Блажич
Миха
3
Думбия
Сулейман
2
Менди
Батиста
6
Бенталеб
Набиль
92
Тиуб
Сада
8
Унаи
Аззедин
23
Эну
Адриен
9
Дьони
Лои
Осер
4-1-4-1
Анже
4-2-3-1

История личных встреч

Осер
Анже

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:2
Л2
2:0
Л2
2:2
Л2
2:1
КЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарбонье Гаэтан 1 0.5
Жанвье Жульян 1 0.5
Бернар Кентин 0 0
Жубал Мендес 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьони Лои 1 0.5
Салама Амин 1 0.5
Буфаль Софьян 0 0
Тиуб Сада 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синайоко Лассин 1 1
Шарбонье Гаэтан 1 0
Жанвье Жульян 1 0
Да Кошта Нуну 1 0
Жоли Поль 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капель Пьеррик 1 0
Унтонджи Седрик 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Шабанович Халид 1 0
Менди Батиста 1 0
Унаи Аззедин 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
3
43%
1
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1
Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2 Осер - Дюнкерк 1:0 Кан - Осер 1:1 Осер - Дижон 2:1 По - Осер 1:4 Осер - Валансьен 1:0 Бастия - Осер 1:1 Осер - Тулуза 1:2
Анже
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1
Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1 Лион - Анже 3:2 Анже - Брест 1:0 Анже - Реймс 0:1 Ренн - Анже 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
2. Тулуза Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Лилль Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 7 3
10. Клермон Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
11. Нант Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Ницца 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Анже Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Страсбург 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Осер Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Реймс Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Лилль Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Марсель Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Монпелье Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ницца 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Тулуза Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Аяччо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Анже Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Осер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Страсбург 1:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ренн Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Реймс Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Клермон Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Тулуза Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Клермон Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ланс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ницца 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Страсбург 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Анже Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Аяччо Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Труа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
19. Осер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Реймс Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Осер: 39%, Анже: 61%.
  • Фол, нарушение
    96'
    Капель Пьеррик из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Да Кошта Нуну.
  • 95'
    Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Бернар Кентин из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Paul Joly ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Капель Пьеррик из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 95'
    Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Paul Joly ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Унтонджи Седрик выиграл воздушное противоборство у Да Кошта Нуну.
  • 93'
    Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Контроль мяча: Осер: 41%, Анже: 59%.
    • 90'
      Бернардони Поль делает важнейший сейв!
    • 90'
      Хорошую попытку сделал Да Кошта Нуну. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 90'
      Осер пытается что-то создать.
    • 89'
      М'Чангама Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Туре Бирама выиграл воздушное противоборство у Бобишон Антонен.
    • 89'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Травма, повреждение
      89'
      Жанвье Жульян возвращается на поле.
    • 89'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 89'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Осер пробьет пенальти!
    • Травма, повреждение
      89'
      Ох, нехорошо это выглядит. Жанвье Жульян получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      88'
      Жанвье Жульян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 87'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 87'
      Бернардони Поль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Жубал Мендес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 87'
      М'Чангама Юссуф из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      86'
      Судья сигнализирует, что Шабанович Халид из команды Анже поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
    • 86'
      Да Кошта Нуну выиграл воздушное противоборство у Унтонджи Седрик.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 85'
      Тактическая замена. Отре Матиас уходит с поля и его заменяет Перрен Гаэтан
    • 85'
      Контроль мяча: Осер: 40%, Анже: 60%.
    • 85'
      Жанвье Жульян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Paul Joly выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 84'
      Шабанович Халид из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 84'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 83'
      Тактическая замена. Аззеддин Унахи уходит с поля и его заменяет Бобишон Антонен
    • Желтая карточка
      83'
      Шабанович Халид - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      83'
      Шабанович Халид из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Да Кошта Нуну.
    • 82'
      Да Кошта Нуну из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      Анже начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      81'
      Судья сигнализирует, что Дьони Лои из команды Анже поставил подножку. Пострадал Жубал Мендес
    • 81'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 81'
      Анже пытается что-то создать.
    • 81'
      Paul Joly выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Четти Ильес из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      80'
      Сахи Хамза навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 80'
      Контроль мяча: Осер: 40%, Анже: 60%.
    • 80'
      Капель Пьеррик успешно блокирует удар.
    • 80'
      Туре Бирама нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 80'
      Сахи Хамза создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 80'
      Paul Joly из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 79'
      М'Чангама Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Бенталеб Набиль выиграл воздушное противоборство у Да Кошта Нуну.
    • 78'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 78'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 78'
      Тактическая замена. Думбия Сулейман уходит с поля и его заменяет Четти Ильес
    • 78'
      Команда Анже сравняла счет! Игра продолжается!
    • 77'
      Буфаль Софьян сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      77'
      Г О О О О Л - Салама Амин забивает с правой ноги!
    • 77'
      Буфаль Софьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 77'
      Буфаль Софьян из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 76'
      Анже пытается что-то создать.
    • 76'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 76'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 76'
      Блажич Миха из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 75'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 75'
      Контроль мяча: Осер: 40%, Анже: 60%.
    • 74'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 74'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 74'
      Paul Joly выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Да Кошта Нуну выиграл воздушное противоборство у Бенталеб Набиль.
    • 74'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 73'
      Тактическая замена. Эн Готье уходит с поля и его заменяет М'Чангама Юссуф
    • 73'
      Буфаль Софьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Фол, нарушение
      72'
      Судья сигнализирует, что Туре Бирама из команды Осер поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
    • 71'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Да Кошта Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Игра в одни ворота сейчас. Анже доминирует и владеет мячом
    • 70'
      Paul Joly из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 70'
      Контроль мяча: Осер: 42%, Анже: 58%.
    • 70'
      Матч возобновлен
    • 70'
      Тактическая замена. Эну Адриен уходит с поля и его заменяет Буфаль Софьян
    • 69'
      Тактическая замена. Тиуб Сада уходит с поля и его заменяет Салама Амин
    • 69'
      Тактическая замена. Менди Батиста уходит с поля и его заменяет Капель Пьеррик
    • Желтая карточка
      69'
      Да Кошта Нуну совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 68'
      НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Осер, будет отменен из-за фола.
    • Описание гола
      67'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Травма, повреждение
      66'
      Думбия Сулейман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 66'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 65'
      Сахи Хамза сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      65'
      Г О О О О О Л! Осер забивает! Эн Готье отличился.
    • 65'
      Оооо... вот это был удар! Да Кошта Нуну должен был забить с этой позиции.
    • 65'
      Да Кошта Нуну из команды Осер толкнул локтем оппонента. Это Думбия Сулейман заработал фол
    • 65'
      Контроль мяча: Осер: 41%, Анже: 59%.
    • 64'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 64'
      Эну Адриен наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
    • 64'
      Менди Батиста создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 64'
      Менди Батиста из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 64'
      Анже пытается что-то создать.
    • 63'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 63'
      Сахи Хамза бьет со штрафного в створ, но Поль Бернардони держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      62'
      Судья сигнализирует, что Думбия Сулейман из команды Анже поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
    • 62'
      Бернар Кентин выиграл воздушное противоборство у Шабанович Халид.
    • Желтая карточка
      61'
      Аззеддин Унахи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      61'
      Аззеддин Унахи из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Отре Матиас.
    • 61'
      Paul Joly ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 60'
      Контроль мяча: Осер: 43%, Анже: 57%.
    • 60'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 59'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 59'
      Да Кошта Нуну выиграл воздушное противоборство у Думбия Сулейман.
    • 59'
      Матч возобновлен
    • 59'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      58'
      Дьони Лои наказан за толчок Туре Бирама
    • 58'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      57'
      Думбия Сулейман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 57'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 57'
      УДАЛЕНИЕ! - Синайоко Лассин удален из-за второго грубого нарушения
    • Фол, нарушение
      57'
      Синайоко Лассин из команды Осер толкнул локтем оппонента. Это Думбия Сулейман заработал фол
    • 56'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 56'
      Осер контролирует мяч.
    • 55'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Осер: 41%, Анже: 59%.
    • 54'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 54'
      Оооо... вот это был удар! Дьони Лои должен был забить с этой позиции.
    • 54'
      Тиуб Сада нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 54'
      Тиуб Сада из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 54'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 53'
      Paul Joly ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Эну Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Анже пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      52'
      Paul Joly из команды Осер заходит слишком далеко, он валит Эну Адриен.
    • 52'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 52'
      Сахи Хамза из команды Осер наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 52'
      Менди Батиста ошибается в защите.
    • 51'
      Туре Бирама успешно блокирует удар.
    • 51'
      Блажич Миха нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 51'
      Бернар Кентин ошибается в защите.
    • 51'
      Думбия Сулейман из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 51'
      Отре Матиас из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      51'
      Аззеддин Унахи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 50'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Контроль мяча: Осер: 42%, Анже: 58%.
    • Фол, нарушение
      50'
      Унтонджи Седрик из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Да Кошта Нуну.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 49'
      Анже пытается что-то создать.
    • 49'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 48'
      Отре Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Шабанович Халид выиграл воздушное противоборство у Эн Готье.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 48'
      Шанс! Эну Адриен из команды Анже пробил головой, но мимо
    • 48'
      Бенталеб Набиль из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Да Кошта Нуну из команды Осер поставил подножку. Пострадал Менди Батиста
    • 47'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Анже пытается что-то создать.
    • 46'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Тактическая замена. Шарбонье Гаэтан уходит с поля и его заменяет Да Кошта Нуну
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Осер играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Контроль мяча: Осер: 41%, Анже: 59%.
    • 47'
      Осер контролирует мяч.
    • 47'
      Бернар Кентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Анже пытается что-то создать.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 46'
      Сахи Хамза не смог попасть в створ ударом издали
    • 46'
      Осер начинает контратаку
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Бернар Кентин из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      46'
      Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Жанвье Жульян успешно блокирует удар.
    • 45'
      Дьони Лои нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 45'
      Тиуб Сада создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Контроль мяча: Осер: 42%, Анже: 58%.
    • 44'
      Бенталеб Набиль выиграл воздушное противоборство у Шарбонье Гаэтан.
    • Фол, нарушение
      44'
      Унтонджи Седрик из команды Анже опасно и грубо сыграл. Туре Бирама пострадал.
    • 43'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 43'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 43'
      Синайоко Лассин не смог попасть в створ ударом издали
    • 43'
      Осер контролирует мяч.
    • 42'
      Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Туре Бирама выиграл воздушное противоборство у Аззеддин Унахи.
    • 42'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 41'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 41'
      Бернар Кентин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Туре Бирама из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      41'
      Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Шарбонье Гаэтан из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      41'
      Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Эн Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Осер: 43%, Анже: 57%.
    • 40'
      Анже контролирует мяч.
    • 39'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Paul Joly выиграл воздушное противоборство у Эну Адриен.
    • 39'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 39'
      Осер контролирует мяч.
    • 38'
      Жанвье Жульян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Бернар Кентин из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Анже контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      37'
      Paul Joly - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      37'
      Paul Joly из команды Осер заходит слишком далеко, он валит Эну Адриен.
    • 36'
      Жанвье Жульян выиграл воздушное противоборство у Дьони Лои.
    • 36'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Осер пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Осер: 42%, Анже: 58%.
    • 35'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Жанвье Жульян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Бернардони Поль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Осер пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      34'
      Блажич Миха наказан за толчок Сахи Хамза
    • 33'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Блажич Миха ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Бенталеб Набиль выиграл воздушное противоборство у Синайоко Лассин.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 32'
      Оооо... вот это был удар! Менди Батиста должен был забить с этой позиции.
    • 32'
      Менди Батиста из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 32'
      Аззеддин Унахи создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Аззеддин Унахи из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Желтая карточка
      31'
      Синайоко Лассин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      31'
      Синайоко Лассин из команды Осер опасно и грубо сыграл. Думбия Сулейман пострадал.
    • Фол, нарушение
      30'
      Эн Готье из команды Осер заходит слишком далеко, он валит Менди Батиста.
    • 30'
      Осер контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Осер: 38%, Анже: 62%.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 29'
      Paul Joly из команды Осер наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 29'
      Бенталеб Набиль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      29'
      Эн Готье навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Отре Матиас из команды Осер получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Поль Бернардони все предвидел и спас команду!
    • 28'
      Тиуб Сада ошибается в защите.
    • 28'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Матч возобновлен
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 27'
      Анже пытается что-то создать.
    • 27'
      Менди Батиста выиграл воздушное противоборство у Отре Матиас.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 26'
      Шанс! Жубал Мендес из команды Осер пробил головой, но мимо
    • 26'
      Сахи Хамза из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      25'
      Думбия Сулейман наказан за толчок Синайоко Лассин
    • 25'
      Контроль мяча: Осер: 34%, Анже: 66%.
    • 25'
      Осер контролирует мяч.
    • 24'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Анже будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      23'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 23'
      Забив гол, Анже сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • 22'
      Менди Батиста сделал ключевой пас для гола!
    • 22'
      Тиуб Сада сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Дьони Лои забивает с левой ноги!
    • 22'
      Тиуб Сада создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Бернар Кентин из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Анже контролирует мяч.
    • 21'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Осер пытается что-то создать.
    • 20'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Осер: 40%, Анже: 60%.
    • 19'
      Анже пытается что-то создать.
    • 19'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Сахи Хамза ослабляет давление, выбив мяч.
    • Травма, повреждение
      18'
      Бенталеб Набиль возвращается на поле.
    • 18'
      Жубал Мендес выиграл воздушное противоборство у Дьони Лои.
    • 18'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      18'
      Ох, нехорошо это выглядит. Бенталеб Набиль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      17'
      Бенталеб Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 17'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      17'
      Шарбонье Гаэтан из команды Осер получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      17'
      Шарбонье Гаэтан из команды Осер толкнул локтем оппонента. Это Бенталеб Набиль заработал фол
    • 16'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 16'
      Бенталеб Набиль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • Угловой
      16'
      Эну Адриен из команды Анже подал угловой слева.
    • 15'
      Бернар Кентин из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Осер: 39%, Анже: 61%.
    • 15'
      Жанвье Жульян выиграл воздушное противоборство у Дьони Лои.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 14'
      Осер пытается что-то создать.
    • 13'
      Думбия Сулейман ошибается в защите.
    • 13'
      Бернардони Поль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Бенталеб Набиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Бернар Кентин из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Осер пытается что-то создать.
    • 12'
      Блажич Миха из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Офсайд
      12'
      Шарбонье Гаэтан из команды Осер в офсайде
    • Фол, нарушение
      11'
      Дьони Лои наказан за толчок Жанвье Жульян
    • 10'
      Контроль мяча: Осер: 42%, Анже: 58%.
    • 10'
      Унтонджи Седрик плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Унтонджи Седрик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 10'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      10'
      Эн Готье из команды Осер разыграл угловой с правого угла.
    • 9'
      Думбия Сулейман из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Жанвье Жульян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Тиуб Сада создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Желтая карточка
      7'
      Менди Батиста получает желтую карточку за нырок
    • Фол, нарушение
      7'
      НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Менди Батиста нырнул в штрафной. Спорно!
    • 6'
      Анже контролирует мяч.
    • 6'
      Отре Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Осер: 53%, Анже: 47%.
    • 4'
      Сахи Хамза сделал ключевой пас для гола!
    • 4'
      Жубал Мендес сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О О Л - Жанвье Жульян из команды Осер легко посылает мяч в пустые ворота правой! Жанвье Жульян легко с этим справился!
    • 4'
      Жубал Мендес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Жубал Мендес выиграл воздушное противоборство у Унтонджи Седрик.
    • Угловой
      4'
      Сахи Хамза из команды Осер подал угловой справа.
    • 4'
      Думбия Сулейман из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Сахи Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 3'
      Сахи Хамза из команды Осер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 3'
      Туре Бирама выиграл воздушное противоборство у Эну Адриен.
    • 3'
      Эну Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Анже
    • Фол, нарушение
      2'
      Думбия Сулейман из команды Анже опасно и грубо сыграл. Сахи Хамза пострадал.
    • 1'
      Бернар Кентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Анже начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Abbe-Deschamps. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Осер 47.5% (56)
    X 40.7% (48)
    Анже 11.9% (14)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Осер 2:2 Анже

    Исход игры
    Осер
    47.5% (56)
    Ничья
    40.7% (48)
    Анже
    11.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    16.24% (19)
    Меньше
    83.76% (98)
    Обе команды забьют
    Да
    53.85% (63)
    Нет
    46.15% (54)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.3% (44)
    1:0 Осер
    28% (33)
    2:1 Осер
    11.9% (14)
    0:1 Анже
    8.5% (10)
    2:0 Осер
    6.8% (8)
    1:2 Анже
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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