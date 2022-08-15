1:0
Конец матча
0'
1:0
27' ГолХелльквист Филип
29' Желтая карточкаМааруф Самир
90' Желтая карточкаВасич Никола
90'+6
Ход матча
27'
29'
90'
15
Samuel
Holm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Васич НиколаНападающий
-
-
18 Robin Frej
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Сабах ЛоусонПолузащитник
-
16 Рафаэль ЙоркПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
История личных встреч
Броммапойкарна
Сирианска Эскильстуна
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|8
|0.42
|Васич Никола
|8 (2)
|0.42
|Marijan Cosic
|7
|0.37
|Хелльквист Филип
|4
|0.21
|Samuel Holm
|3 (1)
|0.16
|Rodin Deprem
|2
|0.11
|Gustav Sandberg-Magnusson
|2
|0.11
|Wilmer Odefalk
|1
|0.05
|Рашиди Херади
|1
|0.05
|David Zlotnik
|1
|0.05
|Oscar Krusnell
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|12 (1)
|0.63
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0.21
|Алсанати Андре
|3
|0.16
|Гётессон Виктор
|3
|0.16
|Sadmir Zekovic
|3
|0.16
|Рафаэль Йорк
|3
|0.16
|Худу Абдул Халик
|1
|0.05
|Форс Виктор
|1
|0.05
|Мааруф Самир
|1
|0.05
|Joel Berhane
|1
|0.05
|Мишель Феликс
|1
|0.05
|Маннс Йеспер
|1
|0.05
|Якубу Алию
|0
|0
|Коффей Эшли
|0
|0
|Anton Ekeroth
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustav Sandberg-Magnusson
|3
|0
|Марипу Никлас
|3
|0
|Samuel Holm
|3
|0
|Oscar Krusnell
|3
|0
|Monir Jelassi
|3
|0
|Marijan Cosic
|2
|0
|Amadeus Soegaard
|2
|0
|Rodin Deprem
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Richie Omorowa
|2
|0
|Хелльквист Филип
|1
|0
|Рашиди Херади
|1
|0
|Васич Никола
|1
|0
|David Zlotnik
|1
|0
|Абрахамссон Александер
|1
|0
|Alexander Almqvist
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шауш Абделькарим Маммар
|8
|1
|Форс Виктор
|6
|1
|Рафаэль Йорк
|4
|1
|Маркес Микаэль
|5
|0
|Коффей Эшли
|3
|1
|Мишель Феликс
|4
|0
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Сабах Лоусон
|3
|0
|Anton Ekeroth
|3
|0
|Алсанати Андре
|2
|0
|Amar Muhsin
|2
|0
|Мааруф Самир
|2
|0
|Гётессон Виктор
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
14
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
6
24%
1
7%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
1
4%
5
36%
31-45
7
28%
1
7%
46-60
3
12%
4
29%
61-75
3
12%
3
21%
76-90
Пропущено
14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
14%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
5
36%
4
24%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
2
14%
5
29%
29%
76-90
Забито
12
21
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
0
0%
3
14%
1-15
3
25%
4
19%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
5
24%
46-60
3
25%
2
10%
61-75
4
33%
7
33%
76-90
Пропущено
16
13
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
25%
1
8%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
3
19%
2
15%
76-90
Забито
37
35
16 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
6
16%
4
11%
1-15
8
22%
4
11%
16-30
2
5%
5
14%
31-45
8
22%
6
17%
46-60
6
16%
6
17%
61-75
7
19%
10
29%
76-90
Пропущено
30
30
15 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
6
20%
2
7%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
5
17%
6
20%
31-45
6
20%
6
20%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
5
17%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вестерос - Броммапойкарна 0:1 Броммапойкарна - Эребру 2:1 Сковде АИК - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Норрбю 5:2
Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Браге - Броммапойкарна 3:1 Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Браге - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 0:3
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арамеиска-Сюрьянска - Сирианска Эскильстуна 3:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:4 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2
Сирианска Эскильстуна - Далкурд 0:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 2:0 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Энскеде - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 0:4 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Троса-Вагнхёрад 1:1 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Сирианска Эскильстуна - Вяермбольс 2:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|19
|14
|2
|3
|46 - 17
|44
|2.
|Броммапойкарна
|19
|10
|5
|4
|40 - 27
|35
|3.
|Браге
|19
|9
|7
|3
|34 - 19
|34
|4.
|Сковде АИК
|19
|8
|6
|5
|25 - 24
|30
|5.
|Эстер
|18
|8
|6
|4
|30 - 22
|30
|6.
|Треллеборг
|18
|8
|5
|5
|27 - 27
|29
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|19
|8
|3
|8
|35 - 30
|27
|8.
|Утсиктенс
|19
|7
|5
|7
|28 - 26
|26
|9.
|Эребру
|18
|7
|2
|9
|19 - 23
|23
|10.
|Ландскруна
|19
|5
|7
|7
|24 - 31
|22
|11.
|Эргрюте
|19
|4
|8
|7
|25 - 31
|20
|12.
|Норрбю
|19
|5
|5
|9
|20 - 29
|20
|13.
|Йёнчёпинг
|19
|5
|4
|10
|26 - 37
|19
|14.
|Вестерос
|18
|4
|6
|8
|23 - 31
|18
|15.
|Далкурд
|19
|5
|3
|11
|17 - 31
|18
|16.
|Эстерсунд
|19
|3
|6
|10
|17 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|10
|8
|2
|0
|28 - 11
|26
|2.
|Хальмстад
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|4.
|Браге
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|5.
|Эребру
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|6.
|Треллеборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|7.
|Утсиктенс
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|8.
|Сковде АИК
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|9.
|Эстер
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|10.
|Норрбю
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Ландскруна
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|12.
|Далкурд
|10
|4
|0
|6
|12 - 15
|12
|13.
|Йёнчёпинг
|10
|3
|1
|6
|16 - 22
|10
|14.
|Вестерос
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|15.
|Эстерсунд
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Эргрюте
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|10
|7
|2
|1
|26 - 9
|23
|2.
|Сковде АИК
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Эстер
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|4.
|Браге
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|5.
|Треллеборг
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|6.
|Утсиктенс
|9
|4
|0
|5
|14 - 15
|12
|7.
|Эргрюте
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|8.
|Ландскруна
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|9.
|Броммапойкарна
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|10.
|Йёнчёпинг
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|12.
|Вестерос
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Эребру
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|14.
|Норрбю
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|15.
|Эстерсунд
|11
|1
|3
|7
|8 - 19
|6
|16.
|Далкурд
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
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