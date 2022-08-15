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Бразилия: Серия A

2022
Интернасьонал Порту Алегре
3:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
1:0
36' Гол
Бустос Фабрисио
71' Желтая карточка
Daniel Fusato1
2:0
71' Гол
Alexandre Zurawski
89' Желтая карточка
Маррони
3:0
90' Гол
Де Пена Карлос
90'+7
1
Daniel
Fusato1
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
33
Мартинс
Родригес
23
Gabriel
Paulista
VIII
27
José
Maurisio3
30
Джонни
14
Де
Пена
Карлос
11
Вандерсон
35
Alexandre
Zurawski
12
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
70
Caio
Paulista
7
Андре
38
Мартинелли
Габриэл
37
Matheus
Martins
10
Гансо
Пауло
21
Jhon
Arias
14
Кано
Херман
Интернасьонал Порту Алегре
4-1-4-1
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Флуминенсе

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
58.8%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед

32 матча

40.6%
25%
34.4%
13 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
59.4%
15.6%
8 побед 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:3
КСМР
1:0
СA
1:1
СA
2:2
КСМР
2:2
ТМК
0:1
СA
1:1
СA
1:0
БСА
2:1
БСА
1:1
БСА
1:0
БСА
2:3
СA
0:1
СA
0:0
ММ(
2:1
ММ(
0:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
4:2
СA
0:2
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandre Zurawski 5 0.23
Вандерсон 5 0.23
Эденилсон дос Сантос 4 (2) 0.18
Де Пена Карлос 3 (2) 0.14
Энрике Педро 3 (1) 0.14
Патрик Алан 2 0.09
Бустос Фабрисио 2 0.09
Мойзес Барбоза Роберто 2 0.09
José Maurisio3 2 0.09
Джонни 1 0.05
Тайсон Фреда 1 0.05
Д'Алессандро Андрес 1 0.05
Мендес Бруно II 1 0.05
Витао 1 0.05
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 13 0.59
Jhon Arias 4 0.18
Гансо Пауло 3 (1) 0.14
Маноэл 3 0.14
Энрике Луис 2 0.09
Matheus Martins 2 0.09
Samuel VII 1 0.05
Андре 1 0.05
Виллиан Сикейра 1 0.05
Fred II 1 0.05
Caio Paulista 0 0
Gustavo1 0 0
Веллингтон III 0 0
Натан Аллан 0 0
Мартинелли Габриэл 0 0
Кристиано 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 6 1
Де Пена Карлос 5 0
Мойзес Барбоза Роберто 5 0
Тайсон Фреда 4 0
Daniel Fusato1 4 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Энрике Педро 3 0
Вандерсон 3 0
Джонни 2 0
Патрик Алан 2 0
Дурадо Родриго 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Lizeiro 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Роша Кайке 2 0
Thauan Lara 2 0
Матеус Лейте 0 1
Д'Алессандро Андрес 1 0
Кайо Ранхел 1 0
Моледо Родриго 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
José Maurisio3 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 7 1
Браз Давид 2 2
Gustavo1 3 1
Мело Фелипе 4 0
Jhon Arias 4 0
Джон Кеннеди 3 0
Гансо Пауло 3 0
Маноэл 3 0
Caio Paulista 3 0
Маррони 1 1
Luccas Claro 2 0
Веллингтон III 2 0
Yago I 2 0
Huan Nino2 2 0
Виллиан Сикейра 1 0
Fred II 1 0
Фабио Лопес 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Натан Аллан 1 0
Samuel VII 1 0
Calegari 1 0
Matheus Martins 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
13
17 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
6
26%
1
8%
1-15
6
26%
3
23%
16-30
5
22%
2
15%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
1
4%
3
23%
61-75
4
17%
4
31%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
2
18%
5
36%
76-90

Забито

10
19
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
1
10%
5
26%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
1
10%
5
26%
61-75
4
40%
2
11%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
5
45%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
4
33%
2
18%
76-90

Забито

33
32
19 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 14
4 Не забивали 6
7
21%
6
19%
1-15
7
21%
5
16%
16-30
5
15%
5
16%
31-45
4
12%
2
6%
46-60
2
6%
8
25%
61-75
8
24%
6
19%
76-90

Пропущено

23
25
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
4
17%
9
36%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
3
13%
4
16%
61-75
6
26%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Флуминенсе
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Флуминенсе - Куяба 1:0 Сантос - Флуминенсе 2:2 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1
Гойяс - Флуминенсе 2:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2 Крузейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Сеара 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Крузейро 2:1 Флуминенсе - Аваи 2:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Ориенте Петролеро - Флуминенсе 1:10 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 22 14 6 2 37 - 14 48
2. Фламенго 22 12 3 7 37 - 19 39
3. Коринтианс 22 11 6 5 26 - 21 39
4. Флуминенсе 22 11 5 6 32 - 25 38
5. Атлетико Паранаэнсе 22 11 4 7 28 - 27 37
6. Интернасьонал Порту Алегре 22 9 9 4 33 - 23 36
7. Атлетико Минейро 22 9 8 5 30 - 26 35
8. Америка Минейро 22 9 3 10 18 - 23 30
9. Ред Булл Брагантино 22 8 6 8 32 - 28 30
10. Сантос 22 7 9 6 26 - 20 30
11. Сан-Паулу 22 6 11 5 31 - 27 29
12. Ботафого Рибейрао 22 7 5 10 20 - 26 26
13. Гойяс 22 6 8 8 23 - 29 26
14. Сеара 22 5 10 7 22 - 23 25
15. Форталеза 22 6 6 10 20 - 23 24
16. Куяба 22 6 5 11 15 - 22 23
17. Аваи 22 6 5 11 23 - 35 23
18. Коритиба Парана 22 6 4 12 23 - 34 22
19. Атлетико Гойяненсе 22 5 6 11 21 - 33 21
20. Жувентуде 22 3 7 12 16 - 35 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 11 8 1 2 25 - 5 25
2. Коринтианс 11 7 3 1 14 - 4 24
3. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 2 2 22 - 9 23
4. Флуминенсе 11 7 1 3 19 - 11 22
5. Интернасьонал Порту Алегре 11 6 4 1 23 - 11 22
6. Атлетико Паранаэнсе 10 6 3 1 16 - 8 21
7. Ред Булл Брагантино 11 6 2 3 18 - 9 20
8. Коритиба Парана 12 6 2 4 15 - 12 20
9. Америка Минейро 11 6 2 3 13 - 10 20
10. Сан-Паулу 11 5 4 2 20 - 13 19
11. Сантос 11 5 4 2 18 - 10 19
12. Атлетико Минейро 11 5 3 3 18 - 13 18
13. Аваи 11 5 3 3 17 - 15 18
14. Гойяс 11 4 5 2 14 - 12 17
15. Атлетико Гойяненсе 11 4 2 5 12 - 11 14
16. Куяба 11 3 5 3 8 - 7 14
17. Ботафого Рибейрао 11 3 3 5 10 - 11 12
18. Форталеза 11 2 6 3 7 - 6 12
19. Сеара 11 2 5 4 11 - 13 11
20. Жувентуде 11 2 3 6 8 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 4 0 15 - 5 25
2. Атлетико Минейро 11 4 5 2 12 - 13 17
3. Атлетико Паранаэнсе 12 5 1 6 12 - 19 16
4. Флуминенсе 11 4 4 3 13 - 14 16
5. Коринтианс 11 4 3 4 12 - 17 15
6. Фламенго 11 4 2 5 12 - 14 14
7. Ботафого Рибейрао 11 4 2 5 10 - 15 14
8. Сеара 11 3 5 3 11 - 10 14
9. Интернасьонал Порту Алегре 11 3 5 3 10 - 12 14
10. Форталеза 11 4 0 7 13 - 17 12
11. Сантос 11 2 5 4 8 - 10 11
12. Америка Минейро 11 3 1 7 5 - 13 10
13. Ред Булл Брагантино 11 2 4 5 14 - 19 10
14. Сан-Паулу 11 1 7 3 11 - 14 10
15. Куяба 11 3 0 8 7 - 15 9
16. Гойяс 11 2 3 6 9 - 17 9
17. Жувентуде 11 1 4 6 8 - 20 7
18. Атлетико Гойяненсе 11 1 4 6 9 - 22 7
19. Аваи 11 1 2 8 6 - 20 5
20. Коритиба Парана 10 0 2 8 8 - 22 2
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    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Бустос Фабрисио бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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