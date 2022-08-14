0:0
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаСампайо Филипе
57' Желтая карточкаРенан
62' Вторая желтая карточкаСампайо Филипе
84' Желтая карточкаWillian Moraes
88' Желтая карточкаHayner
90'+6
Ход матча
42'
57'
62'
65'
84'
88'
6
Че
Че
55
Luis
Oyama
47
Жефферсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
29 Виктор ЖоаоПолузащитник
-
55 Luis OyamaПолузащитник
-
47 ЖефферсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Угу МигельПолузащитник
-
99 Энрике ЛуисПолузащитник
-
-
52 Igo Gabriel
-
23 Romildo
-
70 Vinicius5
-
89 Erison
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
-
1 РенанВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ПерейраЗащитник
- Полузащитник
-
12 Leo Medeiros
-
13 Hayner
-
-
15 Camutanga
-
-
-
-
19 Airton Sousa
-
21 Peglow
-
Главный тренер: Jorginho
История личных встреч
Ботафого Рибейрао
Атлетико Гойяненсе
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erison
|7 (1)
|0.32
|Куэста Виктор
|2
|0.09
|Vinicius5
|2
|0.09
|Гонсалвеш Диего
|2 (2)
|0.09
|Daniel Borges
|1
|0.05
|Угу Мигель
|1
|0.05
|Жефферсон
|1
|0.05
|Виктор Жоао II
|1
|0.05
|Kayque
|1
|0.05
|Каррейро Патрик
|1
|0.05
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Mauro Joel Carli
|0
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wellington Rato
|5
|0.23
|Diego Churin
|4
|0.18
|Marlon Freitas
|3 (1)
|0.14
|Luis Pereira III
|3
|0.14
|Airton Sousa
|2
|0.09
|Лео Перейра
|1
|0.05
|Gabriel Baralhas
|1
|0.05
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0.05
|Kelvin Giacobe
|1
|0.05
|Hayner
|0
|0
|Фернандо Луис IV
|0
|0
|Dudu V1
|0
|0
|Peglow
|0
|0
Карточки
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|8
|0
|Сампайо Филипе
|3
|2
|Угу Мигель
|2
|1
|Daniel Borges
|2
|1
|Кану Рубенилсон
|3
|0
|Куэста Виктор
|3
|0
|Mauro Joel Carli
|3
|0
|Фернандес Лукас IV
|3
|0
|Vinicius5
|3
|0
|Chayene
|3
|0
|Kayque
|3
|0
|Каррейро Патрик
|3
|0
|Пиазон Лукас
|1
|1
|Гонсалвеш Диего
|2
|0
|Romildo
|2
|0
|Erison
|2
|0
|Марсал Фернандо
|1
|0
|Жефферсон
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Diego Ribas da Cunha3
|1
|0
|Jefinho
|1
|0
|Matheus Nascimento
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Lucas Mezenga
|1
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hayner
|7
|0
|Gabriel Baralhas
|7
|0
|Лео Перейра
|6
|0
|Luis Pereira III
|6
|0
|Edson III
|5
|0
|Fernando Edson
|3
|0
|Фернандо Луис IV
|1
|1
|Diego Churin
|2
|0
|Marlon Freitas
|2
|0
|Ramon XII
|2
|0
|Shaylon
|2
|0
|Willian Moraes
|2
|0
|Jefferson de Oliveira4
|2
|0
|Энрике Артур II
|0
|1
|Роналдо
|1
|0
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0
|Ренан
|1
|0
|Rickson
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Peglow
|1
|0
|Wellington Rato
|1
|0
|Airton Sousa
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
3
30%
3
30%
76-90
Пропущено
11
21
5 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
9%
3
14%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
2
18%
7
33%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
2
18%
3
14%
76-90
Забито
9
13
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
33%
4
31%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
3
33%
4
31%
76-90
Пропущено
16
10
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
19%
1
10%
1-15
4
25%
2
20%
16-30
4
25%
3
30%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
25%
2
20%
76-90
Забито
19
23
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
10 Не забивали 7
1
5%
1
4%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
2
11%
5
22%
31-45
4
21%
4
17%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
6
32%
7
30%
76-90
Пропущено
27
31
16 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
4
15%
4
13%
1-15
6
22%
6
19%
16-30
6
22%
10
32%
31-45
3
11%
3
10%
46-60
2
7%
3
10%
61-75
6
22%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0
Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Атлетико Гойяненсе - Насьональ Монтевидео 3:0 Атлетико Гойяненсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Насьональ Монтевидео - Атлетико Гойяненсе 0:1 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1
Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0 Атлетико Гойяненсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2 Олимпия Асунсьон - Атлетико Гойяненсе 2:0 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2 Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|22
|14
|6
|2
|37 - 14
|48
|2.
|Коринтианс
|22
|11
|6
|5
|26 - 21
|39
|3.
|Флуминенсе
|21
|11
|5
|5
|32 - 22
|38
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|21
|11
|4
|6
|28 - 22
|37
|5.
|Фламенго
|21
|11
|3
|7
|32 - 19
|36
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|21
|8
|9
|4
|30 - 23
|33
|7.
|Атлетико Минейро
|21
|8
|8
|5
|29 - 26
|32
|8.
|Ред Булл Брагантино
|21
|8
|6
|7
|32 - 25
|30
|9.
|Сантос
|21
|7
|9
|5
|26 - 19
|30
|10.
|Америка Минейро
|21
|8
|3
|10
|17 - 23
|27
|11.
|Ботафого Рибейрао
|22
|7
|5
|10
|20 - 26
|26
|12.
|Гойяс
|22
|6
|8
|8
|23 - 29
|26
|13.
|Сан-Паулу
|21
|5
|11
|5
|28 - 27
|26
|14.
|Сеара
|21
|5
|10
|6
|22 - 22
|25
|15.
|Куяба
|22
|6
|5
|11
|15 - 22
|23
|16.
|Аваи
|22
|6
|5
|11
|23 - 35
|23
|17.
|Коритиба Парана
|21
|6
|4
|11
|23 - 33
|22
|18.
|Форталеза
|21
|5
|6
|10
|19 - 23
|21
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|5
|6
|11
|21 - 33
|21
|20.
|Жувентуде
|22
|3
|7
|12
|16 - 35
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|11
|7
|3
|1
|14 - 4
|24
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|2
|2
|22 - 9
|23
|3.
|Фламенго
|10
|7
|1
|2
|20 - 5
|22
|4.
|Флуминенсе
|11
|7
|1
|3
|19 - 11
|22
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|6.
|Ред Булл Брагантино
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|7.
|Коритиба Парана
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|5
|4
|1
|20 - 11
|19
|9.
|Сантос
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|10.
|Атлетико Минейро
|11
|5
|3
|3
|18 - 13
|18
|11.
|Аваи
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|12.
|Америка Минейро
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|13.
|Гойяс
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|14.
|Сан-Паулу
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 11
|14
|16.
|Куяба
|11
|3
|5
|3
|8 - 7
|14
|17.
|Ботафого Рибейрао
|11
|3
|3
|5
|10 - 11
|12
|18.
|Форталеза
|11
|2
|6
|3
|7 - 6
|12
|19.
|Сеара
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|20.
|Жувентуде
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|4
|0
|15 - 5
|25
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|3.
|Флуминенсе
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|4.
|Коринтианс
|11
|4
|3
|4
|12 - 17
|15
|5.
|Ботафого Рибейрао
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|6.
|Фламенго
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|8.
|Атлетико Минейро
|10
|3
|5
|2
|11 - 13
|14
|9.
|Сеара
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|10.
|Сантос
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|11.
|Америка Минейро
|11
|3
|1
|7
|5 - 13
|10
|12.
|Ред Булл Брагантино
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|13.
|Сан-Паулу
|11
|1
|7
|3
|11 - 14
|10
|14.
|Форталеза
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|15.
|Куяба
|11
|3
|0
|8
|7 - 15
|9
|16.
|Гойяс
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|17.
|Жувентуде
|11
|1
|4
|6
|8 - 20
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|19.
|Аваи
|11
|1
|2
|8
|6 - 20
|5
|20.
|Коритиба Парана
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
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