Стадион: Ред Булл Арена
1:3
Конец матча
0'
0:1
4' ГолСвидерски Кароль
16' Желтая карточкаСвидерски Кароль
1:1
28' ГолШано Максим
57' Желтая карточкаQuinn McNeill
1:2
77' ГолБронико Брандт
1:3
90' ПенальтиФухс Кристиан
90'+8
Ход матча
4'
16'
28'
1:1
57'
77'
90'
1:3
43
Talles
Magno
20
Джонс
Деррик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Риос ДаниэльНападающий
-
26 Рейна ЙордиНападающий
- Нападающий
-
31 George Marks
-
15 Ben Bender
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (5)
|0.52
|Talles Magno
|6 (1)
|0.24
|Эбер Араужо
|6 (1)
|0.24
|Хавьер Тиаго
|5
|0.2
|Перейра Габриэл
|5
|0.2
|Калленс Александр
|3
|0.12
|Родригес Сантьяго
|2
|0.08
|Паркс Китон
|2
|0.08
|Моралес Максимильяно
|1
|0.04
|Шано Максим
|1
|0.04
|Глостер Кристофер
|1
|0.04
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Жассон Андрес
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|8
|0.31
|Шиньяшики Андре
|5
|0.19
|Ben Bender
|3
|0.12
|Рейна Йорди
|3
|0.12
|Фухс Кристиан
|3 (3)
|0.12
|Руис Серхио
|1
|0.04
|Бронико Брандт
|1
|0.04
|Quinn McNeill
|1
|0.04
|Джонс Деррик
|1
|0.04
|Guzman Corujo
|1
|0.04
|Adam Armour
|1
|0.04
|Orrin McKinze Gaines
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моралес Альфредо
|8
|1
|Кастельянос Валентин
|9
|0
|Родригес Сантьяго
|8
|0
|Калленс Александр
|5
|0
|Асеведо Николас
|5
|0
|Шано Максим
|3
|0
|Мартинс Тьяго II
|3
|0
|Амундсен Мальте
|3
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Паркс Китон
|2
|0
|Хаак Джастин
|2
|0
|Talles Magno
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Зелалем Гедион
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алсивар Хорди
|5
|0
|Cristian Jonatan Ortiz
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Guzman Corujo
|4
|0
|Фухс Кристиан
|2
|1
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Юзвяк Камиль
|3
|0
|Свидерски Кароль
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Orrin McKinze Gaines
|2
|0
|Риос Даниэль
|1
|0
|Джонс Деррик
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
|Quinn McNeill
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
10
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
14 Не забивали 19
6
19%
3
30%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
4
13%
1
10%
31-45
8
26%
1
10%
46-60
5
16%
2
20%
61-75
5
16%
3
30%
76-90
Пропущено
15
33
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 13
3
20%
5
15%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
1
7%
6
18%
31-45
2
13%
7
21%
46-60
1
7%
5
15%
61-75
6
40%
6
18%
76-90
Забито
15
10
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 22
1
7%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
7
47%
2
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Пропущено
15
20
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
3
20%
6
30%
1-15
4
27%
2
10%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
20%
5
25%
61-75
3
20%
2
10%
76-90
Забито
46
20
23 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 5
5 Не забивали 15
7
15%
4
20%
1-15
5
11%
1
5%
16-30
11
24%
3
15%
31-45
9
20%
1
5%
46-60
7
15%
5
25%
61-75
7
15%
6
30%
76-90
Пропущено
30
53
15 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 20
13 Не пропускали 24
6
20%
11
21%
1-15
6
20%
6
11%
16-30
3
10%
7
13%
31-45
2
7%
11
21%
46-60
4
13%
10
19%
61-75
9
30%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0
Шарлотт
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто - Шарлотт 4:0
Шарлотт - Челси 2:1 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|26
|13
|9
|4
|45 - 20
|48
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|25
|13
|4
|8
|43 - 41
|43
|3.
|Нью-Йорк Сити
|25
|12
|6
|7
|46 - 30
|42
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|26
|11
|7
|8
|40 - 32
|40
|5.
|Коламбус Кру
|23
|8
|10
|5
|32 - 25
|34
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|25
|8
|10
|7
|38 - 36
|34
|7.
|Цинциннати
|25
|8
|9
|8
|42 - 45
|33
|8.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|Интер Майами
|25
|9
|6
|10
|32 - 41
|33
|10.
|Шарлотт
|26
|10
|2
|14
|33 - 40
|32
|11.
|Чикаго Файр
|25
|8
|6
|11
|28 - 34
|30
|12.
|Торонто
|26
|8
|6
|12
|39 - 45
|30
|13.
|Атланта Юнайтед
|25
|7
|8
|10
|34 - 38
|29
|14.
|Ди Си Юнайтед
|25
|6
|4
|15
|28 - 49
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|24
|17
|3
|4
|52 - 24
|54
|2.
|Остин
|25
|14
|6
|5
|54 - 34
|48
|3.
|Даллас
|27
|11
|9
|7
|39 - 28
|42
|4.
|Миннесота Юнайтед
|25
|11
|5
|9
|40 - 35
|38
|5.
|Реал Солт-Лейк
|25
|10
|7
|8
|33 - 34
|37
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|24
|10
|3
|11
|37 - 34
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|26
|7
|12
|7
|42 - 40
|33
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|26
|9
|6
|11
|31 - 44
|33
|9.
|Нэшвилл
|26
|8
|9
|9
|34 - 36
|33
|10.
|Сиэтл Саундерс
|25
|10
|2
|13
|32 - 31
|32
|11.
|Колорадо Рэпидс
|0:2
|25
|8
|7
|10
|35 - 39
|31
|12.
|Хьюстон Динамо
|25
|7
|4
|14
|31 - 42
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|25
|5
|9
|11
|40 - 53
|24
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|26
|6
|5
|15
|26 - 48
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Интер Майами
|13
|7
|3
|3
|25 - 22
|24
|5.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|6.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|10.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|3
|4
|5
|18 - 17
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:2
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|5.
|Реал Солт-Лейк
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|6.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|7
|1
|5
|25 - 18
|22
|8.
|Остин
|12
|6
|4
|2
|32 - 18
|22
|9.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|10.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
|14.
|Нэшвилл
|12
|3
|5
|4
|17 - 17
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|6.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|7.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|3
|5
|5
|22 - 24
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|12.
|Торонто
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|13.
|Атланта Юнайтед
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|13
|2
|6
|5
|20 - 25
|12
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|9.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|13
|2
|3
|8
|13 - 29
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:2
|12
|1
|3
|8
|13 - 27
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию