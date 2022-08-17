0:0
Первый тайм: 38'
0'
15
Перес
Дамиан
30
Mauro
Pitton
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
16
Pablo
Solari
10
Кинтеро
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
30 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
16 E. Viveros
-
-
31 Ivan Cabrera
-
-
-
18 Julian Navas
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
-
16 Pablo SolariПолузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Арсенал Саранди
Ривер Плейт
7 матчей
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
14 матчей
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Colman
|4
|0.29
|Facundo Kruspzky
|3
|0.21
|Sebastian Lomonaco
|2 (1)
|0.14
|Mauro Pitton
|1
|0.07
|Lucas Suarez II
|1
|0.07
|Gonzalo Goni
|1
|0.07
|Alexander Diaz
|1
|0.07
|Leonel Picco
|1
|0.07
|Ignacio Gariglio
|1
|0.07
|Перес Дамиан
|0
|0
|Cristian Chimino
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|3
|0.21
|Lucas Beltrain
|3
|0.21
|Палавесино Агустин
|2
|0.14
|Суарес Матиас
|2
|0.14
|Ромеро Брайан
|2
|0.14
|Pablo Solari
|2
|0.14
|Парадела Хосе
|1
|0.07
|Борха Мигель
|1
|0.07
|Зидан Энцо
|1
|0.07
|Пирес Леандро
|1
|0.07
|Маммана Эмануэль
|1
|0.07
|Пинола Хавьер II
|1
|0.07
|Де ла Крус Николас
|1
|0.07
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
Карточки
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Chimino
|4
|1
|Dardo Federico Miloc
|5
|0
|Перес Дамиан
|4
|0
|Alejandro Medina I
|3
|0
|Julian Navas
|3
|0
|Leonel Picco
|3
|0
|Gustavo Canto
|1
|0
|Cristian Colman
|1
|0
|Mauro Pitton
|1
|0
|Braian Rivero
|1
|0
|Juan Apaolaza
|1
|0
|Gonzalo Goni
|1
|0
|Leonardo Marchi
|1
|0
|Ignacio Gariglio
|1
|0
|Facundo Kruspzky
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|3
|0
|Сукулини Бруно
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Симон Сантьяго
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Rodrigo Aliendro
|0
|1
|Пирес Леандро
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Pablo Solari
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
25%
5
38%
76-90
Пропущено
6
7
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
3
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
21
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
1
6%
1
5%
1-15
2
13%
4
19%
16-30
4
25%
3
14%
31-45
5
31%
1
5%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
4
25%
6
29%
76-90
Пропущено
14
13
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
5
36%
4
31%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 поражения
Колон - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3
Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|5
|1
|14 - 6
|29
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|7
|4
|2
|14 - 7
|25
|3.
|Уракан
|14
|6
|6
|2
|17 - 11
|24
|4.
|Годой Крус
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|6.
|Ривер Плейт
|0:0
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|7.
|Расинг Авельянеда
|13
|5
|6
|2
|19 - 11
|21
|8.
|Патронато Парана
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|9.
|Атлетико Платенсе
|14
|5
|6
|3
|15 - 13
|21
|10.
|Унион Санта-Фе
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|11.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|8
|2
|19 - 15
|20
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|5
|5
|4
|13 - 13
|20
|13.
|Бока Хуниорс
|13
|6
|1
|6
|18 - 20
|19
|14.
|Тигре
|14
|4
|6
|4
|20 - 18
|18
|15.
|Арсенал Саранди
|0:0
|14
|3
|9
|2
|15 - 15
|18
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|14
|5
|2
|7
|17 - 18
|17
|17.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|18.
|Сармиенто
|14
|5
|2
|7
|15 - 19
|17
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|20.
|Банфилд
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|21.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|22.
|Колон
|14
|3
|6
|5
|11 - 16
|15
|23.
|Барракас Централь
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|3
|4
|7
|13 - 17
|13
|25.
|Тальерес Кордоба
|12
|3
|3
|6
|8 - 11
|12
|26.
|Велес Сарсфилд
|13
|1
|7
|5
|13 - 17
|10
|27.
|Альдосиви
|13
|2
|2
|9
|7 - 21
|8
|28.
|Ланус
|14
|1
|4
|9
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|Годой Крус
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|4.
|Патронато Парана
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|6.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|14 - 4
|15
|7.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|8.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|9.
|Росарио Сентраль
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|10.
|Сармиенто
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|11.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|12.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|6
|0
|12 - 9
|12
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|14.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|15.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|5
|0
|7 - 5
|11
|16.
|Ривер Плейт
|0:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|17.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|19.
|Арсенал Саранди
|0:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|21.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|22.
|Колон
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|24.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|25.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|26.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|27.
|Ланус
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|2.
|Ривер Плейт
|0:0
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|4.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|7.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|9.
|Арсенал Саранди
|0:0
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|10.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|12.
|Годой Крус
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|15.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|17.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|18.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|20.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|22.
|Велес Сарсфилд
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|23.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|24.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|25.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|26.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|28.
|Ланус
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес