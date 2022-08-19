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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Люнгбю
0:1
Перерыв
Копенгаген
0'
0:1
15' Гол
Классон Виктор
43' Желтая карточка
Лунд Йенсен Вальдемар

Ход матча

15'
0:1
Классон Виктор
(Биэл Пеп)
43'
 
Лунд Йенсен Вальдемар

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Копенгаген
9.21
5.02
4.15
Все Коэффициенты
1
Ибсен
Фредерик
5
Риис
Кристиан
6
Бьеллан
Андреас
3
Хамалайнен
Брайан
20
Йоргенсен
Каспер
17
Сёренсен
Адам
22
Вестергорд
Магнус
30
Ромер
Марсель
11
Коструп
Магнус
7
Нильсен
Эмиль
9
Mathias
Kristensen2
51
Райан
Мэтт
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
34
Кристансен
Виктор
33
Фальк
Расмус
7
Классон
Виктор
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
29
Карамоко
Мамуду
16
Биэл
Пеп
Люнгбю
3-5-2
Копенгаген
4-2-3-1

История личных встреч

Люнгбю
Копенгаген

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

20 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 20 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 16 побед

25 матчей

12%
8%
80%
3 победы 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

12%
36%
52%
3 победы 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

12%
24%
64%
3 победы 6 ничьих 16 побед

История матчей

ТМК
3:1
СД
2:2
СД
4:2
ТМС
2:2
СД
1:4
СД
2:0
ТМК
2:3
СД
5:1
СД
3:1
СД
3:1
СД
3:0
СД
0:1
СД
3:0
ТМК
2:0
К
1:2
СЛ
1:3
СЛ
3:0
СЛ
0:1
СЛ
1:2
СЛ
3:2
СЛ
3:0
ТМС
4:0
К
0:0
СЛ
3:1
СЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.33
Нильсен Эмиль 2 0.33
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.17
Риис Кристиан 1 0.17
Хамалайнен Брайан 0 0
Ромер Марсель 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 4 0.67
Классон Виктор 4 0.67
Фальк Расмус 1 0.17
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.17
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.17
Вавро Денис 0 0
Дикс Кевин 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьеллан Андреас 2 0
Ромер Марсель 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Mathias Kristensen2 2 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Винтер Каспер 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристансен Виктор 2 0
Зека Карлос 1 0
Бойлесен Николай 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Вавро Денис 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0
Стаменич Марко 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Йелерт Элиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Пропущено

9
10
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0
Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Нюкёбинг 5:0 Эсбьерг - Люнгбю 0:3
Копенгаген
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2
Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Силькеборг 5 3 1 1 10 - 6 10
3. Орхус 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Виборг 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Раннерс 5 2 3 0 7 - 4 9
6. Копенгаген 1:0 6 3 0 3 11 - 10 9
7. Хорсенс 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Брондбю 5 2 0 3 5 - 9 6
9. Митьюлланд 5 1 3 1 13 - 11 6
10. Ольборг 5 0 2 3 3 - 8 2
11. Люнгбю 0:1 6 0 2 4 6 - 10 2
12. Оденсе 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Силькеборг 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Нордшелланн 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Брондбю 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Раннерс 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Хорсенс 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Копенгаген 1:0 3 1 0 2 5 - 5 3
9. Люнгбю 0:1 3 0 2 1 5 - 6 2
10. Ольборг 3 0 2 1 1 - 3 2
11. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Оденсе 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Копенгаген 1:0 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Раннерс 3 1 2 0 4 - 2 5
4. Митьюлланд 3 1 2 0 11 - 7 5
5. Хорсенс 3 1 1 1 1 - 1 4
6. Силькеборг 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Орхус 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Оденсе 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Виборг 2 0 0 2 1 - 4 0
10. Ольборг 2 0 0 2 2 - 5 0
11. Брондбю 2 0 0 2 1 - 6 0
12. Люнгбю 0:1 3 0 0 3 1 - 4 0
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  • Первый тайм
  • 46'
    Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Люнгбю: 36%, Копенгаген: 64%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Анкерсен Петер успешно блокирует удар.
  • 45'
    Коструп Магнус нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 45'
    Нильсен Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    Лучшие коэффициенты
    Люнгбю
    Ничья
    Копенгаген
    9.21
    5.02
    4.15
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    Где смотреть матч Люнгбю 0:1 Копенгаген онлайн

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