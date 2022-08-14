Стадион: Стад Огюст Делон
0'
7' Желтая карточкаБалогун Фоларин
17' Желтая карточкаPascal Gastien
21' Желтая карточкаОжье Флоран
1:0
23' ПенальтиДумбия Камори
29' Желтая карточкаМаньен Йоанн
2:0
30' ПенальтиБалогун Фоларин
35' Желтая карточкаГастьен Йоан
47' Красная карточкаАгбаду Эммануэль
51' Желтая карточкаВан Берген Митчелл
2:1
51' ПенальтиКомнен Андрич
2:2
62' ГолКомнен Андрич
71' Желтая карточкаГравильон Эндрю
2:3
72' ГолСарачевич Мухаммед-Чам
2:4
77' ГолБела Жереми
90'+6
Ход матча
17'
21'
23'
1:0
29'
30'
2:0
35'
47'
51'
2:1
62'
2:2
71'
72'
77'
2:4
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
1 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 5
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
28
Локо
Банзузи
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Локо БанзузиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Адлен МартинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Ито ДзюнъяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
- Защитник
-
19 Менди АриалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Байе БрандонПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
Клермон
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
15 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
13.3%
80%
6.7%
2 победы 12 ничьих 1 победа
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|2 (1)
|1
|Думбия Камори
|1 (1)
|0.5
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комнен Андрич
|2 (1)
|1
|Бела Жереми
|1
|0.5
|Сарачевич Мухаммед-Чам
|1
|0.5
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Ожье Флоран
|0
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агбаду Эммануэль
|0
|1
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоналон Максим
|1
|0
|Гастьен Йоан
|1
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Pascal Gastien
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0
Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3 Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2
Клермон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2
Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2 Страсбург - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 2:1 Брест - Клермон 2:0 Клермон - Анже 2:2 Труа - Клермон 0:1 Мец - Клермон 1:1 Клермон - ПСЖ 1:6 Клермон - Нант 2:3 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - Лорьян 0:2 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Бордо 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|2.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 7
|3
|10.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|11.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Осер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|18.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Лилль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Ланс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Монпелье
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Тулуза
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Аяччо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Клермон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Тулуза
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Аяччо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|19.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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Прогнозы на матч Реймс 2:4 Клермон
Исход игры
Реймс
93.2% (110)
Ничья
5.9% (7)
Клермон
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (36)
Меньше
69.23% (81)
Обе команды забьют
Да
36.75% (43)
Нет
63.25% (74)
Популярный счёт
1:0 Реймс
44.9% (53)
2:1 Реймс
25.4% (30)
2:0 Реймс
17.8% (21)
1:1 Ничья
5.9% (7)
3:1 Реймс
1.7% (2)
3:2 Реймс
1.7% (2)
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