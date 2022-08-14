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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Эстудиантес Ла Плата
0:0
Второй тайм: 73'
Тальерес Кордоба
0'
37' Желтая карточка
Leandro Diaz III
45' Желтая карточка
Морель Хорхе

Ход матча

37'
Leandro Diaz III
 
45'
Морель Хорхе
 
46'
Mauro Menzdez
Leandro Diaz III
 
46'
Eros Mancuso
Лолло Лусиано
 
64'
Рольхейсер Бенхамин
Пьятти Пабло
 
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Тальерес Кордоба
4.44
3.20
4.06
Все Коэффициенты
21
Андухар
Марьяно
3
Рохель
Агустин
26
Лолло
Лусиано
5
Морель
Хорхе
20
Кастро
Мануэль
6
Мас
Эмануэль
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
17
Боселли
Мауро
31
Пьятти
Пабло
9
Leandro
Diaz
III
22
Эррера
Гидо
29
Gaston
Americo
Benavidez
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
17
Олива
Кристиан
18
Rodrigo
Villagra
7
Diego
Valoyes
16
Rodrigo
Garro
19
Джиротти
Федерико
9
Майкл
Сантос
Эстудиантес Ла Плата
3-4-2-1
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Тальерес Кордоба

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
2:0
С
1:0
С
0:1
С
0:1
П
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 2 0.15
Пьятти Пабло 2 0.15
Боселли Мауро 2 (1) 0.15
Leonardo Godoy 1 0.08
Franco Zapiola 1 0.08
Морель Хорхе 1 0.08
Кастро Мануэль 1 0.08
Рохель Агустин 1 0.08
Рольхейсер Бенхамин 1 0.08
Мас Эмануэль 0 0
Лолло Лусиано 0 0
Сукуи Фернандо 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Angel Gonzalez II 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каталан Матиас 2 0.17
Rodrigo Garro 1 0.08
Jose Romero 1 0.08
Diego Valoyes 1 0.08
Джиротти Федерико 1 0.08
Enzo Hernan Diaz 1 0.08
Пиццини Франсиско 0 0
Matias Godoy 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Diaz III 4 1
Морель Хорхе 4 0
Сукуи Фернандо 2 0
Leonardo Godoy 2 0
Jorge Rodriguez I 2 0
Пьятти Пабло 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Вальдес Бруно 1 0
Carlo Lattanzio 1 0
Кастро Мануэль 1 0
Рохель Агустин 1 0
Пас Нехуэн 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Eros Mancuso 1 0
Franco Zapiola 1 0
Aaron Spetale 1 0
Gonzalo Agustin Pineiro 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 4 2
Enzo Hernan Diaz 5 1
Diego Valoyes 4 0
Matias Esquivel 3 0
Эррера Гидо 2 0
Франко Алан 2 0
Matias Godoy 2 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Буффарини Хулио 1 0
Каталан Матиас 1 0
Angelo Martino 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Rodrigo Villagra 1 0
Rodrigo Garro 1 0
Julian Malatini 1 0
Santiago Toloza 1 0
Pedro Caixinha 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
50%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
5
50%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
2
17%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
43%
76-90

Пропущено

17
11
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
12%
1
9%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
8
47%
2
18%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Рафаэла - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Гильермо Браун 3:2
Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Чакарита Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Браун Адроге 1:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Дефенсорес де Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Тристан Суарес - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 2:0 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1
Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 13 8 4 1 14 - 6 28
2. Химнасия Ла-Плата 13 7 4 2 14 - 7 25
3. Уракан 13 6 5 2 16 - 10 23
4. Аргентинос Хуниорс 1:0 13 7 2 4 16 - 12 23
5. Ривер Плейт 13 6 3 4 21 - 13 21
6. Патронато Парана 13 6 3 4 19 - 15 21
7. Атлетико Платенсе 13 5 6 2 15 - 11 21
8. Годой Крус 13 6 3 4 15 - 11 21
9. Унион Санта-Фе 0:1 12 6 3 3 20 - 18 21
10. Расинг Авельянеда 12 5 5 2 19 - 11 20
11. Бока Хуниорс 12 6 0 6 18 - 20 18
12. Тигре 13 4 5 4 20 - 18 17
13. Сан-Лоренсо 13 3 8 2 17 - 15 17
14. Арсенал Саранди 13 3 8 2 15 - 15 17
15. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 13 17
16. Росарио Сентраль 13 5 2 6 11 - 14 17
17. Сармиенто 13 5 2 6 14 - 17 17
18. Банфилд 13 3 6 4 13 - 13 15
19. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 11 - 13 15
20. Колон 13 3 6 4 11 - 13 15
21. Эстудиантес Ла Плата 0:0 13 3 5 5 13 - 16 14
22. Сентраль Кордоба Росарио 13 4 2 7 14 - 18 14
23. Барракас Централь 13 3 5 5 14 - 19 14
24. Тальерес Кордоба 0:0 12 3 4 5 8 - 10 13
25. Индепендьенте Авельянеда 13 3 3 7 12 - 16 12
26. Велес Сарсфилд 13 1 7 5 13 - 17 10
27. Альдосиви 13 2 2 9 7 - 21 8
28. Ланус 13 1 4 8 11 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
3. Годой Крус 6 5 1 0 10 - 3 16
4. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
5. Аргентинос Хуниорс 1:0 7 5 1 1 10 - 5 16
6. Бока Хуниорс 7 5 0 2 14 - 11 15
7. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
8. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
9. Росарио Сентраль 7 4 1 2 6 - 5 13
10. Сармиенто 6 4 1 1 10 - 6 13
11. Уракан 6 3 2 1 9 - 4 11
12. Тигре 6 3 2 1 10 - 5 11
13. Дефенса и Хустисия 7 2 5 0 7 - 5 11
14. Ривер Плейт 6 3 1 2 8 - 6 10
15. Унион Санта-Фе 0:1 6 3 1 2 9 - 9 10
16. Эстудиантес Ла Плата 0:0 7 2 4 1 8 - 7 10
17. Тальерес Кордоба 0:0 6 3 0 3 5 - 5 9
18. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
19. Колон 7 2 3 2 7 - 9 9
20. Сан-Лоренсо 7 1 6 0 10 - 9 9
21. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
22. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 4 - 6 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 4 1 4 - 4 7
24. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
25. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 6 - 6 6
26. Ланус 6 1 3 2 7 - 8 6
27. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 0 4 5 - 10 6
28. Альдосиви 6 1 1 4 2 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 7 3 3 1 7 - 6 12
2. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 7 11
3. Унион Санта-Фе 0:1 6 3 2 1 11 - 9 11
4. Атлетико Тукуман 6 3 2 1 4 - 3 11
5. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 7 - 9 10
6. Химнасия Ла-Плата 7 2 3 2 5 - 6 9
7. Банфилд 6 2 2 2 5 - 4 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 9 - 8 8
9. Арсенал Саранди 7 1 5 1 8 - 8 8
10. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 7 - 6 8
11. Атлетико Платенсе 6 2 2 2 6 - 7 8
12. Аргентинос Хуниорс 1:0 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Колон 6 1 3 2 4 - 4 6
14. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Тигре 7 1 3 3 10 - 13 6
16. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
17. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
18. Индепендьенте Авельянеда 7 1 2 4 8 - 10 5
19. Годой Крус 7 1 2 4 5 - 8 5
20. Эстудиантес Ла Плата 0:0 6 1 1 4 5 - 9 4
21. Велес Сарсфилд 7 0 4 3 7 - 11 4
22. Дефенса и Хустисия 6 1 1 4 4 - 8 4
23. Росарио Сентраль 6 1 1 4 5 - 9 4
24. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
25. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
26. Тальерес Кордоба 0:0 6 0 4 2 3 - 5 4
27. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Морель Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Леандро Диас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Тальерес Кордоба
4.44
3.20
4.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстудиантес Ла Плата 0:0 Тальерес Кордоба онлайн

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