5:0
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаКастро Пабло
44' Желтая карточкаHugo Nogueira
49' Желтая карточкаТьяго Маия
54' Желтая карточкаВитор Буэно
1:0
56' ГолБруно Фабрисио
2:0
59' ГолБруно Фабрисио
3:0
63' ГолАйртон Лукас
66' Желтая карточкаСантана Алекс
4:0
72' ГолЛазаро
5:0
90' ГолПедро Гильерме
90'+4
Ход матча
43'
44'
49'
54'
56'
1:0
59'
2:0
63'
3:0
66'
72'
4:0
76'
88'
90'
30
Кастро
Пабло
29
Viktor
Hugo
10
Диего
Рибас
31
Marinho
II
13
Лазаро
26
Erick2
35
Romulo
Cruz
39
Vitor
Roque
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
31 Marinho IIНападающий
-
13 ЛазароНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Romulo CruzПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Vitor RoqueНападающий
- Запасные игроки
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
-
-
-
13 Khellven
-
16 Abner2
-
17 Hugo Moura
-
92 Pablo I
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
82.4%
58.8%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
52.9%
9 побед 9 ничьих 0 побед
25 матчей
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 14 побед
42 матча
38.1%
23.8%
38.1%
16 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
33.3%
42.9%
23.8%
14 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.4%
45.2%
33.4%
9 побед 19 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|7
|0.32
|Габриэл Барбоза
|6
|0.27
|Лазаро
|4
|0.18
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0.09
|Рибейро Эвертон
|2
|0.09
|Marinho II
|2
|0.09
|Айртон Лукас
|2
|0.09
|Перейра Андреас
|2
|0.09
|Виллиан Арао
|2
|0.09
|Бруно Фабрисио
|2
|0.09
|Энрике Бруно
|1
|0.05
|Viktor Hugo
|1
|0.05
|Видаль Артуро
|1 (1)
|0.05
|Исла Маурисио
|1
|0.05
|Диего Рибас
|1
|0.05
|Энрике Густаво
|1
|0.05
|Котулио Матеус
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
|Эвертон Соарес
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Terans
|7 (4)
|0.32
|Vitor Roque
|4
|0.18
|Витор Буэно
|3 (2)
|0.14
|Pablo I
|2
|0.09
|Agustin Canobbio
|2
|0.09
|Tomas Cuello
|1
|0.05
|Khellven
|1 (1)
|0.05
|Лео Ситтадини
|1
|0.05
|Орехуэла Луис
|1
|0.05
|Romulo Cruz
|1
|0.05
|Hugo Moura
|1
|0.05
|Erick2
|1
|0.05
|Abner2
|1
|0.05
|Felipe Matheus
|1
|0.05
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Педринью Роша
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|7
|0
|Кастро Пабло
|4
|0
|Тьяго Маия
|4
|0
|Marinho II
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Hugo Nogueira
|3
|0
|Лазаро
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Бруно Фабрисио
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Диего Рибас
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hugo Moura
|4
|1
|Энрике Педру II
|5
|0
|Pablo I
|4
|0
|Abner2
|4
|0
|David Terans
|3
|0
|Витор Буэно
|3
|0
|Tomas Cuello
|3
|0
|Christian Cardoso
|3
|0
|Vitor Roque
|3
|0
|Thiago Heleno
|2
|0
|Лео Ситтадини
|2
|0
|Педринью Роша
|2
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Nicolas Hernandez2
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0
|Bento Krepski
|2
|0
|Felipe Matheus
|2
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Сантана Алекс
|1
|0
|Орехуэла Луис
|1
|0
|Фернандес Матеус
|1
|0
|Agustin Canobbio
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Витиньо Витор V
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
12
14 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
4
16%
0
0%
1-15
6
24%
0
0%
16-30
4
16%
2
17%
31-45
2
8%
3
25%
46-60
5
20%
2
17%
61-75
4
16%
5
42%
76-90
Пропущено
5
19
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
1
20%
3
16%
31-45
1
20%
5
26%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
2
40%
2
11%
76-90
Забито
13
15
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
15%
3
20%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
4
31%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
23%
2
13%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
15%
2
22%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90
Забито
38
27
19 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
6
16%
3
11%
1-15
7
18%
3
11%
16-30
6
16%
5
19%
31-45
6
16%
5
19%
46-60
6
16%
4
15%
61-75
7
18%
7
26%
76-90
Пропущено
18
28
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
2
11%
4
14%
1-15
4
22%
2
7%
16-30
3
17%
3
11%
31-45
2
11%
8
29%
46-60
2
11%
7
25%
61-75
5
28%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:1 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 4:2 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|22
|14
|6
|2
|37 - 14
|48
|2.
|Фламенго
|22
|12
|3
|7
|37 - 19
|39
|3.
|Флуминенсе
|0:0
|22
|11
|6
|5
|32 - 22
|39
|4.
|Коринтианс
|22
|11
|6
|5
|26 - 21
|39
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|22
|11
|4
|7
|28 - 27
|37
|6.
|Атлетико Минейро
|22
|9
|8
|5
|30 - 26
|35
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|22
|8
|10
|4
|30 - 23
|34
|8.
|Америка Минейро
|1:0
|22
|9
|3
|10
|18 - 23
|30
|9.
|Ред Булл Брагантино
|22
|8
|6
|8
|32 - 28
|30
|10.
|Сантос
|0:1
|22
|7
|9
|6
|26 - 20
|30
|11.
|Сан-Паулу
|22
|6
|11
|5
|31 - 27
|29
|12.
|Ботафого Рибейрао
|22
|7
|5
|10
|20 - 26
|26
|13.
|Гойяс
|22
|6
|8
|8
|23 - 29
|26
|14.
|Сеара
|22
|5
|10
|7
|22 - 23
|25
|15.
|Форталеза
|22
|6
|6
|10
|20 - 23
|24
|16.
|Куяба
|22
|6
|5
|11
|15 - 22
|23
|17.
|Аваи
|22
|6
|5
|11
|23 - 35
|23
|18.
|Коритиба Парана
|22
|6
|4
|12
|23 - 34
|22
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|5
|6
|11
|21 - 33
|21
|20.
|Жувентуде
|22
|3
|7
|12
|16 - 35
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|11
|8
|1
|2
|25 - 5
|25
|2.
|Коринтианс
|11
|7
|3
|1
|14 - 4
|24
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|2
|2
|22 - 9
|23
|4.
|Флуминенсе
|0:0
|11
|7
|1
|3
|19 - 11
|22
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|6.
|Ред Булл Брагантино
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|7.
|Коритиба Парана
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|8.
|Америка Минейро
|1:0
|11
|6
|2
|3
|13 - 10
|20
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|11
|5
|5
|1
|20 - 11
|20
|10.
|Сан-Паулу
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|11.
|Сантос
|0:1
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|11
|5
|3
|3
|18 - 13
|18
|13.
|Аваи
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|14.
|Гойяс
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 11
|14
|16.
|Куяба
|11
|3
|5
|3
|8 - 7
|14
|17.
|Ботафого Рибейрао
|11
|3
|3
|5
|10 - 11
|12
|18.
|Форталеза
|11
|2
|6
|3
|7 - 6
|12
|19.
|Сеара
|11
|2
|5
|4
|11 - 13
|11
|20.
|Жувентуде
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|4
|0
|15 - 5
|25
|2.
|Флуминенсе
|0:0
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|3.
|Атлетико Минейро
|11
|4
|5
|2
|12 - 13
|17
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|5
|1
|6
|12 - 19
|16
|5.
|Коринтианс
|11
|4
|3
|4
|12 - 17
|15
|6.
|Фламенго
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|7.
|Ботафого Рибейрао
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|9.
|Сеара
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|10.
|Форталеза
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|11.
|Сантос
|0:1
|11
|2
|5
|4
|8 - 10
|11
|12.
|Америка Минейро
|1:0
|11
|3
|1
|7
|5 - 13
|10
|13.
|Ред Булл Брагантино
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|14.
|Сан-Паулу
|11
|1
|7
|3
|11 - 14
|10
|15.
|Куяба
|11
|3
|0
|8
|7 - 15
|9
|16.
|Гойяс
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|17.
|Жувентуде
|11
|1
|4
|6
|8 - 20
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|19.
|Аваи
|11
|1
|2
|8
|6 - 20
|5
|20.
|Коритиба Парана
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
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