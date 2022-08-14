1:1
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаКасерес Сантьяго
61' Желтая карточкаNicolas Garayalde
70' Желтая карточкаAgustin Cardozo
1:0
72' ГолAbiel Osorio
1:1
75' ГолLeonardo Morales
78' Желтая карточкаПратто Лукас
90' Желтая карточкаMaximo Perrone
90' Желтая карточкаAgustin Mulet
90'+10
Ход матча
32'
70'
72'
1:0
75'
1:1
78'
90'
90'
12
Пратто
Лукас
17
Рей
Родриго
28
Tomas
Muro
11
Ramon
Sosa
10
Алеман
Брайн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
39 Abiel Osorio
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Tomas MuroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ramon SosaПолузащитник
- Нападающий
-
10 Алеман БрайнНападающий
- Запасные игроки
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
31 Matias Bazzi
-
-
-
-
-
20 Alan Lescano
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Химнасия Ла-Плата
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
23 матча
39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abiel Osorio
|2
|0.15
|Walter Bou
|2 (2)
|0.15
|Nicolas Garayalde
|1
|0.08
|Valentin Gomez
|1
|0.08
|Годин Диего
|1
|0.08
|Хара Леонардо
|1
|0.08
|Damian Fernandez
|1
|0.08
|Дженсон Лукас
|1
|0.08
|Luca Orellano
|1
|0.08
|Jose Florentin
|1
|0.08
|Maximo Perrone
|1
|0.08
|Julian Fernandez
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеман Брайн
|4 (3)
|0.31
|Cristian Alberto Tarragona
|2 (1)
|0.15
|Ramon Sosa
|1
|0.08
|Erik Ramirez
|1
|0.08
|Leonardo Morales
|1
|0.08
|Leandro Contin
|1
|0.08
|Lautaro Chavez
|1
|0.08
|Карбонеро Йохан
|1
|0.08
|Tomas Muro
|1
|0.08
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximo Perrone
|8
|0
|Valentin Gomez
|5
|0
|Касерес Сантьяго
|4
|0
|Ортега Франсиско
|4
|0
|Nicolas Garayalde
|4
|0
|Abiel Osorio
|4
|0
|Damian Fernandez
|3
|0
|Matias De los Santos II
|1
|1
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Agustin Mulet
|2
|0
|Хара Леонардо
|1
|0
|Julian Fernandez
|1
|0
|Пратто Лукас
|1
|0
|Леонардо Буриан
|1
|0
|Lucas Hoyos
|1
|0
|Jose Florentin
|1
|0
|Santiago Castro
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Agustin Cardozo
|5
|0
|Алеман Брайн
|4
|0
|Leonardo Morales
|3
|0
|Чеккини Эмануэль
|3
|0
|Erik Ramirez
|3
|0
|Tomas Muro
|3
|0
|German Guiffrey
|2
|0
|Manuel Insurralde
|2
|0
|Guillermo Enrique
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Пирис Оскар
|1
|0
|Matias Melluso
|1
|0
|Matias Miranda
|1
|0
|Ramon Sosa
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
3
43%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
11
1
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
100%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
13
13
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
5
38%
1
8%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
3
23%
4
31%
76-90
Пропущено
17
8
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
2
12%
1
13%
1-15
4
24%
1
13%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
3
38%
61-75
4
24%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|4
|1
|14 - 6
|28
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|7
|4
|2
|14 - 7
|25
|3.
|Уракан
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|5.
|Ривер Плейт
|13
|6
|3
|4
|21 - 13
|21
|6.
|Патронато Парана
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|7.
|Атлетико Платенсе
|13
|5
|6
|2
|15 - 11
|21
|8.
|Годой Крус
|13
|6
|3
|4
|15 - 11
|21
|9.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|12
|6
|3
|3
|20 - 18
|21
|10.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|11.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|0
|6
|18 - 20
|18
|12.
|Тигре
|13
|4
|5
|4
|20 - 18
|17
|13.
|Сан-Лоренсо
|13
|3
|8
|2
|17 - 15
|17
|14.
|Арсенал Саранди
|13
|3
|8
|2
|15 - 15
|17
|15.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|5
|4
|11 - 13
|17
|16.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|17.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|18.
|Банфилд
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|19.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|20.
|Колон
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|23.
|Барракас Централь
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|24.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|12
|3
|4
|5
|8 - 10
|13
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|3
|3
|7
|12 - 16
|12
|26.
|Велес Сарсфилд
|13
|1
|7
|5
|13 - 17
|10
|27.
|Альдосиви
|13
|2
|2
|9
|7 - 21
|8
|28.
|Ланус
|13
|1
|4
|8
|11 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|Годой Крус
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|4.
|Патронато Парана
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|7.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|8.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|9.
|Росарио Сентраль
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|10.
|Сармиенто
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|11.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|12.
|Тигре
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|13.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|5
|0
|7 - 5
|11
|14.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|15.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|16.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|17.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|18.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|19.
|Колон
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|20.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|6
|0
|10 - 9
|9
|21.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|24.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|25.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|26.
|Ланус
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|27.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|2.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|3.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Атлетико Тукуман
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|7.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|9.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|10.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Колон
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|16.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|17.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|19.
|Годой Крус
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|21.
|Велес Сарсфилд
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|22.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|23.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|24.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|25.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|26.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|27.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|28.
|Ланус
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес