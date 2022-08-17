0:0
Первый тайм: 22'
0'
30
Brian
Leizza
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
24
Renzo
Tesuri
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Brian LeizzaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Diego SosaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
-
16 Лампе КарлосВратарь
-
21 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
История личных встреч
Тигре
Атлетико Тукуман
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Retegui
|9 (3)
|0.64
|Колидио Факундо
|3
|0.21
|Кабрера Виктор
|2
|0.14
|Diego Sosa
|1
|0.07
|Ijiel Protti
|1
|0.07
|Кастро Алексис
|1
|0.07
|Меносси Лукас
|1
|0.07
|Lucas Blondel
|1
|0.07
|Sebastian Prieto
|0
|0
|Cristian Zabala
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|4 (1)
|0.29
|Augusto Lotti
|2
|0.14
|Ramiro Ruiz
|2
|0.14
|Renzo Tesuri
|2
|0.14
|Cristian Menendez
|1
|0.07
|Matias Orihuela
|1
|0.07
|Manuel Capasso
|1
|0.07
|Maestro Puch Ignacio
|1
|0.07
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
|Bruno Felix Bianchi
|0
|0
|Gabriel Risso
|0
|0
|Баланта Андрес
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Abel Luciatti
|2
|2
|Кабрера Виктор
|5
|0
|Ijiel Protti
|3
|0
|Lucas Blondel
|3
|0
|Меносси Лукас
|2
|0
|Sebastian Prieto
|2
|0
|Mateo Retegui
|2
|0
|Nicolas Demartini
|2
|0
|Diego Sosa
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Кастро Алексис
|1
|0
|Cristian Zabala
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Acosta
|6
|0
|Bruno Felix Bianchi
|4
|1
|Ramiro Carrera
|4
|0
|Ramiro Ruiz
|3
|0
|Martin Garay
|3
|0
|Joaquin Pereyra1
|3
|0
|Marcelo Ortiz
|1
|1
|Ромеро Гастон
|2
|0
|Ciro Rius
|1
|0
|Cristian Menendez
|1
|0
|Ди Франко Франсиско
|1
|0
|Matias Orihuela
|1
|0
|Jonathan Sandoval
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Nicolas Thaller
|1
|0
|Баланта Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
20%
2
50%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
4
40%
2
20%
61-75
2
20%
4
40%
76-90
Пропущено
13
3
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
67%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
20
14
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
10%
3
21%
1-15
4
20%
2
14%
16-30
3
15%
1
7%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
3
15%
4
29%
76-90
Пропущено
18
6
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 4
4
22%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
3
50%
31-45
3
17%
1
17%
46-60
3
17%
1
17%
61-75
3
17%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Тигре - Депортиво Мадрин 3:3
Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Тигре 1:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Тигре - Барракас Централь 1:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1
Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|14
|8
|5
|1
|14 - 6
|29
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|7
|4
|2
|14 - 7
|25
|3.
|Уракан
|14
|6
|6
|2
|17 - 11
|24
|4.
|Годой Крус
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|6.
|Ривер Плейт
|13
|6
|3
|4
|21 - 13
|21
|7.
|Расинг Авельянеда
|13
|5
|6
|2
|19 - 11
|21
|8.
|Патронато Парана
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|9.
|Атлетико Платенсе
|14
|5
|6
|3
|15 - 13
|21
|10.
|Унион Санта-Фе
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|11.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|8
|2
|19 - 15
|20
|12.
|Бока Хуниорс
|13
|6
|1
|6
|18 - 20
|19
|13.
|Тигре
|0:0
|14
|4
|6
|4
|20 - 18
|18
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|14
|4
|6
|4
|11 - 13
|18
|15.
|Арсенал Саранди
|13
|3
|8
|2
|15 - 15
|17
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|14
|5
|2
|7
|17 - 18
|17
|17.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|18.
|Сармиенто
|14
|5
|2
|7
|15 - 19
|17
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|20.
|Банфилд
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|21.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|22.
|Колон
|14
|3
|6
|5
|11 - 16
|15
|23.
|Барракас Централь
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|3
|4
|7
|13 - 17
|13
|25.
|Тальерес Кордоба
|12
|3
|3
|6
|8 - 11
|12
|26.
|Велес Сарсфилд
|13
|1
|7
|5
|13 - 17
|10
|27.
|Ланус
|0:0
|14
|1
|5
|8
|11 - 20
|8
|28.
|Альдосиви
|13
|2
|2
|9
|7 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|Годой Крус
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|4.
|Патронато Парана
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|6.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|14 - 4
|15
|7.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|8.
|Росарио Сентраль
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|9.
|Сармиенто
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|10.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|11.
|Тигре
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|12.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|6
|0
|12 - 9
|12
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|14.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|15.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|5
|0
|7 - 5
|11
|16.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|17.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|19.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|20.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|21.
|Колон
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|7
|1
|5
|1
|4 - 4
|8
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|24.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|25.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|26.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|27.
|Ланус
|0:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|2.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|3.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|7.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|9.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|10.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|11.
|Годой Крус
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|16.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|17.
|Тигре
|0:0
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|18.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|21.
|Велес Сарсфилд
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|22.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|23.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|24.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|25.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|26.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|28.
|Ланус
|0:0
|8
|0
|2
|6
|4 - 12
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес