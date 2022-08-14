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Аргентина: Лига професьональ

2022
Велес Сарсфилд
1:1
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
32' Желтая карточка
Касерес Сантьяго
61' Желтая карточка
Nicolas Garayalde
70' Желтая карточка
Agustin Cardozo
1:0
72' Гол
Abiel Osorio
1:1
75' Гол
Leonardo Morales
78' Желтая карточка
Пратто Лукас
90' Желтая карточка
Maximo Perrone
90' Желтая карточка
Agustin Mulet
90'+10
22
Леонардо
Буриан
29
Хара
Леонардо
6
Matias
De
los
Santos
II
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
36
Nicolas
Garayalde
35
Касерес
Сантьяго
16
Maximo
Perrone
10
Luca
Orellano
12
Пратто
Лукас
11
Дженсон
Лукас
17
Рей
Родриго
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
24
German
Guiffrey
18
Коласо
Николас
28
Tomas
Muro
27
Manuel
Insurralde
30
Agustin
Cardozo
11
Ramon
Sosa
15
Сольдано
Франко
10
Алеман
Брайн
Велес Сарсфилд
4-3-3
Химнасия Ла-Плата
4-4-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Химнасия Ла-Плата

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

23 матча

39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:5
КДМЗ6
0:1
КДМЗ6
2:2
С
0:0
С
1:0
С
4:0
ТМК
0:2
П
2:0
П
2:1
КА
0:1
П
0:1
П
2:0
П
5:1
П
2:1
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
0:2
ПА
2:1
ПА
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abiel Osorio 2 0.15
Walter Bou 2 (2) 0.15
Nicolas Garayalde 1 0.08
Valentin Gomez 1 0.08
Годин Диего 1 0.08
Хара Леонардо 1 0.08
Damian Fernandez 1 0.08
Дженсон Лукас 1 0.08
Luca Orellano 1 0.08
Jose Florentin 1 0.08
Maximo Perrone 1 0.08
Julian Fernandez 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеман Брайн 4 (3) 0.31
Cristian Alberto Tarragona 2 (1) 0.15
Ramon Sosa 1 0.08
Erik Ramirez 1 0.08
Leonardo Morales 1 0.08
Leandro Contin 1 0.08
Lautaro Chavez 1 0.08
Карбонеро Йохан 1 0.08
Tomas Muro 1 0.08

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximo Perrone 8 0
Valentin Gomez 5 0
Касерес Сантьяго 4 0
Ортега Франсиско 4 0
Nicolas Garayalde 4 0
Abiel Osorio 4 0
Damian Fernandez 3 0
Matias De los Santos II 1 1
Инсуа Эмануэль 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Agustin Mulet 2 0
Хара Леонардо 1 0
Julian Fernandez 1 0
Пратто Лукас 1 0
Леонардо Буриан 1 0
Lucas Hoyos 1 0
Jose Florentin 1 0
Santiago Castro 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Agustin Cardozo 5 0
Алеман Брайн 4 0
Leonardo Morales 3 0
Чеккини Эмануэль 3 0
Erik Ramirez 3 0
Tomas Muro 3 0
German Guiffrey 2 0
Manuel Insurralde 2 0
Guillermo Enrique 2 0
Коласо Николас 1 0
Пирис Оскар 1 0
Matias Melluso 1 0
Matias Miranda 1 0
Ramon Sosa 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
3
43%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

11
1
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
100%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

13
13
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
5
38%
1
8%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
3
23%
4
31%
76-90

Пропущено

17
8
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
2
12%
1
13%
1-15
4
24%
1
13%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
3
38%
61-75
4
24%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 13 8 4 1 14 - 6 28
2. Химнасия Ла-Плата 13 7 4 2 14 - 7 25
3. Уракан 13 6 5 2 16 - 10 23
4. Аргентинос Хуниорс 1:0 13 7 2 4 16 - 12 23
5. Ривер Плейт 13 6 3 4 21 - 13 21
6. Патронато Парана 13 6 3 4 19 - 15 21
7. Атлетико Платенсе 13 5 6 2 15 - 11 21
8. Годой Крус 13 6 3 4 15 - 11 21
9. Унион Санта-Фе 0:1 12 6 3 3 20 - 18 21
10. Расинг Авельянеда 12 5 5 2 19 - 11 20
11. Бока Хуниорс 12 6 0 6 18 - 20 18
12. Тигре 13 4 5 4 20 - 18 17
13. Сан-Лоренсо 13 3 8 2 17 - 15 17
14. Арсенал Саранди 13 3 8 2 15 - 15 17
15. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 13 17
16. Росарио Сентраль 13 5 2 6 11 - 14 17
17. Сармиенто 13 5 2 6 14 - 17 17
18. Банфилд 13 3 6 4 13 - 13 15
19. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 11 - 13 15
20. Колон 13 3 6 4 11 - 13 15
21. Эстудиантес Ла Плата 0:0 13 3 5 5 13 - 16 14
22. Сентраль Кордоба Росарио 13 4 2 7 14 - 18 14
23. Барракас Централь 13 3 5 5 14 - 19 14
24. Тальерес Кордоба 0:0 12 3 4 5 8 - 10 13
25. Индепендьенте Авельянеда 13 3 3 7 12 - 16 12
26. Велес Сарсфилд 13 1 7 5 13 - 17 10
27. Альдосиви 13 2 2 9 7 - 21 8
28. Ланус 13 1 4 8 11 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
3. Годой Крус 6 5 1 0 10 - 3 16
4. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
5. Аргентинос Хуниорс 1:0 7 5 1 1 10 - 5 16
6. Бока Хуниорс 7 5 0 2 14 - 11 15
7. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
8. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
9. Росарио Сентраль 7 4 1 2 6 - 5 13
10. Сармиенто 6 4 1 1 10 - 6 13
11. Уракан 6 3 2 1 9 - 4 11
12. Тигре 6 3 2 1 10 - 5 11
13. Дефенса и Хустисия 7 2 5 0 7 - 5 11
14. Ривер Плейт 6 3 1 2 8 - 6 10
15. Унион Санта-Фе 0:1 6 3 1 2 9 - 9 10
16. Эстудиантес Ла Плата 0:0 7 2 4 1 8 - 7 10
17. Тальерес Кордоба 0:0 6 3 0 3 5 - 5 9
18. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
19. Колон 7 2 3 2 7 - 9 9
20. Сан-Лоренсо 7 1 6 0 10 - 9 9
21. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
22. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 4 - 6 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 4 1 4 - 4 7
24. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
25. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 6 - 6 6
26. Ланус 6 1 3 2 7 - 8 6
27. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 0 4 5 - 10 6
28. Альдосиви 6 1 1 4 2 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 7 3 3 1 7 - 6 12
2. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 7 11
3. Унион Санта-Фе 0:1 6 3 2 1 11 - 9 11
4. Атлетико Тукуман 6 3 2 1 4 - 3 11
5. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 7 - 9 10
6. Химнасия Ла-Плата 7 2 3 2 5 - 6 9
7. Банфилд 6 2 2 2 5 - 4 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 9 - 8 8
9. Арсенал Саранди 7 1 5 1 8 - 8 8
10. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 7 - 6 8
11. Атлетико Платенсе 6 2 2 2 6 - 7 8
12. Аргентинос Хуниорс 1:0 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Колон 6 1 3 2 4 - 4 6
14. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Тигре 7 1 3 3 10 - 13 6
16. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
17. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
18. Индепендьенте Авельянеда 7 1 2 4 8 - 10 5
19. Годой Крус 7 1 2 4 5 - 8 5
20. Эстудиантес Ла Плата 0:0 6 1 1 4 5 - 9 4
21. Велес Сарсфилд 7 0 4 3 7 - 11 4
22. Дефенса и Хустисия 6 1 1 4 4 - 8 4
23. Росарио Сентраль 6 1 1 4 5 - 9 4
24. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
25. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
26. Тальерес Кордоба 0:0 6 0 4 2 3 - 5 4
27. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
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    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      32'
      Касерес Сантьяго получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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