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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Сеара
0:1
Перерыв
Форталеза
0'
0:1
17' Гол
Moises Vieira
35' Желтая карточка
Nino Paraiba
37' Желтая карточка
Тьяго Гальярдо
37' Желтая карточка
Marcelo Conceicao
37' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
40' Желтая карточка
Мендоса Стивен
44' Желтая карточка
Robson IV
1
Joao
Ricardo
II
2
Nino
Paraiba
15
Габриэл
Барбоза
44
Marcos
Victor
33
Луис
Виктор
40
Guilherme
Castilho
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
28
Matheus
Peixoto
29
Vinicius
X
7
Ричардсон
10
Мендоса
Стивен
16
Fernando
Miguel
19
Emanuel
Britez
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
29
Juninho
Capixaba
88
Саша
Лукас
14
Ronald
17
Jose
Welison
91
Тьяго
Гальярдо
21
Moises
Vieira
7
Robson
IV
Сеара
4-2-3-1
Форталеза
4-2-3-1

История личных встреч

Сеара
Форталеза

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 14 побед

41 матч

36.6%
31.7%
31.7%
15 побед 13 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.8%
58.5%
14.7%
11 побед 24 ничьи 6 побед

Второй тайм

19.5%
46.3%
34.2%
8 побед 19 ничьих 14 побед

История матчей

К
1:0
К
2:0
СA
0:1
КНГС
1:1
СA
0:4
СA
3:1
К
0:3
К
1:1
ЧС
0:0
C2GS
0:2
КНГС
0:0
СA
0:2
ЧС
1:0
ЧС
1:2
СA
1:0
КСВ
0:1
C2GS
1:2
КНГС
1:1
СA
1:0
СA
2:1
ЧС
0:1
ЧС
2:0
КНГС
1:1
C2GS
0:0
ЧС
1:2
ЧС
2:1
C2GS
1:1
ЧС
0:2
ПДС
1:0
ЧС
1:1
ЧС
2:1
ЧС
2:2
ЧС
2:1
КСВ
1:2
ЧС
1:2
ЧС
0:1
КСВ
1:1
СB
1:0
СB
0:0
СB
2:2
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 9 (1) 0.41
Клебер Франсиско 3 0.14
Vinicius X 2 0.09
Vinicius Lima 2 (1) 0.09
Bruno Pacheco III 1 0.05
Nino Paraiba 1 0.05
Luiz Otavio II 1 0.05
Рибейро Лукас 1 0.05
Арруда Эрик 1 0.05
Мичел Маседо 0 0
Rodrigo I 0 0
Иури Фрейтас 0 0
Ze Roberto III 0 0
Matheus Peixoto 0 0
Richard Almeida de Oliveira2 0 0
Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robson IV 4 0.18
Moises Vieira 4 0.18
Picachu 4 (1) 0.18
Romarinho3 2 0.09
Эркулес 2 0.09
Emanuel Britez 1 0.05
Lucas Crispim 1 0.05
Jose Welison 1 0.05
Habraao 1 0.05
Ромеро Сильвио 0 0
Лима Лукас III 0 0
Juninho Capixaba 0 0
Marcelo Conceicao 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0

Карточки

Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Richard Almeida de Oliveira2 6 1
Ричардсон 6 1
Nino Paraiba 6 0
Rodrigo I 6 0
Bruno Pacheco III 4 1
Vinicius X 3 1
Мендоса Стивен 4 0
Geovane 3 0
Мессиас 3 0
Клебер Франсиско 3 0
Joao Ricardo II 3 0
Luiz Otavio II 3 0
Арруда Эрик 3 0
Vinicius Lima 1 1
Иури Фрейтас 2 0
Рибейро Лукас 2 0
Мичел Маседо 1 0
Ze Roberto III 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Jhon Vasquez 1 0
Fernando Sobral 1 0
Guilherme Castilho 1 0
Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 6 1
Ronald 5 0
Romarinho3 3 1
Robson IV 4 0
Juninho Capixaba 4 0
Фелипе 2 1
Тьяго Гальярдо 3 0
Lucas Crispim 3 0
Picachu 3 0
Лима Лукас III 3 0
Marcelo Conceicao 3 0
Марсело Бук 2 0
Jose Welison 2 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
Эркулес 1 0
Fernando Miguel 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Ландасури Антони 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0
David da Hora 1 0
Витор Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
14
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
0
0%
2
14%
1-15
3
27%
3
21%
16-30
4
36%
2
14%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
27%
3
21%
76-90

Пропущено

12
15
9 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
17%
1
7%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
3
25%
6
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
17%
7
47%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
43%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
27%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Забито

21
21
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 6
2
10%
3
14%
1-15
4
19%
3
14%
16-30
6
29%
4
19%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
5
24%
4
19%
76-90

Пропущено

23
21
15 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
5
22%
3
14%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
5
22%
7
33%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
4
17%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сеара
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сеара - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Жувентуде - Сеара 1:0 Сеара - Аваи 1:0 Сеара - Коринтианс 3:1 Сеара - Форталеза 1:0 Флуминенсе - Сеара 2:1 Сеара - Стронгест 3:0 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Стронгест - Сеара 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Форталеза - Сеара 2:0 Куяба - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Гойяс - Сеара 1:1 Америка Минейро - Сеара 0:2 Сеара - Коритиба Парана 1:1 Форталеза - Сеара 0:1
Форталеза
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Депортес Киндио - Форталеза 1:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Форталеза - Реал Картахена 3:1 Атлетико Уила - Форталеза 1:2
Форталеза - Богота 1:2 Куяба - Форталеза 0:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Мильонариос - Форталеза 3:0 Форталеза - Сантос 0:0 Реал Сан-Андрес - Форталеза 1:0 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1 Форталеза - Кукута Депортиво 2:2 Сеара - Форталеза 1:0 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Тигрес Богота - Форталеза 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Коритиба Парана - Форталеза 2:1 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 22 14 6 2 37 - 14 48
2. Коринтианс 22 11 6 5 26 - 21 39
3. Флуминенсе 21 11 5 5 32 - 22 38
4. Атлетико Паранаэнсе 0:0 22 11 5 6 28 - 22 38
5. Фламенго 0:0 22 11 4 7 32 - 19 37
6. Атлетико Минейро 22 9 8 5 30 - 26 35
7. Интернасьонал Порту Алегре 21 8 9 4 30 - 23 33
8. Ред Булл Брагантино 0:1 22 8 6 8 32 - 26 30
9. Сантос 21 7 9 5 26 - 19 30
10. Сан-Паулу 1:0 22 6 11 5 29 - 27 29
11. Америка Минейро 21 8 3 10 17 - 23 27
12. Ботафого Рибейрао 22 7 5 10 20 - 26 26
13. Гойяс 22 6 8 8 23 - 29 26
14. Сеара 0:1 22 5 10 7 22 - 23 25
15. Форталеза 1:0 22 6 6 10 20 - 23 24
16. Куяба 22 6 5 11 15 - 22 23
17. Аваи 22 6 5 11 23 - 35 23
18. Коритиба Парана 22 6 4 12 23 - 34 22
19. Атлетико Гойяненсе 22 5 6 11 21 - 33 21
20. Жувентуде 22 3 7 12 16 - 35 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 11 7 3 1 14 - 4 24
2. Фламенго 0:0 11 7 2 2 20 - 5 23
3. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 2 2 22 - 9 23
4. Флуминенсе 11 7 1 3 19 - 11 22
5. Атлетико Паранаэнсе 0:0 10 6 3 1 16 - 8 21
6. Ред Булл Брагантино 0:1 11 6 2 3 18 - 9 20
7. Коритиба Парана 12 6 2 4 15 - 12 20
8. Интернасьонал Порту Алегре 10 5 4 1 20 - 11 19
9. Сантос 11 5 4 2 18 - 10 19
10. Сан-Паулу 1:0 11 5 4 2 18 - 13 19
11. Атлетико Минейро 11 5 3 3 18 - 13 18
12. Аваи 11 5 3 3 17 - 15 18
13. Америка Минейро 10 5 2 3 12 - 10 17
14. Гойяс 11 4 5 2 14 - 12 17
15. Атлетико Гойяненсе 11 4 2 5 12 - 11 14
16. Куяба 11 3 5 3 8 - 7 14
17. Ботафого Рибейрао 11 3 3 5 10 - 11 12
18. Форталеза 1:0 11 2 6 3 7 - 6 12
19. Сеара 0:1 11 2 5 4 11 - 13 11
20. Жувентуде 11 2 3 6 8 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 4 0 15 - 5 25
2. Атлетико Паранаэнсе 0:0 12 5 2 5 12 - 14 17
3. Атлетико Минейро 11 4 5 2 12 - 13 17
4. Флуминенсе 10 4 4 2 13 - 11 16
5. Коринтианс 11 4 3 4 12 - 17 15
6. Ботафого Рибейрао 11 4 2 5 10 - 15 14
7. Фламенго 0:0 11 4 2 5 12 - 14 14
8. Интернасьонал Порту Алегре 11 3 5 3 10 - 12 14
9. Сеара 0:1 11 3 5 3 11 - 10 14
10. Форталеза 1:0 11 4 0 7 13 - 17 12
11. Сантос 10 2 5 3 8 - 9 11
12. Америка Минейро 11 3 1 7 5 - 13 10
13. Ред Булл Брагантино 0:1 11 2 4 5 14 - 17 10
14. Сан-Паулу 1:0 11 1 7 3 11 - 14 10
15. Куяба 11 3 0 8 7 - 15 9
16. Гойяс 11 2 3 6 9 - 17 9
17. Жувентуде 11 1 4 6 8 - 20 7
18. Атлетико Гойяненсе 11 1 4 6 9 - 22 7
19. Аваи 11 1 2 8 6 - 20 5
20. Коритиба Парана 10 0 2 8 8 - 22 2
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  • Первый тайм
  • 54'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Робсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Мендоса Стивен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Марсело Консейсао получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Тьяго Гальярдо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Нино Параиба получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Moises Vieira бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сеара
Ничья
Форталеза
2.90
3.08
2.80
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Где смотреть матч Сеара 0:1 Форталеза онлайн

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Сеара
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