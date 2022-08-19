Стадион: Люнгбю Зрители: 10036
0:3
Конец матча
0'
0:1
15' ГолКлассон Виктор
42' Желтая карточкаЛунд Йенсен Вальдемар
47' Желтая карточкаБьеллан Андреас
0:2
49' ПенальтиБиэл Пеп
0:3
52' ГолКлассон Виктор
57' Желтая карточкаХаральдссон Хакон-Арнар
79' Желтая карточкаВестергорд Магнус
90' Желтая карточкаЙоргенсен Каспер
90'+5
Ход матча
15'
0:1
47'
49'
0:2
52'
0:3
90'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Чорлу РезанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
51 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Люнгбю
Копенгаген
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
20 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 20 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 16 побед
25 матчей
12%
8%
80%
3 победы 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
12%
36%
52%
3 победы 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
12%
24%
64%
3 победы 6 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mathias Kristensen2
|2 (2)
|0.33
|Нильсен Эмиль
|2
|0.33
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.17
|Риис Кристиан
|1
|0.17
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Ромер Марсель
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|5 (1)
|0.83
|Классон Виктор
|5
|0.83
|Фальк Расмус
|1
|0.17
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.17
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.17
|Вавро Денис
|0
|0
|Дикс Кевин
|0
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьеллан Андреас
|3
|0
|Ромер Марсель
|2
|0
|Нильсен Эмиль
|2
|0
|Mathias Kristensen2
|2
|0
|Риис Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
|Винтер Каспер
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0
|Кристансен Виктор
|2
|0
|Зека Карлос
|1
|0
|Бойлесен Николай
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Стаменич Марко
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Йелерт Элиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
3
25%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0
Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Нюкёбинг 5:0 Эсбьерг - Люнгбю 0:3
Копенгаген
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2
Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Силькеборг
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|Орхус
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Виборг
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Раннерс
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Копенгаген
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|7.
|Хорсенс
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Брондбю
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|9.
|Митьюлланд
|5
|1
|3
|1
|13 - 11
|6
|10.
|Ольборг
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|11.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|12.
|Оденсе
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Орхус
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Силькеборг
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Брондбю
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Раннерс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Хорсенс
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Копенгаген
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|9.
|Ольборг
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|10.
|Люнгбю
|3
|0
|2
|1
|5 - 8
|2
|11.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Оденсе
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Копенгаген
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|3.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|4.
|Митьюлланд
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|5.
|Хорсенс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|6.
|Силькеборг
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Орхус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Оденсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Виборг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|10.
|Ольборг
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|11.
|Брондбю
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|12.
|Люнгбю
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
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