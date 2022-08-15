1:0
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаLeandro Diaz III
45' Желтая карточкаМорель Хорхе
74' Желтая карточкаJorge Rodriguez I
89' Желтая карточкаРохель Агустин
1:0
90' ГолLeonardo Heredia
90'+6
Ход матча
37'
45'
89'
90'
1:0
31
Пьятти
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Пас НехуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Нападающий
-
25 Eros Mancuso
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
38 Matias Godoy
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Тальерес Кордоба
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|2
|0.15
|Пьятти Пабло
|2
|0.15
|Боселли Мауро
|2 (1)
|0.15
|Leonardo Godoy
|1
|0.08
|Franco Zapiola
|1
|0.08
|Морель Хорхе
|1
|0.08
|Leonardo Heredia
|1
|0.08
|Кастро Мануэль
|1
|0.08
|Рохель Агустин
|1
|0.08
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.08
|Мас Эмануэль
|0
|0
|Лолло Лусиано
|0
|0
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Angel Gonzalez II
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каталан Матиас
|2
|0.17
|Rodrigo Garro
|1
|0.08
|Jose Romero
|1
|0.08
|Diego Valoyes
|1
|0.08
|Джиротти Федерико
|1
|0.08
|Enzo Hernan Diaz
|1
|0.08
|Пиццини Франсиско
|0
|0
|Matias Godoy
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Diaz III
|4
|1
|Морель Хорхе
|4
|0
|Jorge Rodriguez I
|3
|0
|Сукуи Фернандо
|2
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Рохель Агустин
|2
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Вальдес Бруно
|1
|0
|Carlo Lattanzio
|1
|0
|Кастро Мануэль
|1
|0
|Пас Нехуэн
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Eros Mancuso
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Aaron Spetale
|1
|0
|Gonzalo Agustin Pineiro
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафа II
|4
|2
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|Diego Valoyes
|4
|0
|Matias Esquivel
|3
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Matias Godoy
|2
|0
|Олива Кристиан
|0
|1
|Майкл Сантос
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Буффарини Хулио
|1
|0
|Каталан Матиас
|1
|0
|Angelo Martino
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Rodrigo Villagra
|1
|0
|Rodrigo Garro
|1
|0
|Julian Malatini
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
22%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
50%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Пропущено
10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
5
50%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
2
15%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
3
43%
76-90
Пропущено
17
12
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
8
47%
2
17%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Рафаэла - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Гильермо Браун 3:2
Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Чакарита Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Браун Адроге 1:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Дефенсорес де Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Тристан Суарес - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 2:0 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1
Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|4
|1
|14 - 6
|28
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|7
|4
|2
|14 - 7
|25
|3.
|Уракан
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|5.
|Ривер Плейт
|13
|6
|3
|4
|21 - 13
|21
|6.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|13
|5
|6
|2
|19 - 11
|21
|7.
|Патронато Парана
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|8.
|Атлетико Платенсе
|13
|5
|6
|2
|15 - 11
|21
|9.
|Годой Крус
|13
|6
|3
|4
|15 - 11
|21
|10.
|Унион Санта-Фе
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|11.
|Бока Хуниорс
|0:0
|13
|6
|1
|6
|18 - 20
|19
|12.
|Тигре
|13
|4
|5
|4
|20 - 18
|17
|13.
|Сан-Лоренсо
|13
|3
|8
|2
|17 - 15
|17
|14.
|Арсенал Саранди
|13
|3
|8
|2
|15 - 15
|17
|15.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|5
|4
|11 - 13
|17
|16.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|17.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|19.
|Банфилд
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|20.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|21.
|Колон
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|23.
|Барракас Централь
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|3
|3
|7
|12 - 16
|12
|25.
|Тальерес Кордоба
|12
|3
|3
|6
|8 - 11
|12
|26.
|Велес Сарсфилд
|13
|1
|7
|5
|13 - 17
|10
|27.
|Альдосиви
|13
|2
|2
|9
|7 - 21
|8
|28.
|Ланус
|13
|1
|4
|8
|11 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|Годой Крус
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|4.
|Патронато Парана
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|6.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|7
|4
|3
|0
|14 - 4
|15
|7.
|Бока Хуниорс
|0:0
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|8.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|9.
|Сармиенто
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|10.
|Росарио Сентраль
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|12.
|Тигре
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|13.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|14.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|5
|0
|7 - 5
|11
|15.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|16.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|17.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|6
|0
|10 - 9
|9
|18.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|19.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|20.
|Колон
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|21.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|24.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|25.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|26.
|Ланус
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|27.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|2.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|3.
|Атлетико Тукуман
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|4.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|7.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|9.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|10.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Колон
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|16.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|17.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|19.
|Годой Крус
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|21.
|Велес Сарсфилд
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|22.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|23.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|24.
|Бока Хуниорс
|0:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|25.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|26.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|28.
|Ланус
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес