Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

47' Команда Тулуза имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Тулуза

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Оооо... вот это был удар! Бальде Мама должен был забить с этой позиции.

45' Тардьё Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Бальде Мама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

41' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Г О О О О Л - Яссер Ларуси уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

36' Абухлал Закария создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Бруус Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

30' Даллинга Тийс получил желтую карточку от судьи

30' Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Тулуза

27' Удар от ворот произведет Тулуза

26' Тардьё Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Бальде Мама получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Николаесен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

18' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Деягере Брехт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Тулуза

13' Бруус Андреас из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

11' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Спирингс Стейн из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' Рипар Рено из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Труа

3' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Труа

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Тулуза начинает с центра поля