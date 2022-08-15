Стадион: Гамла Уллеви Зрители: 17351
0'
31' Желтая карточкаДжазе Моханад
0:0
32' Не забитый пенальтиЯкоб Кевин
0:1
77' ГолТравалли Бубакарр
90' Желтая карточкаБесара Нахир
90'+6
Ход матча
31'
32'
0:0
77'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
17
Вендт
Оскар
23
Якоб
Кевин
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Якоб КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сорга ЭрикНападающий
- Нападающий
-
29 Saidu Salisu
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Довин ОливерВратарь
- Защитник
-
15 Вагич ПавлеЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
17 Конча ДавидНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Гётеборг
Хаммарбю
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
21 матч
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|9
|0.5
|Якоб Кевин
|4
|0.22
|Норлин Густаф
|3
|0.17
|Терн Симон
|2
|0.11
|Айеш Хосам
|2
|0.11
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.11
|Яллоу Александр
|1
|0.06
|Hussein Carneil
|1
|0.06
|Сана Тобиас
|0
|0
|Свенссон Густаф
|0
|0
|Johan Bangsbo
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Людвигсон Густав
|8
|0.44
|Бесара Нахир
|7 (1)
|0.39
|Сведберг Виллиот
|5
|0.28
|Боянич Дарьян
|2
|0.11
|Саиди Абдельрахман
|2
|0.11
|Сельмани Астрит
|2 (1)
|0.11
|Травалли Бубакарр
|2
|0.11
|Куртулус Эдвин
|2
|0.11
|Джазе Моханад
|1
|0.06
|Bjoern Paulsen
|1
|0.06
|Бериша Ветон
|1
|0.06
|Лахдо Майкель
|1
|0.06
|Сандберг Симон
|0
|0
|Нильссон Джоэл
|0
|0
|Садику Лорет
|0
|0
|Колландер Деннис
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Терн Симон
|5
|0
|Юханссон Карл II
|4
|0
|Берг Маркус
|3
|0
|Вендт Оскар
|3
|0
|Айеш Хосам
|3
|0
|Вильхельмссон Оскар
|3
|0
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Хан Уорнер
|2
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Эрикссон Себастьян
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джазе Моханад
|4
|0
|Куртулус Эдвин
|4
|0
|Фенгер Мадс
|3
|0
|Садику Лорет
|3
|0
|Андерсен Йеппе
|2
|0
|Боянич Дарьян
|2
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Сведберг Виллиот
|2
|0
|Бесара Нахир
|1
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Пинас Шакилль
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
|Alper Demirol
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
13
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
0
0%
1
8%
1-15
3
25%
5
38%
16-30
5
42%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
17%
3
23%
76-90
Пропущено
7
5
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
12
21
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
4
33%
5
24%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
6
29%
61-75
4
33%
5
24%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Забито
24
34
14 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
1
4%
3
9%
1-15
4
17%
6
18%
16-30
9
38%
7
21%
31-45
2
8%
3
9%
46-60
2
8%
7
21%
61-75
6
25%
8
24%
76-90
Пропущено
16
14
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
6%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
5
31%
2
14%
46-60
5
31%
3
21%
61-75
2
13%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Мьельбю 1:1
Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Миллуолл - Хаммарбю 0:0
Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Хаммарбю - АИК 3:3 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|18
|11
|5
|2
|43 - 25
|38
|2.
|Юргорден
|18
|11
|4
|3
|38 - 13
|37
|3.
|Хаммарбю
|18
|11
|3
|4
|35 - 13
|36
|4.
|Мальмё
|18
|10
|3
|5
|26 - 16
|33
|5.
|АИК
|18
|9
|5
|4
|26 - 22
|32
|6.
|Гётеборг
|18
|9
|3
|6
|24 - 16
|30
|7.
|Кальмар
|18
|8
|3
|7
|21 - 17
|27
|8.
|Мьельбю
|18
|7
|6
|5
|18 - 16
|27
|9.
|Сириус
|18
|7
|4
|7
|20 - 25
|25
|10.
|Эльфсборг
|18
|5
|8
|5
|32 - 25
|23
|11.
|Норрчёпинг
|18
|5
|5
|8
|19 - 22
|20
|12.
|Варберг БоИС
|18
|5
|4
|9
|15 - 31
|19
|13.
|Вернаму
|18
|4
|6
|8
|18 - 28
|18
|14.
|Дегерфорс
|18
|3
|3
|12
|14 - 35
|12
|15.
|Хельсинборг
|18
|2
|5
|11
|12 - 28
|11
|16.
|Сундсвалль
|18
|3
|1
|14
|17 - 46
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|9
|8
|1
|0
|28 - 6
|25
|2.
|Мальмё
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|3.
|Хаммарбю
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|АИК
|9
|6
|2
|1
|11 - 5
|20
|5.
|Хеккен
|9
|6
|1
|2
|22 - 12
|19
|6.
|Кальмар
|9
|6
|1
|2
|10 - 4
|19
|7.
|Мьельбю
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|8.
|Эльфсборг
|9
|4
|4
|1
|21 - 13
|16
|9.
|Гётеборг
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|10.
|Сириус
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|11.
|Варберг БоИС
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|12.
|Норрчёпинг
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|13.
|Вернаму
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|14.
|Дегерфорс
|9
|2
|3
|4
|8 - 16
|9
|15.
|Хельсинборг
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|16.
|Сундсвалль
|9
|3
|0
|6
|12 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|9
|5
|4
|0
|21 - 13
|19
|2.
|Хаммарбю
|8
|5
|0
|3
|13 - 5
|15
|3.
|Гётеборг
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|4.
|АИК
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|5.
|Юргорден
|9
|3
|3
|3
|10 - 7
|12
|6.
|Мальмё
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|7.
|Мьельбю
|9
|3
|2
|4
|5 - 8
|11
|8.
|Сириус
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|9.
|Норрчёпинг
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|10.
|Кальмар
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|11.
|Варберг БоИС
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|12.
|Вернаму
|10
|2
|2
|6
|11 - 22
|8
|13.
|Эльфсборг
|9
|1
|4
|4
|11 - 12
|7
|14.
|Дегерфорс
|9
|1
|0
|8
|6 - 19
|3
|15.
|Хельсинборг
|8
|0
|2
|6
|6 - 16
|2
|16.
|Сундсвалль
|9
|0
|1
|8
|5 - 22
|1
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