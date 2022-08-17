Стадион: Banc of California Stadium
0:0
Перерыв
Ход матча
28'
44'
16
Крепо
Максим
10
Вела
Карлос
32
Очоа
Дэвид
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
93
Альфаро
Тони
97
Sami
Guediri
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Опоку КвадвоНападающий
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
- Основной состав
-
32 Очоа ДэвидВратарь
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
-
97 Sami GuediriЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Берри МигельНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
История личных встреч
Лос-Анджелес
Ди Си Юнайтед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|12 (1)
|0.5
|Вела Карлос
|8 (2)
|0.33
|Сифуэнтес Хосе
|7
|0.29
|Опоку Квадво
|5
|0.21
|Холлингсхед Райан
|4
|0.17
|Мурильо Хесус
|2
|0.08
|Родригес Брайан II
|2
|0.08
|Акоста Келлин
|2
|0.08
|Мусовски Дэниел
|2
|0.08
|Бэйл Гарет
|2
|0.08
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0.08
|Паласиос Диего
|1
|0.04
|Эскобар Франко
|1
|0.04
|Фалл Мамаду
|1
|0.04
|Санчес Илье
|1
|0.04
|Блессинг Латиф
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|11
|0.44
|Камара Ола
|7 (1)
|0.28
|Эстрада Майкл
|4 (1)
|0.16
|Nigel Robertha
|1
|0.04
|Каноуз Расселл
|1
|0.04
|Дуркин Кристофер
|1
|0.04
|Смит Кимарни
|1
|0.04
|Флорес Эдисон
|1
|0.04
|Бирнбом Стив
|1
|0.04
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Найяр Энди
|0
|0
|Смит Брэд
|0
|0
|Drew Skundrich
|0
|0
|Jackson Hopkins
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалл Мамаду
|6
|0
|Сифуэнтес Хосе
|6
|0
|Акоста Келлин
|5
|0
|Мурильо Хесус
|5
|0
|Паласиос Диего
|5
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Анри Дониэл
|2
|0
|Вела Карлос
|2
|0
|Крепо Максим
|2
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|Эскобар Франко
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Daniel Crisostomo
|1
|0
|Родригес Брайан II
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Найяр Энди
|5
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|5
|0
|Дуркин Кристофер
|3
|1
|Бирнбом Стив
|4
|0
|Каноуз Расселл
|4
|0
|Jackson Hopkins
|4
|0
|Одои-Атсем Крис
|3
|0
|Sofiane Djeffal
|3
|0
|Камара Ола
|1
|1
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Смит Брэд
|2
|0
|Nigel Robertha
|2
|0
|Drew Skundrich
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Флорес Эдисон
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Альфаро Тони
|1
|0
|Перес Эдриен
|1
|0
|Йоу Гриффин
|1
|0
|Gaoussou Samake
|1
|0
|Пинс Донован
|1
|0
|Sami Guediri
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
12
13 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
10 Не забивали 18
3
9%
4
33%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
6
18%
1
8%
31-45
6
18%
1
8%
46-60
7
21%
2
17%
61-75
8
24%
4
33%
76-90
Пропущено
12
26
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
25%
2
8%
1-15
2
17%
5
19%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
1
8%
6
23%
46-60
1
8%
6
23%
61-75
3
25%
2
8%
76-90
Забито
18
18
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
7
39%
31-45
5
28%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
7
39%
4
22%
76-90
Пропущено
11
20
9 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
18%
5
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
5
45%
5
25%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
9%
8
40%
76-90
Забито
52
30
19 В 1-м тайме 15
33 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 8
2 Не забивали 9
4
8%
5
17%
1-15
7
13%
2
7%
16-30
8
15%
8
27%
31-45
11
21%
4
13%
46-60
7
13%
3
10%
61-75
15
29%
8
27%
76-90
Пропущено
23
46
16 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
5
22%
7
15%
1-15
4
17%
5
11%
16-30
7
30%
10
22%
31-45
2
9%
7
15%
46-60
1
4%
7
15%
61-75
4
17%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2
Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1
Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|25
|13
|9
|3
|45 - 19
|48
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|25
|13
|4
|8
|43 - 41
|43
|3.
|Нью-Йорк Сити
|24
|12
|6
|6
|45 - 27
|42
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|25
|10
|7
|8
|38 - 31
|37
|5.
|Коламбус Кру
|23
|8
|10
|5
|32 - 25
|34
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|24
|8
|9
|7
|36 - 34
|33
|7.
|Цинциннати
|25
|8
|9
|8
|42 - 45
|33
|8.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|Интер Майами
|25
|9
|6
|10
|32 - 41
|33
|10.
|Чикаго Файр
|25
|8
|6
|11
|28 - 34
|30
|11.
|Торонто
|25
|8
|5
|12
|37 - 43
|29
|12.
|Шарлотт
|25
|9
|2
|14
|30 - 39
|29
|13.
|Атланта Юнайтед
|24
|7
|8
|9
|33 - 36
|29
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|25
|6
|5
|14
|28 - 48
|23
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|24
|16
|4
|4
|51 - 24
|52
|2.
|Остин
|25
|14
|6
|5
|54 - 34
|48
|3.
|Даллас
|26
|10
|9
|7
|38 - 28
|39
|4.
|Миннесота Юнайтед
|25
|11
|5
|9
|40 - 35
|38
|5.
|Реал Солт-Лейк
|25
|10
|7
|8
|33 - 34
|37
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|24
|10
|3
|11
|37 - 34
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|26
|7
|12
|7
|42 - 40
|33
|8.
|Нэшвилл
|26
|8
|9
|9
|34 - 36
|33
|9.
|Сиэтл Саундерс
|25
|10
|2
|13
|32 - 31
|32
|10.
|Колорадо Рэпидс
|24
|8
|7
|9
|35 - 37
|31
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|25
|8
|6
|11
|29 - 44
|30
|12.
|Хьюстон Динамо
|25
|7
|4
|14
|31 - 42
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|25
|5
|9
|11
|40 - 53
|24
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|26
|6
|5
|15
|26 - 48
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Интер Майами
|13
|7
|3
|3
|25 - 22
|24
|5.
|Торонто
|13
|7
|1
|5
|23 - 20
|22
|6.
|Атланта Юнайтед
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|10.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|3
|4
|5
|18 - 17
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|14
|10
|3
|1
|33 - 13
|33
|2.
|Колорадо Рэпидс
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|3.
|Даллас
|13
|7
|3
|3
|22 - 12
|24
|4.
|Реал Солт-Лейк
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|5.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|7
|1
|5
|25 - 18
|22
|7.
|Остин
|12
|6
|4
|2
|32 - 18
|22
|8.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|10.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
|14.
|Нэшвилл
|12
|3
|5
|4
|17 - 17
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|6.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|7.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|12
|2
|2
|8
|10 - 28
|8
|12.
|Торонто
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|13.
|Атланта Юнайтед
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|14.
|Шарлотт
|13
|1
|2
|10
|10 - 29
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|0:0
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|13
|2
|6
|5
|20 - 25
|12
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|9.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|2
|3
|8
|13 - 29
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию