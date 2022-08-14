0'
0:1
17' ГолMoises Vieira
35' Желтая карточкаNino Paraiba
37' Желтая карточкаТьяго Гальярдо
37' Желтая карточкаMarcelo Conceicao
37' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
40' Желтая карточкаМендоса Стивен
44' Желтая карточкаRobson IV
57' Желтая карточкаJose Welison
90'+10
Ход матча
17'
0:1
35'
37'
37'
40'
44'
46'
57'
33
Луис
Виктор
29
Vinicius
X
4
Тити
88
Саша
Лукас
14
Ronald
17
Jose
Welison
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Мичел МаседоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Арруда ЭрикПолузащитник
-
21 GeovaneПолузащитник
- Нападающий
-
20 Jhon VasquezНападающий
-
31 ДентиньоНападающий
-
99 Иури ФрейтасНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marquinhos Santos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
-
14 RonaldПолузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Нападающий
-
28 Habraao
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Сеара
Форталеза
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 0 побед
21 матч
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 14 побед
41 матч
36.6%
31.7%
31.7%
15 побед 13 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.8%
58.5%
14.7%
11 побед 24 ничьи 6 побед
Второй тайм
19.5%
46.3%
34.2%
8 побед 19 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|9 (1)
|0.41
|Клебер Франсиско
|3
|0.14
|Vinicius X
|2
|0.09
|Vinicius Lima
|2 (1)
|0.09
|Bruno Pacheco III
|1
|0.05
|Nino Paraiba
|1
|0.05
|Luiz Otavio II
|1
|0.05
|Рибейро Лукас
|1
|0.05
|Арруда Эрик
|1
|0.05
|Мичел Маседо
|0
|0
|Rodrigo I
|0
|0
|Иури Фрейтас
|0
|0
|Ze Roberto III
|0
|0
|Matheus Peixoto
|0
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robson IV
|4
|0.18
|Moises Vieira
|4
|0.18
|Picachu
|4 (1)
|0.18
|Romarinho3
|2
|0.09
|Эркулес
|2
|0.09
|Emanuel Britez
|1
|0.05
|Lucas Crispim
|1
|0.05
|Jose Welison
|1
|0.05
|Habraao
|1
|0.05
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Лима Лукас III
|0
|0
|Juninho Capixaba
|0
|0
|Marcelo Conceicao
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Карточки
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Richard Almeida de Oliveira2
|6
|1
|Ричардсон
|6
|1
|Nino Paraiba
|6
|0
|Rodrigo I
|6
|0
|Bruno Pacheco III
|4
|1
|Vinicius X
|3
|1
|Мендоса Стивен
|4
|0
|Geovane
|3
|0
|Мессиас
|3
|0
|Клебер Франсиско
|3
|0
|Joao Ricardo II
|3
|0
|Luiz Otavio II
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Vinicius Lima
|1
|1
|Иури Фрейтас
|2
|0
|Рибейро Лукас
|2
|0
|Мичел Маседо
|1
|0
|Ze Roberto III
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Jhon Vasquez
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
|Guilherme Castilho
|1
|0
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|6
|1
|Ronald
|5
|0
|Romarinho3
|3
|1
|Robson IV
|4
|0
|Juninho Capixaba
|4
|0
|Фелипе
|2
|1
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Jose Welison
|3
|0
|Lucas Crispim
|3
|0
|Picachu
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Marcelo Conceicao
|3
|0
|Марсело Бук
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Fernando Miguel
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
|David da Hora
|1
|0
|Витор Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
15
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
3
27%
4
27%
16-30
4
36%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
3
20%
76-90
Пропущено
13
15
10 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
15%
1
7%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
3
23%
6
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
15%
7
47%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
43%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
27%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Забито
21
22
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
2
10%
3
14%
1-15
4
19%
4
18%
16-30
6
29%
4
18%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
5
24%
4
18%
76-90
Пропущено
24
21
16 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
5
21%
3
14%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
5
21%
7
33%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
4
17%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Сеара
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сеара - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Жувентуде - Сеара 1:0 Сеара - Аваи 1:0 Сеара - Коринтианс 3:1 Сеара - Форталеза 1:0 Флуминенсе - Сеара 2:1 Сеара - Стронгест 3:0 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Стронгест - Сеара 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Форталеза - Сеара 2:0 Куяба - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Гойяс - Сеара 1:1 Америка Минейро - Сеара 0:2 Сеара - Коритиба Парана 1:1 Форталеза - Сеара 0:1
Форталеза
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Депортес Киндио - Форталеза 1:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Форталеза - Реал Картахена 3:1 Атлетико Уила - Форталеза 1:2
Форталеза - Богота 1:2 Куяба - Форталеза 0:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Мильонариос - Форталеза 3:0 Форталеза - Сантос 0:0 Реал Сан-Андрес - Форталеза 1:0 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1 Форталеза - Кукута Депортиво 2:2 Сеара - Форталеза 1:0 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Тигрес Богота - Форталеза 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Коритиба Парана - Форталеза 2:1 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|22
|14
|6
|2
|37 - 14
|48
|2.
|Фламенго
|22
|12
|3
|7
|37 - 19
|39
|3.
|Флуминенсе
|0:0
|22
|11
|6
|5
|32 - 22
|39
|4.
|Коринтианс
|22
|11
|6
|5
|26 - 21
|39
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|22
|11
|4
|7
|28 - 27
|37
|6.
|Атлетико Минейро
|22
|9
|8
|5
|30 - 26
|35
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|22
|8
|10
|4
|30 - 23
|34
|8.
|Америка Минейро
|1:0
|22
|9
|3
|10
|18 - 23
|30
|9.
|Ред Булл Брагантино
|22
|8
|6
|8
|32 - 28
|30
|10.
|Сантос
|0:1
|22
|7
|9
|6
|26 - 20
|30
|11.
|Сан-Паулу
|22
|6
|11
|5
|31 - 27
|29
|12.
|Ботафого Рибейрао
|22
|7
|5
|10
|20 - 26
|26
|13.
|Гойяс
|22
|6
|8
|8
|23 - 29
|26
|14.
|Сеара
|22
|5
|10
|7
|22 - 23
|25
|15.
|Форталеза
|22
|6
|6
|10
|20 - 23
|24
|16.
|Куяба
|22
|6
|5
|11
|15 - 22
|23
|17.
|Аваи
|22
|6
|5
|11
|23 - 35
|23
|18.
|Коритиба Парана
|22
|6
|4
|12
|23 - 34
|22
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|5
|6
|11
|21 - 33
|21
|20.
|Жувентуде
|22
|3
|7
|12
|16 - 35
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|11
|8
|1
|2
|25 - 5
|25
|2.
|Коринтианс
|11
|7
|3
|1
|14 - 4
|24
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|2
|2
|22 - 9
|23
|4.
|Флуминенсе
|0:0
|11
|7
|1
|3
|19 - 11
|22
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|6.
|Ред Булл Брагантино
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|7.
|Коритиба Парана
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|8.
|Америка Минейро
|1:0
|11
|6
|2
|3
|13 - 10
|20
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|11
|5
|5
|1
|20 - 11
|20
|10.
|Сан-Паулу
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|11.
|Сантос
|0:1
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|11
|5
|3
|3
|18 - 13
|18
|13.
|Аваи
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|14.
|Гойяс
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 11
|14
|16.
|Куяба
|11
|3
|5
|3
|8 - 7
|14
|17.
|Ботафого Рибейрао
|11
|3
|3
|5
|10 - 11
|12
|18.
|Форталеза
|11
|2
|6
|3
|7 - 6
|12
|19.
|Сеара
|11
|2
|5
|4
|11 - 13
|11
|20.
|Жувентуде
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|4
|0
|15 - 5
|25
|2.
|Флуминенсе
|0:0
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|3.
|Атлетико Минейро
|11
|4
|5
|2
|12 - 13
|17
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|5
|1
|6
|12 - 19
|16
|5.
|Коринтианс
|11
|4
|3
|4
|12 - 17
|15
|6.
|Фламенго
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|7.
|Ботафого Рибейрао
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|9.
|Сеара
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|10.
|Форталеза
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|11.
|Сантос
|0:1
|11
|2
|5
|4
|8 - 10
|11
|12.
|Америка Минейро
|1:0
|11
|3
|1
|7
|5 - 13
|10
|13.
|Ред Булл Брагантино
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|14.
|Сан-Паулу
|11
|1
|7
|3
|11 - 14
|10
|15.
|Куяба
|11
|3
|0
|8
|7 - 15
|9
|16.
|Гойяс
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|17.
|Жувентуде
|11
|1
|4
|6
|8 - 20
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|19.
|Аваи
|11
|1
|2
|8
|6 - 20
|5
|20.
|Коритиба Парана
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
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