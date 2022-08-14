Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Martin Adeline нанес удар, но тот был заблокирован.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тактическая замена. Folarin Balogun уходит с поля и его заменяет Martin Adeline

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

43' Бузи Максим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Маньен Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Оооо... вот это был удар! Ван Берген Митчелл должен был забить с этой позиции.

41' Хорошую попытку сделал Ван Берген Митчелл . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Агбаду Эммануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Kamory Doumbia наказан за толчок Сейду Алиду

38' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Клермон

37' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Ван Берген Митчелл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Рефери не любит споров - именно за это Гастьен Йоан сейчас получил желтую

35' Хорошую попытку сделал Folarin Balogun. Удар в створ, но вратарь начеку

35' Kamory Doumbia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Маньен Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Удар от ворот произведет Реймс

32' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Сарачевич Мухаммед-Чам навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' 'Г О О О О О Л - Folarin Balogun из команды Реймс забивает с пенальти! Он пробил правой. Mory Diaw был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

29' Маньен Йоанн получил желтую карточку от судьи

28' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Клермон

25' Folarin Balogun нанес удар, но тот был заблокирован.

24' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Г О О О О О Л - Kamory Doumbia из команды Реймс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Mory Diaw прыгнул не в ту сторону.

21' Ожье Флоран получил желтую карточку от судьи

21' ПЕНАЛЬТИ! - Ожье Флоран дергает за футболку соперника (это был Folarin Balogun) и рефери назначает пенальти!

21' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Kamory Doumbia пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем

20' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Сарачевич Мухаммед-Чам получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Рефери не любит споров - именно за это Pascal Gastien сейчас получил желтую

16' Удар от ворот произведет Реймс

16' Аллевина Джим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Сарачевич Мухаммед-Чам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Матч возобновится спорным мячом

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Folarin Balogun получил желтую карточку от судьи

7' Безумный фол. Folarin Balogun грубо играет против соперника. Пострадал Ветеска Матеуш

6' Сарачевич Мухаммед-Чам пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем

5' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Реймс

3' Рашани Эльбасан из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Клермон

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Реймс начинает с центра поля