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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Фламенго
0:0
Перерыв
Атлетико Паранаэнсе
0'
43' Желтая карточка
Кастро Пабло
44' Желтая карточка
Hugo Nogueira

Ход матча

43'
Кастро Пабло
 
44'
Hugo Nogueira
 
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
9.90
5.30
9.70
Все Коэффициенты
Новости
20
Дос
Сантос
Адербар
34
Котулио
Матеус
15
Бруно
Фабрисио
30
Кастро
Пабло
6
Айртон
Лукас
29
Viktor
Hugo
8
Тьяго
Маия
10
Диего
Рибас
31
Marinho
II
13
Лазаро
19
Эвертон
Соарес
98
Anderson
Oliveira4
24
Орехуэла
Луис
42
Matheus
Felipe
2
Nicolas
Hernandez2
48
Педринью
Роша
26
Erick2
80
Сантана
Алекс
35
Romulo
Cruz
8
Витор
Буэно
11
Витиньо
Витор
V
39
Vitor
Roque
Фламенго
4-3-3
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1

История личных встреч

Фламенго
Атлетико Паранаэнсе

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

82.4%
58.8%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
52.9%
9 побед 9 ничьих 0 побед

25 матчей

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 14 побед

42 матча

38.1%
23.8%
38.1%
16 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

33.3%
42.9%
23.8%
14 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.4%
45.2%
33.4%
9 побед 19 ничьих 14 побед

История матчей

К
0:0
СA
1:0
СA
2:2
К
0:3
К
2:2
СA
3:0
СA
2:1
К
3:2
К
0:1
СA
3:1
СA
0:2
К
1:1
К
1:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:1
КЛ
2:1
КЛ
2:1
СA
0:0
СA
1:0
КСМР
0:1
СA
3:0
СA
3:2
БСА
2:1
БСА
1:2
КБ
2:0
КБ
1:1
БСА
2:4
БСА
2:2
СA
1:2
КС
0:1
КС
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
5:3
СA
1:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 6 0.27
Габриэл Барбоза 6 0.27
Лазаро 3 0.14
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.09
Рибейро Эвертон 2 0.09
Перейра Андреас 2 0.09
Marinho II 2 0.09
Виллиан Арао 2 0.09
Энрике Бруно 1 0.05
Айртон Лукас 1 0.05
Viktor Hugo 1 0.05
Видаль Артуро 1 (1) 0.05
Исла Маурисио 1 0.05
Диего Рибас 1 0.05
Энрике Густаво 1 0.05
Котулио Матеус 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Эвертон Соарес 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Terans 7 (4) 0.32
Vitor Roque 4 0.18
Витор Буэно 3 (2) 0.14
Pablo I 2 0.09
Agustin Canobbio 2 0.09
Tomas Cuello 1 0.05
Khellven 1 (1) 0.05
Лео Ситтадини 1 0.05
Орехуэла Луис 1 0.05
Romulo Cruz 1 0.05
Hugo Moura 1 0.05
Erick2 1 0.05
Abner2 1 0.05
Felipe Matheus 1 0.05
Фернандиньо Фернандо 0 0
Роша Педро 0 0
Педринью Роша 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 7 0
Marinho II 4 0
Joao Gomes 4 0
Кастро Пабло 3 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Тьяго Маия 3 0
Лазаро 2 0
Перейра Андреас 2 0
Котулио Матеус 2 0
Бруно Фабрисио 2 0
Hugo Nogueira 2 0
Марсело Родиней 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Диего Рибас 1 0
Виллиан Арао 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Айртон Лукас 1 0
Педро Гильерме 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hugo Moura 4 1
Энрике Педру II 5 0
Pablo I 4 0
Abner2 4 0
David Terans 3 0
Tomas Cuello 3 0
Christian Cardoso 3 0
Vitor Roque 3 0
Thiago Heleno 2 0
Лео Ситтадини 2 0
Педринью Роша 2 0
Витор Буэно 2 0
Pablo Siles 2 0
Nicolas Hernandez2 2 0
Nascimento Leite Matheus3 2 0
Bento Krepski 2 0
Felipe Matheus 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Marcelo XIII 1 0
Орехуэла Луис 1 0
Фернандес Матеус 1 0
Agustin Canobbio 1 0
Lucas Halter 1 0
Khellven 1 0
Erick2 1 0
Витиньо Витор V 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
12
14 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
4
20%
0
0%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
4
20%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
15%
2
17%
61-75
3
15%
5
42%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
1
20%
3
21%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
40%
1
7%
76-90

Забито

13
15
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
2
15%
3
20%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
4
31%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
23%
2
13%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
15%
2
22%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Забито

33
27
19 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
6
18%
3
11%
1-15
7
21%
3
11%
16-30
6
18%
5
19%
31-45
4
12%
5
19%
46-60
4
12%
4
15%
61-75
6
18%
7
26%
76-90

Пропущено

18
23
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
2
11%
4
17%
1-15
4
22%
2
9%
16-30
3
17%
3
13%
31-45
2
11%
6
26%
46-60
2
11%
5
22%
61-75
5
28%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:1 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 4:2 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 22 14 6 2 37 - 14 48
2. Коринтианс 22 11 6 5 26 - 21 39
3. Флуминенсе 21 11 5 5 32 - 22 38
4. Атлетико Паранаэнсе 0:0 22 11 5 6 28 - 22 38
5. Фламенго 0:0 22 11 4 7 32 - 19 37
6. Атлетико Минейро 22 9 8 5 30 - 26 35
7. Интернасьонал Порту Алегре 21 8 9 4 30 - 23 33
8. Ред Булл Брагантино 0:1 22 8 6 8 32 - 26 30
9. Сантос 21 7 9 5 26 - 19 30
10. Сан-Паулу 1:0 22 6 11 5 29 - 27 29
11. Америка Минейро 21 8 3 10 17 - 23 27
12. Ботафого Рибейрао 22 7 5 10 20 - 26 26
13. Гойяс 22 6 8 8 23 - 29 26
14. Сеара 0:1 22 5 10 7 22 - 23 25
15. Форталеза 1:0 22 6 6 10 20 - 23 24
16. Куяба 22 6 5 11 15 - 22 23
17. Аваи 22 6 5 11 23 - 35 23
18. Коритиба Парана 22 6 4 12 23 - 34 22
19. Атлетико Гойяненсе 22 5 6 11 21 - 33 21
20. Жувентуде 22 3 7 12 16 - 35 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 11 7 3 1 14 - 4 24
2. Фламенго 0:0 11 7 2 2 20 - 5 23
3. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 2 2 22 - 9 23
4. Флуминенсе 11 7 1 3 19 - 11 22
5. Атлетико Паранаэнсе 0:0 10 6 3 1 16 - 8 21
6. Ред Булл Брагантино 0:1 11 6 2 3 18 - 9 20
7. Коритиба Парана 12 6 2 4 15 - 12 20
8. Интернасьонал Порту Алегре 10 5 4 1 20 - 11 19
9. Сантос 11 5 4 2 18 - 10 19
10. Сан-Паулу 1:0 11 5 4 2 18 - 13 19
11. Атлетико Минейро 11 5 3 3 18 - 13 18
12. Аваи 11 5 3 3 17 - 15 18
13. Америка Минейро 10 5 2 3 12 - 10 17
14. Гойяс 11 4 5 2 14 - 12 17
15. Атлетико Гойяненсе 11 4 2 5 12 - 11 14
16. Куяба 11 3 5 3 8 - 7 14
17. Ботафого Рибейрао 11 3 3 5 10 - 11 12
18. Форталеза 1:0 11 2 6 3 7 - 6 12
19. Сеара 0:1 11 2 5 4 11 - 13 11
20. Жувентуде 11 2 3 6 8 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 4 0 15 - 5 25
2. Атлетико Паранаэнсе 0:0 12 5 2 5 12 - 14 17
3. Атлетико Минейро 11 4 5 2 12 - 13 17
4. Флуминенсе 10 4 4 2 13 - 11 16
5. Коринтианс 11 4 3 4 12 - 17 15
6. Ботафого Рибейрао 11 4 2 5 10 - 15 14
7. Фламенго 0:0 11 4 2 5 12 - 14 14
8. Интернасьонал Порту Алегре 11 3 5 3 10 - 12 14
9. Сеара 0:1 11 3 5 3 11 - 10 14
10. Форталеза 1:0 11 4 0 7 13 - 17 12
11. Сантос 10 2 5 3 8 - 9 11
12. Америка Минейро 11 3 1 7 5 - 13 10
13. Ред Булл Брагантино 0:1 11 2 4 5 14 - 17 10
14. Сан-Паулу 1:0 11 1 7 3 11 - 14 10
15. Куяба 11 3 0 8 7 - 15 9
16. Гойяс 11 2 3 6 9 - 17 9
17. Жувентуде 11 1 4 6 8 - 20 7
18. Атлетико Гойяненсе 11 1 4 6 9 - 22 7
19. Аваи 11 1 2 8 6 - 20 5
20. Коритиба Парана 10 0 2 8 8 - 22 2
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Уго Ногейра получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Кастро Пабло получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
9.90
5.30
9.70
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