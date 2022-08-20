1:0
Перерыв
0'
23' Желтая карточкаПерссон Эрик
24' Желтая карточкаAnas Al Asbahi
29' Желтая карточкаОттоссон Филип
1:0
33' ГолCamil Jebara
38' Желтая карточкаЛиндман Эмиль
Ход матча
23'
24'
29'
33'
1:0
38'
16
Jesper
Strid
20
Camil
Jebara
14
Перссон
Эрик
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Camil JebaraНападающий
-
14 Перссон ЭрикНападающий
-
10 Хейер МелкерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
-
15 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
10 Бук РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Натами ОмарПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
История личных встреч
Ландскруна
Йёнчёпинг
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
18 матчей
44.4%
5.6%
50%
8 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
5.6%
44.4%
9 побед 1 ничья 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олссон Линус
|5
|0.25
|Ousmane Diawara
|5
|0.25
|Перссон Эрик
|4
|0.2
|Эгнелль Адам
|4
|0.2
|Camil Jebara
|2
|0.1
|Оттоссон Филип
|1
|0.05
|Рапп Йохан
|1
|0.05
|Хейер Мелкер
|1
|0.05
|Viktor Ekblom
|1
|0.05
|Jesper Strid
|1
|0.05
|Бликст Якоб
|0
|0
|Ткач Александр
|0
|0
|Edvin Dahlqvist
|0
|0
|Линнер Альбин
|0
|0
|Дзабич Робин
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|5 (2)
|0.25
|Николич Марко
|3
|0.15
|Люнг Даниэль
|3
|0.15
|Нордстрем Элиас
|3
|0.15
|Марич Аднан
|2
|0.1
|Гваргис Питер
|2
|0.1
|Фазал Мохаммад
|2
|0.1
|Моенза Малкольм
|1
|0.05
|Эдквист Адриан
|1
|0.05
|Ассогба Юсуф
|1
|0.05
|Edin Hamidovic
|1 (1)
|0.05
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.05
|Родеблад Лове Кевин
|0
|0
|Anas Al Asbahi
|0
|0
|Торссон Антон
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Andersson I
|4
|1
|Оттоссон Филип
|4
|1
|Хейер Мелкер
|4
|1
|Erik Hedenquist
|4
|1
|Каддура Амр
|3
|0
|Перссон Эрик
|3
|0
|Эгнелль Адам
|3
|0
|Ousmane Diawara
|3
|0
|Ткач Александр
|2
|0
|Бликст Якоб
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Camil Jebara
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Линдман Эмиль
|1
|0
|Edvin Dahlqvist
|1
|0
|Линнер Альбин
|1
|0
|Вихльстранд Виктор
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|7
|1
|Anas Al Asbahi
|4
|1
|Крона Себастьян
|4
|1
|Барни Юнес
|4
|0
|Фендрих Фредрик
|3
|0
|Бук Робин
|3
|0
|Марич Аднан
|2
|0
|Моенза Малкольм
|2
|0
|Эдквист Адриан
|2
|0
|Ассогба Юсуф
|2
|0
|Arvid Eriksson
|2
|0
|Адриан Самуэль
|1
|0
|Дегерлунд Маркус
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
2
15%
3
33%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
6
46%
7
44%
76-90
Забито
13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
2
15%
2
12%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
4
31%
3
18%
46-60
3
23%
4
24%
61-75
1
8%
3
18%
76-90
Пропущено
16
21
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
2
13%
6
29%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
6
38%
4
19%
76-90
Забито
26
26
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
3
12%
2
8%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
6
23%
5
19%
46-60
5
19%
6
23%
61-75
3
12%
6
23%
76-90
Пропущено
29
37
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
3
10%
3
8%
1-15
7
24%
3
8%
16-30
3
10%
9
24%
31-45
2
7%
3
8%
46-60
2
7%
7
19%
61-75
12
41%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Браге - Ландскруна 1:1 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сковде АИК 0:1 Хальмстад - Ландскруна 2:1
Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0
Йёнчёпинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1
Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|19
|14
|2
|3
|46 - 17
|44
|2.
|Броммапойкарна
|1:2
|20
|10
|5
|5
|41 - 29
|35
|3.
|Браге
|19
|9
|7
|3
|34 - 19
|34
|4.
|Эстер
|19
|8
|7
|4
|31 - 23
|31
|5.
|Треллеборг
|19
|8
|6
|5
|31 - 31
|30
|6.
|Сковде АИК
|19
|8
|6
|5
|25 - 24
|30
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|19
|8
|3
|8
|35 - 30
|27
|8.
|Утсиктенс
|19
|7
|5
|7
|28 - 26
|26
|9.
|Ландскруна
|1:0
|20
|6
|7
|7
|25 - 31
|25
|10.
|Эребру
|19
|7
|3
|9
|20 - 24
|24
|11.
|Эргрюте
|19
|4
|8
|7
|25 - 31
|20
|12.
|Норрбю
|19
|5
|5
|9
|20 - 29
|20
|13.
|Йёнчёпинг
|0:1
|20
|5
|4
|11
|26 - 38
|19
|14.
|Вестерос
|19
|4
|7
|8
|27 - 35
|19
|15.
|Эстерсунд
|2:1
|20
|4
|6
|10
|19 - 32
|18
|16.
|Далкурд
|19
|5
|3
|11
|17 - 31
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|1:2
|10
|8
|2
|0
|28 - 11
|26
|2.
|Хальмстад
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|4.
|Браге
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|5.
|Эребру
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|6.
|Ландскруна
|1:0
|9
|4
|3
|2
|14 - 13
|15
|7.
|Треллеборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|8.
|Эстер
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|9.
|Утсиктенс
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|10.
|Сковде АИК
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Норрбю
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|12.
|Эстерсунд
|2:1
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|13.
|Далкурд
|10
|4
|0
|6
|12 - 15
|12
|14.
|Вестерос
|10
|2
|5
|3
|17 - 19
|11
|15.
|Йёнчёпинг
|0:1
|10
|3
|1
|6
|16 - 22
|10
|16.
|Эргрюте
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|10
|7
|2
|1
|26 - 9
|23
|2.
|Сковде АИК
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Эстер
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|4.
|Браге
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|5.
|Треллеборг
|10
|4
|3
|3
|18 - 19
|15
|6.
|Утсиктенс
|9
|4
|0
|5
|14 - 15
|12
|7.
|Эргрюте
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|8.
|Ландскруна
|1:0
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|9.
|Броммапойкарна
|1:2
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|10.
|Йёнчёпинг
|0:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|11.
|Вестерос
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|12.
|Эребру
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|14.
|Норрбю
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|15.
|Эстерсунд
|2:1
|11
|1
|3
|7
|8 - 19
|6
|16.
|Далкурд
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
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