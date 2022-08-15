Стадион: Бравида Арена Зрители: 2622
0'
25' Желтая карточкаХаммар Юхан
34' Желтая карточкаГустафссон Виктор
71' Желтая карточкаХалити Йетмир
1:0
77' ГолРюгор Миккель
90' Желтая карточкаAmane Romeo
90'+5
Ход матча
25'
71'
77'
1:0
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 1
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
37
Садик
Ибраим
4
Эйле
Ноа
26
Перссон
Ноа
10
Моро
Мамудо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
27 Amane Romeo
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
История личных встреч
Хеккен
Мьельбю
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
6.3%
18.7%
12 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 2 победы
21 матч
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|18 (4)
|1
|Удденес Оскар
|7
|0.39
|Рюгор Миккель
|5
|0.28
|Ховланд Эвен
|3
|0.17
|Берггрен Густав
|2
|0.11
|Садик Ибраим
|2
|0.11
|Тёрготт Блэйр
|1
|0.06
|Хаммар Юхан
|1
|0.06
|Бенгтссон Лео
|1
|0.06
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.06
|Юссеф Али
|1
|0.06
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
|Amane Romeo
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silas Nwankwo
|7
|0.39
|Моро Мамудо
|2
|0.11
|Густафссон Виктор
|2
|0.11
|Лёфквист Дэвид
|2 (1)
|0.11
|Густавссон Йеспер
|1
|0.06
|Кричак Иван
|1
|0.06
|Йоханссон Херман
|1
|0.06
|Грасия Карлос
|1
|0.06
|Перссон Ноа
|1
|0.06
|Видесхейм-Пауль Расмус
|0
|0
|Штоль Адам
|0
|0
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|3
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|3
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|1
|Ходжич Кадир
|1
|1
|Рюгор Миккель
|2
|0
|Хаммар Юхан
|2
|0
|Еремеефф Александер
|2
|0
|Густафссон Самуэль
|2
|0
|Удденес Оскар
|2
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Amane Romeo
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|5
|0
|Халити Йетмир
|4
|0
|Йоханссон Херман
|4
|0
|Густафссон Виктор
|4
|0
|Лёфквист Дэвид
|3
|0
|Magnus Woerts
|3
|0
|Otto Rosengren
|3
|0
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Штоль Адам
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Рашиди Херади
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Аль-Аммари Амир
|1
|0
|Моро Мамудо
|1
|0
|Эйле Ноа
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
5
11 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
25%
1
20%
31-45
5
21%
2
40%
46-60
2
8%
2
40%
61-75
6
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
4
40%
3
38%
76-90
Забито
21
14
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
4
19%
1
7%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
7
33%
0
0%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
5
24%
6
43%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
15%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
5
38%
3
43%
76-90
Забито
45
19
17 В 1-м тайме 6
28 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
8
18%
1
5%
1-15
2
4%
2
11%
16-30
7
16%
3
16%
31-45
12
27%
2
11%
46-60
5
11%
5
26%
61-75
11
24%
6
32%
76-90
Пропущено
23
15
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 11
3
13%
1
7%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
3
13%
3
20%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
9
39%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5
Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2
Мьельбю
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1
Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|18
|11
|5
|2
|43 - 25
|38
|2.
|Юргорден
|18
|11
|4
|3
|38 - 13
|37
|3.
|Хаммарбю
|18
|11
|3
|4
|35 - 13
|36
|4.
|Мальмё
|18
|10
|3
|5
|26 - 16
|33
|5.
|АИК
|18
|9
|5
|4
|26 - 22
|32
|6.
|Гётеборг
|18
|9
|3
|6
|24 - 16
|30
|7.
|Кальмар
|18
|8
|3
|7
|21 - 17
|27
|8.
|Мьельбю
|18
|7
|6
|5
|18 - 16
|27
|9.
|Сириус
|18
|7
|4
|7
|20 - 25
|25
|10.
|Эльфсборг
|18
|5
|8
|5
|32 - 25
|23
|11.
|Норрчёпинг
|18
|5
|5
|8
|19 - 22
|20
|12.
|Варберг БоИС
|18
|5
|4
|9
|15 - 31
|19
|13.
|Вернаму
|18
|4
|6
|8
|18 - 28
|18
|14.
|Дегерфорс
|18
|3
|3
|12
|14 - 35
|12
|15.
|Хельсинборг
|18
|2
|5
|11
|12 - 28
|11
|16.
|Сундсвалль
|18
|3
|1
|14
|17 - 46
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|9
|8
|1
|0
|28 - 6
|25
|2.
|Мальмё
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|3.
|Хаммарбю
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|АИК
|9
|6
|2
|1
|11 - 5
|20
|5.
|Хеккен
|9
|6
|1
|2
|22 - 12
|19
|6.
|Кальмар
|9
|6
|1
|2
|10 - 4
|19
|7.
|Мьельбю
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|8.
|Эльфсборг
|9
|4
|4
|1
|21 - 13
|16
|9.
|Гётеборг
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|10.
|Сириус
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|11.
|Варберг БоИС
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|12.
|Норрчёпинг
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|13.
|Вернаму
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|14.
|Дегерфорс
|9
|2
|3
|4
|8 - 16
|9
|15.
|Хельсинборг
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|16.
|Сундсвалль
|9
|3
|0
|6
|12 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|9
|5
|4
|0
|21 - 13
|19
|2.
|Хаммарбю
|8
|5
|0
|3
|13 - 5
|15
|3.
|Гётеборг
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|4.
|АИК
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|5.
|Юргорден
|9
|3
|3
|3
|10 - 7
|12
|6.
|Мальмё
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|7.
|Мьельбю
|9
|3
|2
|4
|5 - 8
|11
|8.
|Сириус
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|9.
|Норрчёпинг
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|10.
|Кальмар
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|11.
|Варберг БоИС
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|12.
|Вернаму
|10
|2
|2
|6
|11 - 22
|8
|13.
|Эльфсборг
|9
|1
|4
|4
|11 - 12
|7
|14.
|Дегерфорс
|9
|1
|0
|8
|6 - 19
|3
|15.
|Хельсинборг
|8
|0
|2
|6
|6 - 16
|2
|16.
|Сундсвалль
|9
|0
|1
|8
|5 - 22
|1
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