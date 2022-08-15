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Швеция: Суперэттан

2022
Браге
1:1
Конец матча
Ландскруна
0'
1:0
6' Гол
Сёдерберг Никлас
26' Желтая карточка
Карлберг Дуглас
1:1
27' Гол
Camil Jebara
32' Желтая карточка
Тамими Джонатан
44' Желтая карточка
Ousmane Diawara
50' Красная карточка
Philip Andersson I
90' Желтая карточка
Каддура Амр
90'+5
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
5
Редин
Понтус
3
Асанте
Эйрик
23
Christopher
Redenstrand
12
Johan
Arvidsson
21
Henry
Sletsjoee
14
Jacob
Stensson
7
Перссон
Хоаким
10
Сёдерберг
Никлас
9
Карлберг
Дуглас
1
Каддура
Амр
13
Erik
Hedenquist
6
Philip
Andersson
I
2
Рапп
Йохан
16
Jesper
Strid
18
Оттоссон
Филип
24
Линдман
Эмиль
7
Ткач
Александр
20
Camil
Jebara
11
Ousmane
Diawara
10
Хейер
Мелкер
Браге
4-4-2
Ландскруна
3-4-3

История личных встреч

Браге
Ландскруна

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
5:1
С
1:2
С
2:1
С
4:1
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:2
С
2:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёдерберг Никлас 8 0.42
Перссон Хоаким 6 0.32
Карлберг Дуглас 4 0.21
Johan Arvidsson 4 0.21
Рейнхольдссон Андре 3 (1) 0.16
Тамими Джонатан 2 0.11
Christopher Redenstrand 2 0.11
Зеттерстрём Александр 2 0.11
Хеллберг Сет 1 0.05
Лундин Антон 1 0.05
Jacob Stensson 0 0
Редин Понтус 0 0
Filip Sjoeberg1 0 0
Henry Sletsjoee 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олссон Линус 5 0.26
Ousmane Diawara 5 0.26
Перссон Эрик 4 0.21
Эгнелль Адам 4 0.21
Оттоссон Филип 1 0.05
Рапп Йохан 1 0.05
Хейер Мелкер 1 0.05
Viktor Ekblom 1 0.05
Camil Jebara 1 0.05
Jesper Strid 1 0.05
Бликст Якоб 0 0
Ткач Александр 0 0
Edvin Dahlqvist 0 0
Линнер Альбин 0 0
Дзабич Робин 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеллберг Сет 6 0
Henry Sletsjoee 5 0
Карлберг Дуглас 4 0
Редин Понтус 2 1
Зеттерстрём Александр 3 0
Сёдерберг Никлас 3 0
Лундин Антон 2 0
Тамими Джонатан 2 0
Фродиг Виктор 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Рейнхольдссон Андре 1 0
Jacob Stensson 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Асанте Эйрик 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Malte Persson 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Andersson I 4 1
Хейер Мелкер 4 1
Erik Hedenquist 4 1
Оттоссон Филип 3 1
Каддура Амр 3 0
Эгнелль Адам 3 0
Ousmane Diawara 3 0
Ткач Александр 2 0
Бликст Якоб 2 0
Перссон Эрик 2 0
Дзабич Робин 2 0
Camil Jebara 2 0
Jesper Strid 2 0
Edvin Dahlqvist 1 0
Линнер Альбин 1 0
Вихльстранд Виктор 1 0
Йонссон Мелкер 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
4
24%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
5
29%
29%
4
31%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
3
18%
1
8%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
25%
3
19%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
1
13%
6
38%
76-90

Забито

17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
12%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
5
29%
29%
3
23%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
7
41%
2
15%
76-90

Пропущено

11
13
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
4
31%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
6
55%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
6
46%
76-90

Забито

34
26
14 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
6
18%
3
12%
1-15
1
3%
5
19%
16-30
7
21%
4
15%
31-45
8
24%
6
23%
46-60
2
6%
5
19%
61-75
10
29%
29%
3
12%
76-90

Пропущено

19
29
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
2
11%
3
10%
1-15
2
11%
7
24%
16-30
2
11%
3
10%
31-45
8
42%
2
7%
46-60
3
16%
2
7%
61-75
2
11%
12
41%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Норрбю - Браге 2:2 Браге - Эстерсунд 1:0 Эребру - Браге 1:3 Браге - Хальмстад 1:2
Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2 Браге - Броммапойкарна 3:1 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Эребру 3:0 Сириус - Браге 3:3 Браге - Броммапойкарна 1:2
Ландскруна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сковде АИК 0:1 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1
Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 19 14 2 3 46 - 17 44
2. Броммапойкарна 19 10 5 4 40 - 27 35
3. Браге 19 9 7 3 34 - 19 34
4. Сковде АИК 19 8 6 5 25 - 24 30
5. Эстер 18 8 6 4 30 - 22 30
6. Треллеборг 18 8 5 5 27 - 27 29
7. Сирианска Эскильстуна 19 8 3 8 35 - 30 27
8. Утсиктенс 19 7 5 7 28 - 26 26
9. Эребру 18 7 2 9 19 - 23 23
10. Ландскруна 19 5 7 7 24 - 31 22
11. Эргрюте 19 4 8 7 25 - 31 20
12. Норрбю 19 5 5 9 20 - 29 20
13. Йёнчёпинг 19 5 4 10 26 - 37 19
14. Вестерос 18 4 6 8 23 - 31 18
15. Далкурд 19 5 3 11 17 - 31 18
16. Эстерсунд 19 3 6 10 17 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 10 8 2 0 28 - 11 26
2. Хальмстад 9 7 0 2 20 - 8 21
3. Сирианска Эскильстуна 10 6 1 3 21 - 13 19
4. Браге 10 5 3 2 17 - 8 18
5. Эребру 10 5 1 4 12 - 12 16
6. Треллеборг 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Утсиктенс 10 3 5 2 14 - 11 14
8. Сковде АИК 10 3 4 3 10 - 11 13
9. Эстер 8 4 1 3 15 - 13 13
10. Норрбю 10 3 4 3 10 - 11 13
11. Ландскруна 8 3 3 2 13 - 13 12
12. Далкурд 10 4 0 6 12 - 15 12
13. Йёнчёпинг 10 3 1 6 16 - 22 10
14. Вестерос 9 2 4 3 13 - 15 10
15. Эстерсунд 8 2 3 3 9 - 12 9
16. Эргрюте 9 1 5 3 12 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 10 7 2 1 26 - 9 23
2. Сковде АИК 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Эстер 10 4 5 1 15 - 9 17
4. Браге 9 4 4 1 17 - 11 16
5. Треллеборг 9 4 2 3 14 - 15 14
6. Утсиктенс 9 4 0 5 14 - 15 12
7. Эргрюте 10 3 3 4 13 - 17 12
8. Ландскруна 11 2 4 5 11 - 18 10
9. Броммапойкарна 9 2 3 4 12 - 16 9
10. Йёнчёпинг 9 2 3 4 10 - 15 9
11. Сирианска Эскильстуна 9 2 2 5 14 - 17 8
12. Вестерос 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Эребру 8 2 1 5 7 - 11 7
14. Норрбю 9 2 1 6 10 - 18 7
15. Эстерсунд 11 1 3 7 8 - 19 6
16. Далкурд 9 1 3 5 5 - 16 6
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  • — Вылет в Эттан
  • 62'
    Emil Lindman уходит с поля. Линнер Альбин выходит вместо него
  • 50'
    УДАЛЕНИЕ! - Филип Андерссон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Ousmane Diawara получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Тамими Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Camil Jebara бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Карлберг Дуглас получил желтую карточку от судьи
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