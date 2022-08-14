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Бразилия: Серия A

2022
Фламенго
5:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
43' Желтая карточка
Кастро Пабло
44' Желтая карточка
Hugo Nogueira
49' Желтая карточка
Тьяго Маия
54' Желтая карточка
Витор Буэно
1:0
56' Гол
Бруно Фабрисио
2:0
59' Гол
Бруно Фабрисио
3:0
63' Гол
Айртон Лукас
66' Желтая карточка
Сантана Алекс
4:0
72' Гол
Лазаро
5:0
90' Гол
Педро Гильерме
90'+4
20
Дос
Сантос
Адербар
34
Котулио
Матеус
15
Бруно
Фабрисио
30
Кастро
Пабло
6
Айртон
Лукас
29
Viktor
Hugo
8
Тьяго
Маия
10
Диего
Рибас
31
Marinho
II
13
Лазаро
19
Эвертон
Соарес
98
Anderson
Oliveira4
24
Орехуэла
Луис
42
Matheus
Felipe
2
Nicolas
Hernandez2
48
Педринью
Роша
26
Erick2
80
Сантана
Алекс
35
Romulo
Cruz
8
Витор
Буэно
11
Витиньо
Витор
V
39
Vitor
Roque
Фламенго
4-3-3
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1

История личных встреч

Фламенго
Атлетико Паранаэнсе

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

82.4%
58.8%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
52.9%
9 побед 9 ничьих 0 побед

25 матчей

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 14 побед

42 матча

38.1%
23.8%
38.1%
16 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

33.3%
42.9%
23.8%
14 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.4%
45.2%
33.4%
9 побед 19 ничьих 14 побед

История матчей

К
0:0
СA
1:0
СA
2:2
К
0:3
К
2:2
СA
3:0
СA
2:1
К
3:2
К
0:1
СA
3:1
СA
0:2
К
1:1
К
1:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:1
КЛ
2:1
КЛ
2:1
СA
0:0
СA
1:0
КСМР
0:1
СA
3:0
СA
3:2
БСА
2:1
БСА
1:2
КБ
2:0
КБ
1:1
БСА
2:4
БСА
2:2
СA
1:2
КС
0:1
КС
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
5:3
СA
1:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 7 0.32
Габриэл Барбоза 6 0.27
Лазаро 4 0.18
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.09
Рибейро Эвертон 2 0.09
Marinho II 2 0.09
Айртон Лукас 2 0.09
Перейра Андреас 2 0.09
Виллиан Арао 2 0.09
Бруно Фабрисио 2 0.09
Энрике Бруно 1 0.05
Viktor Hugo 1 0.05
Видаль Артуро 1 (1) 0.05
Исла Маурисио 1 0.05
Диего Рибас 1 0.05
Энрике Густаво 1 0.05
Котулио Матеус 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Эвертон Соарес 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Terans 7 (4) 0.32
Vitor Roque 4 0.18
Витор Буэно 3 (2) 0.14
Pablo I 2 0.09
Agustin Canobbio 2 0.09
Tomas Cuello 1 0.05
Khellven 1 (1) 0.05
Лео Ситтадини 1 0.05
Орехуэла Луис 1 0.05
Romulo Cruz 1 0.05
Hugo Moura 1 0.05
Erick2 1 0.05
Abner2 1 0.05
Felipe Matheus 1 0.05
Фернандиньо Фернандо 0 0
Роша Педро 0 0
Педринью Роша 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 7 0
Кастро Пабло 4 0
Тьяго Маия 4 0
Marinho II 4 0
Joao Gomes 4 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Hugo Nogueira 3 0
Лазаро 2 0
Перейра Андреас 2 0
Котулио Матеус 2 0
Бруно Фабрисио 2 0
Марсело Родиней 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Диего Рибас 1 0
Виллиан Арао 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Айртон Лукас 1 0
Педро Гильерме 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hugo Moura 4 1
Энрике Педру II 5 0
Pablo I 4 0
Abner2 4 0
David Terans 3 0
Витор Буэно 3 0
Tomas Cuello 3 0
Christian Cardoso 3 0
Vitor Roque 3 0
Thiago Heleno 2 0
Лео Ситтадини 2 0
Педринью Роша 2 0
Pablo Siles 2 0
Nicolas Hernandez2 2 0
Nascimento Leite Matheus3 2 0
Bento Krepski 2 0
Felipe Matheus 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Marcelo XIII 1 0
Сантана Алекс 1 0
Орехуэла Луис 1 0
Фернандес Матеус 1 0
Agustin Canobbio 1 0
Lucas Halter 1 0
Khellven 1 0
Erick2 1 0
Витиньо Витор V 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
12
14 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
4
16%
0
0%
1-15
6
24%
0
0%
16-30
4
16%
2
17%
31-45
2
8%
3
25%
46-60
5
20%
2
17%
61-75
4
16%
5
42%
76-90

Пропущено

5
19
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
1
20%
3
16%
31-45
1
20%
5
26%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
2
40%
2
11%
76-90

Забито

13
15
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
15%
3
20%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
4
31%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
23%
2
13%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
15%
2
22%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Забито

38
27
19 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
6
16%
3
11%
1-15
7
18%
3
11%
16-30
6
16%
5
19%
31-45
6
16%
5
19%
46-60
6
16%
4
15%
61-75
7
18%
7
26%
76-90

Пропущено

18
28
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
2
11%
4
14%
1-15
4
22%
2
7%
16-30
3
17%
3
11%
31-45
2
11%
8
29%
46-60
2
11%
7
25%
61-75
5
28%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:1 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 4:2 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 22 14 6 2 37 - 14 48
2. Фламенго 22 12 3 7 37 - 19 39
3. Флуминенсе 0:0 22 11 6 5 32 - 22 39
4. Коринтианс 22 11 6 5 26 - 21 39
5. Атлетико Паранаэнсе 22 11 4 7 28 - 27 37
6. Атлетико Минейро 22 9 8 5 30 - 26 35
7. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 22 8 10 4 30 - 23 34
8. Америка Минейро 1:0 22 9 3 10 18 - 23 30
9. Ред Булл Брагантино 22 8 6 8 32 - 28 30
10. Сантос 0:1 22 7 9 6 26 - 20 30
11. Сан-Паулу 22 6 11 5 31 - 27 29
12. Ботафого Рибейрао 22 7 5 10 20 - 26 26
13. Гойяс 22 6 8 8 23 - 29 26
14. Сеара 22 5 10 7 22 - 23 25
15. Форталеза 22 6 6 10 20 - 23 24
16. Куяба 22 6 5 11 15 - 22 23
17. Аваи 22 6 5 11 23 - 35 23
18. Коритиба Парана 22 6 4 12 23 - 34 22
19. Атлетико Гойяненсе 22 5 6 11 21 - 33 21
20. Жувентуде 22 3 7 12 16 - 35 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 11 8 1 2 25 - 5 25
2. Коринтианс 11 7 3 1 14 - 4 24
3. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 2 2 22 - 9 23
4. Флуминенсе 0:0 11 7 1 3 19 - 11 22
5. Атлетико Паранаэнсе 10 6 3 1 16 - 8 21
6. Ред Булл Брагантино 11 6 2 3 18 - 9 20
7. Коритиба Парана 12 6 2 4 15 - 12 20
8. Америка Минейро 1:0 11 6 2 3 13 - 10 20
9. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 11 5 5 1 20 - 11 20
10. Сан-Паулу 11 5 4 2 20 - 13 19
11. Сантос 0:1 11 5 4 2 18 - 10 19
12. Атлетико Минейро 11 5 3 3 18 - 13 18
13. Аваи 11 5 3 3 17 - 15 18
14. Гойяс 11 4 5 2 14 - 12 17
15. Атлетико Гойяненсе 11 4 2 5 12 - 11 14
16. Куяба 11 3 5 3 8 - 7 14
17. Ботафого Рибейрао 11 3 3 5 10 - 11 12
18. Форталеза 11 2 6 3 7 - 6 12
19. Сеара 11 2 5 4 11 - 13 11
20. Жувентуде 11 2 3 6 8 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 4 0 15 - 5 25
2. Флуминенсе 0:0 11 4 5 2 13 - 11 17
3. Атлетико Минейро 11 4 5 2 12 - 13 17
4. Атлетико Паранаэнсе 12 5 1 6 12 - 19 16
5. Коринтианс 11 4 3 4 12 - 17 15
6. Фламенго 11 4 2 5 12 - 14 14
7. Ботафого Рибейрао 11 4 2 5 10 - 15 14
8. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 11 3 5 3 10 - 12 14
9. Сеара 11 3 5 3 11 - 10 14
10. Форталеза 11 4 0 7 13 - 17 12
11. Сантос 0:1 11 2 5 4 8 - 10 11
12. Америка Минейро 1:0 11 3 1 7 5 - 13 10
13. Ред Булл Брагантино 11 2 4 5 14 - 19 10
14. Сан-Паулу 11 1 7 3 11 - 14 10
15. Куяба 11 3 0 8 7 - 15 9
16. Гойяс 11 2 3 6 9 - 17 9
17. Жувентуде 11 1 4 6 8 - 20 7
18. Атлетико Гойяненсе 11 1 4 6 9 - 22 7
19. Аваи 11 1 2 8 6 - 20 5
20. Коритиба Парана 10 0 2 8 8 - 22 2
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      44'
      Уго Ногейра получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      43'
      Кастро Пабло получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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