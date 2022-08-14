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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Труа
0:3
Конец матча
Тулуза
0'
30' Желтая карточка
Даллинга Тийс
0:1
36' Гол в свои ворота
Ларуси Яссер
42' Желтая карточка
Н'Гессан Куаме
0:2
54' Гол
Ратао Рафаэл
74' Желтая карточка
Тардьё Флориан
0:3
85' Гол
Хили Рис
90'+2

Ход матча

30'
 
Даллинга Тийс
36'
0:1
Ларуси Яссер
42'
Н'Гессан Куаме
 
54'
0:2
Ратао Рафаэл
(Абухлал Закария)
59'
Донг Кильян
Шавалерин Ксавье
 
59'
Поросо Джаксон
Рипар Рено
 
59'
Рами Адиль
Угбо Ике
 
69'
 
Хили Рис
Даллинга Тийс
74'
Тардьё Флориан
 
76'
 
Генро Денис
Деягере Брехт
76'
 
Онаиу Адо
Ратао Рафаэл
83'
Бальде Тьерно
Бруус Андреас
 
83'
Одоберт Уилсон
Сальмье Йоанн
 
85'
0:3
Хили Рис
(Онаиу Адо)
87'
 
Диарра Мусса
Абухлал Закария

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 118
Труа 15.3% (18)
X 59.3% (70)
Тулуза 25.4% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Галлон
Готье
2
Поросо
Джаксон
4
Палмер-Браун
Эрик
17
Сальмье
Йоанн
19
Бруус
Андреас
39
Ларуси
Яссер
20
Рипар
Рено
6
Н'Гессан
Куаме
10
Тардьё
Флориан
24
Шавалерин
Ксавье
25
Бальде
Мама
30
Дюпе
Максим
3
Деслер
Миккел
4
Руо
Антони
2
Николаесен
Расмус
12
Силла
Иссиага
17
Спирингс
Стейн
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
6
Абухлал
Закария
10
Деягере
Брехт
21
Ратао
Рафаэл
27
Даллинга
Тийс
Труа
5-4-1
Тулуза
4-2-3-1

История личных встреч

Труа
Тулуза

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
6:1
Л2
1:1
Л2
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:3
Л1
2:2
Л1
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 1 0.5
Тардьё Флориан 1 (1) 0.5
Бруус Андреас 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хили Рис 1 0.5
Ратао Рафаэл 1 0.5
Даллинга Тийс 1 0.5
Ван ден Бомен Бранко 0 0
Онаиу Адо 0 0
Абухлал Закария 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тардьё Флориан 1 0
Н'Гессан Куаме 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даллинга Тийс 1 0
Кебен Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3
Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1
Тулуза
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3
Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1 Родез - Тулуза 1:0 Тулуза - Ньор 2:0 Сошо - Тулуза 1:1 Тулуза - Кевийи 2:0 Генгам - Тулуза 2:4 Тулуза - Париж 2:1 Осер - Тулуза 1:2 Тулуза - Амьен 6:0 Кан - Тулуза 4:1 Тулуза - Дюнкерк 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
2. Тулуза Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Лилль Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 7 3
10. Клермон Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
11. Нант Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Ницца Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Анже Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Осер Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Реймс Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Лилль Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Марсель Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Монпелье Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Тулуза Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Аяччо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Анже Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Осер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ренн Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Реймс Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Клермон Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Тулуза Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Клермон Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ланс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Страсбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Анже Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Аяччо Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Труа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
19. Осер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Реймс Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 92'
    Тулуза заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    92'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Контроль мяча: Труа: 33%, Тулуза: 67%.
  • 92'
    Рами Адиль выиграл воздушное противоборство у Онаиу Адо.
  • 91'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 91'
    Бальде Мама из команды Труа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Труа 15.3% (18)
    X 59.3% (70)
    Тулуза 25.4% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Труа 0:3 Тулуза

    Исход игры
    Труа
    15.3% (18)
    Ничья
    59.3% (70)
    Тулуза
    25.4% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.22% (26)
    Меньше
    77.78% (91)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (91)
    Нет
    22.22% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    55.1% (65)
    1:2 Тулуза
    15.3% (18)
    1:0 Труа
    11% (13)
    0:1 Тулуза
    7.6% (9)
    2:1 Труа
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:2 Тулуза
    2.5% (3)
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