  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2022

Швеция: Суперэттан

2022
Ландскруна
1:1
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
23' Желтая карточка
Перссон Эрик
24' Желтая карточка
Anas Al Asbahi
29' Желтая карточка
Оттоссон Филип
1:0
33' Гол
Camil Jebara
38' Желтая карточка
Линдман Эмиль
1:1
48' Гол
Николич Марко
89' Желтая карточка
Arvid Eriksson
90' Желтая карточка
Адриан Самуэль
90'+5
1
Каддура
Амр
12
Йонссон
Мелкер
13
Erik
Hedenquist
2
Рапп
Йохан
16
Jesper
Strid
18
Оттоссон
Филип
24
Линдман
Эмиль
7
Ткач
Александр
20
Camil
Jebara
14
Перссон
Эрик
10
Хейер
Мелкер
30
Нильссон
Александр
15
Arvid
Eriksson
4
Дальстрём
Никлас
8
Адриан
Самуэль
3
Фазал
Мохаммад
26
Моенза
Малкольм
28
Anas
Al
Asbahi
5
Фендрих
Фредрик
22
Люнг
Даниэль
9
Edin
Hamidovic
10
Бук
Робин
Ландскруна
3-4-3
Йёнчёпинг
3-5-2

История личных встреч

Ландскруна
Йёнчёпинг

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

18 матчей

44.4%
5.6%
50%
8 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
5.6%
44.4%
9 побед 1 ничья 8 побед

История матчей

С
2:4
С
2:0
С
3:1
С
1:2
С
0:2
С
0:3
С
6:2
С
3:1
С
2:0
С
0:2
С
1:0
С
0:2
С
4:1
С
0:3
С
2:4
С
0:2
С
1:3
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олссон Линус 5 0.25
Ousmane Diawara 5 0.25
Перссон Эрик 4 0.2
Эгнелль Адам 4 0.2
Camil Jebara 2 0.1
Оттоссон Филип 1 0.05
Рапп Йохан 1 0.05
Хейер Мелкер 1 0.05
Viktor Ekblom 1 0.05
Jesper Strid 1 0.05
Бликст Якоб 0 0
Ткач Александр 0 0
Edvin Dahlqvist 0 0
Линнер Альбин 0 0
Дзабич Робин 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 5 (2) 0.25
Николич Марко 4 0.2
Люнг Даниэль 3 0.15
Нордстрем Элиас 3 0.15
Марич Аднан 2 0.1
Фазал Мохаммад 2 0.1
Гваргис Питер 2 0.1
Моенза Малкольм 1 0.05
Эдквист Адриан 1 0.05
Ассогба Юсуф 1 0.05
Edin Hamidovic 1 (1) 0.05
Аль-Хамлави Ассад 1 0.05
Родеблад Лове Кевин 0 0
Anas Al Asbahi 0 0
Торссон Антон 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Andersson I 4 1
Оттоссон Филип 4 1
Хейер Мелкер 4 1
Erik Hedenquist 4 1
Каддура Амр 3 0
Перссон Эрик 3 0
Эгнелль Адам 3 0
Ousmane Diawara 3 0
Ткач Александр 2 0
Бликст Якоб 2 0
Дзабич Робин 2 0
Camil Jebara 2 0
Jesper Strid 2 0
Линдман Эмиль 1 0
Edvin Dahlqvist 1 0
Линнер Альбин 1 0
Вихльстранд Виктор 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 7 1
Anas Al Asbahi 4 1
Крона Себастьян 4 1
Барни Юнес 4 0
Фендрих Фредрик 3 0
Бук Робин 3 0
Arvid Eriksson 3 0
Марич Аднан 2 0
Моенза Малкольм 2 0
Адриан Самуэль 2 0
Эдквист Адриан 2 0
Ассогба Юсуф 2 0
Дегерлунд Маркус 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Пропущено

14
17
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
6
43%
7
41%
76-90

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
2
15%
2
12%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
4
31%
3
18%
46-60
3
23%
4
24%
61-75
1
8%
3
18%
76-90

Пропущено

16
21
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
2
13%
6
29%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
6
38%
4
19%
76-90

Забито

27
27
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
3
11%
2
7%
1-15
5
19%
2
7%
16-30
5
19%
5
19%
31-45
6
22%
6
22%
46-60
5
19%
6
22%
61-75
3
11%
6
22%
76-90

Пропущено

30
38
13 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
3
10%
3
8%
1-15
7
23%
3
8%
16-30
3
10%
10
26%
31-45
3
10%
3
8%
46-60
2
7%
7
18%
61-75
12
40%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Браге - Ландскруна 1:1 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сковде АИК 0:1 Хальмстад - Ландскруна 2:1
Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0
Йёнчёпинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1
Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 19 14 2 3 46 - 17 44
2. Броммапойкарна 20 11 5 4 43 - 29 38
3. Браге 19 9 7 3 34 - 19 34
4. Эстер 19 8 7 4 31 - 23 31
5. Треллеборг 19 8 6 5 31 - 31 30
6. Сковде АИК 19 8 6 5 25 - 24 30
7. Сирианска Эскильстуна 19 8 3 8 35 - 30 27
8. Утсиктенс 19 7 5 7 28 - 26 26
9. Эребру 19 7 3 9 20 - 24 24
10. Ландскруна 20 5 8 7 25 - 32 23
11. Эргрюте 19 4 8 7 25 - 31 20
12. Йёнчёпинг 20 5 5 10 27 - 38 20
13. Норрбю 19 5 5 9 20 - 29 20
14. Вестерос 19 4 7 8 27 - 35 19
15. Далкурд 19 5 3 11 17 - 31 18
16. Эстерсунд 20 3 6 11 19 - 34 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 10 8 2 0 28 - 11 26
2. Хальмстад 9 7 0 2 20 - 8 21
3. Сирианска Эскильстуна 10 6 1 3 21 - 13 19
4. Браге 10 5 3 2 17 - 8 18
5. Эребру 10 5 1 4 12 - 12 16
6. Треллеборг 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Эстер 9 4 2 3 16 - 14 14
8. Утсиктенс 10 3 5 2 14 - 11 14
9. Сковде АИК 10 3 4 3 10 - 11 13
10. Ландскруна 9 3 4 2 14 - 14 13
11. Норрбю 10 3 4 3 10 - 11 13
12. Далкурд 10 4 0 6 12 - 15 12
13. Вестерос 10 2 5 3 17 - 19 11
14. Йёнчёпинг 10 3 1 6 16 - 22 10
15. Эстерсунд 9 2 3 4 11 - 15 9
16. Эргрюте 9 1 5 3 12 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 10 7 2 1 26 - 9 23
2. Сковде АИК 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Эстер 10 4 5 1 15 - 9 17
4. Браге 9 4 4 1 17 - 11 16
5. Треллеборг 10 4 3 3 18 - 19 15
6. Утсиктенс 9 4 0 5 14 - 15 12
7. Броммапойкарна 10 3 3 4 15 - 18 12
8. Эргрюте 10 3 3 4 13 - 17 12
9. Ландскруна 11 2 4 5 11 - 18 10
10. Йёнчёпинг 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Вестерос 9 2 2 5 10 - 16 8
12. Эребру 9 2 2 5 8 - 12 8
13. Сирианска Эскильстуна 9 2 2 5 14 - 17 8
14. Норрбю 9 2 1 6 10 - 18 7
15. Эстерсунд 11 1 3 7 8 - 19 6
16. Далкурд 9 1 3 5 5 - 16 6
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      38'
      Emil Lindman получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Camil Jebara бьет в цель!
    • Желтая карточка
      29'
      Оттоссон Филип получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Anas Al Asbahi получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Перссон Эрик получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ландскруна 1:1 Йёнчёпинг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     