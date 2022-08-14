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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Аяччо
0:0
Первый тайм: 44'
Ланс
0'
35' Желтая карточка
Гонсалес Омар
37' Желтая карточка
Мангани Тома
42' Желтая карточка
Баяла Сириль

Ход матча

35'
Гонсалес Омар
 
37'
Мангани Тома
 
42'
Баяла Сириль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 119
Аяччо 10.1% (12)
X 40.3% (48)
Ланс 49.6% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аяччо
Ничья
Ланс
4.11
3.32
2.69
Все Коэффициенты
Новости
1
Леруа
Бенжамен
2
Альфонс
Микаэль
25
Гонсалес
Омар
II
77
Майембо
Фернан
3
Диалло
Исмаэль
14
Баяла
Сириль
8
Маршетти
Венсан
23
Мангани
Тома
4
Баррето
Микаэль
7
Эль-Идрисси
Мунем
11
Муссити-Око
Бевик
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
26
Абдул-Самед
Салис
8
Фофана
Секо
20
Кошта
Давид
7
Сотока
Флориан
11
Икома
Луис
Аяччо
4-4-2
Ланс
3-4-1-2

История личных встреч

Аяччо
Ланс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

Л2
1:2
Л2
0:2
Л2
1:2
Л2
2:0
Л2
2:0
КЛ
2:1
Л2
3:6
Л2
1:1
КЛ
3:0
Л2
2:0
Л2
1:1
КЛ
0:0
Л2
0:1
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 1 (1) 0.5
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 3 1.5
Фофана Секо 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0

Карточки

Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амума Ромен 1 1
Мангани Тома 1 0
Авинель Седрик 1 0
Диалло Исмаэль 1 0
Гонсалес Омар II 1 0
Эль-Идрисси Мунем 1 0
Спадануда Кевин 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 1 0
Кошта Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аяччо
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3
Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1 Дижон - Аяччо 0:3 Аяччо - По 2:1 Нанси - Аяччо 0:2 Аяччо - Ним 1:0 Кевийи - Аяччо 0:0 Аяччо - Бастия 0:1 Ньор - Аяччо 0:1 Аяччо - Родез 2:1 Сошо - Аяччо 0:1
Ланс
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1
Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1 Ланс - Монпелье 2:0 Лилль - Ланс 1:2 Ланс - Ницца 3:0 Страсбург - Ланс 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Мец - Ланс 0:0 Ланс - Брест 0:1 Анже - Ланс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
2. Лилль Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Ланс 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Тулуза 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Реймс 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Осер 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 7 3
12. Нант Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Аяччо 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Анже 1:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Труа 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Клермон 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Марсель Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Лилль Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Реймс 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ланс 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Осер 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Монпелье Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Аяччо 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Анже 1:2 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Тулуза 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ренн Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Труа 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Клермон 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Тулуза 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ланс 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Анже 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Труа 0:1 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Аяччо 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Реймс 2:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Клермон 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Осер 2:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
  • 42'
    Маршетти Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 42'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    41'
    Икома Луис из команды Ланс в офсайде
  • 41'
    Давид Коста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 41'
    Аяччо контролирует мяч.
  • 40'
    Леруа Бенжамен из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 40'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Альфонс Микаэль из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francois Coty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Аяччо 10.1% (12)
    X 40.3% (48)
    Ланс 49.6% (59)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аяччо
    Ничья
    Ланс
    4.11
    3.32
    2.69
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Аяччо 0:0 Ланс онлайн

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    Прогнозы на матч Аяччо 0:0 Ланс

    Исход игры
    Аяччо
    10% (12)
    Ничья
    40.8% (49)
    Ланс
    49.2% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.32% (46)
    Меньше
    60.68% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    74.36% (87)
    Нет
    25.64% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.2% (41)
    1:2 Ланс
    30% (36)
    0:1 Ланс
    14.2% (17)
    1:0 Аяччо
    5.8% (7)
    2:1 Аяччо
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    0:2 Ланс
    1.7% (2)
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    Аяччо
    Ланс
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