Стадион: Брискеби
0'
6' Желтая карточкаKristian Loenstad Onsrud
0:1
45' ГолУдаль Хенрик
68' Желтая карточкаКобе Эрнандес-Фостер
72' Желтая карточкаХеденстад Вегар
78' Желтая карточкаMorten Bjoerlo
84' Желтая карточкаFernan Faerron
88' Желтая карточкаШельстад Фредрик
1:1
90' ГолBenjamin Thoresen Faraas
Ход матча
45'
0:1
72'
78'
78'
84'
88'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 12
-
2 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
96
Ахен
Николас
21
Шёнг
Магнус
10
Сахрауи
Осам
14
Удаль
Хенрик
11
Лаюни
Амор
- Основной состав
-
96 Ахен НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бейя КлеманПолузащитник
-
10 Emil SildnesНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сахрауи ОсамНападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
11 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
-
27 Jacob Eng
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
История личных встреч
Хам-Кам
Волеренга
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Eriksen
|4
|0.22
|Jonas Enkerud
|4
|0.22
|Aleksander Melgalvis
|2
|0.11
|Конгсро Вегар
|2
|0.11
|Киркеволд Пол
|2
|0.11
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.11
|Hasan Kurucay
|2
|0.11
|Яковенко Юрий
|1
|0.06
|Амин Нури
|0
|0
|Серенсен Оливер
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.22
|Удаль Хенрик
|4
|0.22
|Бьёрдаль Хенрик
|4 (3)
|0.22
|Лаюни Амор
|3 (1)
|0.17
|Сахрауи Осам
|2
|0.11
|Jacob Eng
|2
|0.11
|Доннум Арон
|2
|0.11
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.06
|Несберг Иван
|1
|0.06
|Жута Леонард
|1
|0.06
|Хольм Один Тьяго
|1
|0.06
|Толлос Йонатан
|1
|0.06
|Ятта Сиди
|1
|0.06
|Странд Петтер
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Хауг Кьетил
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aleksander Melgalvis
|5
|0
|Шельстад Фредрик
|3
|1
|Киркеволд Пол
|3
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0
|Конгсро Вегар
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Jonas Enkerud
|2
|0
|Яковенко Юрий
|2
|0
|Kristian Eriksen
|2
|0
|Hasan Kurucay
|2
|0
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|Дашкевич Эдуард
|2
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|0
|1
|Morten Bjoerlo
|1
|0
|Fernan Faerron
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|3
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0
|Хеденстад Вегар
|3
|0
|Толлос Йонатан
|3
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Хольм Один Тьяго
|2
|0
|Жута Леонард
|1
|0
|Кристенсен Тобиас
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
4
33%
76-90
Пропущено
9
19
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
1
5%
1-15
3
33%
1
5%
16-30
2
22%
6
32%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
22%
7
37%
61-75
2
22%
2
11%
76-90
Забито
9
14
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
22%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
44%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
1
11%
3
21%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
25%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
4
33%
1
10%
61-75
1
8%
2
20%
76-90
Забито
20
26
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
4
20%
3
12%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
6
30%
5
19%
31-45
2
10%
5
19%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
3
15%
7
27%
76-90
Пропущено
21
29
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
3
14%
3
10%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
3
14%
7
24%
31-45
2
10%
5
17%
46-60
6
29%
8
28%
61-75
3
14%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Русенборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2
Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2
Волеренга
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1
Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Мольде - Волеренга 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|18
|13
|3
|2
|38 - 17
|42
|2.
|Будё-Глимт
|18
|11
|4
|3
|48 - 20
|37
|3.
|Лиллестрём
|18
|11
|4
|3
|32 - 16
|37
|4.
|Русенборг
|18
|9
|7
|2
|36 - 22
|34
|5.
|Викинг
|18
|8
|5
|5
|32 - 25
|29
|6.
|Волеренга
|1:1
|18
|8
|3
|7
|30 - 27
|27
|7.
|Стрёмсгодсет
|17
|7
|4
|6
|24 - 26
|25
|8.
|Хёугесунн
|18
|6
|4
|8
|29 - 30
|22
|9.
|Тромсё
|17
|4
|9
|4
|23 - 29
|21
|10.
|Олесунн
|18
|5
|6
|7
|19 - 27
|21
|11.
|Саннефьёрд
|18
|6
|3
|9
|31 - 39
|21
|12.
|Одд
|18
|6
|2
|10
|19 - 33
|20
|13.
|Хам-Кам
|1:1
|18
|3
|10
|5
|21 - 22
|19
|14.
|Сарпсборг-08
|18
|6
|1
|11
|32 - 35
|19
|15.
|Дьерв
|18
|4
|2
|12
|14 - 38
|14
|16.
|Кристиансунд
|18
|1
|3
|14
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Русенборг
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|3.
|Будё-Глимт
|9
|5
|4
|0
|29 - 8
|19
|4.
|Лиллестрём
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|5.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Стрёмсгодсет
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|7.
|Волеренга
|1:1
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|8.
|Тромсё
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|9.
|Хёугесунн
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|10.
|Дьерв
|10
|4
|1
|5
|9 - 16
|13
|11.
|Олесунн
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|12.
|Хам-Кам
|1:1
|10
|2
|5
|3
|11 - 11
|11
|13.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|14.
|Одд
|9
|3
|0
|6
|13 - 18
|9
|15.
|Саннефьёрд
|9
|1
|3
|5
|15 - 23
|6
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|8
|6
|2
|0
|15 - 7
|20
|2.
|Будё-Глимт
|9
|6
|0
|3
|19 - 12
|18
|3.
|Лиллестрём
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|Саннефьёрд
|9
|5
|0
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Русенборг
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|6.
|Волеренга
|1:1
|10
|3
|2
|5
|15 - 18
|11
|7.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|8.
|Одд
|9
|3
|2
|4
|6 - 15
|11
|9.
|Олесунн
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|10.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|0
|5
|18 - 18
|9
|11.
|Хам-Кам
|1:1
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Стрёмсгодсет
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Хёугесунн
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|14.
|Тромсё
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6
|15.
|Кристиансунд
|10
|1
|0
|9
|5 - 18
|3
|16.
|Дьерв
|8
|0
|1
|7
|5 - 22
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион