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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Эстудиантес Ла Плата
1:0
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
37' Желтая карточка
Leandro Diaz III
45' Желтая карточка
Морель Хорхе
74' Желтая карточка
Jorge Rodriguez I
89' Желтая карточка
Рохель Агустин
1:0
90' Гол
Leonardo Heredia
90'+6
21
Андухар
Марьяно
3
Рохель
Агустин
26
Лолло
Лусиано
5
Морель
Хорхе
20
Кастро
Мануэль
6
Мас
Эмануэль
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
17
Боселли
Мауро
31
Пьятти
Пабло
9
Leandro
Diaz
III
22
Эррера
Гидо
29
Gaston
Americo
Benavidez
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
17
Олива
Кристиан
18
Rodrigo
Villagra
7
Diego
Valoyes
16
Rodrigo
Garro
19
Пиццини
Франсиско
9
Майкл
Сантос
Эстудиантес Ла Плата
3-4-2-1
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Тальерес Кордоба

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
2:0
С
1:0
С
0:1
С
0:1
П
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 2 0.15
Пьятти Пабло 2 0.15
Боселли Мауро 2 (1) 0.15
Leonardo Godoy 1 0.08
Franco Zapiola 1 0.08
Морель Хорхе 1 0.08
Leonardo Heredia 1 0.08
Кастро Мануэль 1 0.08
Рохель Агустин 1 0.08
Рольхейсер Бенхамин 1 0.08
Мас Эмануэль 0 0
Лолло Лусиано 0 0
Сукуи Фернандо 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Angel Gonzalez II 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каталан Матиас 2 0.17
Rodrigo Garro 1 0.08
Jose Romero 1 0.08
Diego Valoyes 1 0.08
Джиротти Федерико 1 0.08
Enzo Hernan Diaz 1 0.08
Пиццини Франсиско 0 0
Matias Godoy 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Diaz III 4 1
Морель Хорхе 4 0
Jorge Rodriguez I 3 0
Сукуи Фернандо 2 0
Leonardo Godoy 2 0
Рохель Агустин 2 0
Пьятти Пабло 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Вальдес Бруно 1 0
Carlo Lattanzio 1 0
Кастро Мануэль 1 0
Пас Нехуэн 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Eros Mancuso 1 0
Franco Zapiola 1 0
Aaron Spetale 1 0
Gonzalo Agustin Pineiro 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 4 2
Enzo Hernan Diaz 5 1
Diego Valoyes 4 0
Matias Esquivel 3 0
Эррера Гидо 2 0
Франко Алан 2 0
Matias Godoy 2 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Буффарини Хулио 1 0
Каталан Матиас 1 0
Angelo Martino 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Rodrigo Villagra 1 0
Rodrigo Garro 1 0
Julian Malatini 1 0
Santiago Toloza 1 0
Pedro Caixinha 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
22%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
50%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
5
50%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
2
15%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
3
43%
76-90

Пропущено

17
12
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
8
47%
2
17%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Рафаэла - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Гильермо Браун 3:2
Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Чакарита Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Браун Адроге 1:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Дефенсорес де Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Тристан Суарес - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 2:0 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1
Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 13 8 4 1 14 - 6 28
2. Химнасия Ла-Плата 13 7 4 2 14 - 7 25
3. Уракан 13 6 5 2 16 - 10 23
4. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 17 - 12 23
5. Ривер Плейт 13 6 3 4 21 - 13 21
6. Расинг Авельянеда 0:0 13 5 6 2 19 - 11 21
7. Патронато Парана 13 6 3 4 19 - 15 21
8. Атлетико Платенсе 13 5 6 2 15 - 11 21
9. Годой Крус 13 6 3 4 15 - 11 21
10. Унион Санта-Фе 12 6 3 3 20 - 19 21
11. Бока Хуниорс 0:0 13 6 1 6 18 - 20 19
12. Тигре 13 4 5 4 20 - 18 17
13. Сан-Лоренсо 13 3 8 2 17 - 15 17
14. Арсенал Саранди 13 3 8 2 15 - 15 17
15. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 13 17
16. Росарио Сентраль 13 5 2 6 11 - 14 17
17. Сармиенто 13 5 2 6 14 - 17 17
18. Эстудиантес Ла Плата 13 4 4 5 14 - 16 16
19. Банфилд 13 3 6 4 13 - 13 15
20. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 11 - 13 15
21. Колон 13 3 6 4 11 - 13 15
22. Сентраль Кордоба Росарио 13 4 2 7 14 - 18 14
23. Барракас Централь 13 3 5 5 14 - 19 14
24. Индепендьенте Авельянеда 13 3 3 7 12 - 16 12
25. Тальерес Кордоба 12 3 3 6 8 - 11 12
26. Велес Сарсфилд 13 1 7 5 13 - 17 10
27. Альдосиви 13 2 2 9 7 - 21 8
28. Ланус 13 1 4 8 11 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
3. Годой Крус 6 5 1 0 10 - 3 16
4. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
5. Аргентинос Хуниорс 7 5 1 1 11 - 5 16
6. Расинг Авельянеда 0:0 7 4 3 0 14 - 4 15
7. Бока Хуниорс 0:0 7 5 0 2 14 - 11 15
8. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
9. Сармиенто 6 4 1 1 10 - 6 13
10. Росарио Сентраль 7 4 1 2 6 - 5 13
11. Эстудиантес Ла Плата 7 3 3 1 9 - 7 12
12. Тигре 6 3 2 1 10 - 5 11
13. Уракан 6 3 2 1 9 - 4 11
14. Дефенса и Хустисия 7 2 5 0 7 - 5 11
15. Ривер Плейт 6 3 1 2 8 - 6 10
16. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 9 - 9 10
17. Сан-Лоренсо 7 1 6 0 10 - 9 9
18. Тальерес Кордоба 6 3 0 3 5 - 5 9
19. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
20. Колон 7 2 3 2 7 - 9 9
21. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
22. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 4 - 6 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 4 1 4 - 4 7
24. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
25. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 6 - 6 6
26. Ланус 6 1 3 2 7 - 8 6
27. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 0 4 5 - 10 6
28. Альдосиви 6 1 1 4 2 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 7 3 3 1 7 - 6 12
2. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 7 11
3. Атлетико Тукуман 6 3 2 1 4 - 3 11
4. Унион Санта-Фе 6 3 2 1 11 - 10 11
5. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 7 - 9 10
6. Химнасия Ла-Плата 7 2 3 2 5 - 6 9
7. Банфилд 6 2 2 2 5 - 4 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 9 - 8 8
9. Арсенал Саранди 7 1 5 1 8 - 8 8
10. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 7 - 6 8
11. Атлетико Платенсе 6 2 2 2 6 - 7 8
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Колон 6 1 3 2 4 - 4 6
14. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Тигре 7 1 3 3 10 - 13 6
16. Расинг Авельянеда 0:0 6 1 3 2 5 - 7 6
17. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
18. Индепендьенте Авельянеда 7 1 2 4 8 - 10 5
19. Годой Крус 7 1 2 4 5 - 8 5
20. Эстудиантес Ла Плата 6 1 1 4 5 - 9 4
21. Велес Сарсфилд 7 0 4 3 7 - 11 4
22. Дефенса и Хустисия 6 1 1 4 4 - 8 4
23. Росарио Сентраль 6 1 1 4 5 - 9 4
24. Бока Хуниорс 0:0 6 1 1 4 4 - 9 4
25. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
26. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
27. Тальерес Кордоба 6 0 3 3 3 - 6 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Морель Хорхе получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      37'
      Леандро Диас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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