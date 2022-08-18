3:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаОсаки Лео
1:0
7' ГолИино Нанасэи
1:1
9' ГолНисимура Такума
31' Желтая карточкаСанэто Юки
2:1
31' ПенальтиСасаки Даидзю
63' Желтая карточкаКобаяси Юки
3:1
80' ГолОда Ютаро
3:2
89' ГолЛопес Андерсон
90'+4
Ход матча
7'
7'
1:0
9'
31'
31'
2:1
63'
80'
3:1
89'
3:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 9
-
4 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
47
Тулер
Матеус
24
Сакаи
Готоку
25
Осаки
Лео
10
Юя
Осако
16
Юруки
Коя
25
Коике
Рюта
24
Ивата
Томоки
19
Санэто
Юки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
47 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
-
24 Сакаи ГотокуЗащитник
- Полузащитник
-
25 Осаки ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Юя ОсакоНападающий
-
16 Юруки КояНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хацусэ РёЗащитник
-
7 Гоке ЮтаПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Накасака ЮяПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Ода ЮтароПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Takayuki Yoshida
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Коике РютаЗащитник
-
24 Ивата ТомокиЗащитник
-
19 Санэто ЮкиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Коике ЮтаЗащитник
-
27 Мацубара КенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Kaina Yoshio
-
28 Riku Yamane
-
Главный тренер: Kevin Muscat
История личных встреч
Виссел Кобе
Йокогама Маринос
17 матчей
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 18 побед
37 матчей
24.3%
29.7%
46%
9 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
24.3%
43.2%
32.5%
9 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
24.3%
27%
48.7%
9 побед 10 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виссел Кобе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иино Нанасэи
|1
|1
|Ода Ютаро
|1
|1
|Сасаки Даидзю
|1 (1)
|1
|Ямагути Хотару
|0
|0
|Юруки Коя
|0
|0
Йокогама Маринос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Андерсон
|1
|1
|Нисимура Такума
|1
|1
|Элбер Жозе
|0
|0
|Накагава Тэрухито
|0
|0
Карточки
Виссел Кобе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кобаяси Юки
|1
|0
|Осаки Лео
|1
|0
Йокогама Маринос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санэто Юки
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Виссел Кобе
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хоккайдо Консадоле Саппоро - Виссел Кобе 0:2 Ависпа Фукуока - Виссел Кобе 1:0 Серезо Осака - Виссел Кобе 3:0 Виссел Кобе - Ависпа Фукуока 1:2
Виссел Кобе - Касива Рейсол 0:1 Касима Антлерс - Виссел Кобе 1:1 Виссел Кобе - Касива Рейсол 2:1 Джубило Ивата - Виссел Кобе 0:1 Виссел Кобе - Симидзу С-Палс 2:1 Саган Тосу - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Урава Редс 0:1 Виссел Кобе - Ренофа Ямагути 2:1 Касива Рейсол - Виссел Кобе 3:1 Виссел Кобе - Каталлер Тояма 3:2 Виссел Кобе - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1 Виссел Кобе - Джубило Ивата 0:0 Сёнан Бельмаре - Виссел Кобе 2:1 Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 0:1 Виссел Кобе - Саган Тосу 4:0 Гамба Осака - Виссел Кобе 2:0
Йокогама Маринос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Йокогама Маринос - Санфречче Хиросима 1:2 Кавасаки Фронтале - Йокогама Маринос 2:1 Санфречче Хиросима - Йокогама Маринос 3:1 Йокогама Маринос - Касима Антлерс 2:0
Саган Тосу - Йокогама Маринос 2:2 Серезо Осака - Йокогама Маринос 2:2 Йокогама Маринос - Санфречче Хиросима 3:0 Симидзу С-Палс - Йокогама Маринос 3:5 Йокогама Маринос - Касива Рейсол 4:0 Йокогама Маринос - Тотиги 0:2 Гамба Осака - Йокогама Маринос 1:2 Йокогама Маринос - Судзука Анлимитед 3:0 Джубило Ивата - Йокогама Маринос 0:2 Йокогама Маринос - Киото Санга 2:0 Ависпа Фукуока - Йокогама Маринос 1:0 Урава Редс - Йокогама Маринос 3:3 Сёнан Бельмаре - Йокогама Маринос 1:4 Йокогама Маринос - Нагоя Грампус 2:1 Чонбук Хендай Моторс - Йокогама Маринос 1:1 Йокогама Маринос - Хоангань Зялай 2:0