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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Тигре
0:0
Первый тайм: 22'
Атлетико Тукуман
0'
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Атлетико Тукуман
2.10
3.25
4.00
Все Коэффициенты
1
Роффо
Мануэль
17
Lucas
Blondel
30
Brian
Leizza
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
9
Ijiel
Protti
42
Фернандес
Игнасио
5
Sebastian
Prediger
II
16
Кастро
Алексис
32
Mateo
Retegui
11
Колидио
Факундо
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
2
Bruno
Felix
Bianchi
26
Manuel
Capasso
39
Matias
Orihuela
24
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
23
Ramiro
Carrera
22
Joaquin
Pereyra1
9
Augusto
Lotti
18
Ramiro
Ruiz
Тигре
4-4-2
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Тигре
Атлетико Тукуман

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

КДЛС
0:1
КДЛС
5:0
С
3:0
С
0:0
П
0:0
П
5:0
ПА
3:1
ПА
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Retegui 9 (3) 0.64
Колидио Факундо 3 0.21
Кабрера Виктор 2 0.14
Diego Sosa 1 0.07
Ijiel Protti 1 0.07
Кастро Алексис 1 0.07
Меносси Лукас 1 0.07
Lucas Blondel 1 0.07
Sebastian Prieto 0 0
Cristian Zabala 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 4 (1) 0.29
Augusto Lotti 2 0.14
Ramiro Ruiz 2 0.14
Renzo Tesuri 2 0.14
Cristian Menendez 1 0.07
Matias Orihuela 1 0.07
Manuel Capasso 1 0.07
Maestro Puch Ignacio 1 0.07
Joaquin Pereyra1 0 0
Bruno Felix Bianchi 0 0
Gabriel Risso 0 0
Баланта Андрес 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Abel Luciatti 2 2
Кабрера Виктор 5 0
Ijiel Protti 3 0
Lucas Blondel 3 0
Меносси Лукас 2 0
Sebastian Prieto 2 0
Mateo Retegui 2 0
Nicolas Demartini 2 0
Diego Sosa 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Кастро Алексис 1 0
Cristian Zabala 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 6 0
Bruno Felix Bianchi 4 1
Ramiro Carrera 4 0
Ramiro Ruiz 3 0
Martin Garay 3 0
Joaquin Pereyra1 3 0
Marcelo Ortiz 1 1
Ромеро Гастон 2 0
Ciro Rius 1 0
Cristian Menendez 1 0
Ди Франко Франсиско 1 0
Matias Orihuela 1 0
Jonathan Sandoval 1 0
Augusto Lotti 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Nicolas Thaller 1 0
Баланта Андрес 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
20%
2
50%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
4
40%
2
20%
61-75
2
20%
4
40%
76-90

Пропущено

13
3
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
67%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
10%
3
21%
1-15
4
20%
2
14%
16-30
3
15%
1
7%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
3
15%
4
29%
76-90

Пропущено

18
6
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 4
4
22%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
3
50%
31-45
3
17%
1
17%
46-60
3
17%
1
17%
61-75
3
17%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Тигре - Депортиво Мадрин 3:3
Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Тигре 1:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Тигре - Барракас Централь 1:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1
Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 0:0 14 8 5 1 14 - 6 29
2. Химнасия Ла-Плата 13 7 4 2 14 - 7 25
3. Уракан 14 6 6 2 17 - 11 24
4. Годой Крус 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 17 - 12 23
6. Ривер Плейт 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Расинг Авельянеда 13 5 6 2 19 - 11 21
8. Патронато Парана 13 6 3 4 19 - 15 21
9. Атлетико Платенсе 14 5 6 3 15 - 13 21
10. Унион Санта-Фе 12 6 3 3 20 - 19 21
11. Сан-Лоренсо 14 4 8 2 19 - 15 20
12. Бока Хуниорс 13 6 1 6 18 - 20 19
13. Тигре 0:0 14 4 6 4 20 - 18 18
14. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 14 4 6 4 11 - 13 18
15. Арсенал Саранди 13 3 8 2 15 - 15 17
16. Сентраль Кордоба Росарио 14 5 2 7 17 - 18 17
17. Росарио Сентраль 13 5 2 6 11 - 14 17
18. Сармиенто 14 5 2 7 15 - 19 17
19. Эстудиантес Ла Плата 13 4 4 5 14 - 16 16
20. Банфилд 13 3 6 4 13 - 13 15
21. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 11 - 13 15
22. Колон 14 3 6 5 11 - 16 15
23. Барракас Централь 13 3 5 5 14 - 19 14
24. Индепендьенте Авельянеда 14 3 4 7 13 - 17 13
25. Тальерес Кордоба 12 3 3 6 8 - 11 12
26. Велес Сарсфилд 13 1 7 5 13 - 17 10
27. Ланус 0:0 14 1 5 8 11 - 20 8
28. Альдосиви 13 2 2 9 7 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 0:0 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
3. Годой Крус 6 5 1 0 10 - 3 16
4. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
5. Аргентинос Хуниорс 7 5 1 1 11 - 5 16
6. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 4 15
7. Бока Хуниорс 7 5 0 2 14 - 11 15
8. Росарио Сентраль 7 4 1 2 6 - 5 13
9. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
10. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
11. Тигре 0:0 7 3 3 1 10 - 5 12
12. Сан-Лоренсо 8 2 6 0 12 - 9 12
13. Эстудиантес Ла Плата 7 3 3 1 9 - 7 12
14. Уракан 6 3 2 1 9 - 4 11
15. Дефенса и Хустисия 7 2 5 0 7 - 5 11
16. Ривер Плейт 6 3 1 2 8 - 6 10
17. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 9 - 9 10
18. Сентраль Кордоба Росарио 7 3 0 4 8 - 10 9
19. Тальерес Кордоба 6 3 0 3 5 - 5 9
20. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
21. Колон 7 2 3 2 7 - 9 9
22. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 7 1 5 1 4 - 4 8
23. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
24. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
25. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
26. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 6 - 6 6
27. Ланус 0:0 6 1 3 2 7 - 8 6
28. Альдосиви 6 1 1 4 2 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 8 3 4 1 8 - 7 13
2. Атлетико Тукуман 0:0 7 3 3 1 4 - 3 12
3. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 7 11
4. Унион Санта-Фе 6 3 2 1 11 - 10 11
5. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 7 3 1 3 7 - 9 10
6. Химнасия Ла-Плата 7 2 3 2 5 - 6 9
7. Банфилд 6 2 2 2 5 - 4 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 9 - 8 8
9. Арсенал Саранди 7 1 5 1 8 - 8 8
10. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 7 - 6 8
11. Годой Крус 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Атлетико Платенсе 7 2 2 3 6 - 9 8
13. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
14. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
16. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
17. Тигре 0:0 7 1 3 3 10 - 13 6
18. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
19. Индепендьенте Авельянеда 7 1 2 4 8 - 10 5
20. Эстудиантес Ла Плата 6 1 1 4 5 - 9 4
21. Велес Сарсфилд 7 0 4 3 7 - 11 4
22. Росарио Сентраль 6 1 1 4 5 - 9 4
23. Дефенса и Хустисия 6 1 1 4 4 - 8 4
24. Бока Хуниорс 6 1 1 4 4 - 9 4
25. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
26. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
27. Тальерес Кордоба 6 0 3 3 3 - 6 3
28. Ланус 0:0 8 0 2 6 4 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Атлетико Тукуман
2.10
3.25
4.00
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Атлетико Тукуман
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