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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Велес Сарсфилд
0:0
Второй тайм: 64'
Химнасия Ла-Плата
0'
32' Желтая карточка
Касерес Сантьяго
61' Желтая карточка
Nicolas Garayalde

Ход матча

32'
Касерес Сантьяго
 
50'
Abiel Osorio
Касерес Сантьяго
 
61'
Nicolas Garayalde
 
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Химнасия Ла-Плата
2.42
3.40
5.09
Все Коэффициенты
22
Леонардо
Буриан
29
Хара
Леонардо
6
Matias
De
los
Santos
II
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
36
Nicolas
Garayalde
35
Касерес
Сантьяго
16
Maximo
Perrone
10
Luca
Orellano
12
Пратто
Лукас
11
Дженсон
Лукас
17
Рей
Родриго
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
24
German
Guiffrey
18
Коласо
Николас
28
Tomas
Muro
27
Manuel
Insurralde
30
Agustin
Cardozo
11
Ramon
Sosa
15
Сольдано
Франко
10
Алеман
Брайн
Велес Сарсфилд
4-3-3
Химнасия Ла-Плата
4-4-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Химнасия Ла-Плата

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

23 матча

39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:5
КДМЗ6
0:1
КДМЗ6
2:2
С
0:0
С
1:0
С
4:0
ТМК
0:2
П
2:0
П
2:1
КА
0:1
П
0:1
П
2:0
П
5:1
П
2:1
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
0:2
ПА
2:1
ПА
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walter Bou 2 (2) 0.15
Nicolas Garayalde 1 0.08
Valentin Gomez 1 0.08
Abiel Osorio 1 0.08
Годин Диего 1 0.08
Хара Леонардо 1 0.08
Damian Fernandez 1 0.08
Дженсон Лукас 1 0.08
Luca Orellano 1 0.08
Jose Florentin 1 0.08
Maximo Perrone 1 0.08
Julian Fernandez 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеман Брайн 4 (3) 0.31
Cristian Alberto Tarragona 2 (1) 0.15
Erik Ramirez 1 0.08
Ramon Sosa 1 0.08
Leandro Contin 1 0.08
Lautaro Chavez 1 0.08
Карбонеро Йохан 1 0.08
Tomas Muro 1 0.08

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximo Perrone 7 0
Valentin Gomez 5 0
Касерес Сантьяго 4 0
Ортега Франсиско 4 0
Abiel Osorio 4 0
Damian Fernandez 3 0
Nicolas Garayalde 3 0
Matias De los Santos II 1 1
Инсуа Эмануэль 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Хара Леонардо 1 0
Julian Fernandez 1 0
Леонардо Буриан 1 0
Lucas Hoyos 1 0
Jose Florentin 1 0
Agustin Mulet 1 0
Santiago Castro 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 4 0
Agustin Cardozo 4 0
Leonardo Morales 3 0
Чеккини Эмануэль 3 0
Erik Ramirez 3 0
Tomas Muro 3 0
German Guiffrey 2 0
Manuel Insurralde 2 0
Guillermo Enrique 2 0
Коласо Николас 1 0
Пирис Оскар 1 0
Matias Melluso 1 0
Matias Miranda 1 0
Ramon Sosa 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
3
43%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

11
1
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
100%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

12
12
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
5
42%
1
8%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
25%
4
33%
76-90

Пропущено

16
7
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
2
13%
1
14%
1-15
4
25%
1
14%
16-30
1
6%
2
29%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
4
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 13 8 4 1 14 - 6 28
2. Химнасия Ла-Плата 0:0 13 7 4 2 13 - 6 25
3. Уракан 13 6 5 2 16 - 10 23
4. Ривер Плейт 13 6 3 4 21 - 13 21
5. Патронато Парана 13 6 3 4 19 - 15 21
6. Атлетико Платенсе 13 5 6 2 15 - 11 21
7. Годой Крус 13 6 3 4 15 - 11 21
8. Унион Санта-Фе 11 6 3 2 20 - 17 21
9. Расинг Авельянеда 12 5 5 2 19 - 11 20
10. Аргентинос Хуниорс 12 6 2 4 15 - 12 20
11. Бока Хуниорс 12 6 0 6 18 - 20 18
12. Тигре 13 4 5 4 20 - 18 17
13. Сан-Лоренсо 13 3 8 2 17 - 15 17
14. Арсенал Саранди 13 3 8 2 15 - 15 17
15. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 13 17
16. Росарио Сентраль 13 5 2 6 11 - 14 17
17. Сармиенто 13 5 2 6 14 - 17 17
18. Банфилд 13 3 6 4 13 - 13 15
19. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 11 - 13 15
20. Колон 13 3 6 4 11 - 13 15
21. Сентраль Кордоба Росарио 13 4 2 7 14 - 18 14
22. Барракас Централь 13 3 5 5 14 - 19 14
23. Эстудиантес Ла Плата 12 3 4 5 13 - 16 13
24. Индепендьенте Авельянеда 13 3 3 7 12 - 16 12
25. Тальерес Кордоба 11 3 3 5 8 - 10 12
26. Велес Сарсфилд 0:0 13 1 7 5 12 - 16 10
27. Альдосиви 13 2 2 9 7 - 21 8
28. Ланус 13 1 4 8 11 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Химнасия Ла-Плата 0:0 6 5 1 0 9 - 1 16
3. Годой Крус 6 5 1 0 10 - 3 16
4. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
5. Бока Хуниорс 7 5 0 2 14 - 11 15
6. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
7. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
8. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
9. Росарио Сентраль 7 4 1 2 6 - 5 13
10. Сармиенто 6 4 1 1 10 - 6 13
11. Уракан 6 3 2 1 9 - 4 11
12. Тигре 6 3 2 1 10 - 5 11
13. Дефенса и Хустисия 7 2 5 0 7 - 5 11
14. Ривер Плейт 6 3 1 2 8 - 6 10
15. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 9 - 9 10
16. Тальерес Кордоба 6 3 0 3 5 - 5 9
17. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
18. Колон 7 2 3 2 7 - 9 9
19. Сан-Лоренсо 7 1 6 0 10 - 9 9
20. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
21. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
22. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 4 - 6 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 4 1 4 - 4 7
24. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
25. Велес Сарсфилд 0:0 6 1 3 2 5 - 5 6
26. Ланус 6 1 3 2 7 - 8 6
27. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 0 4 5 - 10 6
28. Альдосиви 6 1 1 4 2 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 7 3 3 1 7 - 6 12
2. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 7 11
3. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
4. Атлетико Тукуман 6 3 2 1 4 - 3 11
5. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 7 - 9 10
6. Химнасия Ла-Плата 0:0 7 2 3 2 4 - 5 9
7. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Банфилд 6 2 2 2 5 - 4 8
9. Арсенал Саранди 7 1 5 1 8 - 8 8
10. Атлетико Платенсе 6 2 2 2 6 - 7 8
11. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Колон 6 1 3 2 4 - 4 6
14. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
16. Тигре 7 1 3 3 10 - 13 6
17. Индепендьенте Авельянеда 7 1 2 4 8 - 10 5
18. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
19. Годой Крус 7 1 2 4 5 - 8 5
20. Эстудиантес Ла Плата 6 1 1 4 5 - 9 4
21. Росарио Сентраль 6 1 1 4 5 - 9 4
22. Дефенса и Хустисия 6 1 1 4 4 - 8 4
23. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
24. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
25. Велес Сарсфилд 0:0 7 0 4 3 7 - 11 4
26. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
27. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Касерес Сантьяго получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Химнасия Ла-Плата
2.42
3.40
5.09
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Велес Сарсфилд 0:0 Химнасия Ла-Плата онлайн

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