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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Ницца
1:1
Конец матча
Страсбург
0'
34' Желтая карточка
Ньямси Жерзино
1:0
35' Пенальти
Делор Анди
45' Желтая карточка
Ле Маршан Максим
47' Желтая карточка
Делен Тома
1:1
56' Гол
Гамейро Кевин
67' Желтая карточка
Томассон Адриен
77' Желтая карточка
Росарио Пабло
90'+7

Ход матча

34'
 
Ньямси Жерзино
35'
Делор Анди
1:0
45'
 
Ле Маршан Максим
47'
 
Делен Тома
56'
1:1
Гамейро Кевин
(Томассон Адриен)
62'
 
Прчич Саньин
Делен Тома
67'
 
Томассон Адриен
68'
Браими Билаль
Стенгс Келвин
 
68'
Ремзи Аарон
Гуйри Амин
 
68'
Росарио Пабло
Лемина Марио
 
75'
 
Перрен Люка
Джику Александр
76'
Аталь Юсеф
Илие Рареш
 
77'
Росарио Пабло
 
81'
 
Ажорк Людовик
Гамейро Кевин
82'
 
Диарра Хабиб
Аолу Жан-Эде
82'
 
Сеная Марвин
Беллегард Жан-Рикнер
90'
Данилюк Флавиус
Лотомба Жордан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 116
Ницца 86.2% (100)
X 11.2% (13)
Страсбург 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Шмейхель
Каспер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
99
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
22
Стенгс
Келвин
11
Гуйри
Амин
18
Илие
Рареш
7
Делор
Анди
1
Селс
Матц
24
Джику
Александр
22
Ньямси
Жерзино
23
Ле
Маршан
Максим
3
Делен
Тома
11
Льенар
Димитри
6
Аолу
Жан-Эде
17
Беллегард
Жан-Рикнер
10
Томассон
Адриен
20
Диалло
Хабиб
9
Гамейро
Кевин
Ницца
4-2-3-1
Страсбург
3-4-1-2

История личных встреч

Ницца
Страсбург

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ремзи Аарон 1 0.5
Делор Анди 1 (1) 0.5
Браими Билаль 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гамейро Кевин 1 0.5
Диалло Хабиб 1 0.5
Томассон Адриен 0 0
Делен Тома 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росарио Пабло 2 0
Данте Бонфим 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 1 0
Томассон Адриен 1 0
Делен Тома 1 0
Ньямси Жерзино 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2
Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0
Страсбург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3
Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0 Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
2. Тулуза Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Лилль Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 7 3
10. Клермон Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
11. Нант Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Ницца Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Анже Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Осер Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Реймс Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Лилль Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Марсель Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Монпелье Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Тулуза Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Аяччо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Анже Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Осер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ренн Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Реймс Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Клермон Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Тулуза Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Клермон Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ланс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Страсбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Анже Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Аяччо Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Труа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
19. Осер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Реймс Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Ницца: 54%, Страсбург: 46%.
  • 96'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 96'
    Ньямси Жерзино из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 95'
    Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 94'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 94'
      Оооо... вот это был удар! Ажорк Людовик должен был забить с этой позиции.
    • 94'
      Ажорк Людовик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 93'
      Диалло Хабиб создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 93'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 93'
      Прчич Саньин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 93'
      Диарра Хабиб не смог попасть в створ ударом издали
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Ницца 86.2% (100)
    X 11.2% (13)
    Страсбург 2.6% (3)
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    Где смотреть матч Ницца 1:1 Страсбург онлайн

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    Прогнозы на матч Ницца 1:1 Страсбург

    Исход игры
    Ницца
    86.2% (100)
    Ничья
    11.2% (13)
    Страсбург
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (57)
    Меньше
    50.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    59.13% (68)
    Нет
    40.87% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    43.1% (50)
    1:0 Ницца
    27.6% (32)
    2:0 Ницца
    11.2% (13)
    1:1 Ничья
    10.3% (12)
    1:2 Страсбург
    2.6% (3)
    3:1 Ницца
    1.7% (2)
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