  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 10036
Люнгбю
0:3
Конец матча
Копенгаген
0'
0:1
15' Гол
Классон Виктор
42' Желтая карточка
Лунд Йенсен Вальдемар
47' Желтая карточка
Бьеллан Андреас
0:2
49' Пенальти
Биэл Пеп
0:3
52' Гол
Классон Виктор
57' Желтая карточка
Харальдссон Хакон-Арнар
79' Желтая карточка
Вестергорд Магнус
90' Желтая карточка
Йоргенсен Каспер
90'+5

Ход матча

15'
0:1
Классон Виктор
(Биэл Пеп)
42'
 
Лунд Йенсен Вальдемар
47'
Бьеллан Андреас
 
49'
0:2
Биэл Пеп
52'
0:3
Классон Виктор
56'
Грегор Паскаль
Бьеллан Андреас
 
56'
Gustav Mortensen
Сёренсен Адам
 
56'
Чорлу Резан
Коструп Магнус
 
57'
 
Харальдссон Хакон-Арнар
58'
 
Лерагер Лукас
Йоханнессон Исак-Бергманн
68'
 
Мукайру Пол
Классон Виктор
68'
 
Амоо Акинкунми
Биэл Пеп
68'
 
Зека Карлос
Фальк Расмус
71'
Винтер Каспер
Ромер Марсель
 
78'
 
Йелерт Элиас
Кристансен Виктор
79'
Вестергорд Магнус
 
81'
Lucas Boel Hey
Хамалайнен Брайан
 
90'
Йоргенсен Каспер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

1
Ибсен
Фредерик
5
Риис
Кристиан
6
Бьеллан
Андреас
3
Хамалайнен
Брайан
20
Йоргенсен
Каспер
17
Сёренсен
Адам
22
Вестергорд
Магнус
30
Ромер
Марсель
11
Коструп
Магнус
7
Нильсен
Эмиль
9
Mathias
Kristensen2
51
Райан
Мэтт
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
34
Кристансен
Виктор
33
Фальк
Расмус
7
Классон
Виктор
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
29
Карамоко
Мамуду
16
Биэл
Пеп
Люнгбю
3-5-2
Копенгаген
4-2-3-1

История личных встреч

Люнгбю
Копенгаген

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

20 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 20 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 16 побед

25 матчей

12%
8%
80%
3 победы 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

12%
36%
52%
3 победы 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

12%
24%
64%
3 победы 6 ничьих 16 побед

История матчей

ТМК
3:1
СД
2:2
СД
4:2
ТМС
2:2
СД
1:4
СД
2:0
ТМК
2:3
СД
5:1
СД
3:1
СД
3:1
СД
3:0
СД
0:1
СД
3:0
ТМК
2:0
К
1:2
СЛ
1:3
СЛ
3:0
СЛ
0:1
СЛ
1:2
СЛ
3:2
СЛ
3:0
ТМС
4:0
К
0:0
СЛ
3:1
СЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.33
Нильсен Эмиль 2 0.33
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.17
Риис Кристиан 1 0.17
Хамалайнен Брайан 0 0
Ромер Марсель 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 5 (1) 0.83
Классон Виктор 5 0.83
Фальк Расмус 1 0.17
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.17
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.17
Вавро Денис 0 0
Дикс Кевин 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьеллан Андреас 3 0
Ромер Марсель 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Mathias Kristensen2 2 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Винтер Каспер 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Кристансен Виктор 2 0
Зека Карлос 1 0
Бойлесен Николай 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Вавро Денис 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Стаменич Марко 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Йелерт Элиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
3
25%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0
Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Нюкёбинг 5:0 Эсбьерг - Люнгбю 0:3
Копенгаген
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2
Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Силькеборг 5 3 1 1 10 - 6 10
3. Орхус 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Виборг 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Раннерс 5 2 3 0 7 - 4 9
6. Копенгаген 6 3 0 3 13 - 10 9
7. Хорсенс 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Брондбю 5 2 0 3 5 - 9 6
9. Митьюлланд 5 1 3 1 13 - 11 6
10. Ольборг 5 0 2 3 3 - 8 2
11. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 12 2
12. Оденсе 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Силькеборг 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Нордшелланн 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Брондбю 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Раннерс 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Хорсенс 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 5 3
9. Ольборг 3 0 2 1 1 - 3 2
10. Люнгбю 3 0 2 1 5 - 8 2
11. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Оденсе 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Копенгаген 3 2 0 1 8 - 5 6
3. Раннерс 3 1 2 0 4 - 2 5
4. Митьюлланд 3 1 2 0 11 - 7 5
5. Хорсенс 3 1 1 1 1 - 1 4
6. Силькеборг 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Орхус 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Оденсе 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Виборг 2 0 0 2 1 - 4 0
10. Ольборг 2 0 0 2 2 - 5 0
11. Брондбю 2 0 0 2 1 - 6 0
12. Люнгбю 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • 93'
    Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Удар от ворот произведет Копенгаген
  • 92'
    Йоргенсен Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 92'
    Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Грегор Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Грегор Паскаль из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Анкерсен Петер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Копенгаген начинает контратаку
    • 90'
      Зека Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Контроль мяча: Люнгбю: 36%, Копенгаген: 64%.
    • 90'
      Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Вавро Денис из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Анкерсен Петер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Грегор Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Вальдемар Лунд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Риис Кристиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Люнгбю 0:3 Копенгаген онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     