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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 2622
Хеккен
1:0
Конец матча
Мьельбю
0'
25' Желтая карточка
Хаммар Юхан
34' Желтая карточка
Густафссон Виктор
71' Желтая карточка
Халити Йетмир
1:0
77' Гол
Рюгор Миккель
90' Желтая карточка
Amane Romeo
90'+5

Ход матча

25'
Хаммар Юхан
 
34'
 
Густафссон Виктор
65'
Сана Тобиас
Тёрготт Блэйр
 
68'
 
Бергстрем Якоб
Йоханссон Херман
68'
 
Рашиди Херади
Silas Nwankwo
71'
 
Халити Йетмир
75'
Еремеефф Александер
Садик Ибраим
 
77'
Рюгор Миккель
1:0
86'
 
Otto Rosengren
Густафссон Виктор
86'
 
Лёфквист Дэвид
Грасия Карлос
90'
Amane Romeo
Густафссон Симон
 
90'
Фрайберг Эрик
Рюгор Миккель
 
90'
Amane Romeo
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 7
  • 9 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
26
Абрахамссон
Петер
21
Тотлэнд
Томас
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
25
Kristoffer
Lund
Hansen
14
Густафссон
Симон
11
Густафссон
Самуэль
18
Рюгор
Миккель
19
Удденес
Оскар
37
Садик
Ибраим
20
Тёрготт
Блэйр
35
Бролин
Самуэль
4
Эйле
Ноа
17
Грасия
Карлос
5
Халити
Йетмир
14
Йоханссон
Херман
26
Перссон
Ноа
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
20
Аль-Аммари
Амир
31
Silas
Nwankwo
10
Моро
Мамудо
Хеккен
4-3-3
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Хеккен
Мьельбю

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
6.3%
18.7%
12 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 2 победы

21 матч

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

А
1:2
А
0:0
А
1:1
А
2:2
А
3:1
КШ
4:2
К
4:2
А
1:1
А
1:4
КШ
3:0
А
1:1
А
2:0
А
1:2
А
4:2
А
1:2
А
6:0
А
2:2
А
0:1
С
3:2
С
0:2
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 18 (4) 1
Удденес Оскар 7 0.39
Рюгор Миккель 5 0.28
Ховланд Эвен 3 0.17
Берггрен Густав 2 0.11
Садик Ибраим 2 0.11
Тёрготт Блэйр 1 0.06
Хаммар Юхан 1 0.06
Бенгтссон Лео 1 0.06
Ларсен Ларс Олден 1 0.06
Юссеф Али 1 0.06
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Тотлэнд Томас 0 0
Густафссон Самуэль 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Amane Romeo 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silas Nwankwo 7 0.39
Моро Мамудо 2 0.11
Густафссон Виктор 2 0.11
Лёфквист Дэвид 2 (1) 0.11
Густавссон Йеспер 1 0.06
Кричак Иван 1 0.06
Йоханссон Херман 1 0.06
Грасия Карлос 1 0.06
Перссон Ноа 1 0.06
Видесхейм-Пауль Расмус 0 0
Штоль Адам 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Эйле Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 3 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0
Kristoffer Lund Hansen 3 0
Абрахамссон Петер 1 1
Ходжич Кадир 1 1
Рюгор Миккель 2 0
Хаммар Юхан 2 0
Еремеефф Александер 2 0
Густафссон Самуэль 2 0
Удденес Оскар 2 0
Рашид Джонатан 1 0
Amane Romeo 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 5 0
Халити Йетмир 4 0
Йоханссон Херман 4 0
Густафссон Виктор 4 0
Лёфквист Дэвид 3 0
Magnus Woerts 3 0
Otto Rosengren 3 0
Густавссон Йеспер 2 0
Штоль Адам 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Грасия Карлос 2 0
Рашиди Херади 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Аль-Аммари Амир 1 0
Моро Мамудо 1 0
Эйле Ноа 1 0
Перссон Ноа 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
5
11 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
25%
1
20%
31-45
5
21%
2
40%
46-60
2
8%
2
40%
61-75
6
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
4
40%
3
38%
76-90

Забито

21
14
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
4
19%
1
7%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
7
33%
0
0%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
5
24%
6
43%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
15%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
5
38%
3
43%
76-90

Забито

45
19
17 В 1-м тайме 6
28 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
8
18%
1
5%
1-15
2
4%
2
11%
16-30
7
16%
3
16%
31-45
12
27%
2
11%
46-60
5
11%
5
26%
61-75
11
24%
6
32%
76-90

Пропущено

23
15
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 11
3
13%
1
7%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
3
13%
3
20%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
9
39%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5
Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2
Мьельбю
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1
Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 18 11 5 2 43 - 25 38
2. Юргорден 18 11 4 3 38 - 13 37
3. Хаммарбю 18 11 3 4 35 - 13 36
4. Мальмё 18 10 3 5 26 - 16 33
5. АИК 18 9 5 4 26 - 22 32
6. Гётеборг 18 9 3 6 24 - 16 30
7. Кальмар 18 8 3 7 21 - 17 27
8. Мьельбю 18 7 6 5 18 - 16 27
9. Сириус 18 7 4 7 20 - 25 25
10. Эльфсборг 18 5 8 5 32 - 25 23
11. Норрчёпинг 18 5 5 8 19 - 22 20
12. Варберг БоИС 18 5 4 9 15 - 31 19
13. Вернаму 18 4 6 8 18 - 28 18
14. Дегерфорс 18 3 3 12 14 - 35 12
15. Хельсинборг 18 2 5 11 12 - 28 11
16. Сундсвалль 18 3 1 14 17 - 46 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 9 8 1 0 28 - 6 25
2. Мальмё 9 7 1 1 19 - 6 22
3. Хаммарбю 10 6 3 1 22 - 8 21
4. АИК 9 6 2 1 11 - 5 20
5. Хеккен 9 6 1 2 22 - 12 19
6. Кальмар 9 6 1 2 10 - 4 19
7. Мьельбю 9 4 4 1 13 - 8 16
8. Эльфсборг 9 4 4 1 21 - 13 16
9. Гётеборг 9 4 3 2 12 - 7 15
10. Сириус 8 5 0 3 10 - 8 15
11. Варберг БоИС 9 3 2 4 7 - 13 11
12. Норрчёпинг 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Вернаму 8 2 4 2 7 - 6 10
14. Дегерфорс 9 2 3 4 8 - 16 9
15. Хельсинборг 10 2 3 5 6 - 12 9
16. Сундсвалль 9 3 0 6 12 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. Хаммарбю 8 5 0 3 13 - 5 15
3. Гётеборг 9 5 0 4 12 - 9 15
4. АИК 9 3 3 3 15 - 17 12
5. Юргорден 9 3 3 3 10 - 7 12
6. Мальмё 9 3 2 4 7 - 10 11
7. Мьельбю 9 3 2 4 5 - 8 11
8. Сириус 10 2 4 4 10 - 17 10
9. Норрчёпинг 9 2 3 4 7 - 12 9
10. Кальмар 9 2 2 5 11 - 13 8
11. Варберг БоИС 9 2 2 5 8 - 18 8
12. Вернаму 10 2 2 6 11 - 22 8
13. Эльфсборг 9 1 4 4 11 - 12 7
14. Дегерфорс 9 1 0 8 6 - 19 3
15. Хельсинборг 8 0 2 6 6 - 16 2
16. Сундсвалль 9 0 1 8 5 - 22 1
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  • — Вылет в Суперэттан
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Густафссон Виктор получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      25'
      Хаммар Юхан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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