Стадион: Стад Франсис Ле Блё Зрители: 13709
0'
17' Желтая карточкаМилик Аркадиуш
29' Желтая карточкаМишель Тер-Закарян
0:1
38' ГолТавареш Нуну
51' Желтая карточкаБелайли Юсеф
57' Желтая карточкаЖерсон Сантос
1:1
61' ГолЛис-Мелу Пьерр
65' Желтая карточкаРонжье Валентин
74' Желтая карточкаГендузи Маттео
90'+3
Ход матча
17'
38'
0:1
51'
57'
61'
1:1
65'
74'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
40
Бизот
Марко
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Уронен ЙереЗащитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Полузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
-
31 Белайли ЮсефПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саид РафикиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
36 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Суарес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брест
Марсель
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белькебла Арис
|1
|0.5
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.5
|Дель Кастильо Ромен
|1 (1)
|0.5
|Онора Франк
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис III
|2
|1
|Тавареш Нуну
|2
|1
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Клосс Жонатан
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белайли Юсеф
|2
|0
|Шардонне Брендан
|1
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|Брассье Лилиан
|1
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Игорь Тудор
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Жиго Самуэль
|1
|0
|Ронжье Валентин
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1
Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0
Марсель
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0
Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|2.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 7
|3
|10.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|11.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Осер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Лилль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Ланс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Монпелье
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Тулуза
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Аяччо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Клермон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Тулуза
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Аяччо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|19.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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Прогнозы на матч Брест 1:1 Марсель
Исход игры
Брест
2.5% (3)
Ничья
10% (12)
Марсель
87.5% (105)
Тотал 2.5
Больше
68.7% (79)
Меньше
31.3% (36)
Обе команды забьют
Да
78.26% (90)
Нет
21.74% (25)
Популярный счёт
1:2 Марсель
57.5% (69)
0:1 Марсель
13.3% (16)
1:1 Ничья
9.2% (11)
0:2 Марсель
6.7% (8)
1:3 Марсель
5.8% (7)
2:3 Марсель
1.7% (2)
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