0:0
Первый тайм: 32'
0'
44
Витао
30
Джонни
11
Вандерсон
12
Фабио
Лопес
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
7
Андре
10
Гансо
Пауло
21
Jhon
Arias
14
Кано
Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
-
28 Энрике ПедроЗащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 David VI
-
-
26 Estevao
-
5 Lizeiro
-
-
36 Thauan Lara
-
22 Weverton3
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
-
12 Фабио ЛопесВратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Jhon AriasПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 КристианоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
52 Мело ФелипеПолузащитник
-
23 Джон КеннедиНападающий
-
16 МаррониНападающий
-
-
20 Yago I
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Флуминенсе
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
58.8%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед
32 матча
40.6%
25%
34.4%
13 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
59.4%
15.6%
8 побед 19 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|5
|0.23
|Alexandre Zurawski
|4
|0.18
|Эденилсон дос Сантос
|4 (2)
|0.18
|Энрике Педро
|3 (1)
|0.14
|Де Пена Карлос
|2 (2)
|0.09
|Патрик Алан
|2
|0.09
|Мойзес Барбоза Роберто
|2
|0.09
|José Maurisio3
|2
|0.09
|Бустос Фабрисио
|1
|0.05
|Джонни
|1
|0.05
|Тайсон Фреда
|1
|0.05
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.05
|Мендес Бруно II
|1
|0.05
|Витао
|1
|0.05
|David VI
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|13
|0.59
|Jhon Arias
|4
|0.18
|Гансо Пауло
|3 (1)
|0.14
|Маноэл
|3
|0.14
|Энрике Луис
|2
|0.09
|Matheus Martins
|2
|0.09
|Samuel VII
|1
|0.05
|Андре
|1
|0.05
|Виллиан Сикейра
|1
|0.05
|Fred II
|1
|0.05
|Caio Paulista
|0
|0
|Gustavo1
|0
|0
|Веллингтон III
|0
|0
|Натан Аллан
|0
|0
|Мартинелли Габриэл
|0
|0
|Кристиано
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|6
|1
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Мойзес Барбоза Роберто
|5
|0
|Тайсон Фреда
|4
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Энрике Педро
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Daniel Fusato1
|3
|0
|Джонни
|2
|0
|Патрик Алан
|2
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Lizeiro
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Thauan Lara
|2
|0
|Матеус Лейте
|0
|1
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Моледо Родриго
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|7
|1
|Браз Давид
|2
|2
|Gustavo1
|3
|1
|Мело Фелипе
|4
|0
|Jhon Arias
|4
|0
|Джон Кеннеди
|3
|0
|Гансо Пауло
|3
|0
|Маноэл
|3
|0
|Caio Paulista
|3
|0
|Luccas Claro
|2
|0
|Веллингтон III
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Huan Nino2
|2
|0
|Маррони
|0
|1
|Виллиан Сикейра
|1
|0
|Fred II
|1
|0
|Фабио Лопес
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Samuel VII
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Matheus Martins
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
13
16 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
6
30%
1
8%
1-15
6
30%
3
23%
16-30
4
20%
2
15%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
15%
4
31%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
2
18%
4
36%
76-90
Забито
10
19
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
1
10%
5
26%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
1
10%
5
26%
61-75
4
40%
2
11%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
5
45%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
4
33%
2
18%
76-90
Забито
30
32
18 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
7
23%
6
19%
1-15
7
23%
5
16%
16-30
4
13%
5
16%
31-45
4
13%
2
6%
46-60
1
3%
8
25%
61-75
7
23%
6
19%
76-90
Пропущено
23
22
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
4
17%
8
36%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
6
26%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Флуминенсе
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Флуминенсе - Куяба 1:0 Сантос - Флуминенсе 2:2 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1
Гойяс - Флуминенсе 2:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2 Крузейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Сеара 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Крузейро 2:1 Флуминенсе - Аваи 2:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Ориенте Петролеро - Флуминенсе 1:10 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|22
|14
|6
|2
|37 - 14
|48
|2.
|Фламенго
|22
|12
|3
|7
|37 - 19
|39
|3.
|Флуминенсе
|0:0
|22
|11
|6
|5
|32 - 22
|39
|4.
|Коринтианс
|22
|11
|6
|5
|26 - 21
|39
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|22
|11
|4
|7
|28 - 27
|37
|6.
|Атлетико Минейро
|22
|9
|8
|5
|30 - 26
|35
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|22
|8
|10
|4
|30 - 23
|34
|8.
|Америка Минейро
|1:0
|22
|9
|3
|10
|18 - 23
|30
|9.
|Ред Булл Брагантино
|22
|8
|6
|8
|32 - 28
|30
|10.
|Сантос
|0:1
|22
|7
|9
|6
|26 - 20
|30
|11.
|Сан-Паулу
|22
|6
|11
|5
|31 - 27
|29
|12.
|Ботафого Рибейрао
|22
|7
|5
|10
|20 - 26
|26
|13.
|Гойяс
|22
|6
|8
|8
|23 - 29
|26
|14.
|Сеара
|22
|5
|10
|7
|22 - 23
|25
|15.
|Форталеза
|22
|6
|6
|10
|20 - 23
|24
|16.
|Куяба
|22
|6
|5
|11
|15 - 22
|23
|17.
|Аваи
|22
|6
|5
|11
|23 - 35
|23
|18.
|Коритиба Парана
|22
|6
|4
|12
|23 - 34
|22
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|5
|6
|11
|21 - 33
|21
|20.
|Жувентуде
|22
|3
|7
|12
|16 - 35
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|11
|8
|1
|2
|25 - 5
|25
|2.
|Коринтианс
|11
|7
|3
|1
|14 - 4
|24
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|2
|2
|22 - 9
|23
|4.
|Флуминенсе
|0:0
|11
|7
|1
|3
|19 - 11
|22
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|6.
|Ред Булл Брагантино
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|7.
|Коритиба Парана
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|8.
|Америка Минейро
|1:0
|11
|6
|2
|3
|13 - 10
|20
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|11
|5
|5
|1
|20 - 11
|20
|10.
|Сан-Паулу
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|11.
|Сантос
|0:1
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|11
|5
|3
|3
|18 - 13
|18
|13.
|Аваи
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|14.
|Гойяс
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 11
|14
|16.
|Куяба
|11
|3
|5
|3
|8 - 7
|14
|17.
|Ботафого Рибейрао
|11
|3
|3
|5
|10 - 11
|12
|18.
|Форталеза
|11
|2
|6
|3
|7 - 6
|12
|19.
|Сеара
|11
|2
|5
|4
|11 - 13
|11
|20.
|Жувентуде
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|4
|0
|15 - 5
|25
|2.
|Флуминенсе
|0:0
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|3.
|Атлетико Минейро
|11
|4
|5
|2
|12 - 13
|17
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|5
|1
|6
|12 - 19
|16
|5.
|Коринтианс
|11
|4
|3
|4
|12 - 17
|15
|6.
|Фламенго
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|7.
|Ботафого Рибейрао
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|9.
|Сеара
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|10.
|Форталеза
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|11.
|Сантос
|0:1
|11
|2
|5
|4
|8 - 10
|11
|12.
|Америка Минейро
|1:0
|11
|3
|1
|7
|5 - 13
|10
|13.
|Ред Булл Брагантино
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|14.
|Сан-Паулу
|11
|1
|7
|3
|11 - 14
|10
|15.
|Куяба
|11
|3
|0
|8
|7 - 15
|9
|16.
|Гойяс
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|17.
|Жувентуде
|11
|1
|4
|6
|8 - 20
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|19.
|Аваи
|11
|1
|2
|8
|6 - 20
|5
|20.
|Коритиба Парана
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
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