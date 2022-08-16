0'
27' Желтая карточкаLucas Shlimon
0:1
47' ГолХамад Илоан
1:1
60' ГолКосица Дзенис
90' Желтая карточкаПавич Маттиас
90' Желтая карточкаАндрессон Аксель
90' Красная карточкаМоро Насиру
90' Желтая карточкаСтенберг Джон
90'+8
Ход матча
27'
47'
0:1
60'
90'
90'
90'
90'
22
Кусу
Манассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ahmed Bonnah
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хамад ИлоанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
История личных встреч
Эстер
Эребру
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергмарк-Виберг Адам
|7 (1)
|0.37
|Родич Владимир
|3
|0.16
|Косица Дзенис
|3
|0.16
|Вестермарк Йеспер
|3
|0.16
|Рочестер Соренсен Марк
|3 (1)
|0.16
|Павич Маттиас
|2
|0.11
|Магнуссон Исак
|2
|0.11
|Ahmed Bonnah
|2
|0.11
|Стенберг Джон
|2
|0.11
|Карлссон Монц
|1
|0.05
|Кусу Манассе
|1
|0.05
|Адольфссон Маттис
|1
|0.05
|Хейкссон Алекс
|1
|0.05
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Дротт Джонатан
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамад Илоан
|4 (1)
|0.21
|Миллескуг Ноэль
|4
|0.21
|Бьорндал Эрик
|3
|0.16
|Тиль Венсан
|2
|0.11
|Валкер Кевин
|1
|0.05
|Ясин Ахмед
|1
|0.05
|Густавссон Даниэль
|1
|0.05
|Андрессон Аксель
|1
|0.05
|Экани Виктор
|1
|0.05
|Ларссон Джейк
|1
|0.05
|Моро Насиру
|1
|0.05
|Эскелинен Виллиам
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Сегер Давид
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенберг Джон
|5
|0
|Вестермарк Йеспер
|4
|0
|Павич Маттиас
|4
|0
|Хейкссон Алекс
|4
|0
|Ahmed Bonnah
|4
|0
|Варманен Тату
|2
|1
|Сильверхолт Оливер
|3
|0
|Карлссон Монц
|3
|0
|Кусу Манассе
|3
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|1
|Косица Дзенис
|2
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Магнуссон Исак
|2
|0
|Адольфссон Маттис
|2
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|Дротт Джонатан
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Джейк
|3
|1
|Моро Насиру
|3
|1
|Андрессон Аксель
|4
|0
|Сегер Давид
|4
|0
|Валкер Кевин
|3
|0
|Бьорндал Эрик
|3
|0
|Хамад Илоан
|2
|0
|Густавссон Даниэль
|2
|0
|Ясин Ахмед
|2
|0
|Экани Виктор
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Samuel Dahl
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|0
|1
|Али Хусейн
|1
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Olatomi Olaniyan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
9
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
2
13%
4
44%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
3
33%
31-45
5
31%
1
11%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
1
11%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
5
45%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
1
9%
76-90
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
2
13%
2
17%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
5
31%
4
33%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
3
38%
3
25%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
33%
76-90
Забито
32
21
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 10
1 Не забивали 5
4
13%
6
29%
1-15
5
16%
1
5%
16-30
5
16%
3
14%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
8
25%
5
24%
76-90
Пропущено
22
23
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
0
0%
7
30%
1-15
5
23%
5
22%
16-30
5
23%
2
9%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сковде АИК - Эстер 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2
Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг - Эстер 1:2 Эстер - Хальмстад 1:4 Эребру - Эстер 2:1 Эстер - Норрбю 2:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2 Ландскруна - Эстер 1:3 Эстер - Хельсинборг 2:4
Эребру
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эребру - Эргрюте 0:1 Броммапойкарна - Эребру 2:1 Эребру - Браге 1:3 Эребру - Утсиктенс 2:0
Далкурд - Эребру 0:2 Эребру - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Эребру 2:0 Ландскруна - Эребру 2:1 АИК - Эребру 3:2 Эребру - Броммапойкарна 0:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сковде АИК - Эребру 0:0 Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0 Вестерос - Эребру 2:1 Эребру - Хальмстад 0:2 Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|19
|14
|2
|3
|46 - 17
|44
|2.
|Броммапойкарна
|19
|10
|5
|4
|40 - 27
|35
|3.
|Браге
|19
|9
|7
|3
|34 - 19
|34
|4.
|Эстер
|19
|8
|7
|4
|31 - 23
|31
|5.
|Треллеборг
|19
|8
|6
|5
|31 - 31
|30
|6.
|Сковде АИК
|19
|8
|6
|5
|25 - 24
|30
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|19
|8
|3
|8
|35 - 30
|27
|8.
|Утсиктенс
|19
|7
|5
|7
|28 - 26
|26
|9.
|Эребру
|19
|7
|3
|9
|20 - 24
|24
|10.
|Ландскруна
|19
|5
|7
|7
|24 - 31
|22
|11.
|Эргрюте
|19
|4
|8
|7
|25 - 31
|20
|12.
|Норрбю
|19
|5
|5
|9
|20 - 29
|20
|13.
|Йёнчёпинг
|19
|5
|4
|10
|26 - 37
|19
|14.
|Вестерос
|19
|4
|7
|8
|27 - 35
|19
|15.
|Далкурд
|19
|5
|3
|11
|17 - 31
|18
|16.
|Эстерсунд
|19
|3
|6
|10
|17 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|10
|8
|2
|0
|28 - 11
|26
|2.
|Хальмстад
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|4.
|Браге
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|5.
|Эребру
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|6.
|Треллеборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|7.
|Эстер
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|8.
|Утсиктенс
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|9.
|Сковде АИК
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|10.
|Норрбю
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Ландскруна
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|12.
|Далкурд
|10
|4
|0
|6
|12 - 15
|12
|13.
|Вестерос
|10
|2
|5
|3
|17 - 19
|11
|14.
|Йёнчёпинг
|10
|3
|1
|6
|16 - 22
|10
|15.
|Эстерсунд
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Эргрюте
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|10
|7
|2
|1
|26 - 9
|23
|2.
|Сковде АИК
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Эстер
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|4.
|Браге
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|5.
|Треллеборг
|10
|4
|3
|3
|18 - 19
|15
|6.
|Утсиктенс
|9
|4
|0
|5
|14 - 15
|12
|7.
|Эргрюте
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|8.
|Ландскруна
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|9.
|Броммапойкарна
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|10.
|Йёнчёпинг
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|11.
|Вестерос
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|12.
|Эребру
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|14.
|Норрбю
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|15.
|Эстерсунд
|11
|1
|3
|7
|8 - 19
|6
|16.
|Далкурд
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан