1:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолСёдерберг Никлас
26' Желтая карточкаКарлберг Дуглас
1:1
27' ГолCamil Jebara
32' Желтая карточкаТамими Джонатан
44' Желтая карточкаOusmane Diawara
50' Красная карточкаPhilip Andersson I
90' Желтая карточкаКаддура Амр
90'+5
Ход матча
6'
26'
27'
1:1
32'
44'
90'
16
Jesper
Strid
20
Camil
Jebara
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Camil JebaraНападающий
- Нападающий
-
10 Хейер МелкерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Перссон ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Billy Magnusson
История личных встреч
Браге
Ландскруна
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёдерберг Никлас
|8
|0.42
|Перссон Хоаким
|6
|0.32
|Карлберг Дуглас
|4
|0.21
|Johan Arvidsson
|4
|0.21
|Рейнхольдссон Андре
|3 (1)
|0.16
|Тамими Джонатан
|2
|0.11
|Christopher Redenstrand
|2
|0.11
|Зеттерстрём Александр
|2
|0.11
|Хеллберг Сет
|1
|0.05
|Лундин Антон
|1
|0.05
|Jacob Stensson
|0
|0
|Редин Понтус
|0
|0
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|Henry Sletsjoee
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олссон Линус
|5
|0.26
|Ousmane Diawara
|5
|0.26
|Перссон Эрик
|4
|0.21
|Эгнелль Адам
|4
|0.21
|Оттоссон Филип
|1
|0.05
|Рапп Йохан
|1
|0.05
|Хейер Мелкер
|1
|0.05
|Viktor Ekblom
|1
|0.05
|Camil Jebara
|1
|0.05
|Jesper Strid
|1
|0.05
|Бликст Якоб
|0
|0
|Ткач Александр
|0
|0
|Edvin Dahlqvist
|0
|0
|Линнер Альбин
|0
|0
|Дзабич Робин
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеллберг Сет
|6
|0
|Henry Sletsjoee
|5
|0
|Карлберг Дуглас
|4
|0
|Редин Понтус
|2
|1
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Тамими Джонатан
|2
|0
|Фродиг Виктор
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Рейнхольдссон Андре
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Асанте Эйрик
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Malte Persson
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Andersson I
|4
|1
|Хейер Мелкер
|4
|1
|Erik Hedenquist
|4
|1
|Оттоссон Филип
|3
|1
|Каддура Амр
|3
|0
|Эгнелль Адам
|3
|0
|Ousmane Diawara
|3
|0
|Ткач Александр
|2
|0
|Бликст Якоб
|2
|0
|Перссон Эрик
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Camil Jebara
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Edvin Dahlqvist
|1
|0
|Линнер Альбин
|1
|0
|Вихльстранд Виктор
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
4
24%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
5
29%
29%
4
31%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
3
18%
1
8%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
25%
3
19%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
1
13%
6
38%
76-90
Забито
17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
12%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
5
29%
29%
3
23%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
7
41%
2
15%
76-90
Пропущено
11
13
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
4
31%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
6
55%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
6
46%
76-90
Забито
34
26
14 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
6
18%
3
12%
1-15
1
3%
5
19%
16-30
7
21%
4
15%
31-45
8
24%
6
23%
46-60
2
6%
5
19%
61-75
10
29%
29%
3
12%
76-90
Пропущено
19
29
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
2
11%
3
10%
1-15
2
11%
7
24%
16-30
2
11%
3
10%
31-45
8
42%
2
7%
46-60
3
16%
2
7%
61-75
2
11%
12
41%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Норрбю - Браге 2:2 Браге - Эстерсунд 1:0 Эребру - Браге 1:3 Браге - Хальмстад 1:2
Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2 Браге - Броммапойкарна 3:1 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Эребру 3:0 Сириус - Браге 3:3 Браге - Броммапойкарна 1:2
Ландскруна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сковде АИК 0:1 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1
Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|19
|14
|2
|3
|46 - 17
|44
|2.
|Броммапойкарна
|19
|10
|5
|4
|40 - 27
|35
|3.
|Браге
|19
|9
|7
|3
|34 - 19
|34
|4.
|Сковде АИК
|19
|8
|6
|5
|25 - 24
|30
|5.
|Эстер
|18
|8
|6
|4
|30 - 22
|30
|6.
|Треллеборг
|18
|8
|5
|5
|27 - 27
|29
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|19
|8
|3
|8
|35 - 30
|27
|8.
|Утсиктенс
|19
|7
|5
|7
|28 - 26
|26
|9.
|Эребру
|18
|7
|2
|9
|19 - 23
|23
|10.
|Ландскруна
|19
|5
|7
|7
|24 - 31
|22
|11.
|Эргрюте
|19
|4
|8
|7
|25 - 31
|20
|12.
|Норрбю
|19
|5
|5
|9
|20 - 29
|20
|13.
|Йёнчёпинг
|19
|5
|4
|10
|26 - 37
|19
|14.
|Вестерос
|18
|4
|6
|8
|23 - 31
|18
|15.
|Далкурд
|19
|5
|3
|11
|17 - 31
|18
|16.
|Эстерсунд
|19
|3
|6
|10
|17 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|10
|8
|2
|0
|28 - 11
|26
|2.
|Хальмстад
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|4.
|Браге
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|5.
|Эребру
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|6.
|Треллеборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|7.
|Утсиктенс
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|8.
|Сковде АИК
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|9.
|Эстер
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|10.
|Норрбю
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Ландскруна
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|12.
|Далкурд
|10
|4
|0
|6
|12 - 15
|12
|13.
|Йёнчёпинг
|10
|3
|1
|6
|16 - 22
|10
|14.
|Вестерос
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|15.
|Эстерсунд
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Эргрюте
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|10
|7
|2
|1
|26 - 9
|23
|2.
|Сковде АИК
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Эстер
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|4.
|Браге
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|5.
|Треллеборг
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|6.
|Утсиктенс
|9
|4
|0
|5
|14 - 15
|12
|7.
|Эргрюте
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|8.
|Ландскруна
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|9.
|Броммапойкарна
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|10.
|Йёнчёпинг
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|12.
|Вестерос
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Эребру
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|14.
|Норрбю
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|15.
|Эстерсунд
|11
|1
|3
|7
|8 - 19
|6
|16.
|Далкурд
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
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