Стадион: Альянц Ривьера
0'
34' Желтая карточкаНьямси Жерзино
1:0
35' ПенальтиДелор Анди
45' Желтая карточкаЛе Маршан Максим
47' Желтая карточкаДелен Тома
1:1
56' ГолГамейро Кевин
67' Желтая карточкаТомассон Адриен
77' Желтая карточкаРосарио Пабло
90'+7
Ход матча
34'
35'
1:0
45'
47'
56'
1:1
67'
76'
77'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
26
Бар
Мельвен
99
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
11
Гуйри
Амин
18
Илие
Рареш
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
99 Лемина МариоПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гуйри АминПолузащитник
-
18 Илие РарешПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Нусс АнтуанЗащитник
-
32 Сеная МарвинЗащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
-
38 Жан ДэниПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Ницца
Страсбург
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ремзи Аарон
|1
|0.5
|Делор Анди
|1 (1)
|0.5
|Браими Билаль
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гамейро Кевин
|1
|0.5
|Диалло Хабиб
|1
|0.5
|Томассон Адриен
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росарио Пабло
|2
|0
|Данте Бонфим
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Маршан Максим
|1
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2
Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0
Страсбург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3
Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0 Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|2.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 7
|3
|10.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|11.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Осер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|18.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Лилль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Ланс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Монпелье
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Тулуза
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Аяччо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Клермон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Тулуза
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Аяччо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|19.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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Прогнозы на матч Ницца 1:1 Страсбург
Исход игры
Ницца
86.2% (100)
Ничья
11.2% (13)
Страсбург
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (57)
Меньше
50.43% (58)
Обе команды забьют
Да
59.13% (68)
Нет
40.87% (47)
Популярный счёт
2:1 Ницца
43.1% (50)
1:0 Ницца
27.6% (32)
2:0 Ницца
11.2% (13)
1:1 Ничья
10.3% (12)
1:2 Страсбург
2.6% (3)
3:1 Ницца
1.7% (2)
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