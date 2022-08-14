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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион: Зрители: 13709
Брест
1:1
Конец матча
Марсель
0'
17' Желтая карточка
Милик Аркадиуш
29' Желтая карточка
Мишель Тер-Закарян
0:1
38' Гол
Тавареш Нуну
51' Желтая карточка
Белайли Юсеф
57' Желтая карточка
Жерсон Сантос
1:1
61' Гол
Лис-Мелу Пьерр
65' Желтая карточка
Ронжье Валентин
74' Желтая карточка
Гендузи Маттео
90'+3

Ход матча

17'
 
Милик Аркадиуш
29'
Мишель Тер-Закарян
 
38'
0:1
Тавареш Нуну
(Клосс Жонатан)
46'
 
Санчес Алексис
Юндер Дженгиз
46'
Белайли Юсеф
Перейра-Лаже Матиаш
 
51'
Белайли Юсеф
 
57'
 
Жерсон Сантос
61'
Лис-Мелу Пьерр
1:1
65'
 
Ронжье Валентин
69'
 
Верету Жордан
Ронжье Валентин
69'
 
Бакамбу Седрик
Жерсон Сантос
69'
 
Пайе Димитри
Милик Аркадиуш
74'
 
Гендузи Маттео
77'
Мбок Хианга
Маньетти Уго
 
77'
Кардона Ирвин
Ле Дуарон Жереми
 
82'
 
Колашинац Сеад
Тавареш Нуну
86'
Дембеле Карамоко
Онора Франк
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 120
Брест 2.5% (3)
X 10% (12)
Марсель 87.5% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
40
Бизот
Марко
2
Дюверн
Жан-Кевин
5
Шардонне
Брендан
4
Дари
Ашраф
3
Брассье
Лилиан
20
Лис-Мелу
Пьерр
7
Белькебла
Арис
8
Маньетти
Уго
9
Онора
Франк
22
Ле
Дуарон
Жереми
29
Перейра-Лаже
Матиаш
36
Рубен
Бланко
99
М'Бемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
7
Клосс
Жонатан
30
Тавареш
Нуну
21
Ронжье
Валентин
6
Гендузи
Маттео
17
Юндер
Дженгиз
8
Жерсон
Сантос
9
Милик
Аркадиуш
Брест
4-3-3
Марсель
3-4-2-1

История личных встреч

Брест
Марсель

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:4
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белькебла Арис 1 0.5
Лис-Мелу Пьерр 1 0.5
Дель Кастильо Ромен 1 (1) 0.5
Онора Франк 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис III 2 1
Тавареш Нуну 2 1
Бакамбу Седрик 0 0
Клосс Жонатан 0 0
Балерди Леонардо 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белайли Юсеф 2 0
Шардонне Брендан 1 0
Лис-Мелу Пьерр 1 0
Брассье Лилиан 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Игорь Тудор 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Жиго Самуэль 1 0
Ронжье Валентин 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Гендузи Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1
Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0
Марсель
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0
Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
2. Лилль Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Тулуза Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 7 3
10. Клермон Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
11. Анже Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Ницца Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Нант Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18. Осер Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Реймс Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Марсель Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Лилль Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Монпелье Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Тулуза Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Анже Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Аяччо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Осер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ренн Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Реймс Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Клермон Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Тулуза Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Клермон Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ланс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Анже Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Страсбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Аяччо Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Труа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
19. Осер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Реймс Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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    Прогнозы 120
    Брест 2.5% (3)
    X 10% (12)
    Марсель 87.5% (105)
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    Прогнозы на матч Брест 1:1 Марсель

    Исход игры
    Брест
    2.5% (3)
    Ничья
    10% (12)
    Марсель
    87.5% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.7% (79)
    Меньше
    31.3% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (90)
    Нет
    21.74% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    57.5% (69)
    0:1 Марсель
    13.3% (16)
    1:1 Ничья
    9.2% (11)
    0:2 Марсель
    6.7% (8)
    1:3 Марсель
    5.8% (7)
    2:3 Марсель
    1.7% (2)
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