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США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес
0:0
Перерыв
Ди Си Юнайтед
0'
28' Желтая карточка
Jackson Hopkins
44' Желтая карточка
Моррисон Равел

Ход матча

28'
 
Jackson Hopkins
44'
 
Моррисон Равел
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Ди Си Юнайтед
1.27
6.95
9.80
Все Коэффициенты
16
Крепо
Максим
2
Эскобар
Франко
4
Сегура
Эдди
3
Мурильо
Хесус
12
Паласиос
Диего
23
Акоста
Келлин
6
Санчес
Илье
20
Сифуэнтес
Хосе
10
Вела
Карлос
9
Аранго
Кристиан
17
Родригес
Брайан
II
32
Очоа
Дэвид
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
93
Альфаро
Тони
97
Sami
Guediri
25
Jackson
Hopkins
44
Палссон
Виктор
49
Моррисон
Равел
13
Sofiane
Djeffal
11
Фунтас
Таксиархис
77
Martín
Rodríguez1
Лос-Анджелес
4-3-3
Ди Си Юнайтед
4-3-3

История личных встреч

Лос-Анджелес
Ди Си Юнайтед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
0:4
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 12 (1) 0.5
Вела Карлос 8 (2) 0.33
Сифуэнтес Хосе 7 0.29
Опоку Квадво 5 0.21
Холлингсхед Райан 4 0.17
Мурильо Хесус 2 0.08
Родригес Брайан II 2 0.08
Акоста Келлин 2 0.08
Мусовски Дэниел 2 0.08
Бэйл Гарет 2 0.08
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.08
Паласиос Диего 1 0.04
Эскобар Франко 1 0.04
Фалл Мамаду 1 0.04
Санчес Илье 1 0.04
Блессинг Латиф 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 11 0.44
Камара Ола 7 (1) 0.28
Эстрада Майкл 4 (1) 0.16
Nigel Robertha 1 0.04
Каноуз Расселл 1 0.04
Дуркин Кристофер 1 0.04
Смит Кимарни 1 0.04
Флорес Эдисон 1 0.04
Бирнбом Стив 1 0.04
Грессель Юлиан 0 0
Найяр Энди 0 0
Смит Брэд 0 0
Drew Skundrich 0 0
Jackson Hopkins 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалл Мамаду 6 0
Сифуэнтес Хосе 6 0
Акоста Келлин 5 0
Мурильо Хесус 5 0
Паласиос Диего 5 0
Санчес Илье 3 0
Холлингсхед Райан 3 0
Аранго Кристиан 3 0
Анри Дониэл 2 0
Вела Карлос 2 0
Крепо Максим 2 0
Ибеага Себастьен 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Кьеллини Джорджо 1 0
Эскобар Франко 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Daniel Crisostomo 1 0
Родригес Брайан II 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найяр Энди 5 0
Хайнс-Айк Брендан 5 0
Дуркин Кристофер 3 1
Бирнбом Стив 4 0
Каноуз Расселл 4 0
Jackson Hopkins 4 0
Одои-Атсем Крис 3 0
Sofiane Djeffal 3 0
Камара Ола 1 1
Грессель Юлиан 2 0
Смит Брэд 2 0
Nigel Robertha 2 0
Drew Skundrich 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Палссон Виктор 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Альфаро Тони 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Пинс Донован 1 0
Sami Guediri 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
12
13 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
10 Не забивали 18
3
9%
4
33%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
6
18%
1
8%
31-45
6
18%
1
8%
46-60
7
21%
2
17%
61-75
8
24%
4
33%
76-90

Пропущено

12
26
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
25%
2
8%
1-15
2
17%
5
19%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
1
8%
6
23%
46-60
1
8%
6
23%
61-75
3
25%
2
8%
76-90

Забито

18
18
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
7
39%
31-45
5
28%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
7
39%
4
22%
76-90

Пропущено

11
20
9 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
18%
5
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
5
45%
5
25%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
9%
8
40%
76-90

Забито

52
30
19 В 1-м тайме 15
33 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 8
2 Не забивали 9
4
8%
5
17%
1-15
7
13%
2
7%
16-30
8
15%
8
27%
31-45
11
21%
4
13%
46-60
7
13%
3
10%
61-75
15
29%
8
27%
76-90

Пропущено

23
46
16 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
5
22%
7
15%
1-15
4
17%
5
11%
16-30
7
30%
10
22%
31-45
2
9%
7
15%
46-60
1
4%
7
15%
61-75
4
17%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2
Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1
Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 25 13 9 3 45 - 19 48
2. Клёб де Фут Монреаль 25 13 4 8 43 - 41 43
3. Нью-Йорк Сити 24 12 6 6 45 - 27 42
4. Нью-Йорк Ред Буллз 25 10 7 8 38 - 31 37
5. Коламбус Кру 23 8 10 5 32 - 25 34
6. Нью-Инглэнд Революшн 24 8 9 7 36 - 34 33
7. Цинциннати 25 8 9 8 42 - 45 33
8. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
9. Интер Майами 25 9 6 10 32 - 41 33
10. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
11. Торонто 25 8 5 12 37 - 43 29
12. Шарлотт 25 9 2 14 30 - 39 29
13. Атланта Юнайтед 24 7 8 9 33 - 36 29
14. Ди Си Юнайтед 0:0 25 6 5 14 28 - 48 23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 24 16 4 4 51 - 24 52
2. Остин 25 14 6 5 54 - 34 48
3. Даллас 26 10 9 7 38 - 28 39
4. Миннесота Юнайтед 25 11 5 9 40 - 35 38
5. Реал Солт-Лейк 25 10 7 8 33 - 34 37
6. Лос-Анджелес Гэлакси 24 10 3 11 37 - 34 33
7. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
8. Нэшвилл 26 8 9 9 34 - 36 33
9. Сиэтл Саундерс 25 10 2 13 32 - 31 32
10. Колорадо Рэпидс 24 8 7 9 35 - 37 31
11. Ванкувер Уайткэпс 25 8 6 11 29 - 44 30
12. Хьюстон Динамо 25 7 4 14 31 - 42 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 25 5 9 11 40 - 53 24
14. Спортинг Канзас-Сити 26 6 5 15 26 - 48 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Интер Майами 13 7 3 3 25 - 22 24
5. Торонто 13 7 1 5 23 - 20 22
6. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
7. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 0:0 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 12 3 4 5 18 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 14 10 3 1 33 - 13 33
2. Колорадо Рэпидс 13 7 4 2 22 - 12 25
3. Даллас 13 7 3 3 22 - 12 24
4. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
5. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 7 1 5 25 - 18 22
7. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
8. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
9. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14
14. Нэшвилл 12 3 5 4 17 - 17 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Ди Си Юнайтед 0:0 12 2 2 8 10 - 28 8
12. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
13. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
14. Шарлотт 13 1 2 10 10 - 29 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 0:0 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Реал Солт-Лейк 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
8. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 13 2 3 8 13 - 29 9
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Моррисон Равел получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Jackson Hopkins получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Ди Си Юнайтед
1.27
6.95
9.80
Все Коэффициенты
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Лос-Анджелес
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