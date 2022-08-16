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Швеция: Суперэттан

2022
Эстер
1:1
Конец матча
Эребру
0'
27' Желтая карточка
Lucas Shlimon
0:1
47' Гол
Хамад Илоан
1:1
60' Гол
Косица Дзенис
90' Желтая карточка
Павич Маттиас
90' Желтая карточка
Андрессон Аксель
90' Красная карточка
Моро Насиру
90' Желтая карточка
Стенберг Джон
90'+8
12
Штулич
Виктор
2
Павич
Маттиас
4
Стенберг
Джон
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
23
Родич
Владимир
22
Кусу
Манассе
8
Хейкссон
Алекс
9
Рочестер
Соренсен
Марк
19
Бергмарк-Виберг
Адам
7
Косица
Дзенис
20
Эскелинен
Виллиам
2
Бьёрнквист
Даниэль
15
Бергмарк
Никлас
4
Моро
Насиру
30
Samuel
Dahl
7
Ясин
Ахмед
22
Lucas
Shlimon
27
Вальгейрссон
Вальгейр
90
Густавссон
Даниэль
11
Хамад
Илоан
9
Бьорндал
Эрик
Эстер
4-4-2
Эребру
4-4-2

История личных встреч

Эстер
Эребру

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 7 (1) 0.37
Родич Владимир 3 0.16
Косица Дзенис 3 0.16
Вестермарк Йеспер 3 0.16
Рочестер Соренсен Марк 3 (1) 0.16
Павич Маттиас 2 0.11
Магнуссон Исак 2 0.11
Ahmed Bonnah 2 0.11
Стенберг Джон 2 0.11
Карлссон Монц 1 0.05
Кусу Манассе 1 0.05
Адольфссон Маттис 1 0.05
Хейкссон Алекс 1 0.05
Сильверхолт Оливер 0 0
Дротт Джонатан 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамад Илоан 4 (1) 0.21
Миллескуг Ноэль 4 0.21
Бьорндал Эрик 3 0.16
Тиль Венсан 2 0.11
Валкер Кевин 1 0.05
Ясин Ахмед 1 0.05
Густавссон Даниэль 1 0.05
Андрессон Аксель 1 0.05
Экани Виктор 1 0.05
Ларссон Джейк 1 0.05
Моро Насиру 1 0.05
Эскелинен Виллиам 0 0
Бьёрнквист Даниэль 0 0
Хьертстранд Бенджамин 0 0
Samuel Dahl 0 0
Сегер Давид 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенберг Джон 5 0
Вестермарк Йеспер 4 0
Павич Маттиас 4 0
Хейкссон Алекс 4 0
Ahmed Bonnah 4 0
Варманен Тату 2 1
Сильверхолт Оливер 3 0
Карлссон Монц 3 0
Кусу Манассе 3 0
Нилльсон Маттиас 1 1
Косица Дзенис 2 0
Родич Владимир 2 0
Магнуссон Исак 2 0
Адольфссон Маттис 2 0
Бергмарк-Виберг Адам 2 0
Дротт Джонатан 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Джейк 3 1
Моро Насиру 3 1
Андрессон Аксель 4 0
Сегер Давид 4 0
Валкер Кевин 3 0
Бьорндал Эрик 3 0
Хамад Илоан 2 0
Густавссон Даниэль 2 0
Ясин Ахмед 2 0
Экани Виктор 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Samuel Dahl 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Бергмарк Никлас 0 1
Али Хусейн 1 0
Эскелинен Виллиам 1 0
Хьертстранд Бенджамин 1 0
Тиль Венсан 1 0
Olatomi Olaniyan 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
2
13%
4
44%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
3
33%
31-45
5
31%
1
11%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
1
11%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
5
45%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
1
9%
76-90

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
2
13%
2
17%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
5
31%
4
33%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
3
38%
3
25%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
33%
76-90

Забито

32
21
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 10
1 Не забивали 5
4
13%
6
29%
1-15
5
16%
1
5%
16-30
5
16%
3
14%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
8
25%
5
24%
76-90

Пропущено

22
23
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
0
0%
7
30%
1-15
5
23%
5
22%
16-30
5
23%
2
9%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сковде АИК - Эстер 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2
Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг - Эстер 1:2 Эстер - Хальмстад 1:4 Эребру - Эстер 2:1 Эстер - Норрбю 2:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2 Ландскруна - Эстер 1:3 Эстер - Хельсинборг 2:4
Эребру
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эребру - Эргрюте 0:1 Броммапойкарна - Эребру 2:1 Эребру - Браге 1:3 Эребру - Утсиктенс 2:0
Далкурд - Эребру 0:2 Эребру - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Эребру 2:0 Ландскруна - Эребру 2:1 АИК - Эребру 3:2 Эребру - Броммапойкарна 0:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сковде АИК - Эребру 0:0 Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0 Вестерос - Эребру 2:1 Эребру - Хальмстад 0:2 Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 19 14 2 3 46 - 17 44
2. Броммапойкарна 19 10 5 4 40 - 27 35
3. Браге 19 9 7 3 34 - 19 34
4. Эстер 19 8 7 4 31 - 23 31
5. Треллеборг 19 8 6 5 31 - 31 30
6. Сковде АИК 19 8 6 5 25 - 24 30
7. Сирианска Эскильстуна 19 8 3 8 35 - 30 27
8. Утсиктенс 19 7 5 7 28 - 26 26
9. Эребру 19 7 3 9 20 - 24 24
10. Ландскруна 19 5 7 7 24 - 31 22
11. Эргрюте 19 4 8 7 25 - 31 20
12. Норрбю 19 5 5 9 20 - 29 20
13. Йёнчёпинг 19 5 4 10 26 - 37 19
14. Вестерос 19 4 7 8 27 - 35 19
15. Далкурд 19 5 3 11 17 - 31 18
16. Эстерсунд 19 3 6 10 17 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 10 8 2 0 28 - 11 26
2. Хальмстад 9 7 0 2 20 - 8 21
3. Сирианска Эскильстуна 10 6 1 3 21 - 13 19
4. Браге 10 5 3 2 17 - 8 18
5. Эребру 10 5 1 4 12 - 12 16
6. Треллеборг 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Эстер 9 4 2 3 16 - 14 14
8. Утсиктенс 10 3 5 2 14 - 11 14
9. Сковде АИК 10 3 4 3 10 - 11 13
10. Норрбю 10 3 4 3 10 - 11 13
11. Ландскруна 8 3 3 2 13 - 13 12
12. Далкурд 10 4 0 6 12 - 15 12
13. Вестерос 10 2 5 3 17 - 19 11
14. Йёнчёпинг 10 3 1 6 16 - 22 10
15. Эстерсунд 8 2 3 3 9 - 12 9
16. Эргрюте 9 1 5 3 12 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 10 7 2 1 26 - 9 23
2. Сковде АИК 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Эстер 10 4 5 1 15 - 9 17
4. Браге 9 4 4 1 17 - 11 16
5. Треллеборг 10 4 3 3 18 - 19 15
6. Утсиктенс 9 4 0 5 14 - 15 12
7. Эргрюте 10 3 3 4 13 - 17 12
8. Ландскруна 11 2 4 5 11 - 18 10
9. Броммапойкарна 9 2 3 4 12 - 16 9
10. Йёнчёпинг 9 2 3 4 10 - 15 9
11. Вестерос 9 2 2 5 10 - 16 8
12. Эребру 9 2 2 5 8 - 12 8
13. Сирианска Эскильстуна 9 2 2 5 14 - 17 8
14. Норрбю 9 2 1 6 10 - 18 7
15. Эстерсунд 11 1 3 7 8 - 19 6
16. Далкурд 9 1 3 5 5 - 16 6
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    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Хамад Илоан бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      27'
      Lucas Shlimon получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эстер 1:1 Эребру онлайн

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