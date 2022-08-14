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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Хам-Кам
1:1
Второй тайм: 90+'
Волеренга
0'
6' Желтая карточка
Kristian Loenstad Onsrud
0:1
45' Гол
Удаль Хенрик
68' Желтая карточка
Кобе Эрнандес-Фостер
72' Желтая карточка
Хеденстад Вегар
78' Желтая карточка
Morten Bjoerlo
84' Желтая карточка
Fernan Faerron
88' Желтая карточка
Шельстад Фредрик
1:1
90' Гол
Benjamin Thoresen Faraas

Ход матча

6'
Kristian Loenstad Onsrud
 
45'
0:1
Удаль Хенрик
(Странд Петтер)
46'
Амин Нури
Hasan Kurucay
 
46'
Morten Bjoerlo
Конгсро Вегар
 
68'
Кобе Эрнандес-Фостер
 
69'
Педерсен Маркус
Киркеволд Пол
 
70'
 
Борвен Торгейр
Удаль Хенрик
72'
 
Хеденстад Вегар
78'
Яковенко Юрий
Kristian Loenstad Onsrud
 
78'
 
Jacob Eng
Лаюни Амор
78'
Morten Bjoerlo
 
84'
Benjamin Thoresen Faraas
Кобе Эрнандес-Фостер
 
84'
Fernan Faerron
 
88'
Шельстад Фредрик
 
90'
Benjamin Thoresen Faraas
1:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 12
  • 2 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Волеренга
38.06
6.42
2.12
Все Коэффициенты
96
Ахен
Николас
3
Fernan
Faerron
58
Hasan
Kurucay
8
Vetle
Skjaervik
33
Aleksander
Melgalvis
2
Конгсро
Вегар
23
Шельстад
Фредрик
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
9
Jonas
Enkerud
16
Киркеволд
Пол
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
4
Толлос
Йонатан
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
15
Хольм
Один
Тьяго
24
Странд
Петтер
10
Сахрауи
Осам
14
Удаль
Хенрик
11
Лаюни
Амор
Хам-Кам
3-5-2
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Хам-Кам
Волеренга

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Т
1:1
ТМК
1:3
ТМС
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Eriksen 4 0.22
Jonas Enkerud 4 0.22
Aleksander Melgalvis 2 0.11
Конгсро Вегар 2 0.11
Киркеволд Пол 2 0.11
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.11
Hasan Kurucay 2 0.11
Яковенко Юрий 1 0.06
Амин Нури 0 0
Серенсен Оливер 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 4 0.22
Удаль Хенрик 4 0.22
Бьёрдаль Хенрик 4 (3) 0.22
Лаюни Амор 3 (1) 0.17
Сахрауи Осам 2 0.11
Jacob Eng 2 0.11
Доннум Арон 2 0.11
Кристенсен Тобиас 1 0.06
Несберг Иван 1 0.06
Жута Леонард 1 0.06
Хольм Один Тьяго 1 0.06
Толлос Йонатан 1 0.06
Ятта Сиди 1 0.06
Странд Петтер 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Хауг Кьетил 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aleksander Melgalvis 5 0
Шельстад Фредрик 3 1
Киркеволд Пол 3 0
Kristian Loenstad Onsrud 3 0
Конгсро Вегар 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Jonas Enkerud 2 0
Яковенко Юрий 2 0
Kristian Eriksen 2 0
Hasan Kurucay 2 0
Vetle Skjaervik 2 0
Дашкевич Эдуард 2 0
Кобе Эрнандес-Фостер 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 0 1
Morten Bjoerlo 1 0
Fernan Faerron 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 3 1
Бьёрдаль Хенрик 4 0
Хеденстад Вегар 3 0
Толлос Йонатан 3 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 2 0
Странд Петтер 2 0
Хольм Один Тьяго 2 0
Жута Леонард 1 0
Кристенсен Тобиас 1 0
Сахрауи Осам 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
4
33%
76-90

Пропущено

9
19
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
1
5%
1-15
3
33%
1
5%
16-30
2
22%
6
32%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
22%
7
37%
61-75
2
22%
2
11%
76-90

Забито

9
14
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
22%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
44%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
25%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
4
33%
1
10%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Забито

20
26
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
4
20%
3
12%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
6
30%
5
19%
31-45
2
10%
5
19%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
3
15%
7
27%
76-90

Пропущено

21
29
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
3
14%
3
10%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
3
14%
7
24%
31-45
2
10%
5
17%
46-60
6
29%
8
28%
61-75
3
14%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Русенборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2
Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2
Волеренга
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1
Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Мольде - Волеренга 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 18 13 3 2 38 - 17 42
2. Будё-Глимт 18 11 4 3 48 - 20 37
3. Лиллестрём 18 11 4 3 32 - 16 37
4. Русенборг 18 9 7 2 36 - 22 34
5. Викинг 18 8 5 5 32 - 25 29
6. Волеренга 1:1 18 8 3 7 30 - 27 27
7. Стрёмсгодсет 17 7 4 6 24 - 26 25
8. Хёугесунн 18 6 4 8 29 - 30 22
9. Тромсё 17 4 9 4 23 - 29 21
10. Олесунн 18 5 6 7 19 - 27 21
11. Саннефьёрд 18 6 3 9 31 - 39 21
12. Одд 18 6 2 10 19 - 33 20
13. Хам-Кам 1:1 18 3 10 5 21 - 22 19
14. Сарпсборг-08 18 6 1 11 32 - 35 19
15. Дьерв 18 4 2 12 14 - 38 14
16. Кристиансунд 18 1 3 14 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Русенборг 8 6 2 0 18 - 7 20
3. Будё-Глимт 9 5 4 0 29 - 8 19
4. Лиллестрём 8 6 1 1 14 - 3 19
5. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Стрёмсгодсет 9 5 2 2 17 - 14 17
7. Волеренга 1:1 8 5 1 2 15 - 9 16
8. Тромсё 8 4 3 1 14 - 11 15
9. Хёугесунн 9 4 2 3 17 - 15 14
10. Дьерв 10 4 1 5 9 - 16 13
11. Олесунн 9 3 3 3 10 - 11 12
12. Хам-Кам 1:1 10 2 5 3 11 - 11 11
13. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
14. Одд 9 3 0 6 13 - 18 9
15. Саннефьёрд 9 1 3 5 15 - 23 6
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 8 6 2 0 15 - 7 20
2. Будё-Глимт 9 6 0 3 19 - 12 18
3. Лиллестрём 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Саннефьёрд 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 10 3 5 2 18 - 15 14
6. Волеренга 1:1 10 3 2 5 15 - 18 11
7. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
8. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
9. Олесунн 9 2 3 4 9 - 16 9
10. Сарпсборг-08 8 3 0 5 18 - 18 9
11. Хам-Кам 1:1 8 1 5 2 10 - 11 8
12. Стрёмсгодсет 8 2 2 4 7 - 12 8
13. Хёугесунн 9 2 2 5 12 - 15 8
14. Тромсё 9 0 6 3 9 - 18 6
15. Кристиансунд 10 1 0 9 5 - 18 3
16. Дьерв 8 0 1 7 5 - 22 1
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    Хам-Кам
    Ничья
    Волеренга
    38.06
    6.42
    2.12
    Все Коэффициенты
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