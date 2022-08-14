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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Труа
0:1
Первый тайм: 45'
Тулуза
0'
30' Желтая карточка
Даллинга Тийс
0:1
36' Гол в свои ворота
Ларуси Яссер
42' Желтая карточка
Н'Гессан Куаме

Ход матча

30'
 
Даллинга Тийс
36'
0:1
Ларуси Яссер
42'
Н'Гессан Куаме
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 118
Труа 15.3% (18)
X 59.3% (70)
Тулуза 25.4% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Труа
Ничья
Тулуза
9.04
4.20
3.25
Все Коэффициенты
30
Галлон
Готье
2
Поросо
Джаксон
4
Палмер-Браун
Эрик
17
Сальмье
Йоанн
19
Бруус
Андреас
39
Ларуси
Яссер
20
Рипар
Рено
6
Н'Гессан
Куаме
10
Тардьё
Флориан
24
Шавалерин
Ксавье
25
Бальде
Мама
30
Дюпе
Максим
3
Деслер
Миккел
4
Руо
Антони
2
Николаесен
Расмус
12
Силла
Иссиага
17
Спирингс
Стейн
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
6
Абухлал
Закария
10
Деягере
Брехт
21
Ратао
Рафаэл
27
Даллинга
Тийс
Труа
5-4-1
Тулуза
4-2-3-1

История личных встреч

Труа
Тулуза

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
6:1
Л2
1:1
Л2
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:3
Л1
2:2
Л1
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 1 0.5
Тардьё Флориан 1 (1) 0.5
Бруус Андреас 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 1 0.5
Ван ден Бомен Бранко 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Keben 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3
Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1
Тулуза
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3
Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1 Родез - Тулуза 1:0 Тулуза - Ньор 2:0 Сошо - Тулуза 1:1 Тулуза - Кевийи 2:0 Генгам - Тулуза 2:4 Тулуза - Париж 2:1 Осер - Тулуза 1:2 Тулуза - Амьен 6:0 Кан - Тулуза 4:1 Тулуза - Дюнкерк 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
2. Лилль Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Ланс 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Тулуза 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Реймс 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Осер 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 7 3
12. Нант Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Аяччо 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Анже 1:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Труа 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Клермон 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Марсель Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Лилль Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Реймс 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ланс 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Осер 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Монпелье Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Аяччо 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Анже 1:2 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Тулуза 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ренн Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Труа 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Клермон 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Тулуза 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ланс 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Анже 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Труа 0:1 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Аяччо 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Реймс 2:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Клермон 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Осер 2:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 46'
    Силла Иссиага ослабляет давление, выбив мяч.
  • 46'
    Оооо... вот это был удар! Бальде Мама должен был забить с этой позиции.
  • 45'
    Дюпе Максим из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    45'
    Тардьё Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 44'
    Тардьё Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья свистит. Шавалерин Ксавье атаковал сзади соперника. Это Спирингс Стейн заработал своей команде штрафной
    • 40'
      Контроль мяча: Труа: 29%, Тулуза: 71%.
    • 40'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 39'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Силла Иссиага из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Труа пытается что-то создать.
    • 36'
      Ратао Рафаэл сделал ключевой пас для гола!
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Яссер Ларуси уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Труа 15.3% (18)
    X 59.3% (70)
    Тулуза 25.4% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Труа
    Ничья
    Тулуза
    9.04
    4.20
    3.25
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Труа 0:1 Тулуза онлайн

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    Прогнозы на матч Труа 0:1 Тулуза

    Исход игры
    Труа
    15.3% (18)
    Ничья
    59.3% (70)
    Тулуза
    25.4% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.22% (26)
    Меньше
    77.78% (91)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (91)
    Нет
    22.22% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    55.1% (65)
    1:2 Тулуза
    15.3% (18)
    1:0 Труа
    11% (13)
    0:1 Тулуза
    7.6% (9)
    2:1 Труа
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:2 Тулуза
    2.5% (3)
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    Труа
    Тулуза
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