Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

87' Удар от ворот произведет Брест

86' Клосс Жонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Санчес Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Мбок Хианга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Жиго Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе

82' Удар от ворот произведет Брест

80' Брассье Лилиан нанес удар головой, но Рубен Бланко спокойно отбил мяч.

79' Кардона Ирвин нанес удар головой, но Рубен Бланко спокойно отбил мяч.

79' Шардонне Брендан из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Брест

77' Тактическая замена. Жереми Ле Дуарон уходит с поля и его заменяет Кардона Ирвин

76' Тавареш Нуну из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Гендузи Маттео получил желтую карточку от судьи

74' Удар от ворот произведет Марсель

73' Оооо... вот это был удар! Жереми Ле Дуарон должен был забить с этой позиции.

73' Жереми Ле Дуарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Белькебла Арис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Маньетти Уго пробует нанести удар издали, но Рубен Бланко держит все под контролем

70' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Марсель

68' Оооо... вот это был удар! Жереми Ле Дуарон должен был забить с этой позиции.

68' Шанс! Жереми Ле Дуарон из команды Брест пробил головой, но мимо

68' Онора Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

66' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Ронжье Валентин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

65' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Клосс Жонатан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Г О О О О Л - Лис-Мелу Пьерр из команды Брест правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

61' Белайли Юсеф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

58' Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Жерсон Сантос - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Санчес Алексис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Удар от ворот произведет Марсель

55' Дари Ашраф из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

55' Онора Франк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.

54' Маньетти Уго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Хорошую попытку сделал Онора Франк . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Удар от ворот произведет Марсель

52' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Белайли Юсеф получил желтую карточку от судьи

50' Маньетти Уго пробует нанести удар издали, но Рубен Бланко держит все под контролем

50' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Брест

49' Клосс Жонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Санчес Алексис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Жереми Ле Дуарон выиграл воздушное противоборство у Балерди Леонардо

48' Клосс Жонатан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Марсель