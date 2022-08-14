Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

92' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Матч возобновлен

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Страсбург

90' Ремзи Аарон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

88' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

88' Ремзи Аарон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Билал Браими из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.

88' Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.

87' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Аталь Юсеф из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Страсбург

86' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Росарио Пабло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Оооо... вот это был удар! Росарио Пабло должен был забить с этой позиции.

84' Делор Анди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Аталь Юсеф из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Ремзи Аарон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Хорошую попытку сделал Аталь Юсеф . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

82' Удар от ворот произведет Страсбург

82' Матч возобновлен

80' Беллегард Жан-Рикнер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Ремзи Аарон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Люка Перрен ошибается в защите.

78' Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Росарио Пабло получил желтую карточку от судьи

76' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Джику Александр получил травму и заменен. Люка Перрен выходит на поле.

75' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Джику Александр получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Джику Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Ньямси Жерзино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Матч возобновится спорным мячом

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Тактическая замена. Стенгс Келвин уходит с поля и его заменяет Билал Браими

67' Томассон Адриен получил желтую карточку от судьи

67' Томассон Адриен нанес удар головой, но Каспер Шмейхель спокойно отбил мяч.

67' Джику Александр из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Ницца

60' Удар от ворот произведет Страсбург

60' Делор Анди не смог попасть в створ ударом издали

60' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

58' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Команда Страсбург сравняла счет! Игра продолжается!

56' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Гамейро Кевин из команды Страсбург

56' Беллегард Жан-Рикнер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Удар от ворот произведет Страсбург

55' Лемина Марио не смог попасть в створ ударом издали

55' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Ницца

50' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Ницца

49' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Делен Тома получил желтую карточку от судьи

47' Льенар Димитри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Хорошую попытку сделал Диалло Хабиб . Удар в створ, но вратарь начеку