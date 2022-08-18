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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Йорк Сити
1:3
Конец матча
Шарлотт
0'
0:1
4' Гол
Свидерски Кароль
16' Желтая карточка
Свидерски Кароль
1:1
28' Гол
Шано Максим
57' Желтая карточка
Quinn McNeill
1:2
77' Гол
Бронико Брандт
1:3
90' Пенальти
Фухс Кристиан
90'+8
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
5
Мартинс
Тьяго
II
12
Амундсен
Мальте
7
Моралес
Альфредо
10
Моралес
Максимильяно
8
Хавьер
Тиаго
20
Родригес
Сантьяго
43
Talles
Magno
9
Эбер
Араужо
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
5
Уолкс
Антон
2
Собоциньский
Ян
22
Фухс
Кристиан
35
Quinn
McNeill
13
Бронико
Брандт
20
Джонс
Деррик
17
Orrin
McKinze
Gaines
11
Свидерски
Кароль
18
Kerwin
Vargas
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Шарлотт
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (5) 0.52
Talles Magno 6 (1) 0.24
Эбер Араужо 6 (1) 0.24
Хавьер Тиаго 5 0.2
Перейра Габриэл 5 0.2
Калленс Александр 3 0.12
Родригес Сантьяго 2 0.08
Паркс Китон 2 0.08
Моралес Максимильяно 1 0.04
Шано Максим 1 0.04
Глостер Кристофер 1 0.04
Моралес Альфредо 0 0
Жассон Андрес 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 8 0.31
Шиньяшики Андре 5 0.19
Ben Bender 3 0.12
Рейна Йорди 3 0.12
Фухс Кристиан 3 (3) 0.12
Руис Серхио 1 0.04
Бронико Брандт 1 0.04
Quinn McNeill 1 0.04
Джонс Деррик 1 0.04
Guzman Corujo 1 0.04
Adam Armour 1 0.04
Orrin McKinze Gaines 0 0
Линдси Джейлин 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моралес Альфредо 8 1
Кастельянос Валентин 9 0
Родригес Сантьяго 8 0
Калленс Александр 5 0
Асеведо Николас 5 0
Шано Максим 3 0
Мартинс Тьяго II 3 0
Амундсен Мальте 3 0
Моралес Максимильяно 2 0
Паркс Китон 2 0
Хаак Джастин 2 0
Talles Magno 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Джонсон Шон 1 0
Зелалем Гедион 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алсивар Хорди 5 0
Cristian Jonatan Ortiz 4 0
Бронико Брандт 4 0
Guzman Corujo 4 0
Фухс Кристиан 2 1
Аффул Харрисон 3 0
Юзвяк Камиль 3 0
Свидерски Кароль 2 0
Руис Серхио 2 0
Франко Алан 2 0
Orrin McKinze Gaines 2 0
Риос Даниэль 1 0
Джонс Деррик 1 0
Chris Hegardt 1 0
Quinn McNeill 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
10
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
14 Не забивали 19
6
19%
3
30%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
4
13%
1
10%
31-45
8
26%
1
10%
46-60
5
16%
2
20%
61-75
5
16%
3
30%
76-90

Пропущено

15
33
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 13
3
20%
5
15%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
1
7%
6
18%
31-45
2
13%
7
21%
46-60
1
7%
5
15%
61-75
6
40%
6
18%
76-90

Забито

15
10
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 22
1
7%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
7
47%
2
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Пропущено

15
20
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
3
20%
6
30%
1-15
4
27%
2
10%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
20%
5
25%
61-75
3
20%
2
10%
76-90

Забито

46
20
23 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 5
5 Не забивали 15
7
15%
4
20%
1-15
5
11%
1
5%
16-30
11
24%
3
15%
31-45
9
20%
1
5%
46-60
7
15%
5
25%
61-75
7
15%
6
30%
76-90

Пропущено

30
53
15 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 20
13 Не пропускали 24
6
20%
11
21%
1-15
6
20%
6
11%
16-30
3
10%
7
13%
31-45
2
7%
11
21%
46-60
4
13%
10
19%
61-75
9
30%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0
Шарлотт
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто - Шарлотт 4:0
Шарлотт - Челси 2:1 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 26 13 9 4 45 - 20 48
2. Клёб де Фут Монреаль 25 13 4 8 43 - 41 43
3. Нью-Йорк Сити 25 12 6 7 46 - 30 42
4. Нью-Йорк Ред Буллз 26 11 7 8 40 - 32 40
5. Коламбус Кру 23 8 10 5 32 - 25 34
6. Нью-Инглэнд Революшн 25 8 10 7 38 - 36 34
7. Цинциннати 25 8 9 8 42 - 45 33
8. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
9. Интер Майами 25 9 6 10 32 - 41 33
10. Шарлотт 26 10 2 14 33 - 40 32
11. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
12. Торонто 26 8 6 12 39 - 45 30
13. Атланта Юнайтед 25 7 8 10 34 - 38 29
14. Ди Си Юнайтед 25 6 4 15 28 - 49 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 24 17 3 4 52 - 24 54
2. Остин 25 14 6 5 54 - 34 48
3. Даллас 27 11 9 7 39 - 28 42
4. Миннесота Юнайтед 25 11 5 9 40 - 35 38
5. Реал Солт-Лейк 25 10 7 8 33 - 34 37
6. Лос-Анджелес Гэлакси 24 10 3 11 37 - 34 33
7. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
8. Ванкувер Уайткэпс 2:0 26 9 6 11 31 - 44 33
9. Нэшвилл 26 8 9 9 34 - 36 33
10. Сиэтл Саундерс 25 10 2 13 32 - 31 32
11. Колорадо Рэпидс 0:2 25 8 7 10 35 - 39 31
12. Хьюстон Динамо 25 7 4 14 31 - 42 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 25 5 9 11 40 - 53 24
14. Спортинг Канзас-Сити 26 6 5 15 26 - 48 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Интер Майами 13 7 3 3 25 - 22 24
5. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
6. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
7. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 12 3 4 5 18 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 14 8 3 3 23 - 12 27
3. Колорадо Рэпидс 0:2 13 7 4 2 22 - 12 25
4. Ванкувер Уайткэпс 2:0 13 7 3 3 18 - 15 24
5. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
6. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
7. Лос-Анджелес Гэлакси 13 7 1 5 25 - 18 22
8. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
9. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14
14. Нэшвилл 12 3 5 4 17 - 17 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 13 5 4 4 15 - 13 19
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 13 3 5 5 22 - 24 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
12. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
13. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Реал Солт-Лейк 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
8. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 2:0 13 2 3 8 13 - 29 9
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 0:2 12 1 3 8 13 - 27 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • 64'
    Kerwin Vargas уходит с поля. Юзвяк Камиль выходит вместо него
  • 64'
    Quinn McNeill уходит с поля. Ben Bender выходит вместо него
  • Желтая карточка
    57'
    Quinn McNeill получил желтую карточку от судьи
  • 54'
    Моралес Альфредо уходит с поля. Джастин Хаак выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Шано Максим бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Свидерски Кароль получил желтую карточку от судьи
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