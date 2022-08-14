Стадион: Стад де л'Об
0'
30' Желтая карточкаДаллинга Тийс
0:1
36' Гол в свои воротаЛаруси Яссер
42' Желтая карточкаН'Гессан Куаме
0:2
54' ГолРатао Рафаэл
74' Желтая карточкаТардьё Флориан
0:3
85' ГолХили Рис
90'+2
Ход матча
30'
36'
0:1
42'
54'
0:2
59'
74'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
6 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
6 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
30
Галлон
Готье
39
Ларуси
Яссер
20
Рипар
Рено
25
Бальде
Мама
30
Дюпе
Максим
21
Ратао
Рафаэл
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Ларуси ЯссерЗащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
-
23 Рами АдильЗащитник
-
37 Нджо ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
9 Угбо ИкеНападающий
-
27 Донг КильянНападающий
-
Главный тренер: Ирлес Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хауг КьетилВратарь
-
14 Коста ЛоганЗащитник
-
31 Кебен КевинЗащитник
-
28 Фарес ШаибиПолузащитник
-
23 Диарра МуссаПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Мвуэ СтивПолузащитник
- Нападающий
-
9 Хили РисНападающий
-
11 Беграуи ЯнисНападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
История личных встреч
Труа
Тулуза
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|1
|0.5
|Тардьё Флориан
|1 (1)
|0.5
|Бруус Андреас
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хили Рис
|1
|0.5
|Ратао Рафаэл
|1
|0.5
|Даллинга Тийс
|1
|0.5
|Ван ден Бомен Бранко
|0
|0
|Онаиу Адо
|0
|0
|Абухлал Закария
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тардьё Флориан
|1
|0
|Н'Гессан Куаме
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даллинга Тийс
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3
Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1
Тулуза
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3
Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1 Родез - Тулуза 1:0 Тулуза - Ньор 2:0 Сошо - Тулуза 1:1 Тулуза - Кевийи 2:0 Генгам - Тулуза 2:4 Тулуза - Париж 2:1 Осер - Тулуза 1:2 Тулуза - Амьен 6:0 Кан - Тулуза 4:1 Тулуза - Дюнкерк 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|2.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 7
|3
|10.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|11.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Осер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|18.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Лилль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Ланс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Монпелье
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Тулуза
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Аяччо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Клермон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Тулуза
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Аяччо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|19.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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Прогнозы на матч Труа 0:3 Тулуза
Исход игры
Труа
15.3% (18)
Ничья
59.3% (70)
Тулуза
25.4% (30)
Тотал 2.5
Больше
22.22% (26)
Меньше
77.78% (91)
Обе команды забьют
Да
77.78% (91)
Нет
22.22% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
55.1% (65)
1:2 Тулуза
15.3% (18)
1:0 Труа
11% (13)
0:1 Тулуза
7.6% (9)
2:1 Труа
4.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:2 Тулуза
2.5% (3)
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