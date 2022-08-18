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Лига чемпионов АФК

2022
Виссел Кобе
3:2
Конец матча
Йокогама Маринос
0'
7' Желтая карточка
Осаки Лео
1:0
7' Гол
Иино Нанасэи
1:1
9' Гол
Нисимура Такума
31' Желтая карточка
Санэто Юки
2:1
31' Пенальти
Сасаки Даидзю
63' Желтая карточка
Кобаяси Юки
3:1
80' Гол
Ода Ютаро
3:2
89' Гол
Лопес Андерсон
90'+4

Ход матча

7'
Осаки Лео
 
7'
Иино Нанасэи
(Юруки Коя)
1:0
9'
1:1
Нисимура Такума
(Накагава Тэрухито)
31'
 
Санэто Юки
31'
Сасаки Даидзю
2:1
60'
Муто Йосинори
Юя Осако
 
60'
Ода Ютаро
Сасаки Даидзю
 
63'
Кобаяси Юки
 
67'
 
Фуджита Джоэл Чима
Санэто Юки
67'
 
Мидзунума Кота
Накагава Тэрухито
76'
 
Лопес Андерсон
Кида Такуя
80'
Ода Ютаро
(Ямагути Хотару)
3:1
84'
Гоке Юта
Юруки Коя
 
84'
 
Мацубара Кен
Нагато Кацуя
89'
3:2
Лопес Андерсон
(Элбер Жозе)
90'
Накасака Юя
Иино Нанасэи
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 6
  • 4 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
1
Маэкава
Дайя
23
Ямакава
Тэцуси
47
Тулер
Матеус
3
Кобаяси
Юки
24
Сакаи
Готоку
5
Ямагути
Хотару
25
Осаки
Лео
22
Сасаки
Даидзю
2
Иино
Нанасэи
10
Юя
Осако
16
Юруки
Коя
1
Такаока
Ёхеи
25
Коике
Рюта
24
Ивата
Томоки
19
Санэто
Юки
2
Нагато
Кацуя
8
Кида
Такуя
4
Хатанака
Синносукэ
23
Накагава
Тэрухито
30
Нисимура
Такума
7
Элбер
Жозе
9
Сеара
Лео
Виссел Кобе
4-3-3
Йокогама Маринос
4-2-3-1

История личных встреч

Виссел Кобе
Йокогама Маринос

17 матчей

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 18 побед

37 матчей

24.3%
29.7%
46%
9 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

24.3%
43.2%
32.5%
9 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

24.3%
27%
48.7%
9 побед 10 ничьих 18 побед

История матчей

ДЛ
2:0
ДЛ
0:2
ДЛ
2:0
ДЛ
2:3
ДЛ
3:3
С
3:3
ДЛ
0:2
ДЛ
4:1
ДЛ
0:2
КЛ
1:1
КЛ
4:2
ДЛ
1:2
ДЛ
0:0
ДЛ
2:0
КЛ
0:2
ДЛ
3:2
ДЛ
0:1
К
1:0
ДЛ
2:1
ДЛ
1:1
КЛ
2:3
ДЛ
1:2
ДЛ
1:1
ДЛ
1:2
КДЛ
2:3
ДЛ
3:1
ДЛ
2:0
ДЛ
1:0
КН
1:1
ДЛ
1:0
КН
1:1
ДЛ
1:1
ДЛ
2:2
ДЛ
5:0
ДЛ
1:1
ДЛ
1:0
ДЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Виссел Кобе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иино Нанасэи 1 1
Ода Ютаро 1 1
Сасаки Даидзю 1 (1) 1
Ямагути Хотару 0 0
Юруки Коя 0 0
Йокогама Маринос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Андерсон 1 1
Нисимура Такума 1 1
Элбер Жозе 0 0
Накагава Тэрухито 0 0

Карточки

Виссел Кобе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кобаяси Юки 1 0
Осаки Лео 1 0
Йокогама Маринос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санэто Юки 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Виссел Кобе
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хоккайдо Консадоле Саппоро - Виссел Кобе 0:2 Ависпа Фукуока - Виссел Кобе 1:0 Серезо Осака - Виссел Кобе 3:0 Виссел Кобе - Ависпа Фукуока 1:2
Виссел Кобе - Касива Рейсол 0:1 Касима Антлерс - Виссел Кобе 1:1 Виссел Кобе - Касива Рейсол 2:1 Джубило Ивата - Виссел Кобе 0:1 Виссел Кобе - Симидзу С-Палс 2:1 Саган Тосу - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Урава Редс 0:1 Виссел Кобе - Ренофа Ямагути 2:1 Касива Рейсол - Виссел Кобе 3:1 Виссел Кобе - Каталлер Тояма 3:2 Виссел Кобе - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1 Виссел Кобе - Джубило Ивата 0:0 Сёнан Бельмаре - Виссел Кобе 2:1 Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 0:1 Виссел Кобе - Саган Тосу 4:0 Гамба Осака - Виссел Кобе 2:0
Йокогама Маринос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Йокогама Маринос - Санфречче Хиросима 1:2 Кавасаки Фронтале - Йокогама Маринос 2:1 Санфречче Хиросима - Йокогама Маринос 3:1 Йокогама Маринос - Касима Антлерс 2:0
Саган Тосу - Йокогама Маринос 2:2 Серезо Осака - Йокогама Маринос 2:2 Йокогама Маринос - Санфречче Хиросима 3:0 Симидзу С-Палс - Йокогама Маринос 3:5 Йокогама Маринос - Касива Рейсол 4:0 Йокогама Маринос - Тотиги 0:2 Гамба Осака - Йокогама Маринос 1:2 Йокогама Маринос - Судзука Анлимитед 3:0 Джубило Ивата - Йокогама Маринос 0:2 Йокогама Маринос - Киото Санга 2:0 Ависпа Фукуока - Йокогама Маринос 1:0 Урава Редс - Йокогама Маринос 3:3 Сёнан Бельмаре - Йокогама Маринос 1:4 Йокогама Маринос - Нагоя Грампус 2:1 Чонбук Хендай Моторс - Йокогама Маринос 1:1 Йокогама Маринос - Хоангань Зялай 2:0
1/8 финала
1 Тэгу
2 Чонбук Хендай Моторс
3 Виссел Кобе
2 Йокогама Маринос
0 Бангкок Гласс
0 Китчи
0 Джохор Дарул Такзим
0 Урава Редс
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Сасаки Даидзю из команды Виссел Кобе забивает с точки!
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