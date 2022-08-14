Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Хорошую попытку сделал Да Кошта Нуну . Удар в створ, но вратарь начеку

89' М'Чангама Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновится спорным мячом

89' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Осер пробьет пенальти!

89' Ох, нехорошо это выглядит. Жанвье Жульян получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Жанвье Жульян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

87' Жубал Мендес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Удар от ворот произведет Осер

84' Paul Joly выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Шабанович Халид из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Тактическая замена. Аззеддин Унахи уходит с поля и его заменяет Бобишон Антонен

83' Шабанович Халид - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Paul Joly выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Сахи Хамза навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Сахи Хамза создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Paul Joly из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' М'Чангама Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Удар от ворот произведет Осер

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

78' Команда Анже сравняла счет! Игра продолжается!

77' Г О О О О Л - Салама Амин забивает с правой ноги!

77' Буфаль Софьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Буфаль Софьян из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Paul Joly выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Осер

73' Буфаль Софьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

71' Да Кошта Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Игра в одни ворота сейчас. Анже доминирует и владеет мячом

70' Paul Joly из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Матч возобновлен

69' Да Кошта Нуну совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

68' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Осер , будет отменен из-за фола.

67' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

66' Думбия Сулейман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Оооо... вот это был удар! Да Кошта Нуну должен был забить с этой позиции.

64' Удар от ворот произведет Осер

64' Эну Адриен наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

64' Менди Батиста создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Менди Батиста из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Сахи Хамза бьет со штрафного в створ, но Поль Бернардони держит все под контролем

61' Аззеддин Унахи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

61' Paul Joly ослабляет давление, выбив мяч.

60' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Анже

59' Матч возобновлен

59' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

58' Матч возобновлен

57' Думбия Сулейман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Осер

54' Оооо... вот это был удар! Дьони Лои должен был забить с этой позиции.

54' Тиуб Сада из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Paul Joly ослабляет давление, выбив мяч.

53' Эну Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Анже

52' Сахи Хамза из команды Осер наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

51' Думбия Сулейман из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Аззеддин Унахи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Удар от ворот произведет Осер

49' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Отре Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Осер

48' Бенталеб Набиль из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля