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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Арсенал Саранди
0:0
Конец матча
Ривер Плейт
0'
60' Желтая карточка
Эррера Марсело II
76' Желтая карточка
Симон Сантьяго
90'+5
23
Alejandro
Medina
I
4
Cristian
Chimino
2
Ignacio
Gariglio
21
Gustavo
Canto
15
Перес
Дамиан
28
William
Machado
30
Mauro
Pitton
5
Dardo
Federico
Miloc
10
Facundo
Kruspzky
27
Sebastian
Lomonaco
7
Lucas
Cano
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
23
Маммана
Эмануэль
22
Пинола
Хавьер
II
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
16
Pablo
Solari
10
Кинтеро
Хуан
11
Де
ла
Крус
Николас
8
Палавесино
Агустин
18
Lucas
Beltrain
Арсенал Саранди
4-4-2
Ривер Плейт
4-1-4-1

История личных встреч

Арсенал Саранди
Ривер Плейт

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:0
КДМЭП
2:1
С
3:3
С
0:3
П
2:2
К
1:0
П
2:1
П
3:3
П
1:1
П
1:0
П
1:1
П
1:1
П
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Colman 4 0.29
Facundo Kruspzky 3 0.21
Sebastian Lomonaco 2 (1) 0.14
Mauro Pitton 1 0.07
Lucas Suarez II 1 0.07
Gonzalo Goni 1 0.07
Alexander Diaz 1 0.07
Leonel Picco 1 0.07
Ignacio Gariglio 1 0.07
Перес Дамиан 0 0
Cristian Chimino 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 3 0.21
Lucas Beltrain 3 0.21
Палавесино Агустин 2 0.14
Суарес Матиас 2 0.14
Ромеро Брайан 2 0.14
Pablo Solari 2 0.14
Парадела Хосе 1 0.07
Борха Мигель 1 0.07
Зидан Энцо 1 0.07
Пирес Леандро 1 0.07
Маммана Эмануэль 1 0.07
Пинола Хавьер II 1 0.07
Де ла Крус Николас 1 0.07
Симон Сантьяго 0 0
Кинтеро Хуан 0 0
Барко Эсекьель 0 0
Мартинес Эктор II 0 0

Карточки

Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Chimino 4 1
Dardo Federico Miloc 5 0
Перес Дамиан 4 0
Alejandro Medina I 3 0
Julian Navas 3 0
Leonel Picco 3 0
Gustavo Canto 1 0
Cristian Colman 1 0
Mauro Pitton 1 0
Braian Rivero 1 0
Juan Apaolaza 1 0
Gonzalo Goni 1 0
Leonardo Marchi 1 0
Ignacio Gariglio 1 0
Facundo Kruspzky 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 3 0
Сукулини Бруно 3 0
Эррера Марсело II 3 0
Симон Сантьяго 3 0
Каско Милтон 2 0
Майдана Джонатан 0 1
Rodrigo Aliendro 0 1
Пирес Леандро 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Армани Франко 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Гомес Элиас 1 0
Почеттино Томас 1 0
Зидан Энцо 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Pablo Solari 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
25%
5
38%
76-90

Пропущено

6
7
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
3
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
21
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
1
6%
1
5%
1-15
2
13%
4
19%
16-30
4
25%
3
14%
31-45
5
31%
1
5%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
4
25%
6
29%
76-90

Пропущено

14
13
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
5
36%
4
31%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 поражения
Колон - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3
Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 14 8 5 1 14 - 6 29
2. Химнасия Ла-Плата 13 7 4 2 14 - 7 25
3. Уракан 14 6 6 2 17 - 11 24
4. Годой Крус 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 17 - 12 23
6. Ривер Плейт 14 6 4 4 21 - 13 22
7. Расинг Авельянеда 13 5 6 2 19 - 11 21
8. Патронато Парана 13 6 3 4 19 - 15 21
9. Атлетико Платенсе 14 5 6 3 15 - 13 21
10. Унион Санта-Фе 12 6 3 3 20 - 19 21
11. Сан-Лоренсо 14 4 8 2 19 - 15 20
12. Ньюэллс Олд Бойз 14 5 5 4 13 - 13 20
13. Бока Хуниорс 0:0 14 6 2 6 18 - 20 20
14. Тигре 14 4 6 4 20 - 18 18
15. Арсенал Саранди 14 3 9 2 15 - 15 18
16. Росарио Сентраль 0:0 14 5 3 6 11 - 14 18
17. Сентраль Кордоба Росарио 14 5 2 7 17 - 18 17
18. Сармиенто 14 5 2 7 15 - 19 17
19. Эстудиантес Ла Плата 13 4 4 5 14 - 16 16
20. Банфилд 13 3 6 4 13 - 13 15
21. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 11 - 13 15
22. Колон 14 3 6 5 11 - 16 15
23. Барракас Централь 13 3 5 5 14 - 19 14
24. Индепендьенте Авельянеда 14 3 4 7 13 - 17 13
25. Тальерес Кордоба 12 3 3 6 8 - 11 12
26. Велес Сарсфилд 13 1 7 5 13 - 17 10
27. Альдосиви 13 2 2 9 7 - 21 8
28. Ланус 14 1 4 9 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
3. Годой Крус 6 5 1 0 10 - 3 16
4. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
5. Аргентинос Хуниорс 7 5 1 1 11 - 5 16
6. Бока Хуниорс 0:0 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 4 15
8. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
9. Росарио Сентраль 0:0 7 4 1 2 6 - 5 13
10. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
11. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
12. Сан-Лоренсо 8 2 6 0 12 - 9 12
13. Эстудиантес Ла Плата 7 3 3 1 9 - 7 12
14. Уракан 6 3 2 1 9 - 4 11
15. Дефенса и Хустисия 7 2 5 0 7 - 5 11
16. Ривер Плейт 6 3 1 2 8 - 6 10
17. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 9 - 9 10
18. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 4 1 6 - 4 10
19. Арсенал Саранди 7 2 4 1 7 - 7 10
20. Сентраль Кордоба Росарио 7 3 0 4 8 - 10 9
21. Тальерес Кордоба 6 3 0 3 5 - 5 9
22. Колон 7 2 3 2 7 - 9 9
23. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
24. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
25. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
26. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 6 - 6 6
27. Ланус 6 1 3 2 7 - 8 6
28. Альдосиви 6 1 1 4 2 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 8 3 4 1 8 - 7 13
2. Ривер Плейт 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Унион Санта-Фе 6 3 2 1 11 - 10 11
5. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 7 - 9 10
6. Химнасия Ла-Плата 7 2 3 2 5 - 6 9
7. Банфилд 6 2 2 2 5 - 4 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 9 - 8 8
9. Арсенал Саранди 7 1 5 1 8 - 8 8
10. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 7 - 6 8
11. Атлетико Платенсе 7 2 2 3 6 - 9 8
12. Годой Крус 8 2 2 4 7 - 9 8
13. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
14. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
16. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
17. Тигре 7 1 3 3 10 - 13 6
18. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
19. Индепендьенте Авельянеда 7 1 2 4 8 - 10 5
20. Росарио Сентраль 0:0 7 1 2 4 5 - 9 5
21. Бока Хуниорс 0:0 6 1 1 4 4 - 9 4
22. Эстудиантес Ла Плата 6 1 1 4 5 - 9 4
23. Велес Сарсфилд 7 0 4 3 7 - 11 4
24. Дефенса и Хустисия 6 1 1 4 4 - 8 4
25. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
26. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
27. Тальерес Кордоба 6 0 3 3 3 - 6 3
28. Ланус 8 0 1 7 4 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт онлайн

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