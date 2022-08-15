0:0
Второй тайм: 61'
0'
11' Желтая карточкаAlan Varela
18' Желтая карточкаИнсуа Эмилиано
33' Желтая карточкаАуче Габриэль
53' Желтая карточкаБенедетто Дарио
Ход матча
11'
18'
33'
53'
34
Мура
Факундо
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
10
Ромеро
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
14 Maico Quiroz
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
41 Luca Langoni
-
Главный тренер: Hugo Ibarra
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Бока Хуниорс
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
34 матча
41.2%
14.7%
44.1%
14 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
32.4%
44.1%
23.5%
11 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|6
|0.46
|Jonathan David Gomez
|2
|0.15
|Matias Rojas II
|2
|0.15
|Emiliano Vecchio
|1
|0.08
|Ауче Габриэль
|1
|0.08
|Сигали Леонардо
|1
|0.08
|Чанкалай Томас
|1
|0.08
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0.08
|Gonzalo Piovi
|1
|0.08
|Fabricio Dominguez
|1
|0.08
|Carlos Alcaraz
|1
|0.08
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|3
|0.23
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.23
|Рохо Маркос
|3 (1)
|0.23
|Ромеро Оскар
|2
|0.15
|Фернандес Пол
|2
|0.15
|Бенедетто Дарио
|2
|0.15
|Сандез Агустин
|1
|0.08
|Сальвио Эдуардо
|1 (1)
|0.08
|Фабра Франк
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Васкес Луис
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Copetti
|5
|0
|Инсуа Эмилиано
|4
|0
|Мена Эухенио
|4
|0
|Кардона Эдвин
|4
|0
|Сигали Леонардо
|3
|0
|Морено Анибал
|3
|0
|Чанкалай Томас
|1
|1
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Matias Rojas II
|2
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самбрано Очандарте
|4
|0
|Фабра Франк
|4
|0
|Фернандес Пол
|4
|0
|Бенедетто Дарио
|3
|0
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Себальос Эсекиэль
|3
|0
|Alan Varela
|3
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Рохо Маркос
|2
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Вилья Себастьян
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
4
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
4
31%
1
25%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
40%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
4
29%
1-15
2
40%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
1
20%
2
14%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Забито
18
18
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
2
11%
4
22%
1-15
4
22%
2
11%
16-30
4
22%
4
22%
31-45
3
17%
3
17%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
4
22%
2
11%
76-90
Пропущено
12
20
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
3
25%
6
30%
31-45
2
17%
4
20%
46-60
4
33%
1
5%
61-75
2
17%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1
Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|4
|1
|14 - 6
|28
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|7
|4
|2
|14 - 7
|25
|3.
|Уракан
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|5.
|Ривер Плейт
|13
|6
|3
|4
|21 - 13
|21
|6.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|13
|5
|6
|2
|19 - 11
|21
|7.
|Патронато Парана
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|8.
|Атлетико Платенсе
|13
|5
|6
|2
|15 - 11
|21
|9.
|Годой Крус
|13
|6
|3
|4
|15 - 11
|21
|10.
|Унион Санта-Фе
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|11.
|Бока Хуниорс
|0:0
|13
|6
|1
|6
|18 - 20
|19
|12.
|Тигре
|13
|4
|5
|4
|20 - 18
|17
|13.
|Сан-Лоренсо
|13
|3
|8
|2
|17 - 15
|17
|14.
|Арсенал Саранди
|13
|3
|8
|2
|15 - 15
|17
|15.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|5
|4
|11 - 13
|17
|16.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|17.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|19.
|Банфилд
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|20.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|21.
|Колон
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|23.
|Барракас Централь
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|3
|3
|7
|12 - 16
|12
|25.
|Тальерес Кордоба
|12
|3
|3
|6
|8 - 11
|12
|26.
|Велес Сарсфилд
|13
|1
|7
|5
|13 - 17
|10
|27.
|Альдосиви
|13
|2
|2
|9
|7 - 21
|8
|28.
|Ланус
|13
|1
|4
|8
|11 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|Годой Крус
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|4.
|Патронато Парана
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|6.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|7
|4
|3
|0
|14 - 4
|15
|7.
|Бока Хуниорс
|0:0
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|8.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|9.
|Сармиенто
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|10.
|Росарио Сентраль
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|12.
|Тигре
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|13.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|14.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|5
|0
|7 - 5
|11
|15.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|16.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|17.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|6
|0
|10 - 9
|9
|18.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|19.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|20.
|Колон
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|21.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|24.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|25.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|26.
|Ланус
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|27.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|2.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|3.
|Атлетико Тукуман
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|4.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|7.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|9.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|10.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Колон
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|16.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|17.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|19.
|Годой Крус
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|21.
|Велес Сарсфилд
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|22.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|23.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|24.
|Бока Хуниорс
|0:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|25.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|26.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|28.
|Ланус
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес