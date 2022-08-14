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Бразилия: Серия A

2022
Ботафого Рибейрао
0:0
Первый тайм: 33'
Атлетико Гойяненсе
0'
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рибейрао
Ничья
Атлетико Гойяненсе
2.11
3.34
3.46
Все Коэффициенты
1
Фернандес
Роберто
III
20
Daniel
Borges
94
Сампайо
Филипе
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
33
Эдуардо
Карлос
II
6
Че
Че
29
Виктор
Жоао
II
55
Luis
Oyama
47
Жефферсон
90
Matheus
Nascimento
1
Ренан
2
Dudu
V1
3
Wanderson
VIII
4
Lucas
Gazal
6
Jefferson
de
Oliveira4
5
Willian
Moraes
8
Marlon
Freitas
7
Wellington
Rato
10
Luis
Pereira
III
11
Фернандо
Луис
IV
9
Diego
Churin
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Ботафого Рибейрао
Атлетико Гойяненсе

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:3
СA
1:1
К
4:2
КБ
2:2
СA
4:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 7 (1) 0.32
Куэста Виктор 2 0.09
Vinicius5 2 0.09
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.09
Daniel Borges 1 0.05
Угу Мигель 1 0.05
Жефферсон 1 0.05
Виктор Жоао II 1 0.05
Kayque 1 0.05
Каррейро Патрик 1 0.05
Фернандес Лукас IV 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Mauro Joel Carli 0 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wellington Rato 5 0.23
Diego Churin 4 0.18
Marlon Freitas 3 (1) 0.14
Luis Pereira III 3 0.14
Airton Sousa 2 0.09
Лео Перейра 1 0.05
Gabriel Baralhas 1 0.05
Jefferson de Oliveira4 1 0.05
Kelvin Giacobe 1 0.05
Hayner 0 0
Фернандо Луис IV 0 0
Dudu V1 0 0
Peglow 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 8 0
Угу Мигель 2 1
Daniel Borges 2 1
Сампайо Филипе 2 1
Кану Рубенилсон 3 0
Куэста Виктор 3 0
Mauro Joel Carli 3 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Vinicius5 3 0
Chayene 3 0
Kayque 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Пиазон Лукас 1 1
Гонсалвеш Диего 2 0
Romildo 2 0
Erison 2 0
Марсал Фернандо 1 0
Жефферсон 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Че Че 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Jefinho 1 0
Matheus Nascimento 1 0
Luis Oyama 1 0
Lucas Mezenga 1 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Baralhas 7 0
Лео Перейра 6 0
Luis Pereira III 6 0
Hayner 6 0
Edson III 5 0
Fernando Edson 3 0
Фернандо Луис IV 1 1
Diego Churin 2 0
Marlon Freitas 2 0
Ramon XII 2 0
Shaylon 2 0
Jefferson de Oliveira4 2 0
Энрике Артур II 0 1
Роналдо 1 0
Рикардиньо Феррейра 1 0
Rickson 1 0
Willian Moraes 1 0
Dudu V1 1 0
Peglow 1 0
Wellington Rato 1 0
Airton Sousa 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
3
30%
3
30%
76-90

Пропущено

11
21
5 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
9%
3
14%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
2
18%
7
33%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
2
18%
3
14%
76-90

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
33%
4
31%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
3
33%
4
31%
76-90

Пропущено

16
10
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
19%
1
10%
1-15
4
25%
2
20%
16-30
4
25%
3
30%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
25%
2
20%
76-90

Забито

19
23
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 6
1
5%
1
4%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
2
11%
5
22%
31-45
4
21%
4
17%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
6
32%
7
30%
76-90

Пропущено

27
31
16 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
4
15%
4
13%
1-15
6
22%
6
19%
16-30
6
22%
10
32%
31-45
3
11%
3
10%
46-60
2
7%
3
10%
61-75
6
22%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0
Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Атлетико Гойяненсе - Насьональ Монтевидео 3:0 Атлетико Гойяненсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Насьональ Монтевидео - Атлетико Гойяненсе 0:1 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1
Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0 Атлетико Гойяненсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2 Олимпия Асунсьон - Атлетико Гойяненсе 2:0 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2 Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 22 14 6 2 37 - 14 48
2. Коринтианс 22 11 6 5 26 - 21 39
3. Флуминенсе 21 11 5 5 32 - 22 38
4. Атлетико Паранаэнсе 21 11 4 6 28 - 22 37
5. Фламенго 21 11 3 7 32 - 19 36
6. Интернасьонал Порту Алегре 21 8 9 4 30 - 23 33
7. Атлетико Минейро 21 8 8 5 29 - 26 32
8. Ред Булл Брагантино 21 8 6 7 32 - 25 30
9. Сантос 21 7 9 5 26 - 19 30
10. Америка Минейро 21 8 3 10 17 - 23 27
11. Ботафого Рибейрао 0:0 22 7 5 10 20 - 26 26
12. Гойяс 22 6 8 8 23 - 29 26
13. Сан-Паулу 21 5 11 5 28 - 27 26
14. Сеара 21 5 10 6 22 - 22 25
15. Куяба 1:0 22 6 5 11 15 - 22 23
16. Аваи 22 6 5 11 23 - 35 23
17. Коритиба Парана 21 6 4 11 23 - 33 22
18. Форталеза 21 5 6 10 19 - 23 21
19. Атлетико Гойяненсе 0:0 22 5 6 11 21 - 33 21
20. Жувентуде 0:1 22 3 7 12 16 - 35 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 11 7 3 1 14 - 4 24
2. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 2 2 22 - 9 23
3. Фламенго 10 7 1 2 20 - 5 22
4. Флуминенсе 11 7 1 3 19 - 11 22
5. Атлетико Паранаэнсе 10 6 3 1 16 - 8 21
6. Ред Булл Брагантино 11 6 2 3 18 - 9 20
7. Коритиба Парана 11 6 2 3 15 - 11 20
8. Интернасьонал Порту Алегре 10 5 4 1 20 - 11 19
9. Сантос 11 5 4 2 18 - 10 19
10. Атлетико Минейро 11 5 3 3 18 - 13 18
11. Аваи 11 5 3 3 17 - 15 18
12. Америка Минейро 10 5 2 3 12 - 10 17
13. Гойяс 11 4 5 2 14 - 12 17
14. Сан-Паулу 10 4 4 2 17 - 13 16
15. Атлетико Гойяненсе 0:0 11 4 2 5 12 - 11 14
16. Куяба 1:0 11 3 5 3 8 - 7 14
17. Ботафого Рибейрао 0:0 11 3 3 5 10 - 11 12
18. Форталеза 11 2 6 3 7 - 6 12
19. Сеара 10 2 5 3 11 - 12 11
20. Жувентуде 0:1 11 2 3 6 8 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 4 0 15 - 5 25
2. Атлетико Паранаэнсе 11 5 1 5 12 - 14 16
3. Флуминенсе 10 4 4 2 13 - 11 16
4. Коринтианс 11 4 3 4 12 - 17 15
5. Ботафого Рибейрао 0:0 11 4 2 5 10 - 15 14
6. Фламенго 11 4 2 5 12 - 14 14
7. Интернасьонал Порту Алегре 11 3 5 3 10 - 12 14
8. Атлетико Минейро 10 3 5 2 11 - 13 14
9. Сеара 11 3 5 3 11 - 10 14
10. Сантос 10 2 5 3 8 - 9 11
11. Америка Минейро 11 3 1 7 5 - 13 10
12. Ред Булл Брагантино 10 2 4 4 14 - 16 10
13. Сан-Паулу 11 1 7 3 11 - 14 10
14. Форталеза 10 3 0 7 12 - 17 9
15. Куяба 1:0 11 3 0 8 7 - 15 9
16. Гойяс 11 2 3 6 9 - 17 9
17. Жувентуде 0:1 11 1 4 6 8 - 20 7
18. Атлетико Гойяненсе 0:0 11 1 4 6 9 - 22 7
19. Аваи 11 1 2 8 6 - 20 5
20. Коритиба Парана 10 0 2 8 8 - 22 2
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  • — Вылет в Серию B
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рибейрао
Ничья
Атлетико Гойяненсе
2.11
3.34
3.46
Все Коэффициенты
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