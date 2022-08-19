Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вальдемар Лунд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Нильсен Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Игрок из команды Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Вальдемар Лунд - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' Биэл Пеп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Хамалайнен Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Риис Кристиан пробует нанести удар издали, но Мэтью Райан держит все под контролем

39' Ромер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Райан Мэтт взял и забрал мяч на выходе

38' Нильсен Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Ибсен Фредерик взял и забрал мяч на выходе

37' Райан Мэтт взял и забрал мяч на выходе

37' Удар от ворот произведет Люнгбю

36' Кристансен Виктор из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Удар от ворот произведет Копенгаген

35' Матиас Кристенсен нанес удар головой, но Мэтью Райан спокойно отбил мяч.

35' Йоргенсен Каспер из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Коструп Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Вальдемар Лунд из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Фальк Расмус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Удар от ворот произведет Копенгаген

32' Ромер Марсель из команды Люнгбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

32' Вестергорд Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Вальдемар Лунд ослабляет давление, выбив мяч.

31' Биэл Пеп пробует нанести удар издали, но Фредерик Ибсен держит все под контролем

29' Удар от ворот произведет Люнгбю

29' Вавро Денис из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

29' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Йоргенсен Каспер получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Йоргенсен Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Райан Мэтт взял и забрал мяч на выходе

25' Вальдемар Лунд из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Оооо... вот это был удар! Сёренсен Адам должен был забить с этой позиции.

24' Хорошую попытку сделал Сёренсен Адам . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Вестергорд Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Люнгбю

20' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Копенгаген

18' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Вальдемар Лунд сделал ключевой пас для гола!

15' Г О О О О Л - Классон Виктор забивает с правой ноги!

15' Биэл Пеп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Удар от ворот произведет Копенгаген

14' Ибсен Фредерик взял и забрал мяч на выходе

13' Ибсен Фредерик взял и забрал мяч на выходе

13' Классон Виктор из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Ибсен Фредерик взял и забрал мяч на выходе

8' Райан Мэтт взял и забрал мяч на выходе

8' Оооо... вот это был удар! Биэл Пеп должен был забить с этой позиции.

7' Хорошую попытку сделал Биэл Пеп . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Кристансен Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Классон Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Удар от ворот произведет Копенгаген

6' Матиас Кристенсен не смог попасть в створ ударом издали

5' Хорошую попытку сделал Вестергорд Магнус . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Сёренсен Адам из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Коструп Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Бьеллан Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Копенгаген

4' Хамалайнен Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Хорошую попытку сделал Коструп Магнус . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Ибсен Фредерик взял и забрал мяч на выходе

3' Удар от ворот произведет Копенгаген

2' Удар от ворот произведет Копенгаген

2' Сёренсен Адам из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Йоргенсен Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Люнгбю начинает с центра поля