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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Гётеборг
0:0
Второй тайм: 47'
Хаммарбю
0'
31' Желтая карточка
Джазе Моханад
0:0
32' Не забитый пенальти
Якоб Кевин

Ход матча

31'
 
Джазе Моханад
32'
Якоб Кевин
0:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Хаммарбю
4.69
3.90
3.95
Все Коэффициенты
1
Хан
Уорнер
5
Яллоу
Александр
4
Юханссон
Карл
II
20
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
19
Hussein
Carneil
13
Свенссон
Густаф
23
Якоб
Кевин
8
Айеш
Хосам
9
Берг
Маркус
6
Марковик
Эман
25
Блажевич
Давор
2
Сандберг
Симон
21
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
5
Джазе
Моханад
20
Бесара
Нахир
8
Андерсен
Йеппе
6
Боянич
Дарьян
16
Людвигсон
Густав
9
Бериша
Ветон
40
Саиди
Абдельрахман
Гётеборг
4-3-3
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Хаммарбю

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

21 матч

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

А
3:0
ТМК
2:0
А
3:0
А
0:0
А
0:4
А
1:1
К
1:3
А
6:2
А
0:0
А
3:0
А
1:2
А
2:1
А
1:1
А
2:0
А
2:1
А
1:0
А
0:1
А
2:0
А
0:1
А
2:0
А
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 9 0.5
Якоб Кевин 4 0.22
Норлин Густаф 3 0.17
Терн Симон 2 0.11
Айеш Хосам 2 0.11
Вильхельмссон Оскар 2 0.11
Яллоу Александр 1 0.06
Hussein Carneil 1 0.06
Сана Тобиас 0 0
Свенссон Густаф 0 0
Johan Bangsbo 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Людвигсон Густав 8 0.44
Бесара Нахир 7 (1) 0.39
Сведберг Виллиот 5 0.28
Боянич Дарьян 2 0.11
Саиди Абдельрахман 2 0.11
Сельмани Астрит 2 (1) 0.11
Куртулус Эдвин 2 0.11
Джазе Моханад 1 0.06
Bjoern Paulsen 1 0.06
Бериша Ветон 1 0.06
Травалли Бубакарр 1 0.06
Лахдо Майкель 1 0.06
Сандберг Симон 0 0
Нильссон Джоэл 0 0
Садику Лорет 0 0
Колландер Деннис 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терн Симон 5 0
Юханссон Карл II 4 0
Берг Маркус 3 0
Вендт Оскар 3 0
Айеш Хосам 3 0
Вильхельмссон Оскар 3 0
Свенссон Густаф 2 0
Хан Уорнер 2 0
Бьярсмюр Маттиас 2 0
Яллоу Александр 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Норлин Густаф 2 0
Сана Тобиас 1 0
Эрикссон Себастьян 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джазе Моханад 4 0
Куртулус Эдвин 4 0
Фенгер Мадс 3 0
Садику Лорет 3 0
Андерсен Йеппе 2 0
Боянич Дарьян 2 0
Сандберг Симон 2 0
Сведберг Виллиот 2 0
Bjoern Paulsen 1 0
Пинас Шакилль 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Довин Оливер 1 0
Лахдо Майкель 1 0
Alper Demirol 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
12
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
9 Не забивали 13
0
0%
1
8%
1-15
3
25%
5
42%
16-30
5
42%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
17%
2
17%
76-90

Пропущено

6
5
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
3
50%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

12
21
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
4
33%
5
24%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
6
29%
61-75
4
33%
5
24%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Забито

24
33
14 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
1
4%
3
9%
1-15
4
17%
6
18%
16-30
9
38%
7
21%
31-45
2
8%
3
9%
46-60
2
8%
7
21%
61-75
6
25%
7
21%
76-90

Пропущено

15
14
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
7%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
5
33%
2
14%
46-60
5
33%
3
21%
61-75
1
7%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Мьельбю 1:1
Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Миллуолл - Хаммарбю 0:0
Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Хаммарбю - АИК 3:3 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 18 11 4 3 38 - 13 37
2. Хеккен 0:0 18 10 6 2 42 - 25 36
3. Хаммарбю 0:0 18 10 4 4 34 - 13 34
4. Мальмё 18 10 3 5 26 - 16 33
5. АИК 18 9 5 4 26 - 22 32
6. Гётеборг 0:0 18 9 4 5 24 - 15 31
7. Мьельбю 0:0 18 7 7 4 18 - 15 28
8. Кальмар 18 8 3 7 21 - 17 27
9. Сириус 18 7 4 7 20 - 25 25
10. Эльфсборг 18 5 8 5 32 - 25 23
11. Норрчёпинг 18 5 5 8 19 - 22 20
12. Варберг БоИС 18 5 4 9 15 - 31 19
13. Вернаму 18 4 6 8 18 - 28 18
14. Дегерфорс 18 3 3 12 14 - 35 12
15. Хельсинборг 18 2 5 11 12 - 28 11
16. Сундсвалль 18 3 1 14 17 - 46 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 9 8 1 0 28 - 6 25
2. Мальмё 9 7 1 1 19 - 6 22
3. Хаммарбю 0:0 10 6 3 1 22 - 8 21
4. АИК 9 6 2 1 11 - 5 20
5. Кальмар 9 6 1 2 10 - 4 19
6. Хеккен 0:0 9 5 2 2 21 - 12 17
7. Мьельбю 0:0 9 4 4 1 13 - 8 16
8. Эльфсборг 9 4 4 1 21 - 13 16
9. Гётеборг 0:0 9 4 4 1 12 - 6 16
10. Сириус 8 5 0 3 10 - 8 15
11. Варберг БоИС 9 3 2 4 7 - 13 11
12. Норрчёпинг 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Вернаму 8 2 4 2 7 - 6 10
14. Дегерфорс 9 2 3 4 8 - 16 9
15. Хельсинборг 10 2 3 5 6 - 12 9
16. Сундсвалль 9 3 0 6 12 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 0:0 9 5 4 0 21 - 13 19
2. Гётеборг 0:0 9 5 0 4 12 - 9 15
3. Хаммарбю 0:0 8 4 1 3 12 - 5 13
4. Мьельбю 0:0 9 3 3 3 5 - 7 12
5. АИК 9 3 3 3 15 - 17 12
6. Юргорден 9 3 3 3 10 - 7 12
7. Мальмё 9 3 2 4 7 - 10 11
8. Сириус 10 2 4 4 10 - 17 10
9. Норрчёпинг 9 2 3 4 7 - 12 9
10. Кальмар 9 2 2 5 11 - 13 8
11. Варберг БоИС 9 2 2 5 8 - 18 8
12. Вернаму 10 2 2 6 11 - 22 8
13. Эльфсборг 9 1 4 4 11 - 12 7
14. Дегерфорс 9 1 0 8 6 - 19 3
15. Хельсинборг 8 0 2 6 6 - 16 2
16. Сундсвалль 9 0 1 8 5 - 22 1
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  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Якоб Кевин пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    31'
    Джазе Моханад получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Хаммарбю
4.69
3.90
3.95
Все Коэффициенты
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