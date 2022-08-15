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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Хеккен
0:0
Второй тайм: 56'
Мьельбю
0'
25' Желтая карточка
Хаммар Юхан
34' Желтая карточка
Густафссон Виктор

Ход матча

25'
Хаммар Юхан
 
34'
 
Густафссон Виктор

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Мьельбю
5.90
4.45
6.00
Все Коэффициенты
26
Абрахамссон
Петер
21
Тотлэнд
Томас
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
25
Kristoffer
Lund
Hansen
14
Густафссон
Симон
11
Густафссон
Самуэль
18
Рюгор
Миккель
19
Удденес
Оскар
37
Садик
Ибраим
20
Тёрготт
Блэйр
35
Бролин
Самуэль
4
Эйле
Ноа
17
Грасия
Карлос
5
Халити
Йетмир
14
Йоханссон
Херман
26
Перссон
Ноа
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
20
Аль-Аммари
Амир
31
Silas
Nwankwo
10
Моро
Мамудо
Хеккен
4-3-3
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Хеккен
Мьельбю

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
6.3%
18.7%
12 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 2 победы

21 матч

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

А
1:2
А
0:0
А
1:1
А
2:2
А
3:1
КШ
4:2
К
4:2
А
1:1
А
1:4
КШ
3:0
А
1:1
А
2:0
А
1:2
А
4:2
А
1:2
А
6:0
А
2:2
А
0:1
С
3:2
С
0:2
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 18 (4) 1
Удденес Оскар 7 0.39
Рюгор Миккель 4 0.22
Ховланд Эвен 3 0.17
Берггрен Густав 2 0.11
Садик Ибраим 2 0.11
Тёрготт Блэйр 1 0.06
Хаммар Юхан 1 0.06
Бенгтссон Лео 1 0.06
Ларсен Ларс Олден 1 0.06
Юссеф Али 1 0.06
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Тотлэнд Томас 0 0
Густафссон Самуэль 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Amane Romeo 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silas Nwankwo 7 0.39
Моро Мамудо 2 0.11
Густафссон Виктор 2 0.11
Лёфквист Дэвид 2 (1) 0.11
Густавссон Йеспер 1 0.06
Кричак Иван 1 0.06
Йоханссон Херман 1 0.06
Грасия Карлос 1 0.06
Перссон Ноа 1 0.06
Видесхейм-Пауль Расмус 0 0
Штоль Адам 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Эйле Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 3 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0
Kristoffer Lund Hansen 3 0
Абрахамссон Петер 1 1
Ходжич Кадир 1 1
Рюгор Миккель 2 0
Хаммар Юхан 2 0
Еремеефф Александер 2 0
Густафссон Самуэль 2 0
Удденес Оскар 2 0
Рашид Джонатан 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 5 0
Йоханссон Херман 4 0
Густафссон Виктор 4 0
Лёфквист Дэвид 3 0
Халити Йетмир 3 0
Magnus Woerts 3 0
Otto Rosengren 3 0
Густавссон Йеспер 2 0
Штоль Адам 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Грасия Карлос 2 0
Рашиди Херади 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Аль-Аммари Амир 1 0
Моро Мамудо 1 0
Эйле Ноа 1 0
Перссон Ноа 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
5
11 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
26%
1
20%
31-45
5
22%
2
40%
46-60
2
9%
2
40%
61-75
5
22%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
4
40%
2
29%
76-90

Забито

21
14
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
4
19%
1
7%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
7
33%
0
0%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
5
24%
6
43%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
15%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
5
38%
3
43%
76-90

Забито

44
19
17 В 1-м тайме 6
27 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
8
18%
1
5%
1-15
2
5%
2
11%
16-30
7
16%
3
16%
31-45
12
27%
2
11%
46-60
5
11%
5
26%
61-75
10
23%
6
32%
76-90

Пропущено

23
14
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 10
3
13%
1
7%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
3
13%
2
14%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
9
39%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5
Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2
Мьельбю
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1
Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 18 11 4 3 38 - 13 37
2. Хеккен 0:0 18 10 6 2 42 - 25 36
3. Хаммарбю 0:0 18 10 4 4 34 - 13 34
4. Мальмё 18 10 3 5 26 - 16 33
5. АИК 18 9 5 4 26 - 22 32
6. Гётеборг 0:0 18 9 4 5 24 - 15 31
7. Мьельбю 0:0 18 7 7 4 18 - 15 28
8. Кальмар 18 8 3 7 21 - 17 27
9. Сириус 18 7 4 7 20 - 25 25
10. Эльфсборг 18 5 8 5 32 - 25 23
11. Норрчёпинг 18 5 5 8 19 - 22 20
12. Варберг БоИС 18 5 4 9 15 - 31 19
13. Вернаму 18 4 6 8 18 - 28 18
14. Дегерфорс 18 3 3 12 14 - 35 12
15. Хельсинборг 18 2 5 11 12 - 28 11
16. Сундсвалль 18 3 1 14 17 - 46 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 9 8 1 0 28 - 6 25
2. Мальмё 9 7 1 1 19 - 6 22
3. Хаммарбю 0:0 10 6 3 1 22 - 8 21
4. АИК 9 6 2 1 11 - 5 20
5. Кальмар 9 6 1 2 10 - 4 19
6. Хеккен 0:0 9 5 2 2 21 - 12 17
7. Мьельбю 0:0 9 4 4 1 13 - 8 16
8. Эльфсборг 9 4 4 1 21 - 13 16
9. Гётеборг 0:0 9 4 4 1 12 - 6 16
10. Сириус 8 5 0 3 10 - 8 15
11. Варберг БоИС 9 3 2 4 7 - 13 11
12. Норрчёпинг 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Вернаму 8 2 4 2 7 - 6 10
14. Дегерфорс 9 2 3 4 8 - 16 9
15. Хельсинборг 10 2 3 5 6 - 12 9
16. Сундсвалль 9 3 0 6 12 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 0:0 9 5 4 0 21 - 13 19
2. Гётеборг 0:0 9 5 0 4 12 - 9 15
3. Хаммарбю 0:0 8 4 1 3 12 - 5 13
4. Мьельбю 0:0 9 3 3 3 5 - 7 12
5. АИК 9 3 3 3 15 - 17 12
6. Юргорден 9 3 3 3 10 - 7 12
7. Мальмё 9 3 2 4 7 - 10 11
8. Сириус 10 2 4 4 10 - 17 10
9. Норрчёпинг 9 2 3 4 7 - 12 9
10. Кальмар 9 2 2 5 11 - 13 8
11. Варберг БоИС 9 2 2 5 8 - 18 8
12. Вернаму 10 2 2 6 11 - 22 8
13. Эльфсборг 9 1 4 4 11 - 12 7
14. Дегерфорс 9 1 0 8 6 - 19 3
15. Хельсинборг 8 0 2 6 6 - 16 2
16. Сундсвалль 9 0 1 8 5 - 22 1
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  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Густафссон Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Хаммар Юхан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Мьельбю
5.90
4.45
6.00
Все Коэффициенты
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