Стадион: Стад Франсуа Коти
0'
35' Желтая карточкаГонсалес Омар
37' Желтая карточкаМангани Тома
42' Желтая карточкаБаяла Сириль
Ход матча
35'
37'
42'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
14
Баяла
Сириль
23
Мангани
Тома
30
Самба
Брис
20
Кошта
Давид
11
Икома
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Баяла СирильПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мангани ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ляци КазимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Панталони Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
11 Икома ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
-
19 Кабо ДжиммиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
-
22 Саид УэслиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аяччо
Ланс
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
14 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.5
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотока Флориан
|3
|1.5
|Фофана Секо
|0
|0
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
Карточки
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амума Ромен
|1
|1
|Мангани Тома
|1
|0
|Авинель Седрик
|1
|0
|Диалло Исмаэль
|1
|0
|Гонсалес Омар II
|1
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|1
|0
|Спадануда Кевин
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|1
|0
|Кошта Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Аяччо
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3
Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1 Дижон - Аяччо 0:3 Аяччо - По 2:1 Нанси - Аяччо 0:2 Аяччо - Ним 1:0 Кевийи - Аяччо 0:0 Аяччо - Бастия 0:1 Ньор - Аяччо 0:1 Аяччо - Родез 2:1 Сошо - Аяччо 0:1
Ланс
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1
Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1 Ланс - Монпелье 2:0 Лилль - Ланс 1:2 Ланс - Ницца 3:0 Страсбург - Ланс 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Мец - Ланс 0:0 Ланс - Брест 0:1 Анже - Ланс 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|2.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Ланс
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Тулуза
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Реймс
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Осер
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 7
|3
|12.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Анже
|1:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Труа
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Клермон
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Лилль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Реймс
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Ланс
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Осер
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Монпелье
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Анже
|1:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Тулуза
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Труа
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Клермон
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Тулуза
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Ланс
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Анже
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Труа
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Реймс
|2:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Клермон
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Осер
|2:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
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Прогнозы на матч Аяччо 0:0 Ланс
Исход игры
Аяччо
10% (12)
Ничья
40.8% (49)
Ланс
49.2% (59)
Тотал 2.5
Больше
39.32% (46)
Меньше
60.68% (71)
Обе команды забьют
Да
74.36% (87)
Нет
25.64% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (41)
1:2 Ланс
30% (36)
0:1 Ланс
14.2% (17)
1:0 Аяччо
5.8% (7)
2:1 Аяччо
3.3% (4)
2:2 Ничья
3.3% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
0:2 Ланс
1.7% (2)
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