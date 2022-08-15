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Аргентина: Лига професьональ

2022
Расинг Авельянеда
0:0
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
11' Желтая карточка
Alan Varela
18' Желтая карточка
Инсуа Эмилиано
33' Желтая карточка
Ауче Габриэль
53' Желтая карточка
Бенедетто Дарио
77' Желтая карточка
Jonathan David Gomez
90' Желтая карточка
Мура Факундо
90' Желтая карточка
Морено Анибал
90'+9
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
8
Jonathan
Galvan
48
Инсуа
Эмилиано
5
Мена
Эухенио
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
22
Carlos
Alcaraz
10
Matias
Rojas
II
9
Enzo
Copetti
7
Ауче
Габриэль
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
4
Фигаль
Хорхе
5
Самбрано
Очандарте
18
Фабра
Франк
8
Фернандес
Пол
33
Alan
Varela
11
Пайеро
Мартин
10
Ромеро
Оскар
9
Бенедетто
Дарио
22
Вилья
Себастьян
Расинг Авельянеда
4-3-3
Бока Хуниорс
4-3-3

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Бока Хуниорс

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

34 матча

41.2%
14.7%
44.1%
14 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

32.4%
44.1%
23.5%
11 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛП
0:0
КЛ
2:0
КЛ
1:0
С
0:1
С
2:2
С
1:2
П
4:2
КЛ
0:1
КЛ
0:0
П
1:0
ТМК
2:4
П
3:1
ТМ(
4:1
П
1:2
П
1:2
П
2:0
П
2:0
ТМ(
2:1
П
3:1
КА
1:2
П
0:2
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
1:2
ПА
1:2
ПА
1:2
ПА
3:0
TPDV
2:0
ПА
2:1
ПА
2:1
TPDV
0:0
ПА
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 6 0.46
Jonathan David Gomez 2 0.15
Matias Rojas II 2 0.15
Emiliano Vecchio 1 0.08
Ауче Габриэль 1 0.08
Сигали Леонардо 1 0.08
Чанкалай Томас 1 0.08
Leonel Ariel Miranda 1 0.08
Gonzalo Piovi 1 0.08
Fabricio Dominguez 1 0.08
Carlos Alcaraz 1 0.08
Инсуа Эмилиано 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 3 0.23
Себальос Эсекиэль 3 0.23
Рохо Маркос 3 (1) 0.23
Ромеро Оскар 2 0.15
Фернандес Пол 2 0.15
Бенедетто Дарио 2 0.15
Сандез Агустин 1 0.08
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.08
Фабра Франк 0 0
Молинас Аарон 0 0
Васкес Луис 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Copetti 5 0
Инсуа Эмилиано 4 0
Мена Эухенио 4 0
Кардона Эдвин 4 0
Морено Анибал 4 0
Сигали Леонардо 3 0
Мура Факундо 3 0
Чанкалай Томас 1 1
Jonathan David Gomez 2 0
Leonel Ariel Miranda 2 0
Gonzalo Piovi 2 0
Matias Rojas II 2 0
Ауче Габриэль 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самбрано Очандарте 4 0
Фабра Франк 4 0
Фернандес Пол 4 0
Бенедетто Дарио 3 0
Адвинкула Луис 3 0
Себальос Эсекиэль 3 0
Alan Varela 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Рохо Маркос 2 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 2 0
Сандез Агустин 2 0
Орсини Николас 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вилья Себастьян 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Молинас Аарон 1 0
Медина Кристиан 1 0
Васкес Луис 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
4
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
4
31%
1
25%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
40%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
4
29%
1-15
2
40%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
1
20%
2
14%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Забито

18
18
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
2
11%
4
22%
1-15
4
22%
2
11%
16-30
4
22%
4
22%
31-45
3
17%
3
17%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
4
22%
2
11%
76-90

Пропущено

12
20
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
3
25%
6
30%
31-45
2
17%
4
20%
46-60
4
33%
1
5%
61-75
2
17%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1
Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 13 8 4 1 14 - 6 28
2. Химнасия Ла-Плата 13 7 4 2 14 - 7 25
3. Уракан 13 6 5 2 16 - 10 23
4. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 17 - 12 23
5. Ривер Плейт 13 6 3 4 21 - 13 21
6. Расинг Авельянеда 13 5 6 2 19 - 11 21
7. Патронато Парана 13 6 3 4 19 - 15 21
8. Атлетико Платенсе 13 5 6 2 15 - 11 21
9. Годой Крус 13 6 3 4 15 - 11 21
10. Унион Санта-Фе 12 6 3 3 20 - 19 21
11. Бока Хуниорс 13 6 1 6 18 - 20 19
12. Тигре 13 4 5 4 20 - 18 17
13. Сан-Лоренсо 13 3 8 2 17 - 15 17
14. Арсенал Саранди 13 3 8 2 15 - 15 17
15. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 13 17
16. Росарио Сентраль 13 5 2 6 11 - 14 17
17. Сармиенто 13 5 2 6 14 - 17 17
18. Эстудиантес Ла Плата 13 4 4 5 14 - 16 16
19. Банфилд 13 3 6 4 13 - 13 15
20. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 11 - 13 15
21. Колон 13 3 6 4 11 - 13 15
22. Сентраль Кордоба Росарио 13 4 2 7 14 - 18 14
23. Барракас Централь 13 3 5 5 14 - 19 14
24. Индепендьенте Авельянеда 13 3 3 7 12 - 16 12
25. Тальерес Кордоба 12 3 3 6 8 - 11 12
26. Велес Сарсфилд 13 1 7 5 13 - 17 10
27. Альдосиви 13 2 2 9 7 - 21 8
28. Ланус 13 1 4 8 11 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
3. Годой Крус 6 5 1 0 10 - 3 16
4. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
5. Аргентинос Хуниорс 7 5 1 1 11 - 5 16
6. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 4 15
7. Бока Хуниорс 7 5 0 2 14 - 11 15
8. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
9. Сармиенто 6 4 1 1 10 - 6 13
10. Росарио Сентраль 7 4 1 2 6 - 5 13
11. Эстудиантес Ла Плата 7 3 3 1 9 - 7 12
12. Тигре 6 3 2 1 10 - 5 11
13. Уракан 6 3 2 1 9 - 4 11
14. Дефенса и Хустисия 7 2 5 0 7 - 5 11
15. Ривер Плейт 6 3 1 2 8 - 6 10
16. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 9 - 9 10
17. Сан-Лоренсо 7 1 6 0 10 - 9 9
18. Тальерес Кордоба 6 3 0 3 5 - 5 9
19. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
20. Колон 7 2 3 2 7 - 9 9
21. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
22. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 4 - 6 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 4 1 4 - 4 7
24. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
25. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 6 - 6 6
26. Ланус 6 1 3 2 7 - 8 6
27. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 0 4 5 - 10 6
28. Альдосиви 6 1 1 4 2 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 7 3 3 1 7 - 6 12
2. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 7 11
3. Атлетико Тукуман 6 3 2 1 4 - 3 11
4. Унион Санта-Фе 6 3 2 1 11 - 10 11
5. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 7 - 9 10
6. Химнасия Ла-Плата 7 2 3 2 5 - 6 9
7. Банфилд 6 2 2 2 5 - 4 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 9 - 8 8
9. Арсенал Саранди 7 1 5 1 8 - 8 8
10. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 7 - 6 8
11. Атлетико Платенсе 6 2 2 2 6 - 7 8
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Колон 6 1 3 2 4 - 4 6
14. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Тигре 7 1 3 3 10 - 13 6
16. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
17. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
18. Индепендьенте Авельянеда 7 1 2 4 8 - 10 5
19. Годой Крус 7 1 2 4 5 - 8 5
20. Эстудиантес Ла Плата 6 1 1 4 5 - 9 4
21. Велес Сарсфилд 7 0 4 3 7 - 11 4
22. Дефенса и Хустисия 6 1 1 4 4 - 8 4
23. Росарио Сентраль 6 1 1 4 5 - 9 4
24. Бока Хуниорс 6 1 1 4 4 - 9 4
25. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
26. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
27. Тальерес Кордоба 6 0 3 3 3 - 6 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
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