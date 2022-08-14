0'
0:1
17' ГолMoises Vieira
35' Желтая карточкаNino Paraiba
37' Желтая карточкаТьяго Гальярдо
37' Желтая карточкаMarcelo Conceicao
37' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
40' Желтая карточкаМендоса Стивен
44' Желтая карточкаRobson IV
Ход матча
17'
0:1
35'
37'
37'
40'
44'
33
Луис
Виктор
29
Vinicius
X
4
Тити
88
Саша
Лукас
14
Ronald
17
Jose
Welison
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Мичел МаседоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Арруда ЭрикПолузащитник
-
21 GeovaneПолузащитник
- Нападающий
-
20 Jhon VasquezНападающий
-
31 ДентиньоНападающий
-
99 Иури ФрейтасНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marquinhos Santos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
-
14 RonaldПолузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Нападающий
-
28 Habraao
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Сеара
Форталеза
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 0 побед
21 матч
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 14 побед
41 матч
36.6%
31.7%
31.7%
15 побед 13 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.8%
58.5%
14.7%
11 побед 24 ничьи 6 побед
Второй тайм
19.5%
46.3%
34.2%
8 побед 19 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|9 (1)
|0.41
|Клебер Франсиско
|3
|0.14
|Vinicius X
|2
|0.09
|Vinicius Lima
|2 (1)
|0.09
|Bruno Pacheco III
|1
|0.05
|Nino Paraiba
|1
|0.05
|Luiz Otavio II
|1
|0.05
|Рибейро Лукас
|1
|0.05
|Арруда Эрик
|1
|0.05
|Мичел Маседо
|0
|0
|Rodrigo I
|0
|0
|Иури Фрейтас
|0
|0
|Ze Roberto III
|0
|0
|Matheus Peixoto
|0
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robson IV
|4
|0.18
|Moises Vieira
|4
|0.18
|Picachu
|4 (1)
|0.18
|Romarinho3
|2
|0.09
|Эркулес
|2
|0.09
|Emanuel Britez
|1
|0.05
|Lucas Crispim
|1
|0.05
|Jose Welison
|1
|0.05
|Habraao
|1
|0.05
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Лима Лукас III
|0
|0
|Juninho Capixaba
|0
|0
|Marcelo Conceicao
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Карточки
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Richard Almeida de Oliveira2
|6
|1
|Ричардсон
|6
|1
|Nino Paraiba
|6
|0
|Rodrigo I
|6
|0
|Bruno Pacheco III
|4
|1
|Vinicius X
|3
|1
|Мендоса Стивен
|4
|0
|Geovane
|3
|0
|Мессиас
|3
|0
|Клебер Франсиско
|3
|0
|Joao Ricardo II
|3
|0
|Luiz Otavio II
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Vinicius Lima
|1
|1
|Иури Фрейтас
|2
|0
|Рибейро Лукас
|2
|0
|Мичел Маседо
|1
|0
|Ze Roberto III
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Jhon Vasquez
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
|Guilherme Castilho
|1
|0
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|6
|1
|Ronald
|5
|0
|Romarinho3
|3
|1
|Robson IV
|4
|0
|Juninho Capixaba
|4
|0
|Фелипе
|2
|1
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Lucas Crispim
|3
|0
|Picachu
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Marcelo Conceicao
|3
|0
|Марсело Бук
|2
|0
|Jose Welison
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Fernando Miguel
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
|David da Hora
|1
|0
|Витор Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
14
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
0
0%
2
14%
1-15
3
27%
3
21%
16-30
4
36%
2
14%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
27%
3
21%
76-90
Пропущено
12
15
9 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
17%
1
7%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
3
25%
6
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
17%
7
47%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
43%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
27%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Забито
21
21
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 6
2
10%
3
14%
1-15
4
19%
3
14%
16-30
6
29%
4
19%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
5
24%
4
19%
76-90
Пропущено
23
21
15 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
5
22%
3
14%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
5
22%
7
33%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
4
17%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Сеара
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сеара - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Жувентуде - Сеара 1:0 Сеара - Аваи 1:0 Сеара - Коринтианс 3:1 Сеара - Форталеза 1:0 Флуминенсе - Сеара 2:1 Сеара - Стронгест 3:0 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Стронгест - Сеара 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Форталеза - Сеара 2:0 Куяба - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Гойяс - Сеара 1:1 Америка Минейро - Сеара 0:2 Сеара - Коритиба Парана 1:1 Форталеза - Сеара 0:1
Форталеза
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Депортес Киндио - Форталеза 1:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Форталеза - Реал Картахена 3:1 Атлетико Уила - Форталеза 1:2
Форталеза - Богота 1:2 Куяба - Форталеза 0:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Мильонариос - Форталеза 3:0 Форталеза - Сантос 0:0 Реал Сан-Андрес - Форталеза 1:0 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1 Форталеза - Кукута Депортиво 2:2 Сеара - Форталеза 1:0 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Тигрес Богота - Форталеза 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Коритиба Парана - Форталеза 2:1 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|22
|14
|6
|2
|37 - 14
|48
|2.
|Коринтианс
|22
|11
|6
|5
|26 - 21
|39
|3.
|Флуминенсе
|21
|11
|5
|5
|32 - 22
|38
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|22
|11
|5
|6
|28 - 22
|38
|5.
|Фламенго
|0:0
|22
|11
|4
|7
|32 - 19
|37
|6.
|Атлетико Минейро
|22
|9
|8
|5
|30 - 26
|35
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|21
|8
|9
|4
|30 - 23
|33
|8.
|Ред Булл Брагантино
|0:1
|22
|8
|6
|8
|32 - 26
|30
|9.
|Сантос
|21
|7
|9
|5
|26 - 19
|30
|10.
|Сан-Паулу
|1:0
|22
|6
|11
|5
|29 - 27
|29
|11.
|Америка Минейро
|21
|8
|3
|10
|17 - 23
|27
|12.
|Ботафого Рибейрао
|22
|7
|5
|10
|20 - 26
|26
|13.
|Гойяс
|22
|6
|8
|8
|23 - 29
|26
|14.
|Сеара
|0:1
|22
|5
|10
|7
|22 - 23
|25
|15.
|Форталеза
|1:0
|22
|6
|6
|10
|20 - 23
|24
|16.
|Куяба
|22
|6
|5
|11
|15 - 22
|23
|17.
|Аваи
|22
|6
|5
|11
|23 - 35
|23
|18.
|Коритиба Парана
|22
|6
|4
|12
|23 - 34
|22
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|5
|6
|11
|21 - 33
|21
|20.
|Жувентуде
|22
|3
|7
|12
|16 - 35
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|11
|7
|3
|1
|14 - 4
|24
|2.
|Фламенго
|0:0
|11
|7
|2
|2
|20 - 5
|23
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|2
|2
|22 - 9
|23
|4.
|Флуминенсе
|11
|7
|1
|3
|19 - 11
|22
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|6.
|Ред Булл Брагантино
|0:1
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|7.
|Коритиба Парана
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|5
|4
|1
|20 - 11
|19
|9.
|Сантос
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|10.
|Сан-Паулу
|1:0
|11
|5
|4
|2
|18 - 13
|19
|11.
|Атлетико Минейро
|11
|5
|3
|3
|18 - 13
|18
|12.
|Аваи
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|13.
|Америка Минейро
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|14.
|Гойяс
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 11
|14
|16.
|Куяба
|11
|3
|5
|3
|8 - 7
|14
|17.
|Ботафого Рибейрао
|11
|3
|3
|5
|10 - 11
|12
|18.
|Форталеза
|1:0
|11
|2
|6
|3
|7 - 6
|12
|19.
|Сеара
|0:1
|11
|2
|5
|4
|11 - 13
|11
|20.
|Жувентуде
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|4
|0
|15 - 5
|25
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|3.
|Атлетико Минейро
|11
|4
|5
|2
|12 - 13
|17
|4.
|Флуминенсе
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|5.
|Коринтианс
|11
|4
|3
|4
|12 - 17
|15
|6.
|Ботафого Рибейрао
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|7.
|Фламенго
|0:0
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|9.
|Сеара
|0:1
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|10.
|Форталеза
|1:0
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|11.
|Сантос
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|12.
|Америка Минейро
|11
|3
|1
|7
|5 - 13
|10
|13.
|Ред Булл Брагантино
|0:1
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|14.
|Сан-Паулу
|1:0
|11
|1
|7
|3
|11 - 14
|10
|15.
|Куяба
|11
|3
|0
|8
|7 - 15
|9
|16.
|Гойяс
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|17.
|Жувентуде
|11
|1
|4
|6
|8 - 20
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|19.
|Аваи
|11
|1
|2
|8
|6 - 20
|5
|20.
|Коритиба Парана
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
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